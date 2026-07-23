Cómo el operador informa los fallos de reconciliación, el progreso del escalado, las comprobaciones de versión y las advertencias del servidor ClickHouse como eventos de Kubernetes en los objetos ClickHouseCluster y KeeperCluster, cómo verlos y qué significa la razón de cada evento.

ClickHouseCluster y KeeperCluster que administra. Estos eventos muestran lo que hizo el operador durante la reconciliación — dónde fallaron los cambios en los recursos, cuándo un clúster pasó a estar listo, por qué se bloqueó el escalado — y sacan a la luz fallos que nunca llegan a un log que un usuario leería normalmente. Complementan las El operador registra eventos de Kubernetes en los objetosque administra. Estos eventos muestran lo que hizo el operador durante la reconciliación — dónde fallaron los cambios en los recursos, cuándo un clúster pasó a estar listo, por qué se bloqueó el escalado — y sacan a la luz fallos que nunca llegan a un log que un usuario leería normalmente. Complementan las métricas al adjuntar un historial legible para humanos directamente al recurso personalizado.

clickhouse-controller informa eventos en los objetos ClickHouseCluster y keeper-controller los informa en los objetos KeeperCluster . Los eventos de fallo del ciclo de vida del recurso también hacen referencia al objeto dependiente correspondiente (un StatefulSet, Service, ConfigMap, Secret, PodDisruptionBudget, PersistentVolumeClaim o Job de comprobación de versión); otros eventos hacen referencia solo al clúster en sí.

El Kubernetes API server hace que los eventos caduquen tras un TTL — una hora de forma predeterminada ( --event-ttl ). Por lo tanto, los eventos son una señal de corta duración sobre la actividad reciente, no un registro de auditoría duradero.

​ Ver eventos

La forma más rápida de verlos es con kubectl describe en el recurso personalizado, que muestra los eventos más recientes al final:

NS =< your-namespace > kubectl -n $NS describe clickhousecluster < nam e > kubectl -n $NS describe keepercluster < nam e >

Para ver los eventos directamente —por ejemplo, para observarlos en tiempo real o filtrarlos para ver solo los fallos— consulta el recurso events y filtra por el objeto implicado o por el tipo:

# All events for one cluster, newest last kubectl -n $NS get events \ --field-selector involvedObject.name= < nam e > \ --sort-by=.lastTimestamp # Only warnings across the namespace kubectl -n $NS get events --field-selector type=Warning # Follow events as they arrive kubectl -n $NS get events --watch

El controlador que lo reporta aparece en el origen del evento, por lo que puedes distinguir un evento de ClickHouseCluster ( clickhouse-controller ) de un evento de KeeperCluster ( keeper-controller ).

​ Referencia de razones de eventos

El operador emite un conjunto fijo de razones, agrupadas según lo que describen. Los eventos Normal indican el progreso esperado; los eventos Warning indican un fallo o un estado sobre el que el usuario debe actuar.

​ Ciclo de vida del recurso

Se emite tanto en ClickHouseCluster como en KeeperCluster cuando el operador no puede aplicar un recurso gestionado por él durante la reconciliación.

Motivo Tipo Significado FailedCreate Warning El operador no pudo crear un recurso gestionado por él (p. ej., StatefulSet, Service, ConfigMap, Secret, PodDisruptionBudget o Job). FailedUpdate Warning El operador no pudo actualizar un recurso. FailedDelete Warning El operador no pudo eliminar un recurso gestionado por él durante la reconciliación o la reducción de escala.

​ Disponibilidad del clúster

Se emite en ambos tipos cuando el clúster cambia de estado de disponibilidad.

Motivo Tipo Significado ClusterReady Normal El clúster pasó a estar listo: cada segmento de ClickHouse tiene al menos una réplica lista, o el cuórum de Keeper tiene un líder y suficientes seguidores (o su única réplica independiente está en funcionamiento). ClusterNotReady Warning El clúster dejó de estar listo: un segmento de ClickHouse se quedó sin réplicas listas, o el cuórum de Keeper perdió a su líder o a demasiados seguidores.

Se emite en KeeperCluster cuando el operador cambia la cantidad de réplicas.

Motivo Tipo Significado HorizontalScaleStarted Normal El operador comenzó a añadir o eliminar réplicas. HorizontalScaleCompleted Normal La operación de escalado finalizó. ReplicaCreated Normal El operador añadió una réplica al clúster. ReplicaDeleted Normal El operador eliminó una réplica durante la reducción de escala. HorizontalScaleBlocked Warning El operador se negó a escalar porque el estado actual de Keeper aún no es seguro para hacerlo.

HorizontalScaleBlocked es el evento que se debe vigilar cuando una solicitud de escalado de Keeper parece no hacer nada: el operador retiene deliberadamente el cambio y mantiene el cuórum existente en lugar de arriesgarse a una partición. El mensaje del evento indica la restricción que bloqueó el cambio.

​ External Secret

ClickHouseCluster cuando el clúster hace referencia a un Secret externo que el operador no puede usar. Consulta la función External Secret en la Se emite encuando el clúster hace referencia a un Secret externo que el operador no puede usar. Consulta la función External Secret en la guía de configuración

Motivo Tipo Significado ExternalSecretNotFound Warning El Secret referenciado no existe en el espacio de nombres del clúster. ExternalSecretInvalid Warning El Secret existe, pero no contiene las claves requeridas (solo se informa con la policy Observe ).

​ Comprobaciones de versión

Emitidas por las comprobaciones de versión de ClickHouseCluster y KeeperCluster . VersionProbeFailed es específico del Job de sondeo de versión de ClickHouse, version-probe .

Motivo Tipo Significado VersionProbeFailed Warning El Job version-probe no pudo detectar la versión de ClickHouse en ejecución. VersionDiverge Warning La versión detectada de una réplica difiere de la versión que el operador detectó para el clúster. Se suprime durante las actualizaciones progresivas. VersionUpgradeAvailable Warning Hay una versión más reciente disponible en el canal de actualización configurado, la versión en ejecución no está en ese canal o ha quedado fuera de soporte. El operador nunca se actualiza por sí solo; este evento solo informa.

​ Advertencias del servidor ClickHouse

Motivo Tipo Significado ClickHouseWarning Warning Una advertencia reportada por el propio servidor ClickHouse, republicada desde system.warnings .

Warning en el clúster, con el prefijo de la réplica de la que procede. Esto convierte las propias advertencias de configuración y de ejecución de ClickHouse —ajustes obsoletos, límites bajos, opciones inseguras— en eventos que puedes ver con kubectl sin abrir una sesión de clickhouse-client en cada réplica. Esta última razón es distinta: no describe las acciones del propio operador. En cada réplica lista, el operador consulta periódicamente la tabla system.warnings del servidor y republica cada fila como un eventoen el clúster, con el prefijo de la réplica de la que procede. Esto convierte las propias advertencias de configuración y de ejecución de ClickHouse —ajustes obsoletos, límites bajos, opciones inseguras— en eventos que puedes ver consin abrir una sesión deen cada réplica.

kubectl -n $NS get events \ --field-selector reason=ClickHouseWarning,involvedObject.name= < nam e >

​ Eventos, métricas y condiciones

El operador expone tres superficies de observabilidad; usa cada una para lo que mejor sabe hacer:

Eventos (esta guía) — recientes, legibles para humanos, asociados al objeto. Ideales para “qué acaba de pasarle a este clúster” y para la resolución interactiva de problemas con kubectl describe . Caducan.

(esta guía) — recientes, legibles para humanos, asociados al objeto. Ideales para “qué acaba de pasarle a este clúster” y para la resolución interactiva de problemas con . Caducan. status.conditions en el recurso personalizado — la verdad actual y persistente (Ready, External Secret válido, escalado permitido, versión sincronizada). Lo mejor para scripts y compuertas de estado de GitOps. Léalas con kubectl get clickhousecluster <name> -o jsonpath='{.status.conditions}' .

en el recurso personalizado — la verdad actual y persistente (Ready, External Secret válido, escalado permitido, versión sincronizada). Lo mejor para scripts y compuertas de estado de GitOps. Léalas con . Métricas — duraderas y numéricas. Ideales para dashboards y para generar alertas ante una tasa sostenida de errores de reconciliación.

Un evento Warning y una condición False a menudo describen el mismo problema desde dos ángulos: el evento captura el momento y el mensaje; la condición refleja el estado hasta que se despeja.

​ Solución de problemas con eventos

Algunas señales habituales y lo que suelen indicar:

FailedCreate / FailedUpdate repetidos — el operador no puede aplicar un recurso. El mensaje del evento incluye el error de la API (rechazo en admisión, cuota, spec no válida). La reconciliación vuelve a intentarlo, así que una causa transitoria se resuelve sola; una persistente requiere corregir la spec o el clúster.

— el operador no puede aplicar un recurso. El mensaje del evento incluye el error de la API (rechazo en admisión, cuota, spec no válida). La reconciliación vuelve a intentarlo, así que una causa transitoria se resuelve sola; una persistente requiere corregir la spec o el clúster. ClusterNotReady sin un ClusterReady correspondiente — el clúster no se está recuperando. El mensaje del evento indica qué segmentos no están listos o cuál es el problema de cuórum; compruebe los pods que hay detrás de ellos.

— el clúster no se está recuperando. El mensaje del evento indica qué segmentos no están listos o cuál es el problema de cuórum; compruebe los pods que hay detrás de ellos. HorizontalScaleBlocked — un escalado previsto se está reteniendo por seguridad. Lea el mensaje para conocer la restricción exacta antes de forzar nada.

— un escalado previsto se está reteniendo por seguridad. Lea el mensaje para conocer la restricción exacta antes de forzar nada. ExternalSecretNotFound / ExternalSecretInvalid — corrija el nombre del Secret o sus claves; la condición ExternalSecretValid correspondiente cambia a True una vez que el operador puede usarlo.

— corrija el nombre del Secret o sus claves; la condición correspondiente cambia a una vez que el operador puede usarlo. ClickHouseWarning — el problema está dentro de ClickHouse, no en el operador. Trate el mensaje como trataría una fila de system.warnings .

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