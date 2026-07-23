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DataStore compile les opérations de style pandas en SQL optimisé. Ce guide aide les utilisateurs de pandas à comprendre le SQL généré par leurs opérations.

Affichage du SQL généré

Query
Response

Correspondance des opérations de base

Filtrage (WHERE)

Sélection (SELECT)

Tri (ORDER BY)

GroupBy et agrégation

GroupBy de base

Fonctions d’agrégation

Agrégations multiples

Clause HAVING

Jointures

Exemple de jointure

Opérations sur les chaînes de caractères

Opérations DateTime

Opérations arithmétiques

Gestion des valeurs NULL

Exemple complet

Code avec pandas

Requête SQL équivalente

Code DataStore

Résumé des mots-clés SQL

Conseils à l’intention des utilisateurs de pandas

1. Raisonnez en opérations SQL

Lorsque vous écrivez du code DataStore, réfléchissez à la requête SQL souhaitée :

2. Utilisez to_sql() pour mieux comprendre

3. Tirez parti des fonctionnalités SQL

DataStore vous offre toute la puissance de SQL avec la syntaxe de pandas :
Dernière modification le 23 juillet 2026