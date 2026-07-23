Fonctionnalités clés
- Compatibilité avec pandas : 209 méthodes de DataFrame pandas, 56 méthodes
.str, plus de 42 méthodes
.dt
- Optimisation SQL : les opérations sont automatiquement compilées en requêtes SQL optimisées
- Évaluation paresseuse : les opérations sont différées jusqu’à ce que les résultats soient nécessaires
- 630+ méthodes d’API : une API complète pour la manipulation des données
- Extensions ClickHouse : des accesseurs supplémentaires (
.arr,
.json,
.url,
.ip,
.geo) indisponibles dans pandas
DataStore utilise une évaluation paresseuse avec une exécution sur deux moteurs :
Architecture
- Chaîne d’opérations différées : les opérations sont enregistrées, et non exécutées immédiatement
- Sélection intelligente du moteur : QueryPlanner oriente chaque segment vers le moteur le plus adapté (chDB pour SQL, Pandas pour les opérations complexes)
- Mise en cache intermédiaire : les résultats sont mis en cache à chaque étape pour accélérer l’exploration itérative
Migration en une ligne depuis Pandas
Votre code pandas existant fonctionne tel quel, mais s’exécute désormais sur le moteur ClickHouse.
# Before (pandas)
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25].groupby('city')['salary'].mean()
# After (DataStore) - just change the import!
from chdb import datastore as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25].groupby('city')['salary'].mean()
DataStore offre des gains de performances significatifs par rapport à pandas, en particulier pour l’agrégation et les pipelines complexes :
Comparaison des performances
Benchmark effectué sur 10M lignes. Voir le script de benchmark et le Guide des performances pour plus de détails.
|Opération
|Pandas
|DataStore
|Accélération
|Count de GroupBy
|347ms
|17ms
|19.93x
|Pipeline complexe
|2,047ms
|380ms
|5.39x
|Filter+Sort+Head
|1,537ms
|350ms
|4.40x
|Agrégation GroupBy
|406ms
|141ms
|2.88x
Utilisez DataStore lorsque :
Quand utiliser DataStore
- Vous travaillez avec de grands jeux de données (des millions de lignes)
- Vous effectuez des agrégations et des opérations
groupby
- Vous interrogez des données provenant de fichiers, de bases de données ou du stockage cloud
- Vous construisez des pipelines de données complexes
- Vous souhaitez bénéficier de l’API pandas avec de meilleures performances
- Vous préférez écrire directement en SQL
- Vous avez besoin d’un contrôle fin sur l’exécution des requêtes
- Vous travaillez avec des fonctionnalités spécifiques à ClickHouse qui ne sont pas exposées dans l’API pandas
Comparaison des fonctionnalités
|Fonctionnalité
|Pandas
|Polars
|DuckDB
|DataStore
|Compatible avec l’API Pandas
|-
|Partielle
|Non
|Complète
|Évaluation paresseuse
|Non
|Oui
|Oui
|Oui
|Prise en charge des requêtes SQL
|Non
|Oui
|Oui
|Oui
|Fonctions ClickHouse
|Non
|Non
|Non
|Oui
|Accesseurs String/DateTime
|Oui
|Oui
|Non
|Oui + extras
|Array/JSON/URL/IP/Geo
|Non
|Partielle
|Non
|Oui
|Requêtes directes sur des fichiers
|Non
|Oui
|Oui
|Oui
|Prise en charge du stockage dans le cloud
|Non
|Limitée
|Oui
|Oui
Statistiques de l’API
|Catégorie
|Nombre
|Couverture
|Méthodes de DataFrame
|209
|100 % de pandas
|Accesseur Series.str
|56
|100 % de pandas
|Accesseur Series.dt
|42+
|100 %+ (inclut des fonctionnalités supplémentaires de ClickHouse)
|Accesseur Series.arr
|37
|Spécifique à ClickHouse
|Accesseur Series.json
|13
|Spécifique à ClickHouse
|Accesseur Series.url
|15
|Spécifique à ClickHouse
|Accesseur Series.ip
|9
|Spécifique à ClickHouse
|Accesseur Series.geo
|14
|Spécifique à ClickHouse
|Total des méthodes de l’API
|630+
|-
Prise en main
- Démarrage rapide - Installation et utilisation de base
- Migration depuis Pandas - Guide de migration étape par étape
Référence de l’API
- Méthodes de fabrique - Création de DataStore à partir de diverses sources
- Construction de requêtes - Opérations de requête de style SQL
- compatibilité avec pandas - Les 209 méthodes compatibles avec pandas
- Accesseurs - Accesseurs String, DateTime, Array, JSON, URL, IP et Geo
- Agrégation - Fonctions d’agrégation et fonctions de fenêtre
- Opérations d’E/S - Lecture et écriture de données
Sujets avancés
- Modèle d’exécution - Évaluation paresseuse et mise en cache
- Référence de classe - Référence complète de l’API
Configuration et débogage
- Configuration - Toutes les options de configuration
- Performance Mode - Mode axé SQL pour un débit maximal
- Débogage - Explain, profilage et journalisation
Guides d’utilisation de Pandas
- Recettes Pandas - Cas d’usage courants
- Principales différences - Différences importantes avec Pandas
- guide des performances - Conseils d’optimisation
- SQL pour les utilisateurs de Pandas - Comprendre le SQL sous-jacent aux opérations de Pandas
Exemple rapide
from chdb import datastore as pd
# Read data from various sources
ds = pd.read_csv("sales.csv")
# or: ds = pd.DataStore.uri("s3://bucket/sales.parquet")
# or: ds = pd.DataStore.from_mysql("mysql://user:pass@host/db/table")
# Familiar pandas operations - automatically optimized to SQL
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 1000) # WHERE amount > 1000
.groupby('region') # GROUP BY region
.agg({'amount': ['sum', 'mean']}) # SUM(amount), AVG(amount)
.sort_values('sum', ascending=False) # ORDER BY sum DESC
.head(10) # LIMIT 10
)
# View the generated SQL
print(result.to_sql())
# Execute and get results
df = result.to_df() # Returns pandas DataFrame
Étapes suivantes
- Vous découvrez DataStore ? Commencez par le guide de démarrage rapide
- Vous venez de pandas ? Consultez le guide de migration
- Vous voulez en savoir plus ? Consultez la référence de l’API