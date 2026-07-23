Référence API complète des classes DataStore, ColumnExpr, LazyGroupBy et LazySeries

Référence de la classe DataStore

Cette référence présente les principales classes de l’API DataStore.

La principale classe de type DataFrame pour manipuler les données.

from chdb.datastore import DataStore

DataStore( data = None , columns = None , index = None , dtype = None , copy = None )

Paramètres :

Paramètre Type Description data dict/list/DataFrame/DataStore Données d’entrée columns list Noms des colonnes index Index Index des lignes dtype dict Types de données des colonnes copy bool Copier les données

Exemples :

# From dictionary ds = DataStore({ 'a' : [ 1 , 2 , 3 ], 'b' : [ 'x' , 'y' , 'z' ]}) # From pandas DataFrame import pandas as pd ds = DataStore(pd.DataFrame({ 'a' : [ 1 , 2 , 3 ]})) # Empty DataStore ds = DataStore()

Propriété Type Description columns Index Noms des colonnes dtypes Series Types de données des colonnes shape tuple (lignes, colonnes) size int Nombre total d’éléments ndim int Nombre de dimensions (2) empty bool Indique si le DataFrame est vide values ndarray Données sous-jacentes sous forme de tableau NumPy index Index Index des lignes T DataStore Transposition axes list Liste des axes

​ Méthodes de fabrique

Méthode Description uri(uri) Méthode de fabrique universelle à partir d’un URI from_file(path, ...) Créer à partir d’un fichier from_df(df) Créer à partir d’un DataFrame pandas from_s3(url, ...) Créer à partir de S3 from_gcs(url, ...) Créer à partir de Google Cloud Storage from_azure(url, ...) Créer à partir d’un blob Azure from_mysql(...) Créer à partir de MySQL from_postgresql(...) Créer à partir de PostgreSQL from_clickhouse(...) Créer à partir de ClickHouse from_mongodb(...) Créer à partir de MongoDB from_sqlite(...) Créer à partir de SQLite from_iceberg(path) Créer à partir d’une table Iceberg from_delta(path) Créer à partir de Delta Lake from_numbers(n) Créer avec des nombres séquentiels from_random(rows, cols) Créer avec des données aléatoires run_sql(query) Créer à partir d’une requête SQL

Voir Méthodes de fabrique pour en savoir plus.

​ Méthodes de requête

Méthode Renvoie Description select(*cols) DataStore Sélectionner des colonnes filter(condition) DataStore Filtrer les lignes where(condition) DataStore Alias de filter sort(*cols, ascending=True) DataStore Trier les lignes orderby(*cols) DataStore Alias de sort limit(n) DataStore Limiter les lignes offset(n) DataStore Ignorer des lignes distinct(subset=None) DataStore Supprimer les doublons groupby(*cols) LazyGroupBy Regrouper les lignes having(condition) DataStore Filtrer les groupes join(right, ...) DataStore Joindre des DataStores union(other, all=False) DataStore Combiner des DataStores when(cond, val) CaseWhen CASE WHEN

Voir Construction de requêtes pour plus de détails.

​ Méthodes compatibles avec pandas

Consultez Compatibilité avec pandas pour obtenir la liste complète des 209 méthodes.

Indexation : head() , tail() , sample() , loc , iloc , at , iat , query() , isin() , where() , mask() , get() , xs() , pop()

Agrégation : sum() , mean() , std() , var() , min() , max() , median() , count() , nunique() , quantile() , describe() , corr() , cov() , skew() , kurt()

Manipulation : drop() , drop_duplicates() , dropna() , fillna() , replace() , rename() , assign() , astype() , copy()

Tri : sort_values() , sort_index() , nlargest() , nsmallest() , rank()

Remise en forme : pivot() , pivot_table() , melt() , stack() , unstack() , transpose() , explode() , squeeze()

Combinaison : merge() , join() , concat() , append() , combine() , update() , compare()

Application/Transformation : apply() , applymap() , map() , agg() , transform() , pipe() , groupby()

Séries temporelles : rolling() , expanding() , ewm() , shift() , diff() , pct_change() , resample()

Méthode Description to_csv(path, ...) Exporter au format CSV to_parquet(path, ...) Exporter au format Parquet to_json(path, ...) Exporter au format JSON to_excel(path, ...) Exporter au format Excel to_df() Convertir en DataFrame pandas to_pandas() alias de to_df to_arrow() Convertir en Arrow Table to_dict(orient) Convertir en dictionnaire to_records() Convertir en enregistrements to_numpy() Convertir en tableau NumPy to_sql() Générer une chaîne SQL to_string() Représentation sous forme de chaîne to_markdown() Tableau Markdown to_html() Tableau HTML

​ Méthodes de débogage

Méthode Description explain(verbose=False) Afficher le plan d’exécution clear_cache() Vider les résultats mis en cache

Voir Débogage pour plus de détails.

​ Méthodes spéciales

Méthode Description __getitem__(key) ds['col'] , ds[['a', 'b']] , ds[condition] __setitem__(key, value) ds['col'] = value __delitem__(key) del ds['col'] __len__() len(ds) __iter__() for col in ds __contains__(key) 'col' in ds __repr__() repr(ds) __str__() str(ds) __eq__(other) ds == other __ne__(other) ds != other __lt__(other) ds < other __le__(other) ds <= other __gt__(other) ds > other __ge__(other) ds >= other __add__(other) ds + other __sub__(other) ds - other __mul__(other) ds * other __truediv__(other) ds / other __floordiv__(other) ds // other __mod__(other) ds % other __pow__(other) ds ** other __and__(other) ds & other __or__(other) `ds other` __invert__() ~ds __neg__() -ds __pos__() +ds __abs__() abs(ds)

Représente une expression de colonne pour l’évaluation paresseuse. Renvoyée lorsqu’on accède à une colonne.

# ColumnExpr is returned automatically col = ds[ 'name' ] # Returns ColumnExpr

Propriété Type Description name str Nom de la colonne dtype dtype Type de données

Accesseur Description Méthodes .str Opérations sur les chaînes 56 méthodes .dt Opérations DateTime 42+ méthodes .arr Opérations sur les tableaux 37 méthodes .json Analyse du JSON 13 méthodes .url Analyse des URL 15 méthodes .ip Opérations sur les adresses IP 9 méthodes .geo Opérations Geo/de distance 14 méthodes

Voir Accessors pour la documentation complète.

​ Opérations arithmétiques

ds[ 'total' ] = ds[ 'price' ] * ds[ 'quantity' ] ds[ 'profit' ] = ds[ 'revenue' ] - ds[ 'cost' ] ds[ 'ratio' ] = ds[ 'a' ] / ds[ 'b' ] ds[ 'squared' ] = ds[ 'value' ] ** 2 ds[ 'remainder' ] = ds[ 'value' ] % 10

​ Opérations de comparaison

ds[ds[ 'age' ] > 25 ] # Greater than ds[ds[ 'age' ] >= 25 ] # Greater or equal ds[ds[ 'age' ] < 25 ] # Less than ds[ds[ 'age' ] <= 25 ] # Less or equal ds[ds[ 'name' ] == 'Alice' ] # Equal ds[ds[ 'name' ] != 'Bob' ] # Not equal

​ Opérations logiques

ds[(ds[ 'age' ] > 25 ) & (ds[ 'city' ] == 'NYC' )] # AND ds[(ds[ 'age' ] > 25 ) | (ds[ 'city' ] == 'NYC' )] # OR ds[ ~ (ds[ 'status' ] == 'inactive' )] # NOT

Méthode Description as_(alias) Définir le nom d’alias cast(dtype) Convertir vers un type astype(dtype) alias de cast isnull() Est NULL notnull() N’est pas NULL isna() alias de isnull notna() alias de notnull isin(values) Appartient à une liste de valeurs between(low, high) Entre deux valeurs fillna(value) Remplir les valeurs NULL replace(to_replace, value) Remplacer des valeurs clip(lower, upper) Borner les valeurs abs() Valeur absolue round(decimals) Arrondir les valeurs floor() Arrondi inférieur ceil() Arrondi supérieur apply(func) Appliquer une fonction map(mapper) Transformer les valeurs

Méthode Description sum() Somme mean() Moyenne avg() alias de mean min() Minimum max() Maximum count() Nombre de valeurs non NULL nunique() Nombre de valeurs uniques std() Écart type var() Variance median() Médiane quantile(q) Quantile first() Première valeur last() Dernière valeur any() Au moins une valeur true all() Toutes les valeurs true

Représente un DataStore regroupé pour les opérations d’agrégation.

# LazyGroupBy is returned automatically grouped = ds.groupby( 'category' ) # Returns LazyGroupBy

Méthode Renvoie Description agg(spec) DataStore Agrège aggregate(spec) DataStore alias de agg sum() DataStore Somme de chaque groupe mean() DataStore Moyenne de chaque groupe count() DataStore Nombre d’éléments par groupe min() DataStore Minimum de chaque groupe max() DataStore Maximum de chaque groupe std() DataStore Écart-type par groupe var() DataStore Variance par groupe median() DataStore Médiane de chaque groupe nunique() DataStore Nombre de valeurs uniques par groupe first() DataStore Première valeur de chaque groupe last() DataStore Dernière valeur de chaque groupe nth(n) DataStore Nième valeur de chaque groupe head(n) DataStore n premières valeurs par groupe tail(n) DataStore n dernières valeurs par groupe apply(func) DataStore Applique une fonction à chaque groupe transform(func) DataStore Transforme chaque groupe filter(func) DataStore Filtre les groupes

​ Sélection des colonnes

# Select column after groupby grouped[ 'amount' ].sum() # Returns DataStore grouped[[ 'a' , 'b' ]].sum() # Returns DataStore

# Single aggregation grouped.agg({ 'amount' : 'sum' }) # Multiple aggregations per column grouped.agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' , 'count' ]}) # Named aggregations grouped.agg( total = ( 'amount' , 'sum' ), average = ( 'amount' , 'mean' ), count = ( 'id' , 'count' ) )

Représente une série à évaluation différée (une seule colonne).

Propriété Type Description name str Nom de la série dtype dtype Type de données

Hérite de la plupart des méthodes de ColumnExpr . Principales méthodes :

Méthode Description value_counts() Fréquences des valeurs unique() Valeurs uniques nunique() Nombre de valeurs uniques mode() Valeur la plus fréquente to_list() Convertir en liste to_numpy() Convertir en tableau to_frame() Convertir en DataStore

​ Classes associées

Espace de noms des fonctions ClickHouse.

from chdb.datastore import F, Field # Aggregations F.sum(Field( 'amount' )) F.avg(Field( 'price' )) F.count(Field( 'id' )) F.quantile(Field( 'value' ), 0.95 ) # Conditional F.sum_if(Field( 'amount' ), Field( 'status' ) == 'completed' ) F.count_if(Field( 'active' )) # Window F.row_number().over( order_by = 'date' ) F.lag( 'price' , 1 ).over( partition_by = 'product' , order_by = 'date' )

Voir Agrégation pour en savoir plus.

Référence à une colonne par son nom.

from chdb.datastore import Field # Create field reference amount = Field( 'amount' ) price = Field( 'price' ) # Use in expressions F.sum(Field( 'amount' )) F.avg(Field( 'price' ))

Objet de construction pour les expressions CASE WHEN .

# Create case-when expression result = (ds .when(ds[ 'score' ] >= 90 , 'A' ) .when(ds[ 'score' ] >= 80 , 'B' ) .when(ds[ 'score' ] >= 70 , 'C' ) .otherwise( 'F' ) ) # Assign to column ds[ 'grade' ] = result

Spécification de fenêtre pour les fonctions de fenêtrage.