Vue d’ensemble
|Mode
compat_mode value
|Description
|Pandas (par défaut)
"pandas"
|Compatibilité complète avec le comportement de pandas. Ordre des lignes conservé, MultiIndex, set_index, corrections de dtype, départage en tri stable, wrappers
-If/
isNaN.
|Performance
"performance"
|Exécution orientée SQL. Tout le surcoût lié à la compatibilité avec pandas est supprimé. Débit maximal, mais les résultats peuvent présenter des différences structurelles par rapport à pandas.
Ce que désactive le mode Performance
|Surcoût
|Comportement du mode Pandas
|Comportement du mode Performance
|Préservation de l’ordre des lignes
|Injection de
_row_id,
rowNumberInAllBlocks(), sous-requêtes
__orig_row_num__
|Désactivé — l’ordre des lignes n’est pas garanti
|Départage des ex æquo dans un tri stable
rowNumberInAllBlocks() ASC ajouté à ORDER BY
|Désactivé — les ex æquo peuvent apparaître dans un ordre arbitraire
preserve_order de Parquet
input_format_parquet_preserve_order=1
|Désactivé — lecture parallèle de Parquet autorisée
|ORDER BY automatique de GroupBy
ORDER BY group_key ajouté (valeur par défaut de pandas :
sort=True)
|Désactivé — les groupes sont renvoyés dans un ordre arbitraire
|WHERE
dropna de GroupBy
WHERE key IS NOT NULL ajouté (valeur par défaut de pandas :
dropna=True)
|Désactivé — les groupes
NULL sont inclus
set_index de GroupBy
|Les clés de groupe sont définies comme index
|Désactivé — les clés de groupe restent des colonnes
|Colonnes MultiIndex
agg({'col': ['sum','mean']}) renvoie des colonnes MultiIndex
|Désactivé — noms de colonnes plats (
col_sum,
col_mean)
|Wrappers
-If/
isNaN
sumIf(col, NOT isNaN(col)) pour
skipna
|Désactivé —
sum(col) simple (ClickHouse ignore nativement
NULL)
toInt64 sur count
toInt64(count()) pour correspondre au type int64 de pandas
|Désactivé — renvoie le Dtype SQL natif
fillna(0) pour une somme entièrement NaN
|La somme de valeurs toutes à NaN renvoie 0 (comportement de pandas)
|Désactivé — renvoie
NULL
|Corrections de Dtype
abs() non signé→signé, etc.
|Désactivé — Dtypes SQL natifs
|Préservation de l’index
|Restaure l’index d’origine après l’exécution SQL
|Désactivé
first()/
last()
argMin/argMax(col, rowNumberInAllBlocks())
any(col) /
anyLast(col) — plus rapide mais non-deterministic
|Agrégation en une seule requête SQL
|Le groupby de ColumnExpr matérialise un DataFrame intermédiaire
|Injecte
LazyGroupByAgg dans la chaîne d’opérations Lazy — une seule SQL query
Activation du mode Performance
Utilisation de l’objet de configuration
from chdb.datastore.config import config
# Enable performance mode
config.use_performance_mode()
# Back to pandas compatibility
config.use_pandas_compat()
# Check current mode
print(config.compat_mode) # 'pandas' or 'performance'
Utilisation des fonctions au niveau du module
from chdb.datastore.config import set_compat_mode, CompatMode, is_performance_mode
# Enable performance mode
set_compat_mode(CompatMode.PERFORMANCE)
# Check
print(is_performance_mode()) # True
# Back to default
set_compat_mode(CompatMode.PANDAS)
Utilisation des imports simplifiés
from chdb import use_performance_mode, use_pandas_compat
use_performance_mode()
# ... high-performance operations ...
use_pandas_compat()
L’activation du mode Performance règle automatiquement le moteur d’exécution sur
chdb. Vous n’avez pas besoin d’appeler
config.use_chdb() séparément.
Utilisez le mode Performance lorsque :
Quand utiliser le mode Performance
- vous traitez de grands jeux de données (de centaines de milliers à plusieurs millions de lignes)
- vous exécutez des workloads à forte agrégation (groupby, sum, mean, count)
- l’ordre des lignes n’a pas d’importance (par exemple pour des résultats agrégés, des rapports ou des tableaux de bord)
- vous voulez un débit SQL maximal avec un minimum d’overhead
- la consommation mémoire est un enjeu (lecture parallèle de Parquet, sans DataFrame intermédiaire)
- vous avez besoin du comportement exact de pandas (ordre des lignes, MultiIndex, dtypes)
- vous dépendez de
first()/
last()pour renvoyer la véritable première/dernière ligne
- vous utilisez
shift(),
diff(),
cumsum()qui dépendent de l’ordre des lignes
- vous écrivez des tests qui comparent les résultats de DataStore à ceux de pandas
Différences de comportement
En mode performance, l’ordre des lignes n’est pas garanti pour quelque opération que ce soit. Cela inclut :
Ordre des lignes
- Résultats de filtrage
- Résultats d’agrégation GroupBy
head()/
tail()sans
sort_values()explicite
- Agrégations
first()/
last()
sort_values() explicite :
config.use_performance_mode()
ds = pd.read_csv("data.csv")
# Unordered (fast)
result = ds.groupby("region")["revenue"].sum()
# Ordered (still fast, just adds ORDER BY)
result = ds.groupby("region")["revenue"].sum().sort_values()
Résultats de GroupBy
|Aspect
|mode Pandas
|mode Performance
|Emplacement de la clé de groupe
|Index (via
set_index)
|Colonne classique
|Ordre des groupes
|Trié par clé (par défaut)
|Ordre arbitraire
|Groupes NULL
|Exclus (par défaut
dropna=True)
|Inclus
|Format des colonnes
|MultiIndex pour les agrégations multiples
|Noms plats (
col_func)
first()/
last()
|Déterministe (ordre des lignes)
|Non déterministe (
any()/
anyLast())
Agrégation
config.use_performance_mode()
# Sum of all-NaN group returns NULL (not 0)
# Count returns native uint64 (not forced int64)
# No -If wrappers: sum() instead of sumIf()
result = ds.groupby("cat")["val"].sum()
En mode performance, l’agrégation
Exécution en une seule requête SQL
groupby sur
ColumnExpr (par ex.,
ds[condition].groupby('col')['val'].sum()) est exécutée comme une seule requête SQL, au lieu du processus en deux étapes utilisé en mode pandas :
Cela évite la matérialisation intermédiaire du DataFrame et peut réduire considérablement l’utilisation de la mémoire ainsi que le temps d’exécution.
config.use_performance_mode()
# Pandas mode: two SQL queries (filter → materialize → groupby)
# Performance mode: one SQL query (WHERE + GROUP BY in same query)
result = ds[ds["rating"] > 3.5].groupby("category")["revenue"].sum()
# Generated SQL (single query):
# SELECT category, sum(revenue) FROM data WHERE rating > 3.5 GROUP BY category
Le mode Performance (
Comparaison avec le moteur d’exécution
compat_mode) et le moteur d’exécution (
execution_engine) sont deux axes de configuration indépendants :
Définir
|Configuration
|Contrôle
|Valeurs
execution_engine
|Quel moteur exécute le calcul
auto,
chdb,
pandas
compat_mode
|Si la sortie doit être reformatée pour assurer la compatibilité avec pandas
pandas,
performance
compat_mode='performance' définit automatiquement
execution_engine='chdb', car le mode Performance est conçu pour l’exécution SQL.
from chdb.datastore.config import config
# These are independent
config.use_chdb() # Force chDB engine, keep pandas compat
config.use_performance_mode() # Force chDB + remove pandas overhead
Lors de la rédaction de tests en mode Performance, les résultats peuvent différer de ceux de pandas en ce qui concerne l’ordre des lignes et le format structurel. Utilisez les stratégies suivantes :
Test en mode Performance
Tri puis comparaison (agrégations, filtres)
# Sort both sides by the same columns before comparing
ds_result = ds.groupby("cat")["val"].sum()
pd_result = pd_df.groupby("cat")["val"].sum()
ds_sorted = ds_result.sort_index()
pd_sorted = pd_result.sort_index()
np.testing.assert_array_equal(ds_sorted.values, pd_sorted.values)
Contrôle de la plage de valeurs (première/dernière)
# first() with any() returns an arbitrary element from the group
result = ds.groupby("cat")["val"].first()
for group_key in groups:
assert result.loc[group_key] in group_values[group_key]
Schéma et comptage (LIMIT sans ORDER BY)
# head() without sort_values: row set is non-deterministic
result = ds.head(5)
assert len(result) == 5
assert set(result.columns) == expected_columns
Bonnes pratiques
1. Activez-le dès le début de votre script
from chdb.datastore.config import config
config.use_performance_mode()
# All subsequent operations benefit
ds = pd.read_parquet("data.parquet")
result = ds[ds["amount"] > 100].groupby("region")["amount"].sum()
2. Ajoutez un tri explicite lorsque l’ordre est important
# For display or downstream processing that expects order
result = (ds
.groupby("region")["revenue"].sum()
.sort_values(ascending=False)
)
3. À utiliser pour les charges de travail de traitement par lots/ETL
config.use_performance_mode()
# ETL pipeline — order doesn't matter, throughput does
summary = (ds
.filter(ds["date"] >= "2024-01-01")
.groupby(["region", "product"])
.agg({"revenue": "sum", "quantity": "sum", "rating": "mean"})
)
summary.to_df().to_parquet("summary.parquet")
4. Basculer entre les modes au sein d’une session
# Performance mode for heavy computation
config.use_performance_mode()
aggregated = ds.groupby("cat")["val"].sum()
# Back to pandas mode for exact-match comparison
config.use_pandas_compat()
detailed = ds[ds["val"] > 100].head(10)
- Moteur d’exécution — Sélection du moteur (auto/chdb/pandas)
- Guide des performances — Conseils généraux d’optimisation
- Principales différences avec pandas — Différences de comportement