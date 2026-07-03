|Type BSON MongoDB
|Type JSON ClickHouse
|Remarques
|ObjectId
|String
|String
|String
|Entier sur 32 bits
|Int64
|Entier sur 64 bits
|Int64
|Double
|Float64
|Boolean
|Bool
|Date
|String
|format ISO 8601
|Expression régulière
|{Options: String, Pattern: String}
|Expression régulière MongoDB avec champs fixes : Options (indicateurs regex) et Pattern (motif regex)
|Timestamp
|{T: Int64, I: Int64}
|Format interne de timestamp MongoDB avec champs fixes : T (timestamp) et I (incrément)
|Decimal128
|String
|Données binaires
|{Data: String, Subtype: Int64}
|Données binaires MongoDB avec champs fixes : Data (encodé en base64) et Subtype (type de données binaires)
|JavaScript
|String
|Null
|Null
|Array
|Dynamic
|Les Array de types homogènes deviennent Array(Nullable(T)) ; les Array contenant plusieurs types primitifs sont promus vers le type commun le plus général ; les Array contenant des types complexes incompatibles deviennent des Tuples
|Object
|Dynamic
|Chaque champ imbriqué est mappé récursivement
Pour en savoir plus sur les types de données JSON de ClickHouse, consultez notre documentation.