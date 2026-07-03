Étapes pour mettre en pause un ClickPipe MongoDB
- Dans l’onglet Sources de données, cliquez sur le ClickPipe MongoDB que vous souhaitez mettre en pause.
- Allez dans l’onglet Paramètres.
- Cliquez sur le bouton Pause.
- Une boîte de dialogue de confirmation devrait s’afficher. Cliquez de nouveau sur Pause.
- Allez dans l’onglet Métriques.
- Attendez que le statut du pipe soit En pause.
Étapes pour reprendre un ClickPipe MongoDB
- Dans l’onglet Sources de données, cliquez sur le ClickPipe MongoDB que vous souhaitez reprendre. L’état du mirror doit être initialement En pause.
- Accédez à l’onglet Paramètres.
- Cliquez sur le bouton Reprendre.
- Une boîte de dialogue de confirmation devrait s’afficher. Cliquez de nouveau sur Reprendre.
- Accédez à l’onglet Métriques.
- Attendez que l’état du pipe passe à En cours d’exécution.