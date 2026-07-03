t1 dans MongoDB pour suivre les commandes des clients :
Le connecteur CDC MongoDB réplique des documents de MongoDB dans ClickHouse à l’aide du type de données JSON natif. La table répliquée
db.t1.insertOne({
"order_id": "ORD-001234",
"customer_id": 98765,
"status": "completed",
"total_amount": 299.97,
"order_date": new Date(),
"shipping": {
"method": "express",
"city": "Seattle",
"cost": 19.99
},
"items": [
{
"category": "electronics",
"price": 149.99
},
{
"category": "accessories",
"price": 24.99
}
]
})
t1 dans ClickHouse contiendra la ligne suivante :
Row 1:
──────
_id: "68a4df4b9fe6c73b541703b0"
doc: {"_id":"68a4df4b9fe6c73b541703b0","customer_id":"98765","items":[{"category":"electronics","price":149.99},{"category":"accessories","price":24.99}],"order_date":"2025-08-19T20:32:11.705Z","order_id":"ORD-001234","shipping":{"city":"Seattle","cost":19.99,"method":"express"},"status":"completed","total_amount":299.97}
_peerdb_synced_at: 2025-08-19 20:50:42.005000000
_peerdb_is_deleted: 0
_peerdb_version: 0
Les tables répliquées utilisent ce schéma standard :
Schéma de la table
┌─name───────────────┬─type──────────┐
│ _id │ String │
│ doc │ JSON │
│ _peerdb_synced_at │ DateTime64(9) │
│ _peerdb_version │ Int64 │
│ _peerdb_is_deleted │ Int8 │
└────────────────────┴───────────────┘
_id: Clé primaire de MongoDB
doc: document MongoDB répliqué au format de type de données JSON
_peerdb_synced_at: Indique quand la ligne a été synchronisée pour la dernière fois
_peerdb_version: Suit la version de la ligne ; incrémentée lorsque la ligne est mise à jour ou supprimée
_peerdb_is_deleted: Indique si la ligne est supprimée
ClickPipes fait correspondre les collections MongoDB à ClickHouse à l’aide de la famille de moteurs de table
Moteur de table ReplacingMergeTree
ReplacingMergeTree. Avec ce moteur, les mises à jour sont modélisées comme des insertions avec une version plus récente (
_peerdb_version) du document pour une clé primaire donnée (
_id), ce qui permet de gérer efficacement les mises à jour, les remplacements et les suppressions sous forme d’insertions versionnées.
ReplacingMergeTree supprime les doublons de manière asynchrone, en tâche de fond. Pour garantir l’absence de doublons pour une même ligne, utilisez le modificateur
FINAL. Par exemple :
SELECT * FROM t1 FINAL;
Les suppressions dans MongoDB sont répercutées sous forme de nouvelles lignes marquées comme supprimées à l’aide de la colonne
Gestion des suppressions
_peerdb_is_deleted. En général, vous voudrez les exclure de vos requêtes à l’aide d’un filtre :
Vous pouvez également créer une politique d’accès au niveau des lignes pour exclure automatiquement les lignes supprimées au lieu de spécifier le filtre dans chaque requête :
SELECT * FROM t1 FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0;
CREATE ROW POLICY policy_name ON t1
FOR SELECT USING _peerdb_is_deleted = 0;
Vous pouvez interroger directement les champs JSON à l’aide de la notation pointée :
Interroger des données JSON
Query
SELECT
doc.order_id,
doc.shipping.method
FROM t1;
Lorsque vous interrogez des champs d’objets imbriqués à l’aide de la notation par points, veillez à ajouter l’opérateur
Result
┌-─doc.order_id─┬─doc.shipping.method─┐
│ ORD-001234 │ express │
└───────────────┴─────────────────────┘
^ :
Query
SELECT doc.^shipping as shipping_info FROM t1;
Result
┌─shipping_info──────────────────────────────────────┐
│ {"city":"Seattle","cost":19.99,"method":"express"} │
└────────────────────────────────────────────────────┘
Dans ClickHouse, chaque champ d’un JSON est de type
Type Dynamic
Dynamic. Le type Dynamic permet à ClickHouse de stocker des valeurs de n’importe quel type sans connaître ce type à l’avance. Vous pouvez le vérifier avec la fonction
toTypeName :
Query
SELECT toTypeName(doc.customer_id) AS type FROM t1;
Pour examiner les types de données sous-jacents d’un champ, vous pouvez utiliser la fonction
Result
┌─type────┐
│ Dynamic │
└─────────┘
dynamicType. Notez qu’il est possible d’avoir différents types de données pour un même nom de champ d’une ligne à l’autre :
Query
SELECT dynamicType(doc.customer_id) AS type FROM t1;
Fonctions régulières s’appliquent au type Dynamic comme aux colonnes ordinaires : Exemple 1 : analyse syntaxique du type Date
Result
┌─type──┐
│ Int64 │
└───────┘
Query
SELECT parseDateTimeBestEffortOrNull(doc.order_date) AS order_date FROM t1;
Exemple 2 : Logique conditionnelle
Result
┌─order_date──────────┐
│ 2025-08-19 20:32:11 │
└─────────────────────┘
Query
SELECT multiIf(
doc.total_amount < 100, 'less_than_100',
doc.total_amount < 1000, 'less_than_1000',
'1000+') AS spendings
FROM t1;
Exemple 3 : opérations sur le type Array
Result
┌─spendings──────┐
│ less_than_1000 │
└────────────────┘
Query
SELECT length(doc.items) AS item_count FROM t1;
Result
┌─item_count─┐
│ 2 │
└────────────┘
Les fonctions d’agrégation de ClickHouse ne fonctionnent pas directement avec le type Dynamic. Par exemple, si vous essayez d’utiliser directement la fonction
Conversion de type d’un champ
sum sur un type Dynamic, vous obtenez l’erreur suivante :
Pour utiliser des fonctions d’agrégation, convertissez le champ au type approprié avec la fonction
SELECT sum(doc.shipping.cost) AS shipping_cost FROM t1;
-- DB::Exception: Illegal type Dynamic of argument for aggregate function sum. (ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT)
CAST ou la syntaxe
:: :
Query
SELECT sum(doc.shipping.cost::Float32) AS shipping_cost FROM t1;
Result
┌─shipping_cost─┐
│ 19.99 │
└───────────────┘
La conversion du type Dynamic vers le type de données sous-jacent (déterminé par
dynamicType) est très performante, car ClickHouse stocke déjà la valeur en interne dans ce type sous-jacent.
Mise à plat du JSON
Vous pouvez créer des vues standard sur la table JSON afin d’encapsuler la logique d’aplatissement, de transtypage et de transformation, pour interroger les données comme dans une table relationnelle. Les vues standard sont légères, car elles stockent uniquement la requête elle-même, et non les données sous-jacentes. Par exemple :
Vue standard
Cette vue aura le schéma suivant :
CREATE VIEW v1 AS
SELECT
CAST(doc._id, 'String') AS object_id,
CAST(doc.order_id, 'String') AS order_id,
CAST(doc.customer_id, 'Int64') AS customer_id,
CAST(doc.status, 'String') AS status,
CAST(doc.total_amount, 'Decimal64(2)') AS total_amount,
CAST(parseDateTime64BestEffortOrNull(doc.order_date, 3), 'DATETIME(3)') AS order_date,
doc.^shipping AS shipping_info,
doc.items AS items
FROM t1 FINAL
WHERE _peerdb_is_deleted = 0;
Vous pouvez maintenant interroger la vue, comme vous le feriez pour une table mise à plat :
┌─name────────────┬─type───────────┐
│ object_id │ String │
│ order_id │ String │
│ customer_id │ Int64 │
│ status │ String │
│ total_amount │ Decimal(18, 2) │
│ order_date │ DateTime64(3) │
│ shipping_info │ JSON │
│ items │ Dynamic │
└─────────────────┴────────────────┘
SELECT
customer_id,
sum(total_amount)
FROM v1
WHERE shipping_info.city = 'Seattle'
GROUP BY customer_id
ORDER BY customer_id DESC
LIMIT 10;
Vous pouvez créer des vues matérialisées actualisables, qui vous permettent de planifier l’exécution de requêtes afin de dédupliquer les lignes et de stocker les résultats dans une table de destination mise à plat. À chaque actualisation planifiée, la table de destination est remplacée par le résultat le plus récent de la requête. Le principal avantage de cette méthode est que la requête utilisant le mot-clé
Vue matérialisée actualisable
FINAL ne s’exécute qu’une seule fois lors de l’actualisation, ce qui évite d’avoir à utiliser
FINAL dans les requêtes suivantes sur la table de destination.
L’inconvénient est que les données de la table de destination ne sont à jour qu’à hauteur de la dernière actualisation. Pour de nombreux cas d’usage, des intervalles d’actualisation de quelques minutes à quelques heures offrent un bon équilibre entre fraîcheur des données et performances des requêtes.
Vous pouvez désormais interroger la table
CREATE TABLE flattened_t1 (
`_id` String,
`order_id` String,
`customer_id` Int64,
`status` String,
`total_amount` Decimal(18, 2),
`order_date` DateTime64(3),
`shipping_info` JSON,
`items` Dynamic
)
ENGINE = ReplacingMergeTree()
PRIMARY KEY _id
ORDER BY _id;
CREATE MATERIALIZED VIEW rmv REFRESH EVERY 1 HOUR TO flattened_t1 AS
SELECT
CAST(doc._id, 'String') AS _id,
CAST(doc.order_id, 'String') AS order_id,
CAST(doc.customer_id, 'Int64') AS customer_id,
CAST(doc.status, 'String') AS status,
CAST(doc.total_amount, 'Decimal64(2)') AS total_amount,
CAST(parseDateTime64BestEffortOrNull(doc.order_date, 3), 'DATETIME(3)') AS order_date,
doc.^shipping AS shipping_info,
doc.items AS items
FROM t1 FINAL
WHERE _peerdb_is_deleted = 0;
flattened_t1 directement, sans le modificateur
FINAL :
SELECT
customer_id,
sum(total_amount)
FROM flattened_t1
WHERE shipping_info.city = 'Seattle'
GROUP BY customer_id
ORDER BY customer_id DESC
LIMIT 10;
Si vous souhaitez accéder aux colonnes mises à plat en temps réel, vous pouvez créer des vues matérialisées incrémentielles. Si votre table est fréquemment mise à jour, il n’est pas recommandé d’utiliser le modificateur
Vue matérialisée incrémentielle
FINAL dans votre vue matérialisée, car chaque mise à jour déclenchera une opération de fusion. À la place, vous pouvez dédupliquer les données au moment de la requête en créant une vue standard au-dessus de la vue matérialisée.
Vous pouvez maintenant exécuter une requête sur la vue
CREATE TABLE flattened_t1 (
`_id` String,
`order_id` String,
`customer_id` Int64,
`status` String,
`total_amount` Decimal(18, 2),
`order_date` DateTime64(3),
`shipping_info` JSON,
`items` Dynamic,
`_peerdb_version` Int64,
`_peerdb_synced_at` DateTime64(9),
`_peerdb_is_deleted` Int8
)
ENGINE = ReplacingMergeTree()
PRIMARY KEY _id
ORDER BY _id;
CREATE MATERIALIZED VIEW imv TO flattened_t1 AS
SELECT
CAST(doc._id, 'String') AS _id,
CAST(doc.order_id, 'String') AS order_id,
CAST(doc.customer_id, 'Int64') AS customer_id,
CAST(doc.status, 'String') AS status,
CAST(doc.total_amount, 'Decimal64(2)') AS total_amount,
CAST(parseDateTime64BestEffortOrNull(doc.order_date, 3), 'DATETIME(3)') AS order_date,
doc.^shipping AS shipping_info,
doc.items,
_peerdb_version,
_peerdb_synced_at,
_peerdb_is_deleted
FROM t1;
CREATE VIEW flattened_t1_final AS
SELECT * FROM flattened_t1 FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0;
flattened_t1_final comme suit :
SELECT
customer_id,
sum(total_amount)
FROM flattened_t1_final
AND shipping_info.city = 'Seattle'
GROUP BY customer_id
ORDER BY customer_id DESC
LIMIT 10;