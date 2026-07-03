Cas d’usage courants pour travailler avec des données JSON répliquées de MongoDB vers ClickHouse via ClickPipes

Ce guide présente des cas d’usage courants pour travailler avec des données JSON répliquées de MongoDB vers ClickHouse via ClickPipes.

Supposons que nous ayons créé une collection t1 dans MongoDB pour suivre les commandes des clients :

db . t1 . insertOne ({ "order_id" : "ORD-001234" , "customer_id" : 98765 , "status" : "completed" , "total_amount" : 299.97 , "order_date" : new Date (), "shipping" : { "method" : "express" , "city" : "Seattle" , "cost" : 19.99 }, "items" : [ { "category" : "electronics" , "price" : 149.99 }, { "category" : "accessories" , "price" : 24.99 } ] })

Le connecteur CDC MongoDB réplique des documents de MongoDB dans ClickHouse à l’aide du type de données JSON natif. La table répliquée t1 dans ClickHouse contiendra la ligne suivante :

Row 1: ────── _id: "68a4df4b9fe6c73b541703b0" doc: {"_id":"68a4df4b9fe6c73b541703b0","customer_id":"98765","items":[{"category":"electronics","price":149.99},{"category":"accessories","price":24.99}],"order_date":"2025-08-19T20:32:11.705Z","order_id":"ORD-001234","shipping":{"city":"Seattle","cost":19.99,"method":"express"},"status":"completed","total_amount":299.97} _peerdb_synced_at: 2025-08-19 20:50:42.005000000 _peerdb_is_deleted: 0 _peerdb_version: 0

​ Schéma de la table

Les tables répliquées utilisent ce schéma standard :

┌─name───────────────┬─type──────────┐ │ _id │ String │ │ doc │ JSON │ │ _peerdb_synced_at │ DateTime64 ( 9 ) │ │ _peerdb_version │ Int64 │ │ _peerdb_is_deleted │ Int8 │ └────────────────────┴───────────────┘

_id : Clé primaire de MongoDB

: Clé primaire de MongoDB doc : document MongoDB répliqué au format de type de données JSON

: document MongoDB répliqué au format de type de données JSON _peerdb_synced_at : Indique quand la ligne a été synchronisée pour la dernière fois

: Indique quand la ligne a été synchronisée pour la dernière fois _peerdb_version : Suit la version de la ligne ; incrémentée lorsque la ligne est mise à jour ou supprimée

: Suit la version de la ligne ; incrémentée lorsque la ligne est mise à jour ou supprimée _peerdb_is_deleted : Indique si la ligne est supprimée

​ Moteur de table ReplacingMergeTree

ClickPipes fait correspondre les collections MongoDB à ClickHouse à l’aide de la famille de moteurs de table ReplacingMergeTree . Avec ce moteur, les mises à jour sont modélisées comme des insertions avec une version plus récente ( _peerdb_version ) du document pour une clé primaire donnée ( _id ), ce qui permet de gérer efficacement les mises à jour, les remplacements et les suppressions sous forme d’insertions versionnées.

ReplacingMergeTree supprime les doublons de manière asynchrone, en tâche de fond. Pour garantir l’absence de doublons pour une même ligne, utilisez le supprime les doublons de manière asynchrone, en tâche de fond. Pour garantir l’absence de doublons pour une même ligne, utilisez le modificateur FINAL . Par exemple :

SELECT * FROM t1 FINAL;

​ Gestion des suppressions

Les suppressions dans MongoDB sont répercutées sous forme de nouvelles lignes marquées comme supprimées à l’aide de la colonne _peerdb_is_deleted . En général, vous voudrez les exclure de vos requêtes à l’aide d’un filtre :

SELECT * FROM t1 FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0 ;

Vous pouvez également créer une politique d’accès au niveau des lignes pour exclure automatiquement les lignes supprimées au lieu de spécifier le filtre dans chaque requête :

CREATE ROW POLICY policy_name ON t1 FOR SELECT USING _peerdb_is_deleted = 0 ;

​ Interroger des données JSON

Vous pouvez interroger directement les champs JSON à l’aide de la notation pointée :

Query SELECT doc . order_id , doc . shipping .method FROM t1;

Result ┌-─doc.order_id─┬─doc.shipping.method─┐ │ ORD-001234 │ express │ └───────────────┴─────────────────────┘

Lorsque vous interrogez des champs d’objets imbriqués à l’aide de la notation par points, veillez à ajouter l’opérateur ^

Query SELECT doc.^shipping as shipping_info FROM t1;

Result ┌─shipping_info──────────────────────────────────────┐ │ {"city":"Seattle","cost":19.99,"method":"express"} │ └────────────────────────────────────────────────────┘

​ Type Dynamic

Dans ClickHouse, chaque champ d’un JSON est de type Dynamic . Le type Dynamic permet à ClickHouse de stocker des valeurs de n’importe quel type sans connaître ce type à l’avance. Vous pouvez le vérifier avec la fonction toTypeName :

Query SELECT toTypeName( doc . customer_id ) AS type FROM t1;

Result ┌─type────┐ │ Dynamic │ └─────────┘

Pour examiner les types de données sous-jacents d’un champ, vous pouvez utiliser la fonction dynamicType . Notez qu’il est possible d’avoir différents types de données pour un même nom de champ d’une ligne à l’autre :

Query SELECT dynamicType( doc . customer_id ) AS type FROM t1;

Result ┌─type──┐ │ Int64 │ └───────┘

Fonctions régulières s’appliquent au type Dynamic comme aux colonnes ordinaires :

Exemple 1 : analyse syntaxique du type Date

Query SELECT parseDateTimeBestEffortOrNull( doc . order_date ) AS order_date FROM t1;

Result ┌─order_date──────────┐ │ 2025-08-19 20:32:11 │ └─────────────────────┘

Exemple 2 : Logique conditionnelle

Query SELECT multiIf( doc . total_amount < 100 , 'less_than_100' , doc . total_amount < 1000 , 'less_than_1000' , '1000+' ) AS spendings FROM t1;

Result ┌─spendings──────┐ │ less_than_1000 │ └────────────────┘

Exemple 3 : opérations sur le type Array

Query SELECT length ( doc . items ) AS item_count FROM t1;

Result ┌─item_count─┐ │ 2 │ └────────────┘

​ Conversion de type d’un champ

sum sur un type Dynamic, vous obtenez l’erreur suivante : Les fonctions d’agrégation de ClickHouse ne fonctionnent pas directement avec le type Dynamic. Par exemple, si vous essayez d’utiliser directement la fonctionsur un type Dynamic, vous obtenez l’erreur suivante :

SELECT sum ( doc . shipping .cost) AS shipping_cost FROM t1; -- DB::Exception: Illegal type Dynamic of argument for aggregate function sum. (ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT)

Pour utiliser des fonctions d’agrégation, convertissez le champ au type approprié avec la fonction CAST ou la syntaxe :: :

Query SELECT sum ( doc . shipping .cost::Float32) AS shipping_cost FROM t1;

Result ┌─shipping_cost─┐ │ 19.99 │ └───────────────┘

La conversion du type Dynamic vers le type de données sous-jacent (déterminé par dynamicType ) est très performante, car ClickHouse stocke déjà la valeur en interne dans ce type sous-jacent.

​ Mise à plat du JSON

​ Vue standard

Vous pouvez créer des vues standard sur la table JSON afin d’encapsuler la logique d’aplatissement, de transtypage et de transformation, pour interroger les données comme dans une table relationnelle. Les vues standard sont légères, car elles stockent uniquement la requête elle-même, et non les données sous-jacentes. Par exemple :

CREATE VIEW v1 AS SELECT CAST ( doc . _id , 'String' ) AS object_id, CAST ( doc . order_id , 'String' ) AS order_id, CAST ( doc . customer_id , 'Int64' ) AS customer_id, CAST ( doc . status , 'String' ) AS status , CAST ( doc . total_amount , 'Decimal64(2)' ) AS total_amount, CAST (parseDateTime64BestEffortOrNull( doc . order_date , 3 ), 'DATETIME(3)' ) AS order_date, doc.^shipping AS shipping_info, doc . items AS items FROM t1 FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0 ;

Cette vue aura le schéma suivant :

┌─name────────────┬─type───────────┐ │ object_id │ String │ │ order_id │ String │ │ customer_id │ Int64 │ │ status │ String │ │ total_amount │ Decimal ( 18, 2 ) │ │ order_date │ DateTime64 ( 3 ) │ │ shipping_info │ JSON │ │ items │ Dynamic │ └─────────────────┴────────────────┘

Vous pouvez maintenant interroger la vue, comme vous le feriez pour une table mise à plat :

SELECT customer_id, sum (total_amount) FROM v1 WHERE shipping_info . city = 'Seattle' GROUP BY customer_id ORDER BY customer_id DESC LIMIT 10 ;

​ Vue matérialisée actualisable

Vous pouvez créer des vues matérialisées actualisables , qui vous permettent de planifier l’exécution de requêtes afin de dédupliquer les lignes et de stocker les résultats dans une table de destination mise à plat. À chaque actualisation planifiée, la table de destination est remplacée par le résultat le plus récent de la requête.

Le principal avantage de cette méthode est que la requête utilisant le mot-clé FINAL ne s’exécute qu’une seule fois lors de l’actualisation, ce qui évite d’avoir à utiliser FINAL dans les requêtes suivantes sur la table de destination.

L’inconvénient est que les données de la table de destination ne sont à jour qu’à hauteur de la dernière actualisation. Pour de nombreux cas d’usage, des intervalles d’actualisation de quelques minutes à quelques heures offrent un bon équilibre entre fraîcheur des données et performances des requêtes.

CREATE TABLE flattened_t1 ( `_id` String, `order_id` String, `customer_id` Int64, `status` String, `total_amount` Decimal ( 18 , 2 ), `order_date` DateTime64( 3 ), `shipping_info` JSON , `items` Dynamic ) ENGINE = ReplacingMergeTree() PRIMARY KEY _id ORDER BY _id; CREATE MATERIALIZED VIEW rmv REFRESH EVERY 1 HOUR TO flattened_t1 AS SELECT CAST ( doc . _id , 'String' ) AS _id, CAST ( doc . order_id , 'String' ) AS order_id, CAST ( doc . customer_id , 'Int64' ) AS customer_id, CAST ( doc . status , 'String' ) AS status , CAST ( doc . total_amount , 'Decimal64(2)' ) AS total_amount, CAST (parseDateTime64BestEffortOrNull( doc . order_date , 3 ), 'DATETIME(3)' ) AS order_date, doc.^shipping AS shipping_info, doc . items AS items FROM t1 FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0 ;

Vous pouvez désormais interroger la table flattened_t1 directement, sans le modificateur FINAL :

SELECT customer_id, sum (total_amount) FROM flattened_t1 WHERE shipping_info . city = 'Seattle' GROUP BY customer_id ORDER BY customer_id DESC LIMIT 10 ;

​ Vue matérialisée incrémentielle

FINAL dans votre vue matérialisée, car chaque mise à jour déclenchera une opération de fusion. À la place, vous pouvez dédupliquer les données au moment de la requête en créant une vue standard au-dessus de la vue matérialisée. Si vous souhaitez accéder aux colonnes mises à plat en temps réel, vous pouvez créer des vues matérialisées incrémentielles . Si votre table est fréquemment mise à jour, il n’est pas recommandé d’utiliser le modificateurdans votre vue matérialisée, car chaque mise à jour déclenchera une opération de fusion. À la place, vous pouvez dédupliquer les données au moment de la requête en créant une vue standard au-dessus de la vue matérialisée.

CREATE TABLE flattened_t1 ( `_id` String, `order_id` String, `customer_id` Int64, `status` String, `total_amount` Decimal ( 18 , 2 ), `order_date` DateTime64( 3 ), `shipping_info` JSON , `items` Dynamic , `_peerdb_version` Int64, `_peerdb_synced_at` DateTime64( 9 ), `_peerdb_is_deleted` Int8 ) ENGINE = ReplacingMergeTree() PRIMARY KEY _id ORDER BY _id; CREATE MATERIALIZED VIEW imv TO flattened_t1 AS SELECT CAST ( doc . _id , 'String' ) AS _id, CAST ( doc . order_id , 'String' ) AS order_id, CAST ( doc . customer_id , 'Int64' ) AS customer_id, CAST ( doc . status , 'String' ) AS status , CAST ( doc . total_amount , 'Decimal64(2)' ) AS total_amount, CAST (parseDateTime64BestEffortOrNull( doc . order_date , 3 ), 'DATETIME(3)' ) AS order_date, doc.^shipping AS shipping_info, doc . items , _peerdb_version, _peerdb_synced_at, _peerdb_is_deleted FROM t1; CREATE VIEW flattened_t1_final AS SELECT * FROM flattened_t1 FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0 ;

Vous pouvez maintenant exécuter une requête sur la vue flattened_t1_final comme suit :