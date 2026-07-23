Comprendre l’évaluation paresseuse, les déclencheurs d’exécution et la mise en cache de DataStore

Comprendre le modèle d’évaluation paresseuse de DataStore est essentiel pour l’utiliser efficacement et obtenir des performances optimales.

​ Évaluation paresseuse

DataStore utilise l’évaluation paresseuse : les opérations ne sont pas exécutées immédiatement ; elles sont enregistrées puis compilées en requêtes SQL optimisées. L’exécution n’a lieu que lorsque les résultats sont effectivement nécessaires.

​ Exemple : évaluation paresseuse vs évaluation immédiate

from pathlib import Path Path( "sales.csv" ).write_text( """ \ region,product,category,amount,quantity,price,date,order_id East,Widget,Electronics,5200,10,120,2024-01-15,1001 West,Gadget,Electronics,800,5,160,2024-02-20,1002 East,Gizmo,Home,6500,3,100,2024-03-10,1003 North,Widget,Electronics,4500,6,150,2024-06-18,1004 West,Gadget,Electronics,2000,8,250,2024-09-14,1005 """ ) from chdb import datastore as pd ds = pd.read_csv( "sales.csv" ) # These operations are NOT executed yet result = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 1000 ) # Recorded, not executed .select( 'region' , 'amount' ) # Recorded, not executed .groupby( 'region' ) # Recorded, not executed .agg({ 'amount' : 'sum' }) # Recorded, not executed .sort( 'sum' , ascending = False ) # Recorded, not executed ) # Still no execution - just building the query plan print (result.to_sql()) # SELECT region, SUM(amount) AS sum # FROM file('sales.csv', 'CSVWithNames') # WHERE amount > 1000 # GROUP BY region # ORDER BY sum DESC # NOW execution happens df = result.to_df() # <-- Triggers execution

​ Avantages de l’évaluation paresseuse

Optimisation des requêtes : Plusieurs opérations sont compilées en une seule requête SQL optimisée Pushdown des filtres : Les filtres sont appliqués au niveau de la source de données Élagage des colonnes : Seules les colonnes nécessaires sont lues Décisions différées : Le moteur d’exécution peut être choisi au moment de l’exécution Inspection du plan : Vous pouvez inspecter/déboguer la requête avant de l’exécuter

L’exécution est déclenchée automatiquement lorsque vous avez besoin de valeurs réelles :

​ Déclencheurs automatiques

Déclencheur Exemple Description print() / repr() print(ds) Afficher les résultats len() len(ds) Obtenir le nombre de lignes .columns ds.columns Obtenir les noms des colonnes .dtypes ds.dtypes Obtenir les types de colonnes .shape ds.shape Obtenir les dimensions .index ds.index Obtenir l’index des lignes .values ds.values Obtenir le tableau NumPy Itération for row in ds Itérer sur les lignes to_df() ds.to_df() Convertir en DataFrame pandas to_pandas() ds.to_pandas() alias de to_df to_dict() ds.to_dict() Convertir en dictionnaire to_numpy() ds.to_numpy() Convertir en tableau .equals() ds.equals(other) Comparer les DataStore

Exemples :

# All these trigger execution print (ds) # Display len (ds) # 1000 ds.columns # Index(['name', 'age', 'city']) ds.shape # (1000, 3) list (ds) # List of values ds.to_df() # pandas DataFrame

​ Opérations qui restent paresseuses

Opération Renvoie Description filter() DataStore Ajoute une clause WHERE select() DataStore Ajoute une sélection de colonnes sort() DataStore Ajoute ORDER BY groupby() LazyGroupBy Prépare GROUP BY join() DataStore Ajoute JOIN ds['col'] ColumnExpr Référence de colonne ds[['col1', 'col2']] DataStore Sélection de colonnes

Exemples :

# These do NOT trigger execution - they stay lazy result = ds.filter(ds[ 'age' ] > 25 ) # Returns DataStore result = ds.select( 'name' , 'age' ) # Returns DataStore result = ds[ 'name' ] # Returns ColumnExpr result = ds.groupby( 'city' ) # Returns LazyGroupBy

​ Exécution en trois phases

Les opérations de DataStore suivent un modèle d’exécution en trois phases :

​ Phase 1 : construction de la requête SQL (paresseuse)

Les opérations pouvant être exprimées en SQL sont accumulées :

result = (ds .filter(ds[ 'status' ] == 'active' ) # WHERE .select( 'user_id' , 'amount' ) # SELECT .groupby( 'user_id' ) # GROUP BY .agg({ 'amount' : 'sum' }) # SUM() .sort( 'sum' , ascending = False ) # ORDER BY .limit( 10 ) # LIMIT ) # All compiled into one SQL query

​ Phase 2 : Moment de l’exécution

Lorsqu’un déclenchement a lieu, le SQL accumulé est exécuté :

# Execution triggered here df = result.to_df() # The single optimized SQL query runs now

​ Phase 3 : opérations sur le DataFrame (le cas échéant)

Si vous enchaînez des opérations propres à pandas après l’exécution :

# Mixed operations result = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) # Phase 1: SQL .to_df() # Phase 2: Execute .pivot_table( ... ) # Phase 3: pandas )

​ Afficher les plans d’exécution

Utilisez explain() pour voir ce qui sera exécuté :

Query ds = pd.read_csv( "sales.csv" ) query = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 1000 ) .groupby( 'region' ) .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' ]}) ) # View execution plan query.explain()

Response Pipeline: 1. Source: file('sales.csv', 'CSVWithNames') 2. Filter: amount > 1000 3. GroupBy: region 4. Aggregate: sum(amount), avg(amount) Generated SQL: SELECT region, SUM(amount) AS sum, AVG(amount) AS mean FROM file('sales.csv', 'CSVWithNames') WHERE amount > 1000 GROUP BY region

Utilisez verbose=True pour plus de détails :

query.explain( verbose = True )

​ Mise en cache

DataStore met en cache les résultats d’exécution afin d’éviter les requêtes redondantes.

​ Fonctionnement du cache

from pathlib import Path Path( "data.csv" ).write_text( """ \ name,age,city,salary,department Alice,25,NYC,55000,Engineering Bob,30,LA,65000,Product Charlie,35,NYC,80000,Engineering Diana,28,SF,70000,Design Eve,42,NYC,95000,Product """ ) ds = pd.read_csv( "data.csv" ) result = ds.filter(ds[ 'age' ] > 25 ) # First access - executes query print (result.shape) # Executes and caches # Second access - uses cache print (result.columns) # Uses cached result # Third access - uses cache df = result.to_df() # Uses cached result

​ Invalidation du cache

Le cache est invalidé lorsque des opérations modifient le DataStore :

result = ds.filter(ds[ 'age' ] > 25 ) print (result.shape) # Executes, caches # New operation invalidates cache result2 = result.filter(result[ 'city' ] == 'NYC' ) print (result2.shape) # Re-executes (different query)

​ Gestion manuelle du cache

# Clear cache ds.clear_cache() # Disable caching from chdb.datastore.config import config config.set_cache_enabled( False )

​ Combiner des opérations SQL et pandas

DataStore gère intelligemment les opérations mêlant SQL et pandas :

​ Opérations compatibles avec SQL

Ces opérations sont compilées en SQL :

filter() , where()

, select()

groupby() , agg()

, sort() , orderby()

, limit() , offset()

, join() , union()

, distinct()

Opérations sur les colonnes (calculs, comparaisons, méthodes sur les chaînes de caractères)

​ Opérations uniquement avec Pandas

Les opérations suivantes déclenchent l’exécution et utilisent Pandas :

apply() avec des fonctions personnalisées

avec des fonctions personnalisées pivot_table() avec des agrégations complexes

avec des agrégations complexes stack() , unstack()

, Opérations sur des DataFrames déjà exécutés

​ Pipelines hybrides

# SQL phase result = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) # SQL .groupby( 'category' ) # SQL .agg({ 'amount' : 'sum' }) # SQL ) # Execution + pandas phase result = (result .to_df() # Execute SQL .pivot_table( ... ) # pandas operation )

​ Sélection du moteur d’exécution

DataStore peut exécuter des opérations à l’aide de différents moteurs :

​ Mode automatique (par défaut)

from chdb.datastore.config import config config.set_execution_engine( 'auto' ) # Default # Automatically selects best engine per operation

​ Forcer le moteur chDB

config.set_execution_engine( 'chdb' ) # All operations use ClickHouse SQL

​ Forcer l’utilisation du moteur pandas

config.set_execution_engine( 'pandas' ) # All operations use pandas

​ Impact sur les performances

​ Bien : filtrer en amont

# Good: Filter in SQL, then aggregate result = (ds .filter(ds[ 'date' ] >= '2024-01-01' ) # Reduces data early .groupby( 'category' ) .agg({ 'amount' : 'sum' }) )

​ Mauvais : filtrer trop tard

# Bad: Aggregate all, then filter result = (ds .groupby( 'category' ) .agg({ 'amount' : 'sum' }) .to_df() .query( 'sum > 1000' ) # Pandas filter after aggregation )

​ Bon réflexe : sélectionnez les colonnes dès le départ

# Good: Select columns in SQL result = (ds .select( 'user_id' , 'amount' , 'date' ) .filter(ds[ 'date' ] >= '2024-01-01' ) .groupby( 'user_id' ) .agg({ 'amount' : 'sum' }) )

​ Bon : laissez SQL faire le travail

# Good: Complex aggregation in SQL result = (ds .groupby( 'category' ) .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' , 'count' ], 'quantity' : 'sum' }) .sort( 'sum' , ascending = False ) .limit( 10 ) ) # One SQL query does everything # Bad: Multiple separate queries sums = ds.groupby( 'category' )[ 'amount' ].sum().to_df() means = ds.groupby( 'category' )[ 'amount' ].mean().to_df() # Two queries instead of one

​ Résumé des bonnes pratiques