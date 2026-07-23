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Dans certains cas, il peut être utile de resynchroniser certaines tables d’un pipe. Par exemple, après des changements majeurs de schéma dans MongoDB, ou à la suite d’un remaniement des données dans ClickHouse. Bien que la resynchronisation de tables individuelles par un simple clic soit encore en cours de développement, ce guide explique comment y parvenir dès aujourd’hui dans le ClickPipe MongoDB.
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Supprimer la table du pipe

Pour cela, suivez le guide de suppression de table.
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Tronquer ou supprimer la table dans ClickHouse

Cette étape permet d’éviter la duplication des données lorsque nous ajouterons à nouveau cette table à l’étape suivante. Pour ce faire, accédez à l’onglet SQL Console dans ClickHouse Cloud et exécutez une requête. Notez que nous avons une validation qui bloque l’ajout de la table si elle existe déjà dans ClickHouse et n’est pas vide.
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Ajouter à nouveau la table au ClickPipe

Pour cela, suivez le guide d’ajout de table.
Dernière modification le 23 juillet 2026