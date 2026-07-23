Ce connecteur ne doit être utilisé que si vos données sont simples et se composent de types de données primitifs, par ex. int. Les types spécifiques à ClickHouse, tels que Map, ne sont pas pris en charge.

Pour nos exemples, nous utilisons la distribution Confluent de Kafka Connect.

Ci-dessous, nous décrivons une installation simple, qui extrait des messages d’un seul topic Kafka et insère des lignes dans une table ClickHouse. Nous recommandons Confluent Cloud, qui propose une offre gratuite généreuse à ceux qui ne disposent pas d’un environnement Kafka.

Notez qu’un schéma est requis pour le connecteur JDBC (vous ne pouvez pas utiliser de JSON ou de CSV brut avec le connecteur JDBC). Bien que le schéma puisse être encodé dans chaque message, il est fortement recommandé d’utiliser le Confluent registre de schémas afin d’éviter la surcharge associée. Le script d’insertion fourni infère automatiquement un schéma à partir des messages et l’insère dans le registre de schémas ; ce script peut donc être réutilisé pour d’autres jeux de données. Les clés de Kafka sont supposées être des Strings. Vous trouverez plus de détails sur les schémas Kafka ici

Le connecteur JDBC est distribué sous licence Confluent Community License

​ Rassemblez vos informations de connexion

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :

Paramètre(s) Description HOST and PORT En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS. DATABASE NAME Par défaut, une base de données nommée default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. USERNAME and PASSWORD Par défaut, le nom d’utilisateur est default . Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.

Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :

Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl .

Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.

1 Installer Kafka Connect et le connecteur Nous partons du principe que vous avez téléchargé le paquet Confluent et que vous l’avez installé localement. Suivez les instructions d’installation pour installer le connecteur, comme indiqué ici Si vous utilisez la méthode d’installation confluent-hub , vos fichiers de configuration locaux seront mis à jour. Pour envoyer des données de Kafka vers ClickHouse, nous utilisons le composant Sink du connecteur. 2 Télécharger et installer le pilote JDBC clickhouse-jdbc-<version>-shaded.jar depuis Téléchargez et installez le ClickHouse JDBC driverdepuis ici . Installez-le dans Kafka Connect en suivant les instructions ici . D’autres pilotes peuvent fonctionner, mais n’ont pas été testés. Problème courant : la documentation suggère de copier le fichier JAR dans share/java/kafka-connect-jdbc/ . Si Connect ne parvient pas à localiser le driver, copiez-le dans share/confluent-hub-components/confluentinc-kafka-connect-jdbc/lib/ . Vous pouvez également modifier plugin.path pour inclure le driver - voir ci-dessous. 3 Préparer la configuration Suivez ces instructions pour configurer Connect en fonction de votre type d’installation, en tenant compte des différences entre un cluster autonome et un cluster distribué. Si vous utilisez Confluent Cloud, c’est la configuration distribuée qui s’applique. Les paramètres suivants sont pertinents pour utiliser le connecteur JDBC avec ClickHouse. La liste complète des paramètres est disponible ici _connection.url_ - doit prendre la forme jdbc:clickhouse://<clickhouse host>:<clickhouse http port>/<target database>

- doit prendre la forme connection.user - un utilisateur disposant d’un accès en écriture à la base de données cible

- un utilisateur disposant d’un accès en écriture à la base de données cible table.name.format - table ClickHouse dans laquelle insérer les données. Elle doit déjà exister.

- table ClickHouse dans laquelle insérer les données. Elle doit déjà exister. batch.size - Le nombre de lignes à envoyer dans un même lot. Assurez-vous que cette valeur est suffisamment élevée. Selon les recommandations de ClickHouse, 1000 doit être considéré comme un minimum.

- Le nombre de lignes à envoyer dans un même lot. Assurez-vous que cette valeur est suffisamment élevée. Selon les recommandations de ClickHouse, 1000 doit être considéré comme un minimum. tasks.max - Le connecteur JDBC Sink prend en charge l’exécution d’une ou plusieurs tâches. Cela peut améliorer les performances. Avec la taille du lot, c’est votre principal levier d’optimisation des performances.

- Le connecteur JDBC Sink prend en charge l’exécution d’une ou plusieurs tâches. Cela peut améliorer les performances. Avec la taille du lot, c’est votre principal levier d’optimisation des performances. value.converter.schemas.enable - Définissez sur false si vous utilisez un registre de schémas, sur true si vous intégrez vos schémas dans les messages.

- Définissez sur false si vous utilisez un registre de schémas, sur true si vous intégrez vos schémas dans les messages. value.converter - Définissez selon votre type de données, par ex. pour JSON, io.confluent.connect.json.JsonSchemaConverter .

- Définissez selon votre type de données, par ex. pour JSON, . key.converter - Définissez sur org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter . Nous utilisons des clés de type String.

- Définissez sur . Nous utilisons des clés de type String. pk.mode - Non pertinent pour ClickHouse. Définissez sur none.

- Non pertinent pour ClickHouse. Définissez sur none. auto.create - Non pris en charge et doit être false.

- Non pris en charge et doit être false. auto.evolve - Nous recommandons false pour ce paramètre, bien qu’il puisse être pris en charge à l’avenir.

- Nous recommandons false pour ce paramètre, bien qu’il puisse être pris en charge à l’avenir. insert.mode - Définissez sur “insert”. Les autres modes ne sont actuellement pas pris en charge.

- Définissez sur “insert”. Les autres modes ne sont actuellement pas pris en charge. key.converter - Définissez selon le type de vos clés.

- Définissez selon le type de vos clés. value.converter - Définissez en fonction du type de données de votre topic. Ces données doivent utiliser un schéma pris en charge : JSON, Avro ou Protobuf. Si vous utilisez notre jeu de données d’exemple pour les tests, assurez-vous que les paramètres suivants sont définis : value.converter.schemas.enable - Définissez sur false, car nous utilisons un registre de schémas. Définissez sur true si vous intégrez le schéma dans chaque message.

- Définissez sur false, car nous utilisons un registre de schémas. Définissez sur true si vous intégrez le schéma dans chaque message. key.converter - Définissez sur “org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter”. Nous utilisons des clés de type String.

- Définissez sur “org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter”. Nous utilisons des clés de type String. value.converter - Définissez sur “io.confluent.connect.json.JsonSchemaConverter”.

- Définissez sur “io.confluent.connect.json.JsonSchemaConverter”. value.converter.schema.registry.url - Définissez l’URL du serveur de schémas, ainsi que les informations d’identification de ce serveur via le paramètre value.converter.schema.registry.basic.auth.user.info . Des fichiers de configuration d’exemple pour les données d’exemple GitHub sont disponibles ici , en supposant que Connect s’exécute en mode autonome et que Kafka est hébergé dans Confluent Cloud. 4 Créer la table ClickHouse Assurez-vous que la table a bien été créée, en la supprimant si elle existe déjà à la suite d’exemples précédents. Un exemple compatible avec le jeu de données GitHub réduit est présenté ci-dessous. Notez l’absence de types Array ou Map, qui ne sont actuellement pas pris en charge : CREATE TABLE github ( file_time DateTime , event_type Enum( 'CommitCommentEvent' = 1 , 'CreateEvent' = 2 , 'DeleteEvent' = 3 , 'ForkEvent' = 4 , 'GollumEvent' = 5 , 'IssueCommentEvent' = 6 , 'IssuesEvent' = 7 , 'MemberEvent' = 8 , 'PublicEvent' = 9 , 'PullRequestEvent' = 10 , 'PullRequestReviewCommentEvent' = 11 , 'PushEvent' = 12 , 'ReleaseEvent' = 13 , 'SponsorshipEvent' = 14 , 'WatchEvent' = 15 , 'GistEvent' = 16 , 'FollowEvent' = 17 , 'DownloadEvent' = 18 , 'PullRequestReviewEvent' = 19 , 'ForkApplyEvent' = 20 , 'Event' = 21 , 'TeamAddEvent' = 22 ), actor_login LowCardinality(String), repo_name LowCardinality(String), created_at DateTime , updated_at DateTime , action Enum( 'none' = 0 , 'created' = 1 , 'added' = 2 , 'edited' = 3 , 'deleted' = 4 , 'opened' = 5 , 'closed' = 6 , 'reopened' = 7 , 'assigned' = 8 , 'unassigned' = 9 , 'labeled' = 10 , 'unlabeled' = 11 , 'review_requested' = 12 , 'review_request_removed' = 13 , 'synchronize' = 14 , 'started' = 15 , 'published' = 16 , 'update' = 17 , 'create' = 18 , 'fork' = 19 , 'merged' = 20 ), comment_id UInt64, path String, ref LowCardinality(String), ref_type Enum( 'none' = 0 , 'branch' = 1 , 'tag' = 2 , 'repository' = 3 , 'unknown' = 4 ), creator_user_login LowCardinality(String), number UInt32, title String, state Enum( 'none' = 0 , 'open' = 1 , 'closed' = 2 ), assignee LowCardinality(String), closed_at DateTime , merged_at DateTime , merge_commit_sha String, merged_by LowCardinality(String), review_comments UInt32, member_login LowCardinality(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (event_type, repo_name, created_at) 5 Démarrez Kafka Connect Démarrez Kafka Connect en mode autonome ou distribué ./bin/connect-standalone connect.properties.ini github-jdbc-sink.properties.ini 6 Ajouter des données dans Kafka Insérez des messages dans Kafka à l’aide du script et de la config fournis. Vous devrez modifier github.config pour y inclure vos identifiants Kafka. Le script est actuellement configuré pour être utilisé avec Confluent Cloud. python producer.py -c github.config Ce script peut être utilisé pour insérer n’importe quel fichier ndjson dans un topic Kafka. Il tentera d’inférer automatiquement un schéma pour vous. L’exemple de config fourni n’insérera que 10k messages - modifiez ici si nécessaire. Cette configuration supprime également tous les champs Array incompatibles du jeu de données lors de l’insertion dans Kafka. Cela est nécessaire pour que le connecteur JDBC convertisse les messages en instructions INSERT. Si vous utilisez vos propres données, assurez-vous soit d’insérer un schéma avec chaque message (en définissant _value.converter.schemas.enable _sur true), soit que votre client publie des messages faisant référence à un schéma dans le registre. Kafka Connect devrait commencer à consommer les messages et à insérer des lignes dans ClickHouse. Notez que les avertissements concernant “[JDBC Compliant Mode] Transaction isn’t supported.” sont attendus et peuvent être ignorés. Une simple lecture de la table cible “Github” devrait confirmer l’insertion des données. SELECT count () FROM default .github; | count\(\) | | :--- | | 10000 |