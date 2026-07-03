Guide pas à pas pour configurer MongoDB Atlas comme source pour ClickPipes

Guide de configuration de la source MongoDB Atlas

​ Configurer la rétention de l’oplog

Une rétention minimale de l’oplog de 24 heures est requise pour la réplication. Nous recommandons de régler la rétention de l’oplog sur 72 heures ou plus afin d’éviter qu’il ne soit tronqué avant la fin du snapshot initial. Pour régler la rétention de l’oplog dans l’UI :

Accédez à l’onglet Overview de votre cluster dans la console MongoDB Atlas, puis cliquez sur l’onglet Configuration .

Cliquez sur Additional Settings , puis faites défiler la page jusqu’à More Configuration Options .

Cliquez sur More Configuration Options et définissez la fenêtre d’oplog minimale sur 72 hours ou plus.

Cliquez sur Review Changes pour les vérifier, puis sur Apply Changes pour déployer les modifications.

​ Configurer un utilisateur de base de données

Une fois connecté à la console MongoDB Atlas, cliquez sur Database Access dans l’onglet Security de la barre de navigation de gauche. Cliquez sur « Add New Database User ».

ClickPipes nécessite une authentification par mot de passe :

ClickPipes nécessite un utilisateur disposant des rôles suivants :

readAnyDatabase

clusterMonitor

Vous les trouverez dans la section Specific Privileges :

Vous pouvez également préciser les clusters/instances auxquels vous souhaitez accorder l’accès à l’utilisateur ClickPipes :

​ Que faire ensuite ?