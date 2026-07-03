Dans certains cas, il peut être utile de mettre en pause un ClickPipe MongoDB. Par exemple, vous souhaiterez peut-être effectuer des analyses sur des données existantes dans un état figé. Il se peut aussi que vous soyez en train d’effectuer des mises à niveau de MongoDB. Voici comment mettre en pause puis reprendre un ClickPipe MongoDB.

​ Étapes pour mettre en pause un ClickPipe MongoDB

Dans l’onglet Sources de données, cliquez sur le ClickPipe MongoDB que vous souhaitez mettre en pause. Allez dans l’onglet Paramètres. Cliquez sur le bouton Pause.

Une boîte de dialogue de confirmation devrait s’afficher. Cliquez de nouveau sur Pause.

Allez dans l’onglet Métriques. Attendez que le statut du pipe soit En pause.

​ Étapes pour reprendre un ClickPipe MongoDB

Dans l’onglet Sources de données, cliquez sur le ClickPipe MongoDB que vous souhaitez reprendre. L’état du mirror doit être initialement En pause. Accédez à l’onglet Paramètres. Cliquez sur le bouton Reprendre.

Une boîte de dialogue de confirmation devrait s’afficher. Cliquez de nouveau sur Reprendre.