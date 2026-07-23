1
Supprimer la table du pipe
Pour cela, suivez le guide de suppression de table.
2
Tronquer ou supprimer la table dans ClickHouse
Cette étape permet d’éviter la duplication des données lorsque nous ajouterons à nouveau cette table à l’étape suivante. Pour ce faire, accédez à l’onglet SQL Console dans ClickHouse Cloud et exécutez une requête. Notez que nous avons une validation qui bloque l’ajout de la table si elle existe déjà dans ClickHouse et n’est pas vide.
3
Ajouter à nouveau la table au ClickPipe
Pour cela, suivez le guide d’ajout de table.