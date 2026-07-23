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DataStore prend en charge la lecture et l’écriture dans divers formats de fichier et sources de données.

Lecture des données

Fichiers CSV

Exemples :

Fichiers Parquet

Recommandés pour les grands jeux de données - format en colonnes avec une meilleure compression.
Exemples :

Fichiers JSON

Exemples :

Fichiers Excel

Exemples :

Bases de données SQL

Exemples :

Autres formats

Écrire des données

to_csv

Exporte au format CSV.
Exemples :

to_parquet

Exporter au format Parquet (recommandé pour les grands volumes de données).
Exemples :

to_json

Exporte au format JSON.
Exemples :

to_excel

Exporter au format Excel.
Exemples :

to_sql

Exporter vers une base de données SQL ou générer une chaîne de caractères SQL.
Exemples :

Autres méthodes d’exportation

Comparaison des formats de fichiers

Recommandations

  1. Pour les charges de travail analytiques : utilisez Parquet
    • Le format colonnaire permet de ne lire que les colonnes nécessaires
    • Excellente compression
    • Préserve les types de données
  2. Pour l’échange de données : utilisez CSV ou JSON
    • Compatibilité universelle
    • Facile à lire pour les humains
  3. Pour l’interopérabilité avec pandas : utilisez Feather ou Arrow
    • Sérialisation la plus rapide
    • Préserve les types

Prise en charge de la compression

Lecture de fichiers compressés

Écrire des fichiers compressés

Options de compression

E/S en flux

Pour les très grands fichiers qui ne tiennent pas en mémoire :

Lecture par fragments

Utiliser ClickHouse Streaming

Sources de données distantes

HTTP/HTTPS

S3

GCS, Azure, HDFS

Voir Méthodes de fabrique pour les options de stockage dans le cloud.

Bonnes pratiques

1. Utilisez Parquet pour les fichiers volumineux

2. Sélectionnez uniquement les colonnes nécessaires

3. Utiliser la compression

4. Écritures par lots

Dernière modification le 23 juillet 2026