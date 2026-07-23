ClickHouse Kafka Connect Sink est le connecteur Kafka qui achemine les données d’un topic Kafka vers une table ClickHouse.

Le Kafka Connector Sink est distribué sous licence Apache 2.0

​ Prérequis de l’environnement

Le framework Kafka Connect v2.7 ou une version ultérieure doit être installé dans l’environnement.

​ Matrice de compatibilité des versions

Version de ClickHouse Kafka Connect Version de ClickHouse Kafka Connect Confluent Platform 1.0.0 > 23.3 > 2.7 > 6.1

​ Principales fonctionnalités

Livré avec une sémantique exactly-once prête à l’emploi. Il repose sur une nouvelle fonctionnalité du cœur de ClickHouse appelée KeeperMap (utilisée comme magasin d’état par le connecteur) et permet une architecture minimaliste.

Prise en charge des magasins d’état tiers : utilise actuellement par défaut le stockage en mémoire, mais peut aussi utiliser KeeperMap (Redis sera bientôt ajouté).

Intégration au cœur : développée, maintenue et prise en charge par ClickHouse.

Testé en continu sur ClickHouse Cloud.

Insertions de données avec ou sans schéma déclaré.

Prise en charge de tous les types de données de ClickHouse.

​ Rassemblez vos informations de connexion

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :

Paramètre(s) Description HOST and PORT En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS. DATABASE NAME Par défaut, une base de données nommée default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. USERNAME and PASSWORD Par défaut, le nom d’utilisateur est default . Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.

Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :

Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl .

Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.

​ Instructions générales d’installation

Le connecteur est distribué sous la forme d’un unique fichier JAR contenant tous les fichiers de classes nécessaires à l’exécution du plugin.

Pour installer le plugin, suivez les étapes suivantes :

Téléchargez une archive ZIP contenant le fichier JAR du connecteur depuis la page Releases du dépôt ClickHouse Kafka Connect Sink.

Extrayez le contenu du fichier ZIP et copiez-le à l’emplacement souhaité.

Ajoutez à la configuration plugin.path de votre fichier de propriétés Connect le chemin du répertoire du plugin, afin que Confluent Platform puisse le trouver.

Indiquez dans la config le nom du topic, le hostname de l’instance ClickHouse et le mot de passe.

connector.class=com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector tasks.max=1 topics=<topic_name> ssl=true jdbcConnectionProperties=?sslmode=STRICT security.protocol=SSL hostname=<hostname> database=<database_name> password=<password> ssl.truststore.location=/tmp/kafka.client.truststore.jks port=8443 value.converter.schemas.enable=false value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter exactlyOnce=true username=default schemas.enable=false

Redémarrez Confluent Platform.

Si vous utilisez Confluent Platform, connectez-vous à l’UI du Confluent Control Center pour vérifier que le ClickHouse Sink figure dans la liste des connecteurs disponibles.

​ Options de configuration

Pour connecter le ClickHouse Sink au serveur ClickHouse, vous devez fournir :

les informations de connexion : nom d’hôte ( obligatoire ) et port (facultatif)

) et port (facultatif) les identifiants utilisateur : mot de passe ( obligatoire ) et nom d’utilisateur (facultatif)

) et nom d’utilisateur (facultatif) la classe du connecteur : com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector ( obligatoire )

( ) topics ou topics.regex : les topics Kafka à interroger ; les noms de topic doivent correspondre aux noms de table ( obligatoire )

) les convertisseurs de clé et de valeur : à définir selon le type de données de votre topic. Obligatoire s’ils ne sont pas déjà définis dans la configuration du worker.

Le tableau complet des options de configuration :

Nom de la propriété Description Valeur par défaut hostname (obligatoire) Le nom d’hôte ou l’adresse IP du serveur N/A port Le port ClickHouse : la valeur par défaut est 8443 (pour HTTPS dans le Cloud), mais pour HTTP (la valeur par défaut pour les déploiements self-hosted), utilisez 8123 8443 ssl Active la connexion SSL à ClickHouse true jdbcConnectionProperties Propriétés de connexion lors de la connexion à ClickHouse. Doivent commencer par ? et être séparées par & entre chaque param=value "" username Nom d’utilisateur de la base de données ClickHouse default password (obligatoire) Mot de passe de la base de données ClickHouse N/A database Nom de la base de données ClickHouse default connector.class (obligatoire) Classe du connecteur (à définir explicitement et à conserver comme valeur par défaut) "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" tasks.max Nombre de tâches du connecteur "1" errors.retry.timeout Durée maximale de nouvelle tentative de Kafka Connect, en millisecondes. 0 pour aucune nouvelle tentative. -1 pour un nombre infini de nouvelles tentatives. La valeur recommandée est supérieure à “10000” ms (10 secondes) Délai d’expiration "0" exactlyOnce Activation d’Exactly Once "false" topics (Obligatoire) Topics Kafka à interroger : les noms des topics doivent correspondre aux noms des tables "" key.converter (Obligatoire* - Voir la description) À définir selon les types de vos clés. Obligatoire ici si vous transmettez des clés (et qu’elles ne sont pas définies dans la config du worker). "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter" value.converter (Obligatoire* - voir la description) À définir selon le type de données de votre topic. Formats pris en charge : JSON, String, Avro ou Protobuf. Obligatoire ici si non défini dans la config du worker. "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter" value.converter.schemas.enable Prise en charge du schéma par le convertisseur de valeur du connecteur "false" errors.tolerance Tolérance aux erreurs du connecteur. Valeurs prises en charge : none, all "none" errors.deadletterqueue.topic.name Si cette option est définie (avec errors.tolerance=all), une DLQ sera utilisée pour les lots ayant échoué (voir Dépannage) "" errors.deadletterqueue.context.headers.enable Ajoute des headers supplémentaires pour la DLQ "" clickhouseSettings Liste de paramètres ClickHouse séparés par des virgules (par ex. “insert_quorum=2, etc…”) "" topic2TableMap Liste séparée par des virgules qui associe les noms de topic aux noms de table (par ex. “topic1=table1, topic2=table2, etc…”) "" tableRefreshInterval Durée (en secondes) avant l’actualisation du cache de définition de table 0 keeperOnCluster Permet de configurer le paramètre ON CLUSTER pour les instances auto-hébergées (par ex. ON CLUSTER clusterNameInConfigFileDefinition ) pour la table connect_state exactly-once (voir Requêtes DDL distribuées "" bypassRowBinary Permet de désactiver l’utilisation de RowBinary et RowBinaryWithDefaults pour les données basées sur un schéma (Avro, Protobuf, etc.) ; à utiliser uniquement lorsque les données comportent des colonnes manquantes et que Nullable/Default n’est pas acceptable "false" dateTimeFormats Formats de date et d’heure utilisés pour l’analyse des champs DateTime64 du schéma, séparés par ; (par exemple, someDateField=yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSSSSS;someOtherDateField=yyyy-MM-dd HH:mm:ss ). "" tolerateStateMismatch Permet au connecteur d’écarter des enregistrements “antérieurs” à l’offset actuel stocké dans AFTER_PROCESSING (par ex. si l’offset 5 est envoyé et que l’offset 250 est le dernier offset enregistré). À utiliser pour rétablir l’ingestion après une défaillance, puis à remettre sur "false" une fois l’opération terminée. "false" ignorePartitionsWhenBatching Ignore la partition lors de la collecte des messages pour insert (mais uniquement si exactlyOnce vaut false ). Remarque sur les performances : plus il y a de tâches de connector, moins il y a de partitions Kafka attribuées par tâche — les gains peuvent donc être décroissants. "false" bufferCount (depuis la version v1.3.6) Nombre d’enregistrements à conserver en mémoire tampon avant leur écriture dans ClickHouse. 0 désactive la mise en mémoire tampon interne. La mise en mémoire tampon n’est pas prise en charge avec exactlyOnce=true . "0" bufferFlushTime (à partir de la v1.3.6) Temps maximal, en millisecondes, pendant lequel les enregistrements sont conservés en mémoire tampon avant leur écriture lorsque exactlyOnce=false . 0 désactive l’écriture déclenchée par le temps. La valeur par défaut est 0 . Requis uniquement pour un seuil basé sur le temps. N’a d’effet que lorsque bufferCount > 0 . "0" reportInsertedOffsets (à partir de la v1.3.6) Permet à preCommit de ne renvoyer que les offsets insérés avec succès (au lieu de currentOffsets ) lorsque exactlyOnce=false . Cela ne s’applique pas lorsque ignorePartitionsWhenBatching=true , cas dans lequel currentOffsets est toujours renvoyé. "false"

​ Tables cibles

ClickHouse Connect Sink lit les messages des topics Kafka et les écrit dans les tables appropriées. ClickHouse Connect Sink écrit les données dans des tables existantes. Veuillez vous assurer qu’une table cible avec un schéma adapté a été créée dans ClickHouse avant de commencer à y insérer des données.

Chaque topic nécessite une table cible dédiée dans ClickHouse. Le nom de la table cible doit correspondre au nom du topic source.

Si vous devez transformer les messages sortants avant leur envoi à ClickHouse Kafka Connect Sink, utilisez les transformations Kafka Connect

​ Types de données pris en charge

Avec un schéma déclaré :

Kafka Connect Type Type ClickHouse Pris en charge Primitif STRING String ✅ Oui STRING JSON. Voir ci-dessous (1) ✅ Oui INT8 Int8 ✅ Oui INT16 Int16 ✅ Oui INT32 Int32 ✅ Oui INT64 Int64 ✅ Oui FLOAT32 Float32 ✅ Oui FLOAT64 Float64 ✅ Oui BOOLEAN Boolean ✅ Oui ARRAY Array(T) ✅ Non MAP Map(Primitive, T) ✅ Non STRUCT Variant(T1, T2, …) ✅ Non STRUCT Tuple(a T1, b T2, …) ✅ Non STRUCT Nested(a T1, b T2, …) ✅ Non STRUCT JSON. Voir ci-dessous (1), (2) ✅ Non BYTES String ✅ Non org.apache.kafka.connect.data.Time Int64 / DateTime64 ✅ Non org.apache.kafka.connect.data.Timestamp Int32 / Date32 ✅ Non org.apache.kafka.connect.data.Decimal Decimal ✅ Non

(1) - JSON est pris en charge uniquement lorsque les paramètres ClickHouse incluent input_format_binary_read_json_as_string=1 . Cela fonctionne uniquement avec la famille de formats RowBinary, et ce paramètre affecte toutes les colonnes de la requête d’insertion ; elles doivent donc toutes être de type chaîne. Dans ce cas, le connecteur convertit STRUCT en chaîne JSON.

oneof , le convertisseur doit être configuré pour NE PAS ajouter de préfixe/suffixe aux noms de champs. Il existe le paramètre generate.index.for.unions=false pour ProtobufConverter . (2) - Lorsqu’une struct contient des unions comme, le convertisseur doit être configuré pour NE PAS ajouter de préfixe/suffixe aux noms de champs. Il existe le paramètre

Sans schéma déclaré :

Un enregistrement est converti en JSON et envoyé à ClickHouse comme valeur au format JSONEachRow

​ Exemples de configuration

Voici quelques exemples de configuration courants pour vous aider à démarrer rapidement.

​ Configuration de base

La configuration minimale pour démarrer : elle suppose que vous exécutez Kafka Connect en mode distribué, qu’un serveur ClickHouse s’exécute sur localhost:8443 avec SSL activé, et que les données sont au format JSON sans schéma.

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , "tasks.max" : "1" , "consumer.override.max.poll.records" : "5000" , "consumer.override.max.partition.fetch.bytes" : "5242880" , "database" : "default" , "errors.retry.timeout" : "60000" , "exactlyOnce" : "false" , "hostname" : "localhost" , "port" : "8443" , "ssl" : "true" , "jdbcConnectionProperties" : "?ssl=true&sslmode=strict" , "username" : "default" , "password" : "<PASSWORD>" , "topics" : "<TOPIC_NAME>" , "value.converter" : "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter" , "value.converter.schemas.enable" : "false" , "clickhouseSettings" : "" } }

connector.client.config.override.policy=All . Pour en savoir plus, consultez la La configuration du connecteur ci-dessus exige d’activer les client overrides dans la configuration de votre worker via. Pour en savoir plus, consultez la documentation de Kafka Connect

​ Configuration de base avec plusieurs topics

Le connecteur peut consommer des données à partir de plusieurs topics

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "topics" : "SAMPLE_TOPIC, ANOTHER_TOPIC, YET_ANOTHER_TOPIC" , ... } }

​ Configuration de base avec DLQ

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "errors.tolerance" : "all" , "errors.deadletterqueue.topic.name" : "<DLQ_TOPIC>" , "errors.deadletterqueue.context.headers.enable" : "true" , } }

​ Prise en charge du schéma Avro

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "value.converter" : "io.confluent.connect.avro.AvroConverter" , "value.converter.schema.registry.url" : "<SCHEMA_REGISTRY_HOST>:<PORT>" , "value.converter.schemas.enable" : "true" , } }

​ Correspondance des types Avro

io.confluent.connect.avro.AvroConverter , l’implémentation officielle de sérialisation/désérialisation Avro de Kafka Connect. Consultez la La correspondance de types ci-dessous est définie par, l’implémentation officielle de sérialisation/désérialisation Avro de Kafka Connect. Consultez la documentation de Kafka Connect pour plus d’informations sur la logique de conversion avancée.

✅ : Pris en charge

❌ : Non pris en charge

️⚠️ : Partiellement pris en charge

Type Avro Type Kafka Connect Pris en charge Notes null N/A ❌ Non pris en charge comme type autonome, mais peut être utilisé dans des unions boolean BOOLEAN ✅ int INT8/INT16/INT32 ✅ Correspond à INT32 par défaut. Correspond à INT8 si le schéma possède la propriété connect.type=int8 (de même pour INT16 si connect.type=int16 ) long INT64 ✅ float FLOAT32 ✅ double FLOAT64 ✅ bytes BYTES ✅ string STRING ✅ record STRUCT ✅ enum STRING ✅ array ARRAY/MAP ✅ Correspond à ARRAY par défaut. Correspond à MAP si le champ a été initialement construit via AvroData.fromConnectSchema (source) map MAP ✅ union STRUCT/ <T> ⚠️ Correspond à STRUCT par défaut. Correspond au type singleton T dans la définition de l’union si flatten.singleton.unions=true (voir la documentation) fixed BYTES ⚠️ Le type logique decimal pour fixed n’est pas pris en charge (voir ci-dessous)

Reportez-vous à Types de données pris en charge pour la correspondance entre les types Kafka Connect et les types ClickHouse.

​ Schémas Avro non pris en charge

Les schémas Avro suivants ne sont pas pris en charge par le connecteur :

type logique decimal de type fixed

{ "name" : "decimal_18_4" , "type" : "fixed" , "size" : 8 , "logicalType" : "decimal" , "precision" : 18 , "scale" : 4 }

unions Nullable

{ "name" : "mixed_union" , "type" : [ "null" , "string" , "int" ], "default" : null }

unions d’enregistrements

{ "name" : "record_union" , "type" : [ { "type" : "record" , "name" : "TypeA" , "fields" : [ { "name" : "label" , "type" : "string" } ] }, { "type" : "record" , "name" : "TypeB" , "fields" : [ { "name" : "count" , "type" : "int" } ] } ] }

​ Prise en charge du schéma Protobuf

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "value.converter" : "io.confluent.connect.protobuf.ProtobufConverter" , "value.converter.schema.registry.url" : "<SCHEMA_REGISTRY_HOST>:<PORT>" , "value.converter.schemas.enable" : "true" , } }

Veuillez noter : si vous rencontrez des problèmes de classes manquantes, tous les environnements n’incluent pas le convertisseur Protobuf et vous devrez peut-être utiliser une autre version du fichier JAR fournie avec les dépendances.

​ Correspondance des types Protobuf

io.confluent.connect.protobuf.ProtobufConverter , l’implémentation officielle du sérialiseur/désérialiseur Protobuf dans Kafka Connect. Consultez la La correspondance des types ci-dessous est définie par, l’implémentation officielle du sérialiseur/désérialiseur Protobuf dans Kafka Connect. Consultez la documentation de Kafka Connect pour plus d’informations sur la logique de conversion.

✅ : Pris en charge

❌ : Non pris en charge

️⚠️ : Partiellement pris en charge

Type Protobuf Type Kafka Connect Type ClickHouse Pris en charge Notes double FLOAT64 Float64 ✅ float FLOAT32 Float32 ✅ int32 INT8/INT16/INT32 Int32 ✅ Par défaut, INT32. Résolu en INT8 si le schéma inclut l’option connect.type=int8 (de manière analogue pour INT16 si connect.type=int16 ) sint32 INT8/INT16/INT32 Int32 ✅ Par défaut, INT32. Résolu en INT8 si le schéma inclut l’option connect.type=int8 (de manière analogue pour INT16 si connect.type=int16 ) sfixed32 INT8/INT16/INT32 Int32 ✅ Par défaut, INT32. Résolu en INT8 si le schéma inclut l’option connect.type=int8 (de manière analogue pour INT16 si connect.type=int16 ) uint32 INT64 UInt32 ✅ fixed32 INT64 UInt32 ✅ int64 INT64 Int64 ✅ uint64 INT64 UInt64 ✅ sint64 INT64 Int64 ✅ fixed64 INT64 UInt64 ✅ sfixed64 INT64 Int64 ✅ bool BOOLEAN Bool ✅ string STRING String ✅ bytes BYTES String ✅ enum INT32/STRING Int32 ✅ Par défaut, STRING. Résolu en INT32 si int.for.enums=true (voir la documentation du Schema Registry) message STRUCT Tuple / JSON ⚠️ Voir la section « Schémas non pris en charge » ci-dessous repeated T (where T is not a map entry) ARRAY Array(T) ✅ map<K, V> MAP Map(K, V) ✅ oneof STRUCT Tuple / Variant ⚠️ Voir la section ci-dessous sur la traduction de oneof en schéma ClickHouse google.protobuf.DoubleValue FLOAT64 Nullable(Float64) ✅ google.protobuf.FloatValue FLOAT32 Nullable(Float32) ✅ google.protobuf.Int64Value INT64 Nullable(Int64) ✅ google.protobuf.UInt64Value INT64 Nullable(UInt64) ✅ google.protobuf.UInt32Value INT64 Nullable(UInt32) ✅ google.protobuf.Int32Value INT32 Nullable(Int32) ✅ google.protobuf.BoolValue BOOLEAN Nullable(Bool) ✅ google.protobuf.StringValue STRING Nullable(String) ✅ google.protobuf.BytesValue BYTES Nullable(String) ✅ google.protobuf.Timestamp org.apache.kafka.connect.data.Timestamp DateTime64(3) ✅ google.type.Date org.apache.kafka.connect.data.Date Date ✅ google.type.TimeOfDay org.apache.kafka.connect.data.Time Int32 / Int64 ✅ google.protobuf.Duration STRUCT Tuple( seconds Int64, nano Nullable(Int32)) ✅ google.protobuf.Any N/A N/A ❌ google.protobuf.Empty N/A N/A ❌

Reportez-vous à Types de données pris en charge pour la correspondance entre les types Kafka Connect et les types ClickHouse.

​ Remarque sur la traduction des champs oneof en colonnes ClickHouse

Le connecteur ne prend pas en charge la traduction des unions Protobuf ( oneof ) vers le type Variant de ClickHouse. Indiquez plutôt les champs oneof séparément comme des champs nullable dans le schéma de votre table ClickHouse.

Par exemple :

syntax = "proto3" ; package com.clickhouse.kafka.connect.proto.test ; message StringIntUnion { oneof mixed { string mixed_string = 2 ; int32 mixed_int = 3 ; } }

se traduit par la définition de la table ClickHouse suivante :

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `StringIntUnion` ( mixed_string Nullable(String), mixed_int Nullable(Int32) ) ENGINE = ...;

​ Schémas Protobuf non pris en charge

Les schémas Protobuf suivants ne sont pas pris en charge par le connecteur :

unions multi-messages (avant la version 26.1 de CH)

syntax = "proto3" ; package com.clickhouse.kafka.connect.proto.test ; message TwoRecords { oneof payload { TypeA type_a = 2 ; TypeB type_b = 3 ; } // translates to Nullable(Tuple(label String)) in ClickHouse, which is unsupported message TypeA { string label = 1 ; } // translates to Nullable(Tuple(count Int32)) in ClickHouse, which is unsupported message TypeB { int32 count = 1 ; } }

allow_experimental_nullable_tuple_type=1 (voir À partir de la version 26.1 de CH, ce schéma est pris en charge si(voir cette page de la documentation ).

​ Prise en charge du schéma JSON

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "value.converter" : "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter" , } }

​ Prise en charge de String

Le connecteur prend en charge le convertisseur String avec différents formats ClickHouse : JSON CSV et TSV

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "value.converter" : "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter" , "customInsertFormat" : "true" , "insertFormat" : "CSV" } }

​ Mise en mémoire tampon interne

La mise en mémoire tampon interne permet à la tâche sink d’accumuler des enregistrements issus de plusieurs appels à poll() et de les envoyer à ClickHouse sous forme de batches plus volumineux. Cela peut améliorer le débit dans les workloads où chaque interrogation produit de nombreux petits batches par partition.

Comportement clé :

bufferCount contrôle le nombre d’enregistrements mis en mémoire tampon avant leur envoi.

contrôle le nombre d’enregistrements mis en mémoire tampon avant leur envoi. bufferFlushTime définit le temps d’attente maximal (en millisecondes) avant l’envoi des enregistrements mis en mémoire tampon.

définit le temps d’attente maximal (en millisecondes) avant l’envoi des enregistrements mis en mémoire tampon. bufferFlushTime n’a d’effet que lorsque bufferCount > 0 .

n’a d’effet que lorsque . bufferCount=0 et bufferFlushTime=0 laissent la mise en mémoire tampon désactivée (comportement par défaut).

et laissent la mise en mémoire tampon désactivée (comportement par défaut). La mise en mémoire tampon n’est pas prise en charge lorsque exactlyOnce=true .

Pourquoi la mise en mémoire tampon est incompatible avec le mode exactly-once : La mise en mémoire tampon modifie les limites des batches, ce qui perturbe la déduplication des blocs dans ClickHouse ainsi que la machine à états des offsets du connecteur. Pour corriger cela, désactivez soit le mode exactly-once avec exactlyOnce=false dans la config de votre connecteur, soit la mise en mémoire tampon avec bufferCount=0 .

Exemple :

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "exactlyOnce" : "false" , "bufferCount" : "5000" , "bufferFlushTime" : "2000" } }

La journalisation est fournie automatiquement par la plateforme Kafka Connect. La destination et le format des logs peuvent être configurés via le fichier de configuration de Kafka Connect.

Si vous utilisez Confluent Platform, vous pouvez consulter les logs en exécutant une commande CLI :

confluent local services connect log

Pour en savoir plus, consultez le tutoriel

ClickHouse Kafka Connect expose des métriques d’exécution via Java Management Extensions (JMX) . JMX est activé par défaut dans Kafka Connector.

​ Métriques spécifiques à ClickHouse

Le connecteur expose des métriques personnalisées via le nom MBean suivant :

com . clickhouse : type = ClickHouseKafkaConnector,name = SinkTask{id}

Nom de la métrique Type Description receivedRecords long Nombre total d’enregistrements reçus. recordProcessingTime long Temps total, en nanosecondes, consacré au regroupement et à la conversion des enregistrements en une structure unifiée. taskProcessingTime long Temps total, en nanosecondes, consacré au traitement et à l’insertion des données dans ClickHouse.

​ Métriques des producteurs et consommateurs Kafka

Le connecteur expose les métriques standard des producteurs et consommateurs Kafka, qui donnent de la visibilité sur le flux de données, le débit et les performances.

Métriques au niveau du topic :

records-sent-total : Nombre total d’enregistrements envoyés au topic

: Nombre total d’enregistrements envoyés au topic bytes-sent-total : Nombre total d’octets envoyés au topic

: Nombre total d’octets envoyés au topic record-send-rate : Taux moyen d’enregistrements envoyés par seconde

: Taux moyen d’enregistrements envoyés par seconde byte-rate : Nombre moyen d’octets envoyés par seconde

: Nombre moyen d’octets envoyés par seconde compression-rate : Ratio de compression obtenu

Métriques au niveau de la partition :

records-sent-total : Nombre total d’enregistrements envoyés à la partition

: Nombre total d’enregistrements envoyés à la partition bytes-sent-total : Nombre total d’octets envoyés à la partition

: Nombre total d’octets envoyés à la partition records-lag : Lag actuel de la partition

: Lag actuel de la partition records-lead : Avance actuelle de la partition

: Avance actuelle de la partition replica-fetch-lag : Informations de lag des répliques

Métriques de connexion au niveau du nœud :

connection-creation-total : Nombre total de connexions créées vers le nœud Kafka

: Nombre total de connexions créées vers le nœud Kafka connection-close-total : Nombre total de connexions fermées

: Nombre total de connexions fermées request-total : Nombre total de requêtes envoyées au nœud

: Nombre total de requêtes envoyées au nœud response-total : Nombre total de réponses reçues du nœud

: Nombre total de réponses reçues du nœud request-rate : Taux moyen de requêtes par seconde

: Taux moyen de requêtes par seconde response-rate : Taux moyen de réponses par seconde

Ces métriques aident à surveiller :

Débit : Suivre les débits d’ingestion des données

: Suivre les débits d’ingestion des données Lag : Identifier les goulots d’étranglement et les retards de traitement

: Identifier les goulots d’étranglement et les retards de traitement Compression : Mesurer l’efficacité de la compression des données

: Mesurer l’efficacité de la compression des données État des connexions : Surveiller la connectivité réseau et la stabilité

​ Métriques du Kafka Connect Framework

Le connecteur s’intègre au Kafka Connect Framework et expose des métriques sur le cycle de vie des tâches et le suivi des erreurs.

Métriques d’état des tâches :

task-count : Nombre total de tâches dans le connecteur

: Nombre total de tâches dans le connecteur running-task-count : Nombre de tâches actuellement en cours d’exécution

: Nombre de tâches actuellement en cours d’exécution paused-task-count : Nombre de tâches actuellement en pause

: Nombre de tâches actuellement en pause failed-task-count : Nombre de tâches en échec

: Nombre de tâches en échec destroyed-task-count : Nombre de tâches détruites

: Nombre de tâches détruites unassigned-task-count : Nombre de tâches non attribuées

Les valeurs d’état des tâches incluent : running , paused , failed , destroyed , unassigned

Métriques d’erreur :

deadletterqueue-produce-failures : Nombre d’écritures dans la DLQ ayant échoué

: Nombre d’écritures dans la DLQ ayant échoué deadletterqueue-produce-requests : Nombre total de tentatives d’écriture dans la DLQ

: Nombre total de tentatives d’écriture dans la DLQ last-error-timestamp : Horodatage de la dernière erreur

: Horodatage de la dernière erreur records-skip-total : Nombre total d’enregistrements ignorés en raison d’erreurs

: Nombre total d’enregistrements ignorés en raison d’erreurs records-retry-total : Nombre total d’enregistrements ayant fait l’objet d’une nouvelle tentative

: Nombre total d’enregistrements ayant fait l’objet d’une nouvelle tentative errors-total : Nombre total d’erreurs rencontrées

Métriques de performance :

offset-commit-failures : Nombre d’échecs de commit des offsets

: Nombre d’échecs de commit des offsets offset-commit-avg-time-ms : Temps moyen des commits d’offset

: Temps moyen des commits d’offset offset-commit-max-time-ms : Temps maximal des commits d’offset

: Temps maximal des commits d’offset put-batch-avg-time-ms : Temps moyen de traitement d’un batch

: Temps moyen de traitement d’un batch put-batch-max-time-ms : Temps maximal de traitement d’un batch

: Temps maximal de traitement d’un batch source-record-poll-total : Nombre total d’enregistrements récupérés

​ Bonnes pratiques de supervision

Surveillez le consumer lag : suivez records-lag par partition afin d’identifier les goulots d’étranglement du traitement Suivez les taux d’erreur : surveillez errors-total et records-skip-total pour détecter les problèmes de qualité des données Vérifiez l’état des tâches : surveillez les métriques d’état des tâches pour vous assurer qu’elles s’exécutent correctement Mesurez le débit : utilisez records-send-rate et byte-rate pour suivre les performances d’ingestion Surveillez l’état des connexions : vérifiez les métriques de connexion au niveau des nœuds afin de détecter d’éventuels problèmes réseau Suivez l’efficacité de la compression : utilisez compression-rate pour optimiser le transfert de données

Pour des définitions détaillées des métriques JMX et de l’intégration avec Prometheus, consultez le fichier de configuration jmx-export-connector.yml

Les suppressions ne sont pas prises en charge.

La taille du lot est héritée des propriétés du consommateur Kafka.

Lorsque vous utilisez KeeperMap pour exactly-once et que l’offset est modifié ou réinitialisé à une valeur antérieure, vous devez supprimer le contenu de KeeperMap pour ce topic spécifique. (Consultez le guide de dépannage ci-dessous pour plus de détails)

​ Réglage des performances et optimisation du débit

Cette section présente des stratégies de réglage des performances pour le ClickHouse Kafka Connect Sink. Le réglage des performances est essentiel lorsque vous traitez des cas d’usage à haut débit ou que vous devez optimiser l’utilisation des ressources et minimiser la latence.

​ Quand l’optimisation des performances est-elle nécessaire ?

L’optimisation des performances est généralement nécessaire dans les cas suivants :

Charges de travail à haut débit : lorsque vous traitez des millions d’événements par seconde depuis des topics Kafka

: lorsque vous traitez des millions d’événements par seconde depuis des topics Kafka Consumer lag : lorsque votre connecteur ne parvient pas à suivre le rythme de production des données, ce qui entraîne un décalage croissant

: lorsque votre connecteur ne parvient pas à suivre le rythme de production des données, ce qui entraîne un décalage croissant Contraintes de ressources : lorsque vous devez optimiser l’utilisation du CPU, de la mémoire ou du réseau

: lorsque vous devez optimiser l’utilisation du CPU, de la mémoire ou du réseau Topics multiples : lorsque vous consommez simultanément plusieurs topics à fort volume

: lorsque vous consommez simultanément plusieurs topics à fort volume Petites tailles de message : lorsque vous traitez de nombreux petits messages qui bénéficieraient d’un regroupement côté serveur par lots

L’optimisation des performances n’est généralement PAS nécessaire lorsque :

Vous traitez des volumes faibles à modérés (< 10 000 messages/seconde)

Le consumer lag est stable et acceptable pour votre cas d’usage

Les paramètres par défaut du connecteur répondent déjà à vos exigences de débit

Votre cluster ClickHouse peut facilement absorber la charge entrante

​ Comprendre le flux des données

Avant tout réglage, il est important de comprendre comment les données circulent dans le connecteur :

Kafka Connect Framework récupère en arrière-plan les messages des topics Kafka Le connecteur interroge le tampon interne du framework pour récupérer les messages Le connecteur regroupe en lots les messages selon la taille du poll ClickHouse reçoit l’insertion par lot via HTTP/S ClickHouse traite l’insertion (de manière synchrone ou asynchrone)

Les performances peuvent être optimisées à chacune de ces étapes.

​ Réglage de la taille des lots dans Kafka Connect

Le premier niveau d’optimisation consiste à contrôler la quantité de données que le connecteur reçoit de Kafka à chaque lot.

Paramètres de récupération

Kafka Connect (le framework) récupère les messages des topics Kafka en arrière-plan, indépendamment du connecteur :

fetch.min.bytes : quantité minimale de données avant que le framework ne transmette les valeurs au connecteur (par défaut : 1 octet)

: quantité minimale de données avant que le framework ne transmette les valeurs au connecteur (par défaut : 1 octet) fetch.max.bytes : quantité maximale de données à récupérer dans une seule requête (par défaut : 52428800 / 50 MB)

: quantité maximale de données à récupérer dans une seule requête (par défaut : 52428800 / 50 MB) fetch.max.wait.ms : temps d’attente maximal avant le renvoi des données si fetch.min.bytes n’est pas atteint (par défaut : 500 ms)

Sur Confluent Cloud, l’ajustement de ces paramètres nécessite l’ouverture d’un ticket de support via Confluent Cloud.

Paramètres de poll

Le connecteur effectue des polls pour récupérer les messages depuis le tampon du framework :

max.poll.records : Nombre maximal d’enregistrements renvoyés lors d’une seule opération de poll (par défaut : 500)

: Nombre maximal d’enregistrements renvoyés lors d’une seule opération de poll (par défaut : 500) max.partition.fetch.bytes : Quantité maximale de données par partition (par défaut : 1048576 / 1 MB)

Sur Confluent Cloud, la modification de ces paramètres nécessite l’ouverture d’un ticket de support via Confluent Cloud.

Paramètres recommandés pour un débit élevé

Pour des performances optimales avec ClickHouse, privilégiez des lots plus importants :

# Increase the number of records per poll consumer.override.max.poll.records =5000 # Increase the partition fetch size (5 MB) consumer.override.max.partition.fetch.bytes =5242880 # Optional: Increase minimum fetch size to wait for more data (1 MB) consumer.override.fetch.min.bytes =1048576 # Optional: Reduce wait time if latency is critical consumer.override.fetch.max.wait.ms =300

connector.client.config.override.policy=All . Consultez la Les propriétés ci-dessus nécessitent d’activer les client overrides dans la configuration de votre worker via. Consultez la documentation Kafka Connect pour plus d’informations.

Important : les paramètres de récupération de Kafka Connect portent sur des données compressées, tandis que ClickHouse reçoit des données non compressées. Ajustez ces paramètres en fonction de votre ratio de compression.

Compromis :

Lots plus volumineux = meilleures performances d’ingestion dans ClickHouse, moins de parts, moins de surcharge

= meilleures performances d’ingestion dans ClickHouse, moins de parts, moins de surcharge Lots plus volumineux = utilisation mémoire plus élevée, augmentation potentielle de la latence de bout en bout

= utilisation mémoire plus élevée, augmentation potentielle de la latence de bout en bout Lots trop volumineux = risque de dépassement de délai, d’erreurs OutOfMemory ou de dépassement de max.poll.interval.ms

​ Insertions asynchrones

Les insertions asynchrones sont particulièrement utiles lorsque le connecteur envoie des lots relativement petits ou lorsque vous souhaitez optimiser davantage l’ingestion en confiant à ClickHouse la gestion du traitement par lots.

Quand utiliser les insertions asynchrones

Envisagez d’activer les insertions asynchrones dans les cas suivants :

Nombreux petits lots : votre connecteur envoie fréquemment de petits lots (< 1000 lignes par lot)

: votre connecteur envoie fréquemment de petits lots (< 1000 lignes par lot) Concurrence élevée : plusieurs tâches du connecteur écrivent dans la même table

: plusieurs tâches du connecteur écrivent dans la même table Déploiement distribué : vous exécutez de nombreuses instances du connecteur sur différents hôtes

: vous exécutez de nombreuses instances du connecteur sur différents hôtes Surcoût lié à la création de parts : vous rencontrez des erreurs « too many parts »

: vous rencontrez des erreurs « too many parts » Charge de travail mixte : vous combinez une ingestion en temps réel avec des charges liées aux requêtes

N’utilisez PAS les insertions asynchrones dans les cas suivants :

Vous envoyez déjà de grands lots (> 10,000 lignes par lot) à une fréquence maîtrisée

Vous avez besoin d’une visibilité immédiate des données (les requêtes doivent voir les données instantanément)

La sémantique d’exactement une fois avec wait_for_async_insert=0 est incompatible avec vos exigences

est incompatible avec vos exigences Votre cas d’usage peut plutôt tirer parti d’améliorations du batching côté client

Fonctionnement de l’insertion asynchrone

Avec l’insertion asynchrone activée, ClickHouse :

Reçoit la requête d’insertion du connecteur Écrit les données dans un tampon en mémoire (au lieu de les écrire immédiatement sur le disque) Renvoie une confirmation de succès au connecteur (si wait_for_async_insert=0 ) Vide le tampon sur le disque lorsqu’une de ces conditions est remplie : Le tampon atteint async_insert_max_data_size (par défaut : 100 MB)

(par défaut : 100 MB) async_insert_busy_timeout_ms millisecondes se sont écoulées depuis le premier insert (par défaut : 1000 ms)

millisecondes se sont écoulées depuis le premier insert (par défaut : 1000 ms) Le nombre maximal de requêtes accumulées est atteint ( async_insert_max_query_number , par défaut : 100)

Cela réduit considérablement le nombre de parts créées et améliore le débit global.

Activer les async inserts

Ajoutez les paramètres des async inserts au paramètre de configuration clickhouseSettings :

{ "name" : "clickhouse-connect" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , ... "clickhouseSettings" : "async_insert=1,wait_for_async_insert=1" } }

Paramètres clés :

async_insert=1 : Active les insertions asynchrones

: Active les insertions asynchrones wait_for_async_insert=1 (recommandé) : Le connecteur attend que les données soient écrites dans le stockage ClickHouse avant d’envoyer un accusé de réception. Cela garantit la livraison.

(recommandé) : Le connecteur attend que les données soient écrites dans le stockage ClickHouse avant d’envoyer un accusé de réception. Cela garantit la livraison. wait_for_async_insert=0 : Le connecteur envoie immédiatement un accusé de réception après la mise en mémoire tampon. Les performances sont meilleures, mais les données peuvent être perdues en cas de plantage du serveur avant leur écriture sur le stockage.

Réglage du comportement des async insert

Vous pouvez affiner le comportement de flush des async insert :

"clickhouseSettings" : "async_insert=1,wait_for_async_insert=1,async_insert_max_data_size=104857600,async_insert_busy_timeout_ms=1000"

Paramètres de réglage courants :

async_insert_max_data_size (par défaut : 104857600 / 100 MB) : Taille maximale du tampon avant vidage

(par défaut : 104857600 / 100 MB) : Taille maximale du tampon avant vidage async_insert_busy_timeout_ms (par défaut : 1000) : Temps maximal (ms) avant vidage

(par défaut : 1000) : Temps maximal (ms) avant vidage async_insert_stale_timeout_ms (par défaut : 0) : Temps (ms) écoulé depuis la dernière insertion avant vidage

(par défaut : 0) : Temps (ms) écoulé depuis la dernière insertion avant vidage async_insert_max_query_number (par défaut : 100) : Nombre maximal de requêtes avant vidage

Compromis :

Avantages : Moins de parts, meilleures performances de fusion, surcharge CPU réduite, débit amélioré en cas de forte concurrence

: Moins de parts, meilleures performances de fusion, surcharge CPU réduite, débit amélioré en cas de forte concurrence Considérations : Les données ne peuvent pas être interrogées immédiatement, latence de bout en bout légèrement plus élevée

: Les données ne peuvent pas être interrogées immédiatement, latence de bout en bout légèrement plus élevée Risques : Perte de données en cas de plantage du serveur si wait_for_async_insert=0 , risque de pression sur la mémoire avec de grands tampons

Insertion asynchrone avec une garantie d’exactly-once

Lorsque vous utilisez exactlyOnce=true avec l’insertion asynchrone :

{ "config" : { "exactlyOnce" : "true" , "clickhouseSettings" : "async_insert=1,wait_for_async_insert=1" } }

Important : utilisez toujours wait_for_async_insert=1 avec exactly-once afin de garantir que les commits d’offsets n’ont lieu qu’une fois les données persistées.

​ Parallélisme du connecteur

Augmentez le parallélisme pour améliorer le débit :

Tâches par connecteur

"tasks.max" : "4"

Chaque tâche traite un sous-ensemble des partitions du topic. Plus de tâches = plus de parallélisme, mais :

Nombre maximal de tâches réellement efficaces = nombre de partitions du topic

Chaque tâche maintient sa propre connexion à ClickHouse

Plus de tâches = plus de surcoût et un risque accru de contention sur les ressources

Recommandation : commencez avec tasks.max égal au nombre de partitions du topic, puis ajustez en fonction des métriques de CPU et de débit.

Ignorer les partitions lors du regroupement en lots

Par défaut, le connecteur regroupe les messages en lots par partition. Pour un débit plus élevé, vous pouvez regrouper les lots sur plusieurs partitions :

"ignorePartitionsWhenBatching" : "true"

** Avertissement** : à utiliser uniquement lorsque exactlyOnce=false . Ce paramètre peut améliorer le débit en créant des lots plus volumineux, mais supprime les garanties d’ordre par partition.

​ Plusieurs topics à haut débit

Si votre connecteur est configuré pour s’abonner à plusieurs topics, que vous utilisez topic2TableMap pour associer les topics aux tables et que vous rencontrez un goulot d’étranglement lors des insertions, entraînant un consumer lag, envisagez plutôt de créer un connecteur par topic.

La principale raison est qu’actuellement, les lots sont insérés dans chaque table en série

Recommandation : pour plusieurs topics à fort volume, déployez une instance de connecteur par topic afin de maximiser le débit des insertions en parallèle.

​ Considérations relatives au moteur de table ClickHouse

Choisissez le moteur de table ClickHouse adapté à votre cas d’utilisation :

MergeTree : idéal pour la plupart des cas d’utilisation, offre un bon équilibre entre les performances de requête et d’insertion

: idéal pour la plupart des cas d’utilisation, offre un bon équilibre entre les performances de requête et d’insertion ReplicatedMergeTree : requis pour la haute disponibilité, ajoute une surcharge liée à la réplication

: requis pour la haute disponibilité, ajoute une surcharge liée à la réplication *MergeTree avec un ORDER BY approprié : optimisez en fonction de vos modèles de requêtes

Paramètres à prendre en compte :

CREATE TABLE my_table (...) ENGINE = MergeTree() ORDER BY ( timestamp , id) SETTINGS -- Increase max insert threads for parallel part writing max_insert_threads = 4 , -- Allow inserts with quorum for reliability (ReplicatedMergeTree) insert_quorum = 2

Pour les paramètres d’insertion au niveau du connecteur :

"clickhouseSettings" : "insert_quorum=2,insert_quorum_timeout=60000"

​ Pool de connexions et délais d’expiration

Le connecteur maintient des connexions HTTP avec ClickHouse. Ajustez les délais d’expiration pour les réseaux à forte latence :

"clickhouseSettings" : "socket_timeout=300000,connection_timeout=30000"

socket_timeout (par défaut : 30000 ms) : Temps maximal pour les opérations de lecture

(par défaut : 30000 ms) : Temps maximal pour les opérations de lecture connection_timeout (par défaut : 10000 ms) : Temps maximal pour établir une connexion

Augmentez ces valeurs si vous rencontrez des erreurs de délai d’attente avec des lots volumineux.

​ Surveillance et dépannage des performances

Surveillez ces métriques clés :

Consumer lag : utilisez les outils de monitoring Kafka pour suivre le lag par partition Métriques du connecteur : surveillez receivedRecords , recordProcessingTime , taskProcessingTime via JMX (voir Monitoring) Métriques ClickHouse : system.asynchronous_inserts : surveillez l’utilisation du buffer des insertions asynchrones

: surveillez l’utilisation du buffer des insertions asynchrones system.parts : surveillez le nombre de parts pour détecter les problèmes de fusion

: surveillez le nombre de parts pour détecter les problèmes de fusion system.merges : surveillez les fusions actives

: surveillez les fusions actives system.events : suivez InsertedRows , InsertedBytes , FailedInsertQuery

Problèmes de performances courants :

Symptôme Cause possible Solution Consumer lag élevé Lots trop petits Augmentez max.poll.records , activez les insertions asynchrones Erreurs “Too many parts” Insertions fréquentes de petite taille Activez les insertions asynchrones, augmentez la taille des lots Erreurs de timeout Taille de lot trop importante, réseau lent Réduisez la taille des lots, augmentez socket_timeout , vérifiez le réseau Utilisation CPU élevée Trop de petites parts Activez les insertions asynchrones, augmentez les paramètres de fusion Erreurs OutOfMemory Taille de lot trop importante Réduisez max.poll.records , max.partition.fetch.bytes Charge des tâches inégale Répartition inégale des partitions Rééquilibrez les partitions ou ajustez tasks.max

​ Résumé des bonnes pratiques

Commencez par les valeurs par défaut, puis mesurez et ajustez en fonction des performances réelles Privilégiez des lots plus volumineux : visez 10,000-100,000 lignes par insertion lorsque c’est possible Utilisez l’insertion asynchrone lorsque vous envoyez de nombreux petits lots ou en cas de forte concurrence Utilisez toujours wait_for_async_insert=1 avec une sémantique exactly-once Effectuez une mise à l’échelle horizontale : augmentez tasks.max jusqu’au nombre de partitions Un connecteur par topic à fort volume pour un débit maximal Surveillez en continu : suivez le consumer lag, le nombre de parts et l’activité de merge Testez de manière approfondie : testez toujours les changements de configuration sous une charge réaliste avant un déploiement en production

​ Exemple : configuration à haut débit

Voici un exemple complet optimisé pour un débit élevé :

{ "name" : "clickhouse-high-throughput" , "config" : { "connector.class" : "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" , "tasks.max" : "8" , "topics" : "high_volume_topic" , "hostname" : "my-clickhouse-host.cloud" , "port" : "8443" , "database" : "default" , "username" : "default" , "password" : "<PASSWORD>" , "ssl" : "true" , "value.converter" : "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter" , "value.converter.schemas.enable" : "false" , "exactlyOnce" : "false" , "ignorePartitionsWhenBatching" : "true" , "consumer.override.max.poll.records" : "10000" , "consumer.override.max.partition.fetch.bytes" : "5242880" , "consumer.override.fetch.min.bytes" : "1048576" , "consumer.override.fetch.max.wait.ms" : "500" , "clickhouseSettings" : "async_insert=1,wait_for_async_insert=1,async_insert_max_data_size=16777216,async_insert_busy_timeout_ms=1000,socket_timeout=300000" } }

connector.client.config.override.policy=All . Consultez la La configuration du connecteur ci-dessus exige que vous activiez les client overrides dans la configuration de votre worker via. Consultez la documentation de Kafka Connect pour plus d’informations.

Cette configuration :

Traite jusqu’à 10 000 enregistrements par poll

Regroupe les données de plusieurs partitions en lots pour des inserts plus volumineux

Utilise l’insertion asynchrone avec un buffer de 16 Mo

Exécute 8 tasks en parallèle (à aligner sur votre nombre de partitions)

Optimisée pour le débit plutôt que pour un ordre strict

​ ”Incohérence d’état pour le topic [someTopic] partition [0] ”

Cela se produit lorsque l’offset stocké dans KeeperMap est différent de celui stocké dans Kafka, généralement lorsqu’un topic a été supprimé ou que l’offset a été modifié manuellement. Pour corriger cela, vous devez supprimer les anciennes valeurs stockées pour ce topic + cette partition :

-- First, identify the database used to store the data. SELECT * FROM [database].connect_state -- Identify the key that matches the topic and partition. ALTER TABLE [database].connect_state DELETE WHERE key = [keyname]

Cet ajustement peut avoir des conséquences sur la sémantique exactly-once.

​ ”Quelles erreurs le connecteur retentera-t-il ?”

À l’heure actuelle, l’accent est mis sur l’identification des erreurs transitoires pouvant faire l’objet d’une nouvelle tentative, notamment :

ClickHouseException - Il s’agit d’une exception générique pouvant être levée par ClickHouse. Elle est généralement levée lorsque le serveur est surchargé, et les codes d’erreur suivants sont considérés comme particulièrement transitoires : 3 - UNEXPECTED_END_OF_FILE 107 - FILE_DOESNT_EXIST 159 - TIMEOUT_EXCEEDED 164 - READONLY 202 - TOO_MANY_SIMULTANEOUS_QUERIES 203 - NO_FREE_CONNECTION 209 - SOCKET_TIMEOUT 210 - NETWORK_ERROR 241 - MEMORY_LIMIT_EXCEEDED 242 - TABLE_IS_READ_ONLY 252 - TOO_MANY_PARTS 285 - TOO_FEW_LIVE_REPLICAS 319 - UNKNOWN_STATUS_OF_INSERT 425 - SYSTEM_ERROR 999 - KEEPER_EXCEPTION

- Il s’agit d’une exception générique pouvant être levée par ClickHouse. Elle est généralement levée lorsque le serveur est surchargé, et les codes d’erreur suivants sont considérés comme particulièrement transitoires : SocketTimeoutException - Cette exception est levée lorsque le délai d’attente du socket est dépassé.

- Cette exception est levée lorsque le délai d’attente du socket est dépassé. UnknownHostException - Cette exception est levée lorsque l’hôte ne peut pas être résolu.

- Cette exception est levée lorsque l’hôte ne peut pas être résolu. IOException - Cette exception est levée en cas de problème réseau.

​ ”Toutes mes données sont vides/à zéro”

Il est probable que les champs de vos données ne correspondent pas à ceux de la table - c’est particulièrement fréquent avec le CDC (et le format Debezium). Une solution courante consiste à ajouter la transformation flatten à la configuration de votre connecteur :

transforms =flatten transforms.flatten.type =org.apache.kafka.connect.transforms.Flatten$Value transforms.flatten.delimiter =_

Cela transformera vos données d’un JSON imbriqué en un JSON aplati (en utilisant _ comme délimiteur). Les champs de la table suivront alors le format “field1_field2_field3” (par ex. “before_id”, “after_id”, etc.).

​ ”Je veux utiliser mes clés Kafka dans ClickHouse”

Par défaut, les clés Kafka ne sont pas stockées dans le champ value , mais vous pouvez utiliser la transformation KeyToValue pour déplacer la clé dans le champ value (sous le nouveau nom de champ _key ) :