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Cette référence présente les principales classes de l’API DataStore.

DataStore

La principale classe de type DataFrame pour manipuler les données.

Constructeur

Paramètres : Exemples :

Propriétés

Méthodes de fabrique

Voir Méthodes de fabrique pour en savoir plus.

Méthodes de requête

Voir Construction de requêtes pour plus de détails.

Méthodes compatibles avec pandas

Consultez Compatibilité avec pandas pour obtenir la liste complète des 209 méthodes. Indexation : head(), tail(), sample(), loc, iloc, at, iat, query(), isin(), where(), mask(), get(), xs(), pop() Agrégation : sum(), mean(), std(), var(), min(), max(), median(), count(), nunique(), quantile(), describe(), corr(), cov(), skew(), kurt() Manipulation : drop(), drop_duplicates(), dropna(), fillna(), replace(), rename(), assign(), astype(), copy() Tri : sort_values(), sort_index(), nlargest(), nsmallest(), rank() Remise en forme : pivot(), pivot_table(), melt(), stack(), unstack(), transpose(), explode(), squeeze() Combinaison : merge(), join(), concat(), append(), combine(), update(), compare() Application/Transformation : apply(), applymap(), map(), agg(), transform(), pipe(), groupby() Séries temporelles : rolling(), expanding(), ewm(), shift(), diff(), pct_change(), resample()

Méthodes d’E/S

Voir les opérations d’E/S pour plus de détails.

Méthodes de débogage

Voir Débogage pour plus de détails.

Méthodes spéciales

ColumnExpr

Représente une expression de colonne pour l’évaluation paresseuse. Renvoyée lorsqu’on accède à une colonne.

Propriétés

Accesseurs

Voir Accessors pour la documentation complète.

Opérations arithmétiques

Opérations de comparaison

Opérations logiques

Méthodes

Méthodes d’agrégation

LazyGroupBy

Représente un DataStore regroupé pour les opérations d’agrégation.

Méthodes

Sélection des colonnes

Spécifications d’agrégation

LazySeries

Représente une série à évaluation différée (une seule colonne).

Propriétés

Méthodes

Hérite de la plupart des méthodes de ColumnExpr. Principales méthodes :

F (Fonctions)

Espace de noms des fonctions ClickHouse.
Voir Agrégation pour en savoir plus.

Champ

Référence à une colonne par son nom.

CaseWhen

Objet de construction pour les expressions CASE WHEN.

Window

Spécification de fenêtre pour les fonctions de fenêtrage.
Dernière modification le 23 juillet 2026