Documentation sur la resynchronisation d’un ClickPipe de base de données

​ Que fait resynchroniser ?

resynchroniser effectue les opérations suivantes, dans cet ordre :

Le ClickPipe existant est supprimé, et un nouveau ClickPipe de « resynchronisation » est démarré. Ainsi, les modifications de la structure des tables source seront prises en compte lorsque vous resynchroniserez. Le ClickPipe de resynchronisation crée (ou remplace) un nouvel ensemble de tables de destination portant les mêmes noms que les tables d’origine, à ceci près qu’elles sont suffixées par _resync . Le chargement initial est effectué sur les tables _resync . Les tables _resync sont ensuite échangées avec les tables d’origine. Les lignes supprimées logiquement sont transférées des tables d’origine vers les tables _resync avant l’échange.

Tous les paramètres du ClickPipe d’origine sont conservés dans le ClickPipe de resynchronisation. Les statistiques du ClickPipe d’origine sont réinitialisées dans l’UI.

Vous pouvez resynchroniser plusieurs fois, mais veuillez tenir compte de la charge sur la base de données source lors de chaque resynchronisation, car un chargement initial avec des threads parallèles est effectué à chaque fois.

​ Guide de resynchronisation de ClickPipe

Dans l’onglet Sources de données, cliquez sur le ClickPipe MongoDB que vous souhaitez resynchroniser. Accédez à l’onglet Paramètres. Cliquez sur le bouton Resync.