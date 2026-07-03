Une rétention minimale de l’oplog de 24 heures est requise pour la réplication. Nous recommandons de régler la rétention de l’oplog sur 72 heures ou plus afin d’éviter qu’il ne soit tronqué avant la fin du snapshot initial. Pour régler la rétention de l’oplog dans l’UI :
Configurer la rétention de l’oplog
- Accédez à l’onglet
Overviewde votre cluster dans la console MongoDB Atlas, puis cliquez sur l’onglet
Configuration.
- Cliquez sur
Additional Settings, puis faites défiler la page jusqu’à
More Configuration Options.
- Cliquez sur
More Configuration Optionset définissez la fenêtre d’oplog minimale sur
72 hoursou plus.
- Cliquez sur
Review Changespour les vérifier, puis sur
Apply Changespour déployer les modifications.
Une fois connecté à la console MongoDB Atlas, cliquez sur
Configurer un utilisateur de base de données
Database Access dans l’onglet
Security de la barre de navigation de gauche. Cliquez sur « Add New Database User ».
ClickPipes nécessite une authentification par mot de passe :
ClickPipes nécessite un utilisateur disposant des rôles suivants :
readAnyDatabase
clusterMonitor
Specific Privileges :
Vous pouvez également préciser les clusters/instances auxquels vous souhaitez accorder l’accès à l’utilisateur ClickPipes :
Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer des données de votre instance MongoDB dans ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance MongoDB, car vous en aurez besoin lors de la création du ClickPipe.