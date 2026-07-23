ClickHouse Kafka Connect Sink est le connecteur Kafka qui achemine les données d’un topic Kafka vers une table ClickHouse.
Si vous avez besoin d’aide, veuillez ouvrir une issue dans le repository ou poser votre question sur le Slack public de ClickHouse.
Le Kafka Connector Sink est distribué sous licence Apache 2.0
Licence
Le framework Kafka Connect v2.7 ou une version ultérieure doit être installé dans l’environnement.
Prérequis de l’environnement
Matrice de compatibilité des versions
|Version de ClickHouse Kafka Connect
|Version de ClickHouse
|Kafka Connect
|Confluent Platform
|1.0.0
|> 23.3
|> 2.7
|> 6.1
Principales fonctionnalités
- Livré avec une sémantique exactly-once prête à l’emploi. Il repose sur une nouvelle fonctionnalité du cœur de ClickHouse appelée KeeperMap (utilisée comme magasin d’état par le connecteur) et permet une architecture minimaliste.
- Prise en charge des magasins d’état tiers : utilise actuellement par défaut le stockage en mémoire, mais peut aussi utiliser KeeperMap (Redis sera bientôt ajouté).
- Intégration au cœur : développée, maintenue et prise en charge par ClickHouse.
- Testé en continu sur ClickHouse Cloud.
- Insertions de données avec ou sans schéma déclaré.
- Prise en charge de tous les types de données de ClickHouse.
Instructions d’installation
Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :
Rassemblez vos informations de connexion
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
Le connecteur est distribué sous la forme d’un unique fichier JAR contenant tous les fichiers de classes nécessaires à l’exécution du plugin. Pour installer le plugin, suivez les étapes suivantes :
Instructions générales d’installation
- Téléchargez une archive ZIP contenant le fichier JAR du connecteur depuis la page Releases du dépôt ClickHouse Kafka Connect Sink.
- Extrayez le contenu du fichier ZIP et copiez-le à l’emplacement souhaité.
- Ajoutez à la configuration plugin.path de votre fichier de propriétés Connect le chemin du répertoire du plugin, afin que Confluent Platform puisse le trouver.
- Indiquez dans la config le nom du topic, le hostname de l’instance ClickHouse et le mot de passe.
connector.class=com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector
tasks.max=1
topics=<topic_name>
ssl=true
jdbcConnectionProperties=?sslmode=STRICT
security.protocol=SSL
hostname=<hostname>
database=<database_name>
password=<password>
ssl.truststore.location=/tmp/kafka.client.truststore.jks
port=8443
value.converter.schemas.enable=false
value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
exactlyOnce=true
username=default
schemas.enable=false
- Redémarrez Confluent Platform.
- Si vous utilisez Confluent Platform, connectez-vous à l’UI du Confluent Control Center pour vérifier que le ClickHouse Sink figure dans la liste des connecteurs disponibles.
Pour connecter le ClickHouse Sink au serveur ClickHouse, vous devez fournir :
Options de configuration
- les informations de connexion : nom d’hôte (obligatoire) et port (facultatif)
- les identifiants utilisateur : mot de passe (obligatoire) et nom d’utilisateur (facultatif)
- la classe du connecteur :
com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector(obligatoire)
- topics ou topics.regex : les topics Kafka à interroger ; les noms de topic doivent correspondre aux noms de table (obligatoire)
- les convertisseurs de clé et de valeur : à définir selon le type de données de votre topic. Obligatoire s’ils ne sont pas déjà définis dans la configuration du worker.
|Nom de la propriété
|Description
|Valeur par défaut
hostname (obligatoire)
|Le nom d’hôte ou l’adresse IP du serveur
|N/A
port
|Le port ClickHouse : la valeur par défaut est 8443 (pour HTTPS dans le Cloud), mais pour HTTP (la valeur par défaut pour les déploiements self-hosted), utilisez 8123
8443
ssl
|Active la connexion SSL à ClickHouse
true
jdbcConnectionProperties
|Propriétés de connexion lors de la connexion à ClickHouse. Doivent commencer par
? et être séparées par
& entre chaque
param=value
""
username
|Nom d’utilisateur de la base de données ClickHouse
default
password (obligatoire)
|Mot de passe de la base de données ClickHouse
|N/A
database
|Nom de la base de données ClickHouse
default
connector.class (obligatoire)
|Classe du connecteur (à définir explicitement et à conserver comme valeur par défaut)
"com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector"
tasks.max
|Nombre de tâches du connecteur
"1"
errors.retry.timeout
|Durée maximale de nouvelle tentative de Kafka Connect, en millisecondes.
0 pour aucune nouvelle tentative.
-1 pour un nombre infini de nouvelles tentatives. La valeur recommandée est supérieure à “10000” ms (10 secondes) Délai d’expiration
"0"
exactlyOnce
|Activation d’Exactly Once
"false"
topics (Obligatoire)
|Topics Kafka à interroger : les noms des topics doivent correspondre aux noms des tables
""
key.converter (Obligatoire* - Voir la description)
|À définir selon les types de vos clés. Obligatoire ici si vous transmettez des clés (et qu’elles ne sont pas définies dans la config du worker).
"org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter"
value.converter (Obligatoire* - voir la description)
|À définir selon le type de données de votre topic. Formats pris en charge : JSON, String, Avro ou Protobuf. Obligatoire ici si non défini dans la config du worker.
"org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter"
value.converter.schemas.enable
|Prise en charge du schéma par le convertisseur de valeur du connecteur
"false"
errors.tolerance
|Tolérance aux erreurs du connecteur. Valeurs prises en charge : none, all
"none"
errors.deadletterqueue.topic.name
|Si cette option est définie (avec errors.tolerance=all), une DLQ sera utilisée pour les lots ayant échoué (voir Dépannage)
""
errors.deadletterqueue.context.headers.enable
|Ajoute des headers supplémentaires pour la DLQ
""
clickhouseSettings
|Liste de paramètres ClickHouse séparés par des virgules (par ex. “insert_quorum=2, etc…”)
""
topic2TableMap
|Liste séparée par des virgules qui associe les noms de topic aux noms de table (par ex. “topic1=table1, topic2=table2, etc…”)
""
tableRefreshInterval
|Durée (en secondes) avant l’actualisation du cache de définition de table
0
keeperOnCluster
|Permet de configurer le paramètre ON CLUSTER pour les instances auto-hébergées (par ex.
ON CLUSTER clusterNameInConfigFileDefinition) pour la table connect_state exactly-once (voir Requêtes DDL distribuées
""
bypassRowBinary
|Permet de désactiver l’utilisation de RowBinary et RowBinaryWithDefaults pour les données basées sur un schéma (Avro, Protobuf, etc.) ; à utiliser uniquement lorsque les données comportent des colonnes manquantes et que Nullable/Default n’est pas acceptable
"false"
dateTimeFormats
|Formats de date et d’heure utilisés pour l’analyse des champs DateTime64 du schéma, séparés par
; (par exemple,
someDateField=yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSSSSS;someOtherDateField=yyyy-MM-dd HH:mm:ss).
""
tolerateStateMismatch
|Permet au connecteur d’écarter des enregistrements “antérieurs” à l’offset actuel stocké dans AFTER_PROCESSING (par ex. si l’offset 5 est envoyé et que l’offset 250 est le dernier offset enregistré). À utiliser pour rétablir l’ingestion après une défaillance, puis à remettre sur
"false" une fois l’opération terminée.
"false"
ignorePartitionsWhenBatching
|Ignore la partition lors de la collecte des messages pour
insert (mais uniquement si
exactlyOnce vaut
false). Remarque sur les performances : plus il y a de tâches de connector, moins il y a de partitions Kafka attribuées par tâche — les gains peuvent donc être décroissants.
"false"
bufferCount (depuis la version v1.3.6)
|Nombre d’enregistrements à conserver en mémoire tampon avant leur écriture dans ClickHouse.
0 désactive la mise en mémoire tampon interne. La mise en mémoire tampon n’est pas prise en charge avec
exactlyOnce=true.
"0"
bufferFlushTime (à partir de la v1.3.6)
|Temps maximal, en millisecondes, pendant lequel les enregistrements sont conservés en mémoire tampon avant leur écriture lorsque
exactlyOnce=false.
0 désactive l’écriture déclenchée par le temps. La valeur par défaut est
0. Requis uniquement pour un seuil basé sur le temps. N’a d’effet que lorsque
bufferCount > 0.
"0"
reportInsertedOffsets (à partir de la v1.3.6)
|Permet à
preCommit de ne renvoyer que les offsets insérés avec succès (au lieu de
currentOffsets) lorsque
exactlyOnce=false. Cela ne s’applique pas lorsque
ignorePartitionsWhenBatching=true, cas dans lequel
currentOffsets est toujours renvoyé.
"false"
ClickHouse Connect Sink lit les messages des topics Kafka et les écrit dans les tables appropriées. ClickHouse Connect Sink écrit les données dans des tables existantes. Veuillez vous assurer qu’une table cible avec un schéma adapté a été créée dans ClickHouse avant de commencer à y insérer des données. Chaque topic nécessite une table cible dédiée dans ClickHouse. Le nom de la table cible doit correspondre au nom du topic source.
Tables cibles
Si vous devez transformer les messages sortants avant leur envoi à ClickHouse Kafka Connect Sink, utilisez les transformations Kafka Connect.
Prétraitement
Avec un schéma déclaré :
Types de données pris en charge
|Kafka Connect Type
|Type ClickHouse
|Pris en charge
|Primitif
|STRING
|String
|✅
|Oui
|STRING
|JSON. Voir ci-dessous (1)
|✅
|Oui
|INT8
|Int8
|✅
|Oui
|INT16
|Int16
|✅
|Oui
|INT32
|Int32
|✅
|Oui
|INT64
|Int64
|✅
|Oui
|FLOAT32
|Float32
|✅
|Oui
|FLOAT64
|Float64
|✅
|Oui
|BOOLEAN
|Boolean
|✅
|Oui
|ARRAY
|Array(T)
|✅
|Non
|MAP
|Map(Primitive, T)
|✅
|Non
|STRUCT
|Variant(T1, T2, …)
|✅
|Non
|STRUCT
|Tuple(a T1, b T2, …)
|✅
|Non
|STRUCT
|Nested(a T1, b T2, …)
|✅
|Non
|STRUCT
|JSON. Voir ci-dessous (1), (2)
|✅
|Non
|BYTES
|String
|✅
|Non
|org.apache.kafka.connect.data.Time
|Int64 / DateTime64
|✅
|Non
|org.apache.kafka.connect.data.Timestamp
|Int32 / Date32
|✅
|Non
|org.apache.kafka.connect.data.Decimal
|Decimal
|✅
|Non
-
(1) - JSON est pris en charge uniquement lorsque les paramètres ClickHouse incluent
input_format_binary_read_json_as_string=1. Cela fonctionne uniquement avec la famille de formats RowBinary, et ce paramètre affecte toutes les colonnes de la requête d’insertion ; elles doivent donc toutes être de type chaîne. Dans ce cas, le connecteur convertit STRUCT en chaîne JSON.
-
(2) - Lorsqu’une struct contient des unions comme
oneof, le convertisseur doit être configuré pour NE PAS ajouter de préfixe/suffixe aux noms de champs. Il existe le paramètre
generate.index.for.unions=falsepour
ProtobufConverter.
Voici quelques exemples de configuration courants pour vous aider à démarrer rapidement.
Exemples de configuration
La configuration minimale pour démarrer : elle suppose que vous exécutez Kafka Connect en mode distribué, qu’un serveur ClickHouse s’exécute sur
Configuration de base
localhost:8443 avec SSL activé, et que les données sont au format JSON sans schéma.
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
"tasks.max": "1",
"consumer.override.max.poll.records": "5000",
"consumer.override.max.partition.fetch.bytes": "5242880",
"database": "default",
"errors.retry.timeout": "60000",
"exactlyOnce": "false",
"hostname": "localhost",
"port": "8443",
"ssl": "true",
"jdbcConnectionProperties": "?ssl=true&sslmode=strict",
"username": "default",
"password": "<PASSWORD>",
"topics": "<TOPIC_NAME>",
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",
"value.converter.schemas.enable": "false",
"clickhouseSettings": ""
}
}
La configuration du connecteur ci-dessus exige d’activer les client overrides dans la configuration de votre worker via
connector.client.config.override.policy=All. Pour en savoir plus, consultez la documentation de Kafka Connect.
Le connecteur peut consommer des données à partir de plusieurs topics
Configuration de base avec plusieurs topics
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"topics": "SAMPLE_TOPIC, ANOTHER_TOPIC, YET_ANOTHER_TOPIC",
...
}
}
Configuration de base avec DLQ
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"errors.tolerance": "all",
"errors.deadletterqueue.topic.name": "<DLQ_TOPIC>",
"errors.deadletterqueue.context.headers.enable": "true",
}
}
Prise en charge du schéma Avro
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"value.converter": "io.confluent.connect.avro.AvroConverter",
"value.converter.schema.registry.url": "<SCHEMA_REGISTRY_HOST>:<PORT>",
"value.converter.schemas.enable": "true",
}
}
La correspondance de types ci-dessous est définie par
Correspondance des types Avro
io.confluent.connect.avro.AvroConverter, l’implémentation officielle de sérialisation/désérialisation Avro de Kafka Connect. Consultez la documentation de Kafka Connect pour plus d’informations sur la logique de conversion avancée.
✅ : Pris en charge
❌ : Non pris en charge
️⚠️ : Partiellement pris en charge
Reportez-vous à Types de données pris en charge pour la correspondance entre les types Kafka Connect et les types ClickHouse.
|Type Avro
|Type Kafka Connect
|Pris en charge
|Notes
|null
|N/A
|❌
|Non pris en charge comme type autonome, mais peut être utilisé dans des unions
|boolean
|BOOLEAN
|✅
|int
|INT8/INT16/INT32
|✅
|Correspond à INT32 par défaut. Correspond à INT8 si le schéma possède la propriété
connect.type=int8 (de même pour INT16 si
connect.type=int16)
|long
|INT64
|✅
|float
|FLOAT32
|✅
|double
|FLOAT64
|✅
|bytes
|BYTES
|✅
|string
|STRING
|✅
|record
|STRUCT
|✅
|enum
|STRING
|✅
|array
|ARRAY/MAP
|✅
|Correspond à ARRAY par défaut. Correspond à MAP si le champ a été initialement construit via
AvroData.fromConnectSchema (source)
|map
|MAP
|✅
|union
|STRUCT/
<T>
|⚠️
|Correspond à STRUCT par défaut. Correspond au type singleton
T dans la définition de l’union si
flatten.singleton.unions=true (voir la documentation)
|fixed
|BYTES
|⚠️
|Le type logique
decimal pour
fixed n’est pas pris en charge (voir ci-dessous)
Les schémas Avro suivants ne sont pas pris en charge par le connecteur :
Schémas Avro non pris en charge
- type logique
decimalde type fixed
{"name": "decimal_18_4", "type": "fixed", "size": 8, "logicalType": "decimal", "precision": 18, "scale": 4}
- unions Nullable
{"name": "mixed_union", "type": ["null", "string", "int"], "default": null}
- unions d’enregistrements
{
"name": "record_union",
"type": [
{
"type": "record",
"name": "TypeA",
"fields": [
{
"name": "label",
"type": "string"
}
]
},
{
"type": "record",
"name": "TypeB",
"fields": [
{
"name": "count",
"type": "int"
}
]
}
]
}
Prise en charge du schéma Protobuf
Veuillez noter : si vous rencontrez des problèmes de classes manquantes, tous les environnements n’incluent pas le convertisseur Protobuf et vous devrez peut-être utiliser une autre version du fichier JAR fournie avec les dépendances.
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"value.converter": "io.confluent.connect.protobuf.ProtobufConverter",
"value.converter.schema.registry.url": "<SCHEMA_REGISTRY_HOST>:<PORT>",
"value.converter.schemas.enable": "true",
}
}
La correspondance des types ci-dessous est définie par
Correspondance des types Protobuf
io.confluent.connect.protobuf.ProtobufConverter, l’implémentation officielle du sérialiseur/désérialiseur Protobuf dans Kafka Connect. Consultez la documentation de Kafka Connect pour plus d’informations sur la logique de conversion.
✅ : Pris en charge
❌ : Non pris en charge
️⚠️ : Partiellement pris en charge
Reportez-vous à Types de données pris en charge pour la correspondance entre les types Kafka Connect et les types ClickHouse.
|Type Protobuf
|Type Kafka Connect
|Type ClickHouse
|Pris en charge
|Notes
|double
|FLOAT64
|Float64
|✅
|float
|FLOAT32
|Float32
|✅
|int32
|INT8/INT16/INT32
|Int32
|✅
|Par défaut, INT32. Résolu en INT8 si le schéma inclut l’option
connect.type=int8 (de manière analogue pour INT16 si
connect.type=int16)
|sint32
|INT8/INT16/INT32
|Int32
|✅
|Par défaut, INT32. Résolu en INT8 si le schéma inclut l’option
connect.type=int8 (de manière analogue pour INT16 si
connect.type=int16)
|sfixed32
|INT8/INT16/INT32
|Int32
|✅
|Par défaut, INT32. Résolu en INT8 si le schéma inclut l’option
connect.type=int8 (de manière analogue pour INT16 si
connect.type=int16)
|uint32
|INT64
|UInt32
|✅
|fixed32
|INT64
|UInt32
|✅
|int64
|INT64
|Int64
|✅
|uint64
|INT64
|UInt64
|✅
|sint64
|INT64
|Int64
|✅
|fixed64
|INT64
|UInt64
|✅
|sfixed64
|INT64
|Int64
|✅
|bool
|BOOLEAN
|Bool
|✅
|string
|STRING
|String
|✅
|bytes
|BYTES
|String
|✅
|enum
|INT32/STRING
|Int32
|✅
|Par défaut, STRING. Résolu en INT32 si
int.for.enums=true (voir la documentation du Schema Registry)
|message
|STRUCT
|Tuple / JSON
|⚠️
|Voir la section « Schémas non pris en charge » ci-dessous
|repeated T (where T is not a map entry)
|ARRAY
|Array(T)
|✅
map<K, V>
|MAP
|Map(K, V)
|✅
|oneof
|STRUCT
|Tuple / Variant
|⚠️
|Voir la section ci-dessous sur la traduction de oneof en schéma ClickHouse
|google.protobuf.DoubleValue
|FLOAT64
|Nullable(Float64)
|✅
|google.protobuf.FloatValue
|FLOAT32
|Nullable(Float32)
|✅
|google.protobuf.Int64Value
|INT64
|Nullable(Int64)
|✅
|google.protobuf.UInt64Value
|INT64
|Nullable(UInt64)
|✅
|google.protobuf.UInt32Value
|INT64
|Nullable(UInt32)
|✅
|google.protobuf.Int32Value
|INT32
|Nullable(Int32)
|✅
|google.protobuf.BoolValue
|BOOLEAN
|Nullable(Bool)
|✅
|google.protobuf.StringValue
|STRING
|Nullable(String)
|✅
|google.protobuf.BytesValue
|BYTES
|Nullable(String)
|✅
|google.protobuf.Timestamp
|org.apache.kafka.connect.data.Timestamp
|DateTime64(3)
|✅
|google.type.Date
|org.apache.kafka.connect.data.Date
|Date
|✅
|google.type.TimeOfDay
|org.apache.kafka.connect.data.Time
|Int32 / Int64
|✅
|google.protobuf.Duration
|STRUCT
|Tuple(
seconds Int64,
nano Nullable(Int32))
|✅
|google.protobuf.Any
|N/A
|N/A
|❌
|google.protobuf.Empty
|N/A
|N/A
|❌
Le connecteur ne prend pas en charge la traduction des unions Protobuf (
Remarque sur la traduction des champs
Remarque sur la traduction des champs
oneof en colonnes ClickHouse
oneof) vers le type Variant de ClickHouse. Indiquez plutôt les champs
oneof séparément comme des champs nullable dans le schéma de votre table ClickHouse.
Par exemple :
se traduit par la définition de la table ClickHouse suivante :
syntax = "proto3";
package com.clickhouse.kafka.connect.proto.test;
message StringIntUnion {
oneof mixed {
string mixed_string = 2;
int32 mixed_int = 3;
}
}
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `StringIntUnion`
(
mixed_string Nullable(String),
mixed_int Nullable(Int32)
) ENGINE = ...;
Les schémas Protobuf suivants ne sont pas pris en charge par le connecteur :
Schémas Protobuf non pris en charge
- unions multi-messages (avant la version 26.1 de CH)
À partir de la version 26.1 de CH, ce schéma est pris en charge si
syntax = "proto3";
package com.clickhouse.kafka.connect.proto.test;
message TwoRecords {
oneof payload {
TypeA type_a = 2;
TypeB type_b = 3;
}
// translates to Nullable(Tuple(label String)) in ClickHouse, which is unsupported
message TypeA {
string label = 1;
}
// translates to Nullable(Tuple(count Int32)) in ClickHouse, which is unsupported
message TypeB {
int32 count = 1;
}
}
allow_experimental_nullable_tuple_type=1 (voir cette page de la documentation).
Prise en charge du schéma JSON
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",
}
}
Le connecteur prend en charge le convertisseur String avec différents formats ClickHouse : JSON, CSV et TSV.
Prise en charge de String
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter",
"customInsertFormat": "true",
"insertFormat": "CSV"
}
}
La mise en mémoire tampon interne permet à la tâche sink d’accumuler des enregistrements issus de plusieurs appels à
Mise en mémoire tampon interne
poll() et de les envoyer à ClickHouse sous forme de batches plus volumineux. Cela peut améliorer le débit dans les workloads où chaque interrogation produit de nombreux petits batches par partition.
Comportement clé :
bufferCountcontrôle le nombre d’enregistrements mis en mémoire tampon avant leur envoi.
bufferFlushTimedéfinit le temps d’attente maximal (en millisecondes) avant l’envoi des enregistrements mis en mémoire tampon.
bufferFlushTimen’a d’effet que lorsque
bufferCount > 0.
bufferCount=0et
bufferFlushTime=0laissent la mise en mémoire tampon désactivée (comportement par défaut).
- La mise en mémoire tampon n’est pas prise en charge lorsque
exactlyOnce=true.
exactlyOnce=false dans la config de votre connecteur, soit la mise en mémoire tampon avec
bufferCount=0.
Exemple :
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"exactlyOnce": "false",
"bufferCount": "5000",
"bufferFlushTime": "2000"
}
}
La journalisation est fournie automatiquement par la plateforme Kafka Connect. La destination et le format des logs peuvent être configurés via le fichier de configuration de Kafka Connect. Si vous utilisez Confluent Platform, vous pouvez consulter les logs en exécutant une commande CLI :
Journalisation
Pour en savoir plus, consultez le tutoriel.
confluent local services connect log
ClickHouse Kafka Connect expose des métriques d’exécution via Java Management Extensions (JMX). JMX est activé par défaut dans Kafka Connector.
Supervision
Le connecteur expose des métriques personnalisées via le nom MBean suivant :
Métriques spécifiques à ClickHouse
com.clickhouse:type=ClickHouseKafkaConnector,name=SinkTask{id}
|Nom de la métrique
|Type
|Description
receivedRecords
|long
|Nombre total d’enregistrements reçus.
recordProcessingTime
|long
|Temps total, en nanosecondes, consacré au regroupement et à la conversion des enregistrements en une structure unifiée.
taskProcessingTime
|long
|Temps total, en nanosecondes, consacré au traitement et à l’insertion des données dans ClickHouse.
Le connecteur expose les métriques standard des producteurs et consommateurs Kafka, qui donnent de la visibilité sur le flux de données, le débit et les performances. Métriques au niveau du topic :
Métriques des producteurs et consommateurs Kafka
records-sent-total: Nombre total d’enregistrements envoyés au topic
bytes-sent-total: Nombre total d’octets envoyés au topic
record-send-rate: Taux moyen d’enregistrements envoyés par seconde
byte-rate: Nombre moyen d’octets envoyés par seconde
compression-rate: Ratio de compression obtenu
records-sent-total: Nombre total d’enregistrements envoyés à la partition
bytes-sent-total: Nombre total d’octets envoyés à la partition
records-lag: Lag actuel de la partition
records-lead: Avance actuelle de la partition
replica-fetch-lag: Informations de lag des répliques
connection-creation-total: Nombre total de connexions créées vers le nœud Kafka
connection-close-total: Nombre total de connexions fermées
request-total: Nombre total de requêtes envoyées au nœud
response-total: Nombre total de réponses reçues du nœud
request-rate: Taux moyen de requêtes par seconde
response-rate: Taux moyen de réponses par seconde
- Débit : Suivre les débits d’ingestion des données
- Lag : Identifier les goulots d’étranglement et les retards de traitement
- Compression : Mesurer l’efficacité de la compression des données
- État des connexions : Surveiller la connectivité réseau et la stabilité
Le connecteur s’intègre au Kafka Connect Framework et expose des métriques sur le cycle de vie des tâches et le suivi des erreurs. Métriques d’état des tâches :
Métriques du Kafka Connect Framework
task-count: Nombre total de tâches dans le connecteur
running-task-count: Nombre de tâches actuellement en cours d’exécution
paused-task-count: Nombre de tâches actuellement en pause
failed-task-count: Nombre de tâches en échec
destroyed-task-count: Nombre de tâches détruites
unassigned-task-count: Nombre de tâches non attribuées
running,
paused,
failed,
destroyed,
unassigned
Métriques d’erreur :
deadletterqueue-produce-failures: Nombre d’écritures dans la DLQ ayant échoué
deadletterqueue-produce-requests: Nombre total de tentatives d’écriture dans la DLQ
last-error-timestamp: Horodatage de la dernière erreur
records-skip-total: Nombre total d’enregistrements ignorés en raison d’erreurs
records-retry-total: Nombre total d’enregistrements ayant fait l’objet d’une nouvelle tentative
errors-total: Nombre total d’erreurs rencontrées
offset-commit-failures: Nombre d’échecs de commit des offsets
offset-commit-avg-time-ms: Temps moyen des commits d’offset
offset-commit-max-time-ms: Temps maximal des commits d’offset
put-batch-avg-time-ms: Temps moyen de traitement d’un batch
put-batch-max-time-ms: Temps maximal de traitement d’un batch
source-record-poll-total: Nombre total d’enregistrements récupérés
Bonnes pratiques de supervision
- Surveillez le consumer lag : suivez
records-lagpar partition afin d’identifier les goulots d’étranglement du traitement
- Suivez les taux d’erreur : surveillez
errors-totalet
records-skip-totalpour détecter les problèmes de qualité des données
- Vérifiez l’état des tâches : surveillez les métriques d’état des tâches pour vous assurer qu’elles s’exécutent correctement
- Mesurez le débit : utilisez
records-send-rateet
byte-ratepour suivre les performances d’ingestion
- Surveillez l’état des connexions : vérifiez les métriques de connexion au niveau des nœuds afin de détecter d’éventuels problèmes réseau
- Suivez l’efficacité de la compression : utilisez
compression-ratepour optimiser le transfert de données
Limitations
- Les suppressions ne sont pas prises en charge.
- La taille du lot est héritée des propriétés du consommateur Kafka.
- Lorsque vous utilisez KeeperMap pour exactly-once et que l’offset est modifié ou réinitialisé à une valeur antérieure, vous devez supprimer le contenu de KeeperMap pour ce topic spécifique. (Consultez le guide de dépannage ci-dessous pour plus de détails)
Cette section présente des stratégies de réglage des performances pour le ClickHouse Kafka Connect Sink. Le réglage des performances est essentiel lorsque vous traitez des cas d’usage à haut débit ou que vous devez optimiser l’utilisation des ressources et minimiser la latence.
Réglage des performances et optimisation du débit
L’optimisation des performances est généralement nécessaire dans les cas suivants :
Quand l’optimisation des performances est-elle nécessaire ?
- Charges de travail à haut débit : lorsque vous traitez des millions d’événements par seconde depuis des topics Kafka
- Consumer lag : lorsque votre connecteur ne parvient pas à suivre le rythme de production des données, ce qui entraîne un décalage croissant
- Contraintes de ressources : lorsque vous devez optimiser l’utilisation du CPU, de la mémoire ou du réseau
- Topics multiples : lorsque vous consommez simultanément plusieurs topics à fort volume
- Petites tailles de message : lorsque vous traitez de nombreux petits messages qui bénéficieraient d’un regroupement côté serveur par lots
- Vous traitez des volumes faibles à modérés (< 10 000 messages/seconde)
- Le consumer lag est stable et acceptable pour votre cas d’usage
- Les paramètres par défaut du connecteur répondent déjà à vos exigences de débit
- Votre cluster ClickHouse peut facilement absorber la charge entrante
Avant tout réglage, il est important de comprendre comment les données circulent dans le connecteur :
Comprendre le flux des données
- Kafka Connect Framework récupère en arrière-plan les messages des topics Kafka
- Le connecteur interroge le tampon interne du framework pour récupérer les messages
- Le connecteur regroupe en lots les messages selon la taille du poll
- ClickHouse reçoit l’insertion par lot via HTTP/S
- ClickHouse traite l’insertion (de manière synchrone ou asynchrone)
Le premier niveau d’optimisation consiste à contrôler la quantité de données que le connecteur reçoit de Kafka à chaque lot.
Réglage de la taille des lots dans Kafka Connect
Kafka Connect (le framework) récupère les messages des topics Kafka en arrière-plan, indépendamment du connecteur :
Paramètres de récupération
fetch.min.bytes: quantité minimale de données avant que le framework ne transmette les valeurs au connecteur (par défaut : 1 octet)
fetch.max.bytes: quantité maximale de données à récupérer dans une seule requête (par défaut : 52428800 / 50 MB)
fetch.max.wait.ms: temps d’attente maximal avant le renvoi des données si
fetch.min.bytesn’est pas atteint (par défaut : 500 ms)
Sur Confluent Cloud, l’ajustement de ces paramètres nécessite l’ouverture d’un ticket de support via Confluent Cloud.
Le connecteur effectue des polls pour récupérer les messages depuis le tampon du framework :
Paramètres de poll
max.poll.records: Nombre maximal d’enregistrements renvoyés lors d’une seule opération de poll (par défaut : 500)
max.partition.fetch.bytes: Quantité maximale de données par partition (par défaut : 1048576 / 1 MB)
Sur Confluent Cloud, la modification de ces paramètres nécessite l’ouverture d’un ticket de support via Confluent Cloud.
Pour des performances optimales avec ClickHouse, privilégiez des lots plus importants :
Paramètres recommandés pour un débit élevé
# Increase the number of records per poll
consumer.override.max.poll.records=5000
# Increase the partition fetch size (5 MB)
consumer.override.max.partition.fetch.bytes=5242880
# Optional: Increase minimum fetch size to wait for more data (1 MB)
consumer.override.fetch.min.bytes=1048576
# Optional: Reduce wait time if latency is critical
consumer.override.fetch.max.wait.ms=300
Important : les paramètres de récupération de Kafka Connect portent sur des données compressées, tandis que ClickHouse reçoit des données non compressées. Ajustez ces paramètres en fonction de votre ratio de compression. Compromis :
Les propriétés ci-dessus nécessitent d’activer les client overrides dans la configuration de votre worker via
connector.client.config.override.policy=All. Consultez la documentation Kafka Connect pour plus d’informations.
- Lots plus volumineux = meilleures performances d’ingestion dans ClickHouse, moins de parts, moins de surcharge
- Lots plus volumineux = utilisation mémoire plus élevée, augmentation potentielle de la latence de bout en bout
- Lots trop volumineux = risque de dépassement de délai, d’erreurs OutOfMemory ou de dépassement de
max.poll.interval.ms
Les insertions asynchrones sont particulièrement utiles lorsque le connecteur envoie des lots relativement petits ou lorsque vous souhaitez optimiser davantage l’ingestion en confiant à ClickHouse la gestion du traitement par lots.
Insertions asynchrones
Envisagez d’activer les insertions asynchrones dans les cas suivants :
Quand utiliser les insertions asynchrones
- Nombreux petits lots : votre connecteur envoie fréquemment de petits lots (< 1000 lignes par lot)
- Concurrence élevée : plusieurs tâches du connecteur écrivent dans la même table
- Déploiement distribué : vous exécutez de nombreuses instances du connecteur sur différents hôtes
- Surcoût lié à la création de parts : vous rencontrez des erreurs « too many parts »
- Charge de travail mixte : vous combinez une ingestion en temps réel avec des charges liées aux requêtes
- Vous envoyez déjà de grands lots (> 10,000 lignes par lot) à une fréquence maîtrisée
- Vous avez besoin d’une visibilité immédiate des données (les requêtes doivent voir les données instantanément)
- La sémantique d’exactement une fois avec
wait_for_async_insert=0est incompatible avec vos exigences
- Votre cas d’usage peut plutôt tirer parti d’améliorations du batching côté client
Avec l’insertion asynchrone activée, ClickHouse :
Fonctionnement de l’insertion asynchrone
- Reçoit la requête d’insertion du connecteur
- Écrit les données dans un tampon en mémoire (au lieu de les écrire immédiatement sur le disque)
- Renvoie une confirmation de succès au connecteur (si
wait_for_async_insert=0)
- Vide le tampon sur le disque lorsqu’une de ces conditions est remplie :
- Le tampon atteint
async_insert_max_data_size(par défaut : 100 MB)
async_insert_busy_timeout_msmillisecondes se sont écoulées depuis le premier insert (par défaut : 1000 ms)
- Le nombre maximal de requêtes accumulées est atteint (
async_insert_max_query_number, par défaut : 100)
- Le tampon atteint
Ajoutez les paramètres des async inserts au paramètre de configuration
Activer les async inserts
clickhouseSettings :
Paramètres clés :
{
"name": "clickhouse-connect",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
...
"clickhouseSettings": "async_insert=1,wait_for_async_insert=1"
}
}
async_insert=1: Active les insertions asynchrones
wait_for_async_insert=1(recommandé) : Le connecteur attend que les données soient écrites dans le stockage ClickHouse avant d’envoyer un accusé de réception. Cela garantit la livraison.
wait_for_async_insert=0: Le connecteur envoie immédiatement un accusé de réception après la mise en mémoire tampon. Les performances sont meilleures, mais les données peuvent être perdues en cas de plantage du serveur avant leur écriture sur le stockage.
Vous pouvez affiner le comportement de flush des async insert :
Réglage du comportement des async insert
Paramètres de réglage courants :
"clickhouseSettings": "async_insert=1,wait_for_async_insert=1,async_insert_max_data_size=104857600,async_insert_busy_timeout_ms=1000"
async_insert_max_data_size(par défaut : 104857600 / 100 MB) : Taille maximale du tampon avant vidage
async_insert_busy_timeout_ms(par défaut : 1000) : Temps maximal (ms) avant vidage
async_insert_stale_timeout_ms(par défaut : 0) : Temps (ms) écoulé depuis la dernière insertion avant vidage
async_insert_max_query_number(par défaut : 100) : Nombre maximal de requêtes avant vidage
- Avantages : Moins de parts, meilleures performances de fusion, surcharge CPU réduite, débit amélioré en cas de forte concurrence
- Considérations : Les données ne peuvent pas être interrogées immédiatement, latence de bout en bout légèrement plus élevée
- Risques : Perte de données en cas de plantage du serveur si
wait_for_async_insert=0, risque de pression sur la mémoire avec de grands tampons
Lorsque vous utilisez
Insertion asynchrone avec une garantie d’exactly-once
exactlyOnce=true avec l’insertion asynchrone :
Important : utilisez toujours
{
"config": {
"exactlyOnce": "true",
"clickhouseSettings": "async_insert=1,wait_for_async_insert=1"
}
}
wait_for_async_insert=1 avec exactly-once afin de garantir que les commits d’offsets n’ont lieu qu’une fois les données persistées.
Pour plus d’informations sur l’insertion asynchrone, consultez la documentation ClickHouse sur l’insertion asynchrone.
Augmentez le parallélisme pour améliorer le débit :
Parallélisme du connecteur
Tâches par connecteur
Chaque tâche traite un sous-ensemble des partitions du topic. Plus de tâches = plus de parallélisme, mais :
"tasks.max": "4"
- Nombre maximal de tâches réellement efficaces = nombre de partitions du topic
- Chaque tâche maintient sa propre connexion à ClickHouse
- Plus de tâches = plus de surcoût et un risque accru de contention sur les ressources
tasks.max égal au nombre de partitions du topic, puis ajustez en fonction des métriques de CPU et de débit.
Par défaut, le connecteur regroupe les messages en lots par partition. Pour un débit plus élevé, vous pouvez regrouper les lots sur plusieurs partitions :
Ignorer les partitions lors du regroupement en lots
** Avertissement** : à utiliser uniquement lorsque
"ignorePartitionsWhenBatching": "true"
exactlyOnce=false. Ce paramètre peut améliorer le débit en créant des lots plus volumineux, mais supprime les garanties d’ordre par partition.
Si votre connecteur est configuré pour s’abonner à plusieurs topics, que vous utilisez
Plusieurs topics à haut débit
topic2TableMap pour associer les topics aux tables et que vous rencontrez un goulot d’étranglement lors des insertions, entraînant un consumer lag, envisagez plutôt de créer un connecteur par topic.
La principale raison est qu’actuellement, les lots sont insérés dans chaque table en série.
Recommandation : pour plusieurs topics à fort volume, déployez une instance de connecteur par topic afin de maximiser le débit des insertions en parallèle.
Choisissez le moteur de table ClickHouse adapté à votre cas d’utilisation :
Considérations relatives au moteur de table ClickHouse
MergeTree: idéal pour la plupart des cas d’utilisation, offre un bon équilibre entre les performances de requête et d’insertion
ReplicatedMergeTree: requis pour la haute disponibilité, ajoute une surcharge liée à la réplication
*MergeTreeavec un
ORDER BYapproprié : optimisez en fonction de vos modèles de requêtes
Pour les paramètres d’insertion au niveau du connecteur :
CREATE TABLE my_table (...)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (timestamp, id)
SETTINGS
-- Increase max insert threads for parallel part writing
max_insert_threads = 4,
-- Allow inserts with quorum for reliability (ReplicatedMergeTree)
insert_quorum = 2
"clickhouseSettings": "insert_quorum=2,insert_quorum_timeout=60000"
Le connecteur maintient des connexions HTTP avec ClickHouse. Ajustez les délais d’expiration pour les réseaux à forte latence :
Pool de connexions et délais d’expiration
"clickhouseSettings": "socket_timeout=300000,connection_timeout=30000"
socket_timeout(par défaut : 30000 ms) : Temps maximal pour les opérations de lecture
connection_timeout(par défaut : 10000 ms) : Temps maximal pour établir une connexion
Surveillez ces métriques clés :
Surveillance et dépannage des performances
- Consumer lag : utilisez les outils de monitoring Kafka pour suivre le lag par partition
- Métriques du connecteur : surveillez
receivedRecords,
recordProcessingTime,
taskProcessingTimevia JMX (voir Monitoring)
- Métriques ClickHouse :
system.asynchronous_inserts: surveillez l’utilisation du buffer des insertions asynchrones
system.parts: surveillez le nombre de parts pour détecter les problèmes de fusion
system.merges: surveillez les fusions actives
system.events: suivez
InsertedRows,
InsertedBytes,
FailedInsertQuery
-
|Symptôme
|Cause possible
|Solution
|Consumer lag élevé
|Lots trop petits
|Augmentez
max.poll.records, activez les insertions asynchrones
|Erreurs “Too many parts”
|Insertions fréquentes de petite taille
|Activez les insertions asynchrones, augmentez la taille des lots
|Erreurs de timeout
|Taille de lot trop importante, réseau lent
|Réduisez la taille des lots, augmentez
socket_timeout, vérifiez le réseau
|Utilisation CPU élevée
|Trop de petites parts
|Activez les insertions asynchrones, augmentez les paramètres de fusion
|Erreurs OutOfMemory
|Taille de lot trop importante
|Réduisez
max.poll.records,
max.partition.fetch.bytes
|Charge des tâches inégale
|Répartition inégale des partitions
|Rééquilibrez les partitions ou ajustez
tasks.max
Résumé des bonnes pratiques
- Commencez par les valeurs par défaut, puis mesurez et ajustez en fonction des performances réelles
- Privilégiez des lots plus volumineux : visez 10,000-100,000 lignes par insertion lorsque c’est possible
- Utilisez l’insertion asynchrone lorsque vous envoyez de nombreux petits lots ou en cas de forte concurrence
- Utilisez toujours
wait_for_async_insert=1avec une sémantique exactly-once
- Effectuez une mise à l’échelle horizontale : augmentez
tasks.maxjusqu’au nombre de partitions
- Un connecteur par topic à fort volume pour un débit maximal
- Surveillez en continu : suivez le consumer lag, le nombre de parts et l’activité de merge
- Testez de manière approfondie : testez toujours les changements de configuration sous une charge réaliste avant un déploiement en production
Voici un exemple complet optimisé pour un débit élevé :
Exemple : configuration à haut débit
{
"name": "clickhouse-high-throughput",
"config": {
"connector.class": "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector",
"tasks.max": "8",
"topics": "high_volume_topic",
"hostname": "my-clickhouse-host.cloud",
"port": "8443",
"database": "default",
"username": "default",
"password": "<PASSWORD>",
"ssl": "true",
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",
"value.converter.schemas.enable": "false",
"exactlyOnce": "false",
"ignorePartitionsWhenBatching": "true",
"consumer.override.max.poll.records": "10000",
"consumer.override.max.partition.fetch.bytes": "5242880",
"consumer.override.fetch.min.bytes": "1048576",
"consumer.override.fetch.max.wait.ms": "500",
"clickhouseSettings": "async_insert=1,wait_for_async_insert=1,async_insert_max_data_size=16777216,async_insert_busy_timeout_ms=1000,socket_timeout=300000"
}
}
Cette configuration :
La configuration du connecteur ci-dessus exige que vous activiez les client overrides dans la configuration de votre worker via
connector.client.config.override.policy=All. Consultez la documentation de Kafka Connect pour plus d’informations.
- Traite jusqu’à 10 000 enregistrements par poll
- Regroupe les données de plusieurs partitions en lots pour des inserts plus volumineux
- Utilise l’insertion asynchrone avec un buffer de 16 Mo
- Exécute 8 tasks en parallèle (à aligner sur votre nombre de partitions)
- Optimisée pour le débit plutôt que pour un ordre strict
Dépannage
Cela se produit lorsque l’offset stocké dans KeeperMap est différent de celui stocké dans Kafka, généralement lorsqu’un topic a été supprimé ou que l’offset a été modifié manuellement. Pour corriger cela, vous devez supprimer les anciennes valeurs stockées pour ce topic + cette partition :
”Incohérence d’état pour le topic
”Incohérence d’état pour le topic
[someTopic] partition
[0]”
-- First, identify the database used to store the data.
SELECT * FROM [database].connect_state
-- Identify the key that matches the topic and partition.
ALTER TABLE [database].connect_state DELETE WHERE key = [keyname]
Cet ajustement peut avoir des conséquences sur la sémantique exactly-once.
À l’heure actuelle, l’accent est mis sur l’identification des erreurs transitoires pouvant faire l’objet d’une nouvelle tentative, notamment :
”Quelles erreurs le connecteur retentera-t-il ?”
ClickHouseException- Il s’agit d’une exception générique pouvant être levée par ClickHouse. Elle est généralement levée lorsque le serveur est surchargé, et les codes d’erreur suivants sont considérés comme particulièrement transitoires :
- 3 - UNEXPECTED_END_OF_FILE
- 107 - FILE_DOESNT_EXIST
- 159 - TIMEOUT_EXCEEDED
- 164 - READONLY
- 202 - TOO_MANY_SIMULTANEOUS_QUERIES
- 203 - NO_FREE_CONNECTION
- 209 - SOCKET_TIMEOUT
- 210 - NETWORK_ERROR
- 241 - MEMORY_LIMIT_EXCEEDED
- 242 - TABLE_IS_READ_ONLY
- 252 - TOO_MANY_PARTS
- 285 - TOO_FEW_LIVE_REPLICAS
- 319 - UNKNOWN_STATUS_OF_INSERT
- 425 - SYSTEM_ERROR
- 999 - KEEPER_EXCEPTION
SocketTimeoutException- Cette exception est levée lorsque le délai d’attente du socket est dépassé.
UnknownHostException- Cette exception est levée lorsque l’hôte ne peut pas être résolu.
IOException- Cette exception est levée en cas de problème réseau.
Il est probable que les champs de vos données ne correspondent pas à ceux de la table - c’est particulièrement fréquent avec le CDC (et le format Debezium). Une solution courante consiste à ajouter la transformation
”Toutes mes données sont vides/à zéro”
flatten à la configuration de votre connecteur :
Cela transformera vos données d’un JSON imbriqué en un JSON aplati (en utilisant
transforms=flatten
transforms.flatten.type=org.apache.kafka.connect.transforms.Flatten$Value
transforms.flatten.delimiter=_
_ comme délimiteur). Les champs de la table suivront alors le format “field1_field2_field3” (par ex. “before_id”, “after_id”, etc.).
Par défaut, les clés Kafka ne sont pas stockées dans le champ
”Je veux utiliser mes clés Kafka dans ClickHouse”
value, mais vous pouvez utiliser la transformation
KeyToValue pour déplacer la clé dans le champ
value (sous le nouveau nom de champ
_key) :
transforms=keyToValue
transforms.keyToValue.type=com.clickhouse.kafka.connect.transforms.KeyToValue
transforms.keyToValue.field=_key