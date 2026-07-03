Skip to main content
La plupart des utilisateurs n’auront pas besoin de cette APILa configuration par défaut des DB ClickPipes est conçue pour prendre en charge la plupart des charges de travail sans configuration supplémentaire. Si vous pensez que votre charge de travail nécessite une mise à l’échelle, ouvrez une demande d’assistance et nous vous guiderons vers les paramètres optimaux pour votre cas d’usage.
L’API de mise à l’échelle peut être utile pour :
  • Des chargements initiaux volumineux (plus de 4 To)
  • Migrer un volume modéré de données aussi rapidement que possible
  • Prendre en charge plus de 8 ClickPipes CDC dans le même service
Avant d’essayer d’augmenter la capacité, tenez compte des points suivants : L’augmentation de l’échelle accroîtra proportionnellement vos coûts de calcul ClickPipes. Si vous augmentez l’échelle uniquement pour les chargements initiaux, il est important de la réduire une fois le snapshot terminé afin d’éviter des frais inattendus. Pour plus de détails sur la tarification, consultez la tarification ClickPipes.

Prérequis pour ce processus

Avant de commencer, vous aurez besoin de :
  1. Une clé API ClickHouse avec les autorisations Admin sur le service ClickHouse Cloud cible.
  2. Un ClickPipe DB (Postgres, MySQL ou MongoDB) déjà provisionné sur le service. L’infrastructure CDC est créée avec le premier ClickPipe, et les endpoints de mise à l’échelle deviennent disponibles à partir de ce moment-là.

Étapes de mise à l’échelle des DB ClickPipes

Définissez les variables d’environnement suivantes avant d’exécuter toute commande :
Récupérez la configuration actuelle de mise à l’échelle (facultatif) :
Définissez le niveau de mise à l’échelle souhaité. Les configurations prises en charge vont de 1 à 24 cœurs CPU, avec une mémoire (Go) fixée à 4× le nombre de cœurs :
Attendez que la configuration soit propagée (généralement 3 à 5 minutes). Une fois la mise à l’échelle terminée, l’endpoint GET affichera les nouvelles valeurs :
Dernière modification le 3 juillet 2026