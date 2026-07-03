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Dans certains cas, il peut être judicieux d’exclure certaines tables d’un ClickPipe MongoDB : par exemple, si une table n’est pas nécessaire à votre charge de travail analytique, l’ignorer peut réduire les coûts de stockage et de réplication dans ClickHouse.

Étapes pour supprimer des tables spécifiques

La première étape consiste à supprimer la table du pipe. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Mettez en pause le pipe.
  2. Cliquez sur Edit Table Settings.
  3. Repérez votre table ; vous pouvez la rechercher dans la barre de recherche.
  4. Désélectionnez la table en cliquant sur la case à cocher sélectionnée.

  1. Cliquez sur update.
  2. Une fois la mise à jour effectuée avec succès, dans l’onglet Métriques, le statut sera Running. Cette table ne sera plus répliquée par ce ClickPipe.
Dernière modification le 3 juillet 2026