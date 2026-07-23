DataStore utilise l’évaluation paresseuse : les opérations ne sont pas exécutées immédiatement ; elles sont enregistrées puis compilées en requêtes SQL optimisées. L’exécution n’a lieu que lorsque les résultats sont effectivement nécessaires.
Évaluation paresseuse
Exemple : évaluation paresseuse vs évaluation immédiate
from pathlib import Path
Path("sales.csv").write_text("""\
region,product,category,amount,quantity,price,date,order_id
East,Widget,Electronics,5200,10,120,2024-01-15,1001
West,Gadget,Electronics,800,5,160,2024-02-20,1002
East,Gizmo,Home,6500,3,100,2024-03-10,1003
North,Widget,Electronics,4500,6,150,2024-06-18,1004
West,Gadget,Electronics,2000,8,250,2024-09-14,1005
""")
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("sales.csv")
# These operations are NOT executed yet
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 1000) # Recorded, not executed
.select('region', 'amount') # Recorded, not executed
.groupby('region') # Recorded, not executed
.agg({'amount': 'sum'}) # Recorded, not executed
.sort('sum', ascending=False) # Recorded, not executed
)
# Still no execution - just building the query plan
print(result.to_sql())
# SELECT region, SUM(amount) AS sum
# FROM file('sales.csv', 'CSVWithNames')
# WHERE amount > 1000
# GROUP BY region
# ORDER BY sum DESC
# NOW execution happens
df = result.to_df() # <-- Triggers execution
Avantages de l’évaluation paresseuse
- Optimisation des requêtes : Plusieurs opérations sont compilées en une seule requête SQL optimisée
- Pushdown des filtres : Les filtres sont appliqués au niveau de la source de données
- Élagage des colonnes : Seules les colonnes nécessaires sont lues
- Décisions différées : Le moteur d’exécution peut être choisi au moment de l’exécution
- Inspection du plan : Vous pouvez inspecter/déboguer la requête avant de l’exécuter
L’exécution est déclenchée automatiquement lorsque vous avez besoin de valeurs réelles :
Déclencheurs d’exécution
Déclencheurs automatiques
Exemples :
|Déclencheur
|Exemple
|Description
print() /
repr()
print(ds)
|Afficher les résultats
len()
len(ds)
|Obtenir le nombre de lignes
.columns
ds.columns
|Obtenir les noms des colonnes
.dtypes
ds.dtypes
|Obtenir les types de colonnes
.shape
ds.shape
|Obtenir les dimensions
.index
ds.index
|Obtenir l’index des lignes
.values
ds.values
|Obtenir le tableau NumPy
|Itération
for row in ds
|Itérer sur les lignes
to_df()
ds.to_df()
|Convertir en DataFrame pandas
to_pandas()
ds.to_pandas()
|alias de to_df
to_dict()
ds.to_dict()
|Convertir en dictionnaire
to_numpy()
ds.to_numpy()
|Convertir en tableau
.equals()
ds.equals(other)
|Comparer les DataStore
# All these trigger execution
print(ds) # Display
len(ds) # 1000
ds.columns # Index(['name', 'age', 'city'])
ds.shape # (1000, 3)
list(ds) # List of values
ds.to_df() # pandas DataFrame
Opérations qui restent paresseuses
Exemples :
|Opération
|Renvoie
|Description
filter()
|DataStore
|Ajoute une clause WHERE
select()
|DataStore
|Ajoute une sélection de colonnes
sort()
|DataStore
|Ajoute ORDER BY
groupby()
|LazyGroupBy
|Prépare GROUP BY
join()
|DataStore
|Ajoute JOIN
ds['col']
|ColumnExpr
|Référence de colonne
ds[['col1', 'col2']]
|DataStore
|Sélection de colonnes
# These do NOT trigger execution - they stay lazy
result = ds.filter(ds['age'] > 25) # Returns DataStore
result = ds.select('name', 'age') # Returns DataStore
result = ds['name'] # Returns ColumnExpr
result = ds.groupby('city') # Returns LazyGroupBy
Les opérations de DataStore suivent un modèle d’exécution en trois phases :
Exécution en trois phases
Les opérations pouvant être exprimées en SQL sont accumulées :
Phase 1 : construction de la requête SQL (paresseuse)
result = (ds
.filter(ds['status'] == 'active') # WHERE
.select('user_id', 'amount') # SELECT
.groupby('user_id') # GROUP BY
.agg({'amount': 'sum'}) # SUM()
.sort('sum', ascending=False) # ORDER BY
.limit(10) # LIMIT
)
# All compiled into one SQL query
Lorsqu’un déclenchement a lieu, le SQL accumulé est exécuté :
Phase 2 : Moment de l’exécution
# Execution triggered here
df = result.to_df()
# The single optimized SQL query runs now
Si vous enchaînez des opérations propres à pandas après l’exécution :
Phase 3 : opérations sur le DataFrame (le cas échéant)
# Mixed operations
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100) # Phase 1: SQL
.to_df() # Phase 2: Execute
.pivot_table(...) # Phase 3: pandas
)
Utilisez
Afficher les plans d’exécution
explain() pour voir ce qui sera exécuté :
Query
ds = pd.read_csv("sales.csv")
query = (ds
.filter(ds['amount'] > 1000)
.groupby('region')
.agg({'amount': ['sum', 'mean']})
)
# View execution plan
query.explain()
Utilisez
Response
Pipeline:
1. Source: file('sales.csv', 'CSVWithNames')
2. Filter: amount > 1000
3. GroupBy: region
4. Aggregate: sum(amount), avg(amount)
Generated SQL:
SELECT region, SUM(amount) AS sum, AVG(amount) AS mean
FROM file('sales.csv', 'CSVWithNames')
WHERE amount > 1000
GROUP BY region
verbose=True pour plus de détails :
Consultez Débogage : explain() pour la documentation complète.
query.explain(verbose=True)
DataStore met en cache les résultats d’exécution afin d’éviter les requêtes redondantes.
Mise en cache
Fonctionnement du cache
from pathlib import Path
Path("data.csv").write_text("""\
name,age,city,salary,department
Alice,25,NYC,55000,Engineering
Bob,30,LA,65000,Product
Charlie,35,NYC,80000,Engineering
Diana,28,SF,70000,Design
Eve,42,NYC,95000,Product
""")
ds = pd.read_csv("data.csv")
result = ds.filter(ds['age'] > 25)
# First access - executes query
print(result.shape) # Executes and caches
# Second access - uses cache
print(result.columns) # Uses cached result
# Third access - uses cache
df = result.to_df() # Uses cached result
Le cache est invalidé lorsque des opérations modifient le DataStore :
Invalidation du cache
result = ds.filter(ds['age'] > 25)
print(result.shape) # Executes, caches
# New operation invalidates cache
result2 = result.filter(result['city'] == 'NYC')
print(result2.shape) # Re-executes (different query)
Gestion manuelle du cache
# Clear cache
ds.clear_cache()
# Disable caching
from chdb.datastore.config import config
config.set_cache_enabled(False)
DataStore gère intelligemment les opérations mêlant SQL et pandas :
Combiner des opérations SQL et pandas
Ces opérations sont compilées en SQL :
Opérations compatibles avec SQL
filter(),
where()
select()
groupby(),
agg()
sort(),
orderby()
limit(),
offset()
join(),
union()
distinct()
- Opérations sur les colonnes (calculs, comparaisons, méthodes sur les chaînes de caractères)
Les opérations suivantes déclenchent l’exécution et utilisent Pandas :
Opérations uniquement avec Pandas
apply()avec des fonctions personnalisées
pivot_table()avec des agrégations complexes
stack(),
unstack()
- Opérations sur des DataFrames déjà exécutés
Pipelines hybrides
# SQL phase
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100) # SQL
.groupby('category') # SQL
.agg({'amount': 'sum'}) # SQL
)
# Execution + pandas phase
result = (result
.to_df() # Execute SQL
.pivot_table(...) # pandas operation
)
DataStore peut exécuter des opérations à l’aide de différents moteurs :
Sélection du moteur d’exécution
Mode automatique (par défaut)
from chdb.datastore.config import config
config.set_execution_engine('auto') # Default
# Automatically selects best engine per operation
Forcer le moteur chDB
config.set_execution_engine('chdb')
# All operations use ClickHouse SQL
Forcer l’utilisation du moteur pandas
Consultez Configuration : moteur d’exécution pour en savoir plus.
config.set_execution_engine('pandas')
# All operations use pandas
Impact sur les performances
Bien : filtrer en amont
# Good: Filter in SQL, then aggregate
result = (ds
.filter(ds['date'] >= '2024-01-01') # Reduces data early
.groupby('category')
.agg({'amount': 'sum'})
)
Mauvais : filtrer trop tard
# Bad: Aggregate all, then filter
result = (ds
.groupby('category')
.agg({'amount': 'sum'})
.to_df()
.query('sum > 1000') # Pandas filter after aggregation
)
Bon réflexe : sélectionnez les colonnes dès le départ
# Good: Select columns in SQL
result = (ds
.select('user_id', 'amount', 'date')
.filter(ds['date'] >= '2024-01-01')
.groupby('user_id')
.agg({'amount': 'sum'})
)
Bon : laissez SQL faire le travail
# Good: Complex aggregation in SQL
result = (ds
.groupby('category')
.agg({
'amount': ['sum', 'mean', 'count'],
'quantity': 'sum'
})
.sort('sum', ascending=False)
.limit(10)
)
# One SQL query does everything
# Bad: Multiple separate queries
sums = ds.groupby('category')['amount'].sum().to_df()
means = ds.groupby('category')['amount'].mean().to_df()
# Two queries instead of one
Résumé des bonnes pratiques
- Chaînez les opérations avant d’exécuter - Construisez la requête complète, puis déclenchez l’exécution une seule fois
- Filtrez le plus tôt possible - Réduisez les données à la source
- Sélectionnez uniquement les colonnes nécessaires - L’élagage des colonnes améliore les performances
- Utilisez
explain()pour comprendre l’exécution - Effectuez le débogage avant de lancer l’exécution
- Laissez SQL gérer les agrégations - ClickHouse est optimisé pour cela
- Soyez attentif aux déclencheurs d’exécution - Évitez tout déclenchement accidentel et prématuré
- Utilisez la mise en cache avec discernement - Sachez quand le cache est invalidé