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MongoDB stocke les enregistrements sous forme de documents BSON. Dans ClickPipes, vous pouvez configurer l’ingestion de documents BSON dans ClickHouse au format JSON ou JSON String. Le tableau suivant présente le mappage pris en charge des types de champs BSON vers JSON :
Pour en savoir plus sur les types de données JSON de ClickHouse, consultez notre documentation.
Dernière modification le 3 juillet 2026