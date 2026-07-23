Cómo el operador aprovisiona almacenamiento persistente para clústeres de ClickHouse, incluido el volumen de datos principal, las configuraciones de varios discos (JBOD), la ampliación y lo que no se puede cambiar después de la creación.

Esta guía explica cómo el operador aprovisiona almacenamiento persistente para un ClickHouseCluster : el volumen de datos principal, la incorporación de discos adicionales en una configuración de varios discos (JBOD), la ampliación de capacidad y las reglas que determinan qué se puede y qué no se puede cambiar una vez que existe un clúster.

​ Volumen de datos principal

spec.dataVolumeClaimSpec es un PersistentVolumeClaimSpec estándar de Kubernetes. El operador lo convierte en una volumeClaimTemplate de StatefulSet, de modo que el controlador de StatefulSet crea y conserva un PersistentVolumeClaim por réplica y lo monta en la ruta de datos de ClickHouse /var/lib/clickhouse .

apiVersion : clickhouse.com/v1alpha1 kind : ClickHouseCluster metadata : name : my-cluster spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : fast-ssd # optional; depends on the installed CSI driver resources : requests : storage : 100Gi

Cuando se omite accessModes , el operador usa ReadWriteOnce de forma predeterminada.

, el operador usa de forma predeterminada. El PVC por réplica se conserva cuando se elimina el clúster, por lo que los datos sobreviven a una eliminación y posterior recreación del recurso personalizado. Para los datos en una política cifrada, esto además requiere conservar la clave de cifrado; consulta la nota de esa sección.

El mismo campo existe en KeeperCluster y se comporta de la misma manera.

​ Ejecutar sin un volumen de datos persistente

dataVolumeClaimSpec es opcional. Si lo omite y no monta su propio volumen en la ruta de datos, ClickHouse escribe en el filesystem efímero del contenedor y el webhook de admisión devuelve una advertencia indicando que los datos podrían perderse si el clúster se reinicia.

Esto está pensado solo para clusters desechables o de prueba. Para proporcionar su propio almacenamiento en lugar de dataVolumeClaimSpec —por ejemplo, un emptyDir o un volumen preaprovisionado—, defínalo mediante spec.podTemplate.volumes y móntelo en /var/lib/clickhouse con spec.containerTemplate.volumeMounts .

dataVolumeClaimSpec y un volumen personalizado en la ruta de datos son mutuamente excluyentes. Si se configura dataVolumeClaimSpec , se rechazará montar un volumen personalizado en /var/lib/clickhouse . Los nombres de volumen reservados clickhouse-storage-volume , clickhouse-server-tls-volume y clickhouse-server-custom-ca-volume no pueden usarse en podTemplate.volumes .

​ Ampliación del almacenamiento

Para ampliar un volumen, aumenta resources.requests.storage y aplica el cambio. El operador actualiza los PVC existentes sin recrearlos.

spec : dataVolumeClaimSpec : resources : requests : storage : 200Gi # was 100Gi

La expansión solo funciona cuando la StorageClass subyacente tiene allowVolumeExpansion: true . Kubernetes no admite reducir un PVC, por lo que el nuevo tamaño debe ser mayor o igual que el tamaño actual.

​ Almacenamiento multidisco (JBOD)

spec.additionalVolumeClaimTemplates añade discos adicionales a cada réplica de ClickHouse además del dataVolumeClaimSpec principal. Cada entrada es una plantilla de PVC con nombre —un metadata.name más una spec de PVC—, reconciliada exactamente igual que el disco de datos principal, por lo que el controlador de StatefulSet crea y conserva un PVC por réplica llamado <name>-<statefulset>-0 .

spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : fast-ssd resources : requests : storage : 100Gi additionalVolumeClaimTemplates : - metadata : name : disk1 spec : storageClassName : fast-ssd resources : requests : storage : 100Gi - metadata : name : disk2 spec : storageClassName : fast-ssd resources : requests : storage : 100Gi

El operador monta cada volumen adicional en /var/lib/clickhouse/disks/<name> y genera automáticamente la storage_configuration de ClickHouse — no tienes que escribirla a mano. Registra cada disco adicional y lo añade a la política de almacenamiento default integrada.

El disco de datos principal ( default ) y cada disco adicional comparten un único volumen de la política default , por lo que ClickHouse distribuye las nuevas partes de datos entre todos ellos de forma round-robin. La capacidad utilizable es la suma de todos los discos, y cualquier tabla que no defina su propia storage_policy — incluidas las tablas system.* — usa el conjunto combinado.

La ruta de montaje conserva literalmente el nombre de la plantilla, pero el identificador del disco dentro de storage_configuration sustituye los guiones por guiones bajos. Una plantilla llamada cold-disk se monta en /var/lib/clickhouse/disks/cold-disk y aparece como cold_disk en la configuración generada.

​ Políticas de almacenamiento personalizadas

No necesitas extraConfig para la disposición JBOD anterior: el operador genera automáticamente la política default . Usa spec.settings.extraConfig solo cuando quieras políticas de almacenamiento además de la predeterminada generada; por ejemplo, una política por niveles hot/cold con move_factor y prefer_not_to_merge , o un disco respaldado por S3. La configuración que añadas ahí se combina con la storage_configuration generada.

Consulta la documentación de almacenamiento de ClickHouse para ver los campos de la política.

​ Cifrado en reposo

Configurar spec.settings.encryption habilita el cifrado en reposo de los datos de la tabla. El operador genera una clave AES de 16 bytes — almacenada en el Secret del clúster gestionado, o proporcionada mediante externalSecret — y una política de almacenamiento dedicada que encapsula cada disco de datos con el tipo de disco encrypted de ClickHouse.

spec : settings : encryption : {} # enables the feature; the policy defaults to "encrypted"

El cifrado se habilita por tabla; la política de almacenamiento predeterminada sigue sin cifrar. Seleccione la política cifrada al crear una tabla:

CREATE TABLE secret_data (id UInt64) ENGINE = MergeTree ORDER BY id SETTINGS storage_policy = 'encrypted' ;

Establece encryption.policyName para usar otro nombre de política.

Esto cifra con AES-128-CTR las partes de datos de MergeTree escritas mediante la política cifrada. Los metadatos del servidor de ClickHouse y los logs en la raíz de datos no están cubiertos — usa cifrado a nivel de disco, como LUKS o un driver CSI, para esos casos. Al habilitar el cifrado en un clúster en ejecución, se desencadena un rolling restart de una sola vez para inyectar la clave; las réplicas pueden informar brevemente de un error al recargar la configuración hasta que ese reinicio se complete. La clave se almacena en el Secret del clúster administrado por el operador, que pertenece al recurso personalizado y se elimina con él. Las partes cifradas no se pueden leer sin la clave: si los datos cifrados deben sobrevivir a la eliminación del CR (los PVC se conservan), proporciona la clave mediante externalSecret o haz una copia de seguridad de la entrada disk-encryption-key antes de eliminarlo. No elimines el Secret administrado — el operador generaría una clave nueva y las partes cifradas existentes dejarían de poder leerse.

​ Lo que no puedes cambiar después de la creación

La configuración del almacenamiento queda prácticamente fija una vez creado un clúster. Las actualizaciones que dejarían huérfanas o volverían a vincular PersistentVolumeClaims se rechazan durante la admisión:

La presencia de dataVolumeClaimSpec es inmutable: no puedes agregar un volumen de datos a un clúster creado sin uno, ni eliminarlo de un clúster creado con uno.

es inmutable: no puedes un volumen de datos a un clúster creado sin uno, ni de un clúster creado con uno. El conjunto de additionalVolumeClaimTemplates es fijo: no puedes agregar , eliminar ni cambiar de nombre las entradas después de la creación.

es fijo: no puedes , ni las entradas después de la creación. Sí se permite ampliar resources.requests.storage en una entrada existente (siempre que clase de almacenamiento lo admita; consulta Ampliación del almacenamiento).

se permite ampliar en una entrada existente (siempre que clase de almacenamiento lo admita; consulta Ampliación del almacenamiento). El cifrado no se puede deshabilitar una vez habilitado, y encryption.policyName no se puede cambiar de nombre: las tablas que ya usan la política cifrada quedarían inaccesibles.

​ Referencia de validación

Condición Resultado Sin dataVolumeClaimSpec y sin ningún volumen personalizado en /var/lib/clickhouse Advertencia — posible pérdida de datos al reiniciar Volumen personalizado montado en /var/lib/clickhouse cuando dataVolumeClaimSpec está configurado Rechazado additionalVolumeClaimTemplates configurado, pero falta dataVolumeClaimSpec Rechazado Disco adicional llamado default Rechazado — reservado por el disco predeterminado de ClickHouse Nombre de disco adicional que termina en -encrypted Rechazado — entra en conflicto con los nombres de discos cifrados generados Disco adicional llamado clickhouse-storage-volume Rechazado — entra en conflicto con el nombre del volumen de datos principal Nombre de disco adicional duplicado Rechazado Nombre que no coincide con ^[a-z]([-a-z0-9]*[a-z0-9])?$ o que supera los 63 caracteres Rechazado por el esquema de la CRD Agregar o eliminar dataVolumeClaimSpec después de la creación Rechazado Agregar, eliminar o cambiar el nombre de additionalVolumeClaimTemplates después de la creación Rechazado Nombre de volumen reservado en podTemplate.volumes Rechazado encryption.policyName configurado como default Rechazado por el esquema de la CRD — la política cifrada no debe reemplazar la política predeterminada Deshabilitar encryption o cambiar el nombre de su política después de la creación Rechazado por el esquema de la CRD

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