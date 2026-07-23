resynchroniser effectue les opérations suivantes, dans cet ordre :
Que fait resynchroniser ?
- Le ClickPipe existant est supprimé, et un nouveau ClickPipe de « resynchronisation » est démarré. Ainsi, les modifications de la structure des tables source seront prises en compte lorsque vous resynchroniserez.
- Le ClickPipe de resynchronisation crée (ou remplace) un nouvel ensemble de tables de destination portant les mêmes noms que les tables d’origine, à ceci près qu’elles sont suffixées par
_resync.
- Le chargement initial est effectué sur les tables
_resync.
- Les tables
_resyncsont ensuite échangées avec les tables d’origine. Les lignes supprimées logiquement sont transférées des tables d’origine vers les tables
_resyncavant l’échange.
Vous pouvez resynchroniser plusieurs fois, mais veuillez tenir compte de la charge sur la base de données source lors de chaque resynchronisation, car un chargement initial avec des threads parallèles est effectué à chaque fois.
Guide de resynchronisation de ClickPipe
- Dans l’onglet Sources de données, cliquez sur le ClickPipe MongoDB que vous souhaitez resynchroniser.
- Accédez à l’onglet Paramètres.
- Cliquez sur le bouton Resync.
- Une boîte de dialogue de confirmation devrait s’afficher. Cliquez de nouveau sur Resync.
- Accédez à l’onglet Métriques.
- Attendez que le statut du pipe soit Setup ou Snapshot.
- Le chargement initial de la resynchronisation peut être suivi dans l’onglet Tables - dans la section Initial Load Stats.
- Une fois le chargement initial terminé, le pipe remplacera de manière atomique les tables d’origine par les tables
_resync. Pendant cette opération, le statut sera Resync.
- Une fois l’échange terminé, le pipe passera à l’état Running et effectuera la CDC si elle est activée.