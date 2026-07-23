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DataStore prend en charge de façon complète l’agrégation et les fonctions de fenêtre, en s’appuyant sur les puissantes capacités d’agrégation SQL de ClickHouse.

Agrégations de base

Méthodes intégrées

Exemples :

Agrégations avec GroupBy

Agrégation simple

Agrégations multiples

Agrégations nommées

Plusieurs clés de GroupBy

Agrégations statistiques

Exemples :

Agrégations conditionnelles

Fonctions d’agrégation conditionnelle spécifiques à ClickHouse. Exemples :

Agrégations de collecte

Fonctions spécifiques à ClickHouse qui collectent des valeurs. Exemples :

Fonctions de fenêtre

Fonctions de classement

Exemples :

Fonctions de valeur

Exemples :

Fonctions cumulatives

Exemples :

Fenêtres glissantes

Espace de noms F

L’espace de noms F donne accès aux fonctions ClickHouse.

Import

Utiliser les fonctions F

F avec les fonctions de fenêtre

Modèles d’agrégation courants

Top N par groupe

Cumul

Moyenne mobile

Comparaison d’une année à l’autre

Rang centile

Résumé des méthodes d’agrégation

Dernière modification le 23 juillet 2026