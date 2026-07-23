Dans certains cas, il peut être utile de resynchroniser certaines tables d’un pipe. Par exemple, après des changements majeurs de schéma dans MongoDB, ou à la suite d’un remaniement des données dans ClickHouse.

Bien que la resynchronisation de tables individuelles par un simple clic soit encore en cours de développement, ce guide explique comment y parvenir dès aujourd’hui dans le ClickPipe MongoDB.