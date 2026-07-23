DataStore fournit une API compatible pandas avec optimisation SQL pour l’analyse de données hautes performances

DataStore : API compatible pandas avec optimisation SQL

DataStore est l’API compatible avec pandas de chDB. Elle associe l’interface familière des DataFrame pandas à la puissance de l’optimisation des requêtes SQL et vous permet d’écrire du code dans le style de pandas tout en bénéficiant des performances de ClickHouse.

​ Fonctionnalités clés

Compatibilité avec pandas : 209 méthodes de DataFrame pandas, 56 méthodes .str , plus de 42 méthodes .dt

: 209 méthodes de DataFrame pandas, 56 méthodes , plus de 42 méthodes Optimisation SQL : les opérations sont automatiquement compilées en requêtes SQL optimisées

: les opérations sont automatiquement compilées en requêtes SQL optimisées Évaluation paresseuse : les opérations sont différées jusqu’à ce que les résultats soient nécessaires

: les opérations sont différées jusqu’à ce que les résultats soient nécessaires 630+ méthodes d’API : une API complète pour la manipulation des données

: une API complète pour la manipulation des données Extensions ClickHouse : des accesseurs supplémentaires ( .arr , .json , .url , .ip , .geo ) indisponibles dans pandas

DataStore utilise une évaluation paresseuse avec une exécution sur deux moteurs :

Chaîne d’opérations différées : les opérations sont enregistrées, et non exécutées immédiatement Sélection intelligente du moteur : QueryPlanner oriente chaque segment vers le moteur le plus adapté (chDB pour SQL, Pandas pour les opérations complexes) Mise en cache intermédiaire : les résultats sont mis en cache à chaque étape pour accélérer l’exploration itérative

Voir le Modèle d’exécution pour plus de détails.

​ Migration en une ligne depuis Pandas

# Before (pandas) import pandas as pd df = pd.read_csv( "data.csv" ) result = df[df[ 'age' ] > 25 ].groupby( 'city' )[ 'salary' ].mean() # After (DataStore) - just change the import! from chdb import datastore as pd df = pd.read_csv( "data.csv" ) result = df[df[ 'age' ] > 25 ].groupby( 'city' )[ 'salary' ].mean()

Votre code pandas existant fonctionne tel quel, mais s’exécute désormais sur le moteur ClickHouse.

​ Comparaison des performances

DataStore offre des gains de performances significatifs par rapport à pandas, en particulier pour l’agrégation et les pipelines complexes :

Opération Pandas DataStore Accélération Count de GroupBy 347ms 17ms 19.93x Pipeline complexe 2,047ms 380ms 5.39x Filter+Sort+Head 1,537ms 350ms 4.40x Agrégation GroupBy 406ms 141ms 2.88x

​ Quand utiliser DataStore

Utilisez DataStore lorsque :

Vous travaillez avec de grands jeux de données (des millions de lignes)

Vous effectuez des agrégations et des opérations groupby

Vous interrogez des données provenant de fichiers, de bases de données ou du stockage cloud

Vous construisez des pipelines de données complexes

Vous souhaitez bénéficier de l’API pandas avec de meilleures performances

Utilisez l’API SQL brut lorsque :

Vous préférez écrire directement en SQL

Vous avez besoin d’un contrôle fin sur l’exécution des requêtes

Vous travaillez avec des fonctionnalités spécifiques à ClickHouse qui ne sont pas exposées dans l’API pandas

​ Comparaison des fonctionnalités

Fonctionnalité Pandas Polars DuckDB DataStore Compatible avec l’API Pandas - Partielle Non Complète Évaluation paresseuse Non Oui Oui Oui Prise en charge des requêtes SQL Non Oui Oui Oui Fonctions ClickHouse Non Non Non Oui Accesseurs String/DateTime Oui Oui Non Oui + extras Array/JSON/URL/IP/Geo Non Partielle Non Oui Requêtes directes sur des fichiers Non Oui Oui Oui Prise en charge du stockage dans le cloud Non Limitée Oui Oui

​ Statistiques de l’API

Catégorie Nombre Couverture Méthodes de DataFrame 209 100 % de pandas Accesseur Series.str 56 100 % de pandas Accesseur Series.dt 42+ 100 %+ (inclut des fonctionnalités supplémentaires de ClickHouse) Accesseur Series.arr 37 Spécifique à ClickHouse Accesseur Series.json 13 Spécifique à ClickHouse Accesseur Series.url 15 Spécifique à ClickHouse Accesseur Series.ip 9 Spécifique à ClickHouse Accesseur Series.geo 14 Spécifique à ClickHouse Total des méthodes de l’API 630+ -

​ Navigation dans la documentation

​ Prise en main

Démarrage rapide - Installation et utilisation de base

Migration depuis Pandas - Guide de migration étape par étape

​ Référence de l’API

​ Sujets avancés

Modèle d’exécution - Évaluation paresseuse et mise en cache

Référence de classe - Référence complète de l’API

​ Configuration et débogage

Configuration - Toutes les options de configuration

Performance Mode - Mode axé SQL pour un débit maximal

Débogage - Explain, profilage et journalisation

​ Guides d’utilisation de Pandas

​ Exemple rapide

from chdb import datastore as pd # Read data from various sources ds = pd.read_csv( "sales.csv" ) # or: ds = pd.DataStore.uri("s3://bucket/sales.parquet") # or: ds = pd.DataStore.from_mysql("mysql://user:pass@host/db/table") # Familiar pandas operations - automatically optimized to SQL result = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 1000 ) # WHERE amount > 1000 .groupby( 'region' ) # GROUP BY region .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' ]}) # SUM(amount), AVG(amount) .sort_values( 'sum' , ascending = False ) # ORDER BY sum DESC .head( 10 ) # LIMIT 10 ) # View the generated SQL print (result.to_sql()) # Execute and get results df = result.to_df() # Returns pandas DataFrame

​ Étapes suivantes