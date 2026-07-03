Comment mettre à l’échelle les ClickPipes MongoDB via OpenAPI

Mise à l’échelle des ClickPipes MongoDB via OpenAPI

La plupart des utilisateurs n’auront pas besoin de cette API La configuration par défaut des DB ClickPipes est conçue pour prendre en charge la plupart des charges de travail sans configuration supplémentaire. Si vous pensez que votre charge de travail nécessite une mise à l’échelle, ouvrez une demande d’assistance et nous vous guiderons vers les paramètres optimaux pour votre cas d’usage.

L’API de mise à l’échelle peut être utile pour :

Des chargements initiaux volumineux (plus de 4 To)

Migrer un volume modéré de données aussi rapidement que possible

Prendre en charge plus de 8 ClickPipes CDC dans le même service

Avant d’essayer d’augmenter la capacité, tenez compte des points suivants :

Vérifier que la DB source dispose de suffisamment de capacité disponible

Examiner les paramètres sync interval et pull batch size, qui pourraient être à l’origine de retards CDC

L’augmentation de l’échelle accroîtra proportionnellement vos coûts de calcul ClickPipes. Si vous augmentez l’échelle uniquement pour les chargements initiaux, il est important de la réduire une fois le snapshot terminé afin d’éviter des frais inattendus. Pour plus de détails sur la tarification, consultez la Si vous augmentez l’échelle uniquement pour les chargements initiaux, il est important de la réduire une fois le snapshot terminé afin d’éviter des frais inattendus. Pour plus de détails sur la tarification, consultez la tarification ClickPipes

​ Prérequis pour ce processus

Avant de commencer, vous aurez besoin de :

Une clé API ClickHouse avec les autorisations Admin sur le service ClickHouse Cloud cible. Un ClickPipe DB (Postgres, MySQL ou MongoDB) déjà provisionné sur le service. L’infrastructure CDC est créée avec le premier ClickPipe, et les endpoints de mise à l’échelle deviennent disponibles à partir de ce moment-là.

​ Étapes de mise à l’échelle des DB ClickPipes

Définissez les variables d’environnement suivantes avant d’exécuter toute commande :

ORG_ID =< Your ClickHouse organization I D > SERVICE_ID =< Your ClickHouse service I D > KEY_ID =< Your ClickHouse key I D > KEY_SECRET =< Your ClickHouse key secre t >

Récupérez la configuration actuelle de mise à l’échelle (facultatif) :

curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ | jq # example result: { "result" : { "replicaCpuMillicores" : 2000, "replicaMemoryGb" : 8 }, "requestId" : "04310d9e-1126-4c03-9b05-2aa884dbecb7", "status" : 200 }

Définissez le niveau de mise à l’échelle souhaité. Les configurations prises en charge vont de 1 à 24 cœurs CPU, avec une mémoire (Go) fixée à 4× le nombre de cœurs :

cat << EOF | tee cdc_scaling.json { "replicaCpuMillicores": 24000, "replicaMemoryGb": 96 } EOF curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET \ -X PATCH -H "Content-Type: application/json" \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ -d @cdc_scaling.json | jq

Attendez que la configuration soit propagée (généralement 3 à 5 minutes). Une fois la mise à l’échelle terminée, l’endpoint GET affichera les nouvelles valeurs :