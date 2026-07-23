La principale classe de type DataFrame pour manipuler les données.
DataStore
from chdb.datastore import DataStore
Constructeur
Paramètres :
DataStore(data=None, columns=None, index=None, dtype=None, copy=None)
Exemples :
|Paramètre
|Type
|Description
data
|dict/list/DataFrame/DataStore
|Données d’entrée
columns
|list
|Noms des colonnes
index
|Index
|Index des lignes
dtype
|dict
|Types de données des colonnes
copy
|bool
|Copier les données
# From dictionary
ds = DataStore({'a': [1, 2, 3], 'b': ['x', 'y', 'z']})
# From pandas DataFrame
import pandas as pd
ds = DataStore(pd.DataFrame({'a': [1, 2, 3]}))
# Empty DataStore
ds = DataStore()
|Propriété
|Type
|Description
columns
|Index
|Noms des colonnes
dtypes
|Series
|Types de données des colonnes
shape
|tuple
|(lignes, colonnes)
size
|int
|Nombre total d’éléments
ndim
|int
|Nombre de dimensions (2)
empty
|bool
|Indique si le DataFrame est vide
values
|ndarray
|Données sous-jacentes sous forme de tableau NumPy
index
|Index
|Index des lignes
T
|DataStore
|Transposition
axes
|list
|Liste des axes
Méthodes de fabrique
Voir Méthodes de fabrique pour en savoir plus.
|Méthode
|Description
uri(uri)
|Méthode de fabrique universelle à partir d’un URI
from_file(path, ...)
|Créer à partir d’un fichier
from_df(df)
|Créer à partir d’un DataFrame pandas
from_s3(url, ...)
|Créer à partir de S3
from_gcs(url, ...)
|Créer à partir de Google Cloud Storage
from_azure(url, ...)
|Créer à partir d’un blob Azure
from_mysql(...)
|Créer à partir de MySQL
from_postgresql(...)
|Créer à partir de PostgreSQL
from_clickhouse(...)
|Créer à partir de ClickHouse
from_mongodb(...)
|Créer à partir de MongoDB
from_sqlite(...)
|Créer à partir de SQLite
from_iceberg(path)
|Créer à partir d’une table Iceberg
from_delta(path)
|Créer à partir de Delta Lake
from_numbers(n)
|Créer avec des nombres séquentiels
from_random(rows, cols)
|Créer avec des données aléatoires
run_sql(query)
|Créer à partir d’une requête SQL
Méthodes de requête
Voir Construction de requêtes pour plus de détails.
|Méthode
|Renvoie
|Description
select(*cols)
|DataStore
|Sélectionner des colonnes
filter(condition)
|DataStore
|Filtrer les lignes
where(condition)
|DataStore
|Alias de
filter
sort(*cols, ascending=True)
|DataStore
|Trier les lignes
orderby(*cols)
|DataStore
|Alias de
sort
limit(n)
|DataStore
|Limiter les lignes
offset(n)
|DataStore
|Ignorer des lignes
distinct(subset=None)
|DataStore
|Supprimer les doublons
groupby(*cols)
|LazyGroupBy
|Regrouper les lignes
having(condition)
|DataStore
|Filtrer les groupes
join(right, ...)
|DataStore
|Joindre des DataStores
union(other, all=False)
|DataStore
|Combiner des DataStores
when(cond, val)
|CaseWhen
|CASE WHEN
Consultez Compatibilité avec pandas pour obtenir la liste complète des 209 méthodes. Indexation :
Méthodes compatibles avec pandas
head(),
tail(),
sample(),
loc,
iloc,
at,
iat,
query(),
isin(),
where(),
mask(),
get(),
xs(),
pop()
Agrégation :
sum(),
mean(),
std(),
var(),
min(),
max(),
median(),
count(),
nunique(),
quantile(),
describe(),
corr(),
cov(),
skew(),
kurt()
Manipulation :
drop(),
drop_duplicates(),
dropna(),
fillna(),
replace(),
rename(),
assign(),
astype(),
copy()
Tri :
sort_values(),
sort_index(),
nlargest(),
nsmallest(),
rank()
Remise en forme :
pivot(),
pivot_table(),
melt(),
stack(),
unstack(),
transpose(),
explode(),
squeeze()
Combinaison :
merge(),
join(),
concat(),
append(),
combine(),
update(),
compare()
Application/Transformation :
apply(),
applymap(),
map(),
agg(),
transform(),
pipe(),
groupby()
Séries temporelles :
rolling(),
expanding(),
ewm(),
shift(),
diff(),
pct_change(),
resample()
Méthodes d’E/S
Voir les opérations d’E/S pour plus de détails.
|Méthode
|Description
to_csv(path, ...)
|Exporter au format CSV
to_parquet(path, ...)
|Exporter au format Parquet
to_json(path, ...)
|Exporter au format JSON
to_excel(path, ...)
|Exporter au format Excel
to_df()
|Convertir en DataFrame pandas
to_pandas()
|alias de to_df
to_arrow()
|Convertir en Arrow Table
to_dict(orient)
|Convertir en dictionnaire
to_records()
|Convertir en enregistrements
to_numpy()
|Convertir en tableau NumPy
to_sql()
|Générer une chaîne SQL
to_string()
|Représentation sous forme de chaîne
to_markdown()
|Tableau Markdown
to_html()
|Tableau HTML
Méthodes de débogage
Voir Débogage pour plus de détails.
|Méthode
|Description
explain(verbose=False)
|Afficher le plan d’exécution
clear_cache()
|Vider les résultats mis en cache
Méthodes spéciales
|Méthode
|Description
__getitem__(key)
ds['col'],
ds[['a', 'b']],
ds[condition]
__setitem__(key, value)
ds['col'] = value
__delitem__(key)
del ds['col']
__len__()
len(ds)
__iter__()
for col in ds
__contains__(key)
'col' in ds
__repr__()
repr(ds)
__str__()
str(ds)
__eq__(other)
ds == other
__ne__(other)
ds != other
__lt__(other)
ds < other
__le__(other)
ds <= other
__gt__(other)
ds > other
__ge__(other)
ds >= other
__add__(other)
ds + other
__sub__(other)
ds - other
__mul__(other)
ds * other
__truediv__(other)
ds / other
__floordiv__(other)
ds // other
__mod__(other)
ds % other
__pow__(other)
ds ** other
__and__(other)
ds & other
__or__(other)
|`ds
|other`
__invert__()
~ds
__neg__()
-ds
__pos__()
+ds
__abs__()
abs(ds)
Représente une expression de colonne pour l’évaluation paresseuse. Renvoyée lorsqu’on accède à une colonne.
ColumnExpr
# ColumnExpr is returned automatically
col = ds['name'] # Returns ColumnExpr
|Propriété
|Type
|Description
name
|str
|Nom de la colonne
dtype
|dtype
|Type de données
Accesseurs
Voir Accessors pour la documentation complète.
|Accesseur
|Description
|Méthodes
.str
|Opérations sur les chaînes
|56 méthodes
.dt
|Opérations DateTime
|42+ méthodes
.arr
|Opérations sur les tableaux
|37 méthodes
.json
|Analyse du JSON
|13 méthodes
.url
|Analyse des URL
|15 méthodes
.ip
|Opérations sur les adresses IP
|9 méthodes
.geo
|Opérations Geo/de distance
|14 méthodes
Opérations arithmétiques
ds['total'] = ds['price'] * ds['quantity']
ds['profit'] = ds['revenue'] - ds['cost']
ds['ratio'] = ds['a'] / ds['b']
ds['squared'] = ds['value'] ** 2
ds['remainder'] = ds['value'] % 10
Opérations de comparaison
ds[ds['age'] > 25] # Greater than
ds[ds['age'] >= 25] # Greater or equal
ds[ds['age'] < 25] # Less than
ds[ds['age'] <= 25] # Less or equal
ds[ds['name'] == 'Alice'] # Equal
ds[ds['name'] != 'Bob'] # Not equal
Opérations logiques
ds[(ds['age'] > 25) & (ds['city'] == 'NYC')] # AND
ds[(ds['age'] > 25) | (ds['city'] == 'NYC')] # OR
ds[~(ds['status'] == 'inactive')] # NOT
|Méthode
|Description
as_(alias)
|Définir le nom d’alias
cast(dtype)
|Convertir vers un type
astype(dtype)
|alias de cast
isnull()
|Est NULL
notnull()
|N’est pas NULL
isna()
|alias de isnull
notna()
|alias de notnull
isin(values)
|Appartient à une liste de valeurs
between(low, high)
|Entre deux valeurs
fillna(value)
|Remplir les valeurs NULL
replace(to_replace, value)
|Remplacer des valeurs
clip(lower, upper)
|Borner les valeurs
abs()
|Valeur absolue
round(decimals)
|Arrondir les valeurs
floor()
|Arrondi inférieur
ceil()
|Arrondi supérieur
apply(func)
|Appliquer une fonction
map(mapper)
|Transformer les valeurs
Méthodes d’agrégation
|Méthode
|Description
sum()
|Somme
mean()
|Moyenne
avg()
|alias de mean
min()
|Minimum
max()
|Maximum
count()
|Nombre de valeurs non NULL
nunique()
|Nombre de valeurs uniques
std()
|Écart type
var()
|Variance
median()
|Médiane
quantile(q)
|Quantile
first()
|Première valeur
last()
|Dernière valeur
any()
|Au moins une valeur true
all()
|Toutes les valeurs true
Représente un DataStore regroupé pour les opérations d’agrégation.
LazyGroupBy
# LazyGroupBy is returned automatically
grouped = ds.groupby('category') # Returns LazyGroupBy
|Méthode
|Renvoie
|Description
agg(spec)
|DataStore
|Agrège
aggregate(spec)
|DataStore
|alias de agg
sum()
|DataStore
|Somme de chaque groupe
mean()
|DataStore
|Moyenne de chaque groupe
count()
|DataStore
|Nombre d’éléments par groupe
min()
|DataStore
|Minimum de chaque groupe
max()
|DataStore
|Maximum de chaque groupe
std()
|DataStore
|Écart-type par groupe
var()
|DataStore
|Variance par groupe
median()
|DataStore
|Médiane de chaque groupe
nunique()
|DataStore
|Nombre de valeurs uniques par groupe
first()
|DataStore
|Première valeur de chaque groupe
last()
|DataStore
|Dernière valeur de chaque groupe
nth(n)
|DataStore
|Nième valeur de chaque groupe
head(n)
|DataStore
|n premières valeurs par groupe
tail(n)
|DataStore
|n dernières valeurs par groupe
apply(func)
|DataStore
|Applique une fonction à chaque groupe
transform(func)
|DataStore
|Transforme chaque groupe
filter(func)
|DataStore
|Filtre les groupes
Sélection des colonnes
# Select column after groupby
grouped['amount'].sum() # Returns DataStore
grouped[['a', 'b']].sum() # Returns DataStore
Spécifications d’agrégation
# Single aggregation
grouped.agg({'amount': 'sum'})
# Multiple aggregations per column
grouped.agg({'amount': ['sum', 'mean', 'count']})
# Named aggregations
grouped.agg(
total=('amount', 'sum'),
average=('amount', 'mean'),
count=('id', 'count')
)
Représente une série à évaluation différée (une seule colonne).
LazySeries
Hérite de la plupart des méthodes de
|Propriété
|Type
|Description
name
|str
|Nom de la série
dtype
|dtype
|Type de données
ColumnExpr. Principales méthodes :
|Méthode
|Description
value_counts()
|Fréquences des valeurs
unique()
|Valeurs uniques
nunique()
|Nombre de valeurs uniques
mode()
|Valeur la plus fréquente
to_list()
|Convertir en liste
to_numpy()
|Convertir en tableau
to_frame()
|Convertir en DataStore
Espace de noms des fonctions ClickHouse.
F (Fonctions)
Voir Agrégation pour en savoir plus.
from chdb.datastore import F, Field
# Aggregations
F.sum(Field('amount'))
F.avg(Field('price'))
F.count(Field('id'))
F.quantile(Field('value'), 0.95)
# Conditional
F.sum_if(Field('amount'), Field('status') == 'completed')
F.count_if(Field('active'))
# Window
F.row_number().over(order_by='date')
F.lag('price', 1).over(partition_by='product', order_by='date')
Référence à une colonne par son nom.
Champ
from chdb.datastore import Field
# Create field reference
amount = Field('amount')
price = Field('price')
# Use in expressions
F.sum(Field('amount'))
F.avg(Field('price'))
Objet de construction pour les expressions
CaseWhen
CASE WHEN.
# Create case-when expression
result = (ds
.when(ds['score'] >= 90, 'A')
.when(ds['score'] >= 80, 'B')
.when(ds['score'] >= 70, 'C')
.otherwise('F')
)
# Assign to column
ds['grade'] = result
Spécification de fenêtre pour les fonctions de fenêtrage.
Window
from chdb.datastore import F
# Create window
window = F.window(
partition_by='category',
order_by='date',
rows_between=(-7, 0)
)
# Use with aggregation
ds['rolling_avg'] = F.avg('price').over(window)