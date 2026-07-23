ClickHouseCluster y
KeeperCluster que administra. Estos eventos muestran lo que hizo el operador
durante la reconciliación — dónde fallaron los cambios en los recursos, cuándo un clúster pasó a estar
listo, por qué se bloqueó el escalado — y sacan a la luz fallos que nunca llegan a un log que
un usuario leería normalmente. Complementan las métricas
al adjuntar un historial legible para humanos directamente al recurso personalizado.
clickhouse-controller informa eventos en los objetos
ClickHouseCluster y
keeper-controller los informa en los objetos
KeeperCluster. Los eventos de fallo del ciclo de vida del recurso también hacen referencia al objeto dependiente correspondiente (un
StatefulSet, Service, ConfigMap, Secret, PodDisruptionBudget,
PersistentVolumeClaim o Job de comprobación de versión); otros eventos hacen referencia solo al
clúster en sí.
El Kubernetes API server hace que los eventos caduquen tras un TTL — una hora de forma predeterminada (
--event-ttl). Por lo tanto, los eventos son una señal de corta duración sobre la actividad reciente,
no un registro de auditoría duradero.
La forma más rápida de verlos es con
Ver eventos
kubectl describe en el recurso personalizado, que muestra los
eventos más recientes al final:
Para ver los eventos directamente —por ejemplo, para observarlos en tiempo real o filtrarlos para ver solo los fallos— consulta el recurso
NS=<your-namespace>
kubectl -n $NS describe clickhousecluster <name>
kubectl -n $NS describe keepercluster <name>
events y filtra por el objeto implicado o por el tipo:
El controlador que lo reporta aparece en el origen del evento, por lo que puedes distinguir un evento de
# All events for one cluster, newest last
kubectl -n $NS get events \
--field-selector involvedObject.name=<name> \
--sort-by=.lastTimestamp
# Only warnings across the namespace
kubectl -n $NS get events --field-selector type=Warning
# Follow events as they arrive
kubectl -n $NS get events --watch
ClickHouseCluster (
clickhouse-controller) de un evento de
KeeperCluster
(
keeper-controller).
El operador emite un conjunto fijo de razones, agrupadas según lo que describen. Los eventos
Referencia de razones de eventos
Normal
indican el progreso esperado; los eventos
Warning indican un fallo o un estado sobre el que
el usuario debe actuar.
Se emite tanto en
Ciclo de vida del recurso
ClickHouseCluster como en
KeeperCluster cuando el operador no puede
aplicar un recurso gestionado por él durante la reconciliación.
|Motivo
|Tipo
|Significado
FailedCreate
|Warning
|El operador no pudo crear un recurso gestionado por él (p. ej., StatefulSet, Service, ConfigMap, Secret, PodDisruptionBudget o Job).
FailedUpdate
|Warning
|El operador no pudo actualizar un recurso.
FailedDelete
|Warning
|El operador no pudo eliminar un recurso gestionado por él durante la reconciliación o la reducción de escala.
Se emite en ambos tipos cuando el clúster cambia de estado de disponibilidad.
Disponibilidad del clúster
|Motivo
|Tipo
|Significado
ClusterReady
|Normal
|El clúster pasó a estar listo: cada segmento de ClickHouse tiene al menos una réplica lista, o el cuórum de Keeper tiene un líder y suficientes seguidores (o su única réplica independiente está en funcionamiento).
ClusterNotReady
|Warning
|El clúster dejó de estar listo: un segmento de ClickHouse se quedó sin réplicas listas, o el cuórum de Keeper perdió a su líder o a demasiados seguidores.
Se emite en
Escalado
KeeperCluster cuando el operador cambia la cantidad de réplicas.
|Motivo
|Tipo
|Significado
HorizontalScaleStarted
|Normal
|El operador comenzó a añadir o eliminar réplicas.
HorizontalScaleCompleted
|Normal
|La operación de escalado finalizó.
ReplicaCreated
|Normal
|El operador añadió una réplica al clúster.
ReplicaDeleted
|Normal
|El operador eliminó una réplica durante la reducción de escala.
HorizontalScaleBlocked
|Warning
|El operador se negó a escalar porque el estado actual de Keeper aún no es seguro para hacerlo.
HorizontalScaleBlocked es el evento que se debe vigilar cuando una solicitud de escalado de Keeper parece
no hacer nada: el operador retiene deliberadamente el cambio y mantiene el
cuórum existente en lugar de arriesgarse a una partición. El mensaje del evento indica la restricción que
bloqueó el cambio.
Se emite en
External Secret
ClickHouseCluster cuando el clúster hace referencia a un Secret externo que
el operador no puede usar. Consulta la función External Secret en la
guía de configuración.
|Motivo
|Tipo
|Significado
ExternalSecretNotFound
|Warning
|El Secret referenciado no existe en el espacio de nombres del clúster.
ExternalSecretInvalid
|Warning
|El Secret existe, pero no contiene las claves requeridas (solo se informa con la policy
Observe).
Emitidas por las comprobaciones de versión de
Comprobaciones de versión
ClickHouseCluster y
KeeperCluster.
VersionProbeFailed es específico del Job de sondeo de versión de ClickHouse,
version-probe.
|Motivo
|Tipo
|Significado
VersionProbeFailed
|Warning
|El Job
version-probe no pudo detectar la versión de ClickHouse en ejecución.
VersionDiverge
|Warning
|La versión detectada de una réplica difiere de la versión que el operador detectó para el clúster. Se suprime durante las actualizaciones progresivas.
VersionUpgradeAvailable
|Warning
|Hay una versión más reciente disponible en el canal de actualización configurado, la versión en ejecución no está en ese canal o ha quedado fuera de soporte. El operador nunca se actualiza por sí solo; este evento solo informa.
Advertencias del servidor ClickHouse
Esta última razón es distinta: no describe las acciones del propio operador. En cada réplica lista, el operador consulta periódicamente la tabla
|Motivo
|Tipo
|Significado
ClickHouseWarning
|Warning
|Una advertencia reportada por el propio servidor ClickHouse, republicada desde
system.warnings.
system.warnings del servidor y
republica cada fila como un evento
Warning en el clúster, con el prefijo de la
réplica de la que procede. Esto convierte las propias advertencias de configuración y de ejecución de ClickHouse
—ajustes obsoletos, límites bajos, opciones inseguras— en eventos que puedes ver
con
kubectl sin abrir una sesión de
clickhouse-client en cada réplica.
kubectl -n $NS get events \
--field-selector reason=ClickHouseWarning,involvedObject.name=<name>
El operador expone tres superficies de observabilidad; usa cada una para lo que mejor sabe hacer:
Eventos, métricas y condiciones
- Eventos (esta guía) — recientes, legibles para humanos, asociados al objeto. Ideales
para “qué acaba de pasarle a este clúster” y para la resolución interactiva de problemas con
kubectl describe. Caducan.
status.conditionsen el recurso personalizado — la verdad actual y persistente (Ready, External Secret válido, escalado permitido, versión sincronizada). Lo mejor para scripts y compuertas de estado de GitOps. Léalas con
kubectl get clickhousecluster <name> -o jsonpath='{.status.conditions}'.
- Métricas — duraderas y numéricas. Ideales para dashboards y para generar alertas ante una tasa sostenida de errores de reconciliación.
Warning y una condición
False a menudo describen el mismo problema desde dos
ángulos: el evento captura el momento y el mensaje; la condición refleja el
estado hasta que se despeja.
Algunas señales habituales y lo que suelen indicar:
Solución de problemas con eventos
FailedCreate/
FailedUpdaterepetidos — el operador no puede aplicar un recurso. El mensaje del evento incluye el error de la API (rechazo en admisión, cuota, spec no válida). La reconciliación vuelve a intentarlo, así que una causa transitoria se resuelve sola; una persistente requiere corregir la spec o el clúster.
ClusterNotReadysin un
ClusterReadycorrespondiente — el clúster no se está recuperando. El mensaje del evento indica qué segmentos no están listos o cuál es el problema de cuórum; compruebe los pods que hay detrás de ellos.
HorizontalScaleBlocked— un escalado previsto se está reteniendo por seguridad. Lea el mensaje para conocer la restricción exacta antes de forzar nada.
ExternalSecretNotFound/
ExternalSecretInvalid— corrija el nombre del Secret o sus claves; la condición
ExternalSecretValidcorrespondiente cambia a
Trueuna vez que el operador puede usarlo.
ClickHouseWarning— el problema está dentro de ClickHouse, no en el operador. Trate el mensaje como trataría una fila de
system.warnings.
- Monitoreo del operador — métricas y sondas de estado, la contraparte persistente de los eventos.
- Escalado — qué protege
HorizontalScaleBlockedy cómo el quórum de Keeper limita el escalado.
- Configuración — la funcionalidad External Secret detrás de los eventos de external-secret.