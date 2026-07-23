Comprendre comment les opérations pandas sont converties en SQL dans DataStore

SQL pour les utilisateurs de pandas

DataStore compile les opérations de style pandas en SQL optimisé. Ce guide aide les utilisateurs de pandas à comprendre le SQL généré par leurs opérations.

​ Affichage du SQL généré

Query from pathlib import Path Path( "sales.csv" ).write_text( """ \ region,product,category,amount,quantity,price,date,order_id East,Widget,Electronics,5200,10,120,2024-01-15,1001 West,Gadget,Electronics,800,5,160,2024-02-20,1002 East,Gizmo,Home,6500,3,100,2024-03-10,1003 North,Widget,Electronics,4500,6,150,2024-06-18,1004 West,Gadget,Electronics,2000,8,250,2024-09-14,1005 """ ) from chdb import datastore as pd ds = pd.read_csv( "sales.csv" ) query = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 1000 ) .groupby( 'region' ) .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' ]}) .sort( 'sum' , ascending = False ) .head( 10 ) ) # View the SQL print (query.to_sql())

Response SELECT region, SUM (amount) AS sum, AVG (amount) AS mean FROM file ( 'sales.csv' , 'CSVWithNames' ) WHERE amount > 1000 GROUP BY region ORDER BY sum DESC LIMIT 10

​ Correspondance des opérations de base

pandas SQL df[df['age'] > 25] WHERE age > 25 df[df['city'] == 'NYC'] WHERE city = 'NYC' df[(df['x'] > 10) & (df['y'] < 20)] WHERE x > 10 AND y < 20 df[(df['a'] == 1) | (df['b'] == 2)] WHERE a = 1 OR b = 2 df[~(df['status'] == 'inactive')] WHERE NOT status = 'inactive' df[df['col'].isin([1, 2, 3])] WHERE col IN (1, 2, 3) df[df['val'].between(10, 20)] WHERE val BETWEEN 10 AND 20 df[df['name'].str.contains('John')] WHERE position('John' IN name) > 0

pandas SQL df['col'] SELECT col df[['a', 'b', 'c']] SELECT a, b, c df.head(10) LIMIT 10 df.tail(10) Complexe (ORDER BY … DESC LIMIT 10) df.drop_duplicates() SELECT DISTINCT *

pandas SQL df.sort_values('col') ORDER BY col ASC df.sort_values('col', ascending=False) ORDER BY col DESC df.sort_values(['a', 'b']) ORDER BY a ASC, b ASC df.sort_values(['a', 'b'], ascending=[True, False]) ORDER BY a ASC, b DESC df.nlargest(10, 'col') ORDER BY col DESC LIMIT 10 df.nsmallest(5, 'col') ORDER BY col ASC LIMIT 5

​ GroupBy et agrégation

​ GroupBy de base

pandas SQL df.groupby('city')['sales'].sum() SELECT city, SUM(sales) FROM ... GROUP BY city df.groupby('city')['sales'].mean() SELECT city, AVG(sales) FROM ... GROUP BY city df.groupby('city').size() SELECT city, COUNT(*) FROM ... GROUP BY city df.groupby(['a', 'b'])['c'].sum() SELECT a, b, SUM(c) FROM ... GROUP BY a, b

pandas SQL sum() SUM() mean() AVG() count() COUNT() min() MIN() max() MAX() std() stddevPop() var() varPop() median() MEDIAN() nunique() COUNT(DISTINCT col) first() any() last() anyLast()

​ Agrégations multiples

# pandas df.groupby( 'city' ).agg({ 'sales' : [ 'sum' , 'mean' ], 'quantity' : 'sum' }) # SQL SELECT city, SUM(sales) AS sales_sum, AVG(sales) AS sales_mean, SUM(quantity) AS quantity_sum FROM data GROUP BY city

​ Clause HAVING

# pandas style df.groupby( 'city' )[ 'sales' ].sum().query( 'sales > 10000' ) # DataStore style ds.groupby( 'city' ).agg({ 'sales' : 'sum' }).having(ds[ 'sum' ] > 10000 ) # SQL SELECT city, SUM(sales) AS sum FROM data GROUP BY city HAVING sum > 10000

pandas SQL pd.merge(df1, df2, on='id') JOIN df2 ON df1.id = df2.id pd.merge(df1, df2, on='id', how='left') LEFT JOIN df2 ON ... pd.merge(df1, df2, on='id', how='right') RIGHT JOIN df2 ON ... pd.merge(df1, df2, on='id', how='outer') FULL OUTER JOIN df2 ON ... pd.merge(df1, df2, left_on='a', right_on='b') JOIN df2 ON df1.a = df2.b

​ Exemple de jointure

# pandas result = pd.merge(employees, departments, on = 'dept_id' , how = 'left' ) # SQL equivalent SELECT * FROM employees e LEFT JOIN departments d ON e.dept_id = d.dept_id

​ Opérations sur les chaînes de caractères

pandas SQL df['col'].str.upper() upper(col) df['col'].str.lower() lower(col) df['col'].str.len() length(col) df['col'].str.strip() trim(col) df['col'].str.contains('x') position('x' IN col) > 0 df['col'].str.startswith('x') startsWith(col, 'x') df['col'].str.endswith('x') endsWith(col, 'x') df['col'].str.replace('a', 'b') replace(col, 'a', 'b') df['col'].str[:5] substring(col, 1, 5)

pandas SQL df['date'].dt.year toYear(date) df['date'].dt.month toMonth(date) df['date'].dt.day toDayOfMonth(date) df['date'].dt.hour toHour(date) df['date'].dt.dayofweek toDayOfWeek(date) df['date'].dt.quarter toQuarter(date)

​ Opérations arithmétiques

pandas SQL df['a'] + df['b'] a + b df['a'] - df['b'] a - b df['a'] * df['b'] a * b df['a'] / df['b'] a / b df['a'] // df['b'] intDiv(a, b) df['a'] % df['b'] a % b df['a'] ** 2 pow(a, 2) df['a'].abs() abs(a) df['a'].round(2) round(a, 2)

​ Gestion des valeurs NULL

pandas SQL df['col'].isna() isNull(col) df['col'].notna() isNotNull(col) df.dropna() WHERE col IS NOT NULL (pour chaque colonne) df.fillna(0) ifNull(col, 0) df.fillna({'a': 0, 'b': 'x'}) ifNull(a, 0), ifNull(b, 'x')

​ Exemple complet

​ Code avec pandas

import pandas as pd df = pd.read_csv( "sales.csv" ) result = (df [df[ 'date' ] >= '2024-01-01' ] # Filter [df[ 'amount' ] > 100 ] # Filter [[ 'region' , 'category' , 'amount' ]] # Select columns .groupby([ 'region' , 'category' ]) # Group .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' , 'count' ] }) .reset_index() # Flatten .query( 'amount_sum > 10000' ) # Having .sort_values( 'amount_sum' , ascending = False ) # Sort .head( 20 ) # Limit )

​ Requête SQL équivalente

SELECT region, category, SUM (amount) AS amount_sum, AVG (amount) AS amount_mean, COUNT (amount) AS amount_count FROM file ( 'sales.csv' , 'CSVWithNames' ) WHERE date >= '2024-01-01' AND amount > 100 GROUP BY region, category HAVING amount_sum > 10000 ORDER BY amount_sum DESC LIMIT 20

​ Code DataStore

from chdb import datastore as pd ds = pd.read_csv( "sales.csv" ) result = (ds .filter(ds[ 'date' ] >= '2024-01-01' ) .filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) .select( 'region' , 'category' , 'amount' ) .groupby( 'region' , 'category' ) .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' , 'count' ]}) .having(ds[ 'sum' ] > 10000 ) .sort( 'sum' , ascending = False ) .head( 20 ) ) # View the generated SQL print (result.to_sql())

​ Résumé des mots-clés SQL

Opération pandas Clause SQL df[condition] WHERE df[['a', 'b']] SELECT a, b df.groupby('x') GROUP BY x .agg({'col': 'sum'}) SUM(col) .sort_values('x') ORDER BY x .head(n) LIMIT n pd.merge() JOIN .drop_duplicates() DISTINCT .having() HAVING

​ Conseils à l’intention des utilisateurs de pandas

​ 1. Raisonnez en opérations SQL

Lorsque vous écrivez du code DataStore, réfléchissez à la requête SQL souhaitée :

# If you want: SELECT ... WHERE ... GROUP BY ... ORDER BY ... LIMIT # Write: ds.filter( ... ).groupby( ... ).agg( ... ).sort( ... ).head( ... )

​ 2. Utilisez to_sql() pour mieux comprendre

# See how your pandas code becomes SQL query = ds.filter(ds[ 'x' ] > 10 ).groupby( 'y' ).sum() print (query.to_sql())

​ 3. Tirez parti des fonctionnalités SQL

DataStore vous offre toute la puissance de SQL avec la syntaxe de pandas :