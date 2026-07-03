El ClickHouse Operator es un operador de Kubernetes que automatiza la implementación y la administración de clústeres de ClickHouse en Kubernetes. Basado en el patrón de operador, amplía la API de Kubernetes con recursos personalizados que representan clústeres de ClickHouse y sus dependencias. El operador se encarga de:
Qué es el ClickHouse Operator
- La gestión del ciclo de vida del clúster (creación, actualizaciones, escalado y eliminación)
- La coordinación del clúster de ClickHouse Keeper
- La generación automática de configuración
- La sincronización del esquema de la base de datos
- Las actualizaciones graduales y de versión
- El aprovisionamiento de almacenamiento
El operador proporciona dos definiciones principales de recursos personalizados (CRD):
Recursos personalizados
Representa un clúster de bases de datos de ClickHouse con réplicas y segmentos configurables.
ClickHouseCluster
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
name: sample-cluster
spec:
replicas: 3
shards: 2
keeperClusterRef:
name: sample-keeper
dataVolumeClaimSpec:
resources:
requests:
storage: 100Gi
Representa un clúster de ClickHouse Keeper para la coordinación distribuida (sustituto de ZooKeeper).
KeeperCluster
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: KeeperCluster
metadata:
name: sample-keeper
spec:
replicas: 3
dataVolumeClaimSpec:
resources:
requests:
storage: 10Gi
Coordinación
Cada ClickHouseCluster requiere un clúster de ClickHouse Keeper para la coordinación distribuida. Se debe hacer referencia al clúster de Keeper en la especificación de ClickHouseCluster mediante
Se requiere ClickHouse Keeper
keeperClusterRef. De forma predeterminada, el operador busca en el espacio de nombres de ClickHouseCluster, pero también puede configurar
keeperClusterRef.namespace para que apunte a un KeeperCluster en otro espacio de nombres supervisado.
Cada ClickHouseCluster debe tener su propio KeeperCluster dedicado. No es posible compartir un único KeeperCluster entre varios ClickHouseClusters. ¿Por qué? El operador genera automáticamente una clave de autenticación única para que cada ClickHouseCluster acceda a su Keeper. Esta clave se almacena en un Secret y no puede compartirse. Consecuencias:
Relación uno a uno con Keeper
- Varios ClickHouseClusters no pueden hacer referencia al mismo KeeperCluster
- Volver a crear un ClickHouseCluster requiere volver a crear su KeeperCluster
Al volver a crear un clúster:
Los volúmenes persistentes no se eliminan automáticamente cuando se eliminan los recursos ClickHouseCluster o KeeperCluster.
- Elimine el recurso ClickHouseCluster
- Elimine el recurso KeeperCluster
- Espere a que todos los pods finalicen
- Opcionalmente, elimine los PersistentVolumeClaims si desea empezar desde cero
- Vuelva a crear conjuntamente el KeeperCluster y el ClickHouseCluster
El ClickHouse Operator replica automáticamente las definiciones de las bases de datos en todas las réplicas de un clúster.
Replicación del esquema
El operador sincroniza:
Qué se replica
- Definiciones de bases de datos Replicated
- Motores de bases de datos de integración (PostgreSQL, MySQL, etc.)
- Bases de datos no replicadas (Atomic, Ordinary, etc.)
- Tablas locales en bases de datos no replicadas
- Datos de tablas (gestionados por la replicación de ClickHouse)
Beneficios:
Recomendado: Use el motor de base de datos Replicated
- Replicación automática del esquema en todos los nodos
- Gestión simplificada de las tablas
- El operador puede sincronizarse con las nuevas réplicas
- Esquema coherente en todo el clúster
CREATE DATABASE my_database ON CLUSTER 'default' ENGINE = Replicated;
Los motores de base de datos no replicados (Atomic, Lazy, SQLite, Ordinary) requieren una gestión manual del esquema:
Evite los motores no Replicated
- Las tablas deben crearse individualmente en cada réplica
- Puede producirse una desviación del esquema entre nodos
- El operador no puede sincronizar automáticamente las réplicas nuevas
Para deshabilitar la replicación automática del esquema, establece
Deshabilitar la replicación del esquema
spec.settings.enableDatabaseSync en
false dentro del recurso ClickHouseCluster.
El operador gestiona el almacenamiento a través de PersistentVolumeClaims (PVC) de Kubernetes.
Gestión del almacenamiento
Especifique los requisitos de almacenamiento en
Configuración del volumen de datos
dataVolumeClaimSpec:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: fast-ssd
resources:
requests:
storage: 500Gi
Ciclo de vida del almacenamiento
- Creación: Los PVCs se crean automáticamente con el clúster
- Expansión: Se admite si la StorageClass permite la expansión de volúmenes
- Retención: Los PVCs no se eliminan automáticamente al eliminar el clúster
- Reutilización: Los PVCs existentes pueden reutilizarse si el clúster se vuelve a crear con el mismo nombre
# Delete cluster
kubectl delete clickhousecluster my-cluster
# Wait for pods to terminate
kubectl wait --for=delete pod -l app.kubernetes.io/instance=my-cluster-clickhouse
# Delete PVCs
kubectl delete pvc -l app.kubernetes.io/instance=my-cluster-clickhouse
Aspectos destacados de la configuración predeterminada
- Clúster preconfigurado: clúster llamado ‘default’ que contiene todos los nodos de ClickHouse.
- Macros predeterminadas: algunas macros útiles ya están predefinidas:
{cluster}: nombre del clúster (
default)
{shard}: número de segmento
{replica}: número de réplica
-
- Almacenamiento replicado para entidades de control de acceso basado en roles (RBAC)
- Almacenamiento replicado para funciones definidas por el usuario (UDF)
Siguientes pasos
- Guía de configuración - Opciones de configuración detalladas
- Referencia de la API - Documentación completa de la API