ClickHouseCluster: el volumen de datos principal, la incorporación de discos adicionales en una
configuración de varios discos (JBOD), la ampliación de capacidad y las reglas que determinan qué
se puede y qué no se puede cambiar una vez que existe un clúster.
Para consultar la referencia campo por campo, vea
Configuración → Configuración de almacenamiento
y la Referencia de la API.
spec.dataVolumeClaimSpec es un
PersistentVolumeClaimSpec estándar de Kubernetes.
El operador lo convierte en una
volumeClaimTemplate de StatefulSet, de modo que el
controlador de StatefulSet crea y conserva un PersistentVolumeClaim por réplica y lo monta
en la ruta de datos de ClickHouse
/var/lib/clickhouse.
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
name: my-cluster
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: fast-ssd # optional; depends on the installed CSI driver
resources:
requests:
storage: 100Gi
- Cuando se omite
accessModes, el operador usa
ReadWriteOncede forma predeterminada.
- El PVC por réplica se conserva cuando se elimina el clúster, por lo que los datos sobreviven a una eliminación y posterior recreación del recurso personalizado. Para los datos en una política cifrada, esto además requiere conservar la clave de cifrado; consulta la nota de esa sección.
- El mismo campo existe en
KeeperClustery se comporta de la misma manera.
Ejecutar sin un volumen de datos persistente
dataVolumeClaimSpec es opcional. Si lo omite y no monta su propio volumen
en la ruta de datos, ClickHouse escribe en el filesystem efímero del contenedor y el
webhook de admisión devuelve una advertencia indicando que los datos podrían perderse si el clúster se reinicia.
Esto está pensado solo para clusters desechables o de prueba. Para proporcionar su propio almacenamiento
en lugar de
dataVolumeClaimSpec —por ejemplo, un
emptyDir o un
volumen preaprovisionado—, defínalo mediante
spec.podTemplate.volumes y móntelo en
/var/lib/clickhouse con
spec.containerTemplate.volumeMounts.
dataVolumeClaimSpec y un volumen personalizado en la ruta de datos son mutuamente excluyentes.
Si se configura
dataVolumeClaimSpec, se rechazará montar un volumen personalizado en
/var/lib/clickhouse.
Los nombres de volumen reservados
clickhouse-storage-volume,
clickhouse-server-tls-volume y
clickhouse-server-custom-ca-volume no pueden
usarse en
podTemplate.volumes.
Para ampliar un volumen, aumenta
Ampliación del almacenamiento
resources.requests.storage y aplica el cambio. El
operador actualiza los PVC existentes sin recrearlos.
spec:
dataVolumeClaimSpec:
resources:
requests:
storage: 200Gi # was 100Gi
La expansión solo funciona cuando la StorageClass subyacente tiene
allowVolumeExpansion: true. Kubernetes no admite reducir un PVC, por lo que el
nuevo tamaño debe ser mayor o igual que el tamaño actual.
Almacenamiento multidisco (JBOD)
spec.additionalVolumeClaimTemplates añade discos adicionales a cada
réplica de ClickHouse además del
dataVolumeClaimSpec principal. Cada entrada es
una plantilla de PVC con nombre —un
metadata.name más una
spec de PVC—,
reconciliada exactamente igual que el disco de datos principal, por lo que el
controlador de StatefulSet crea y conserva un PVC por réplica llamado
<name>-<statefulset>-0.
El operador monta cada volumen adicional en
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: fast-ssd
resources:
requests:
storage: 100Gi
additionalVolumeClaimTemplates:
- metadata:
name: disk1
spec:
storageClassName: fast-ssd
resources:
requests:
storage: 100Gi
- metadata:
name: disk2
spec:
storageClassName: fast-ssd
resources:
requests:
storage: 100Gi
/var/lib/clickhouse/disks/<name>
y genera automáticamente la
storage_configuration de ClickHouse — no tienes que escribirla
a mano. Registra cada disco adicional y lo añade a la política de almacenamiento
default integrada.
El disco de datos principal (
default) y cada disco adicional comparten un único volumen
de la política
default, por lo que ClickHouse distribuye las nuevas partes de datos entre todos ellos
de forma round-robin. La capacidad utilizable es la suma de todos los discos, y cualquier tabla que
no defina su propia
storage_policy — incluidas las tablas
system.* — usa el
conjunto combinado.
La ruta de montaje conserva literalmente el nombre de la plantilla, pero el identificador del disco dentro de
storage_configuration sustituye los guiones por guiones bajos. Una plantilla llamada
cold-disk se monta en
/var/lib/clickhouse/disks/cold-disk y aparece como
cold_disk en la configuración generada.
No necesitas
Políticas de almacenamiento personalizadas
extraConfig para la disposición JBOD anterior: el operador genera
automáticamente la política
default. Usa
spec.settings.extraConfig solo cuando
quieras políticas de almacenamiento además de la predeterminada generada; por ejemplo, una política
por niveles hot/cold con
move_factor y
prefer_not_to_merge, o un disco respaldado por S3.
La configuración que añadas ahí se combina con la
storage_configuration generada.
Consulta la
documentación de almacenamiento de ClickHouse
para ver los campos de la política.
Configurar
Cifrado en reposo
spec.settings.encryption habilita el cifrado en reposo de los datos de la
tabla. El operador genera una clave AES de 16 bytes — almacenada en el Secret del clúster gestionado, o
proporcionada mediante
externalSecret — y una política de almacenamiento dedicada que encapsula cada
disco de datos con el tipo de disco
encrypted de ClickHouse.
El cifrado se habilita por tabla; la política de almacenamiento predeterminada sigue sin cifrar. Seleccione la política cifrada al crear una tabla:
spec:
settings:
encryption: {} # enables the feature; the policy defaults to "encrypted"
Establece
CREATE TABLE secret_data (id UInt64) ENGINE = MergeTree ORDER BY id
SETTINGS storage_policy = 'encrypted';
encryption.policyName para usar otro nombre de política.
Esto cifra con AES-128-CTR las partes de datos de MergeTree escritas mediante la política cifrada. Los metadatos del servidor de ClickHouse y los logs en la raíz de datos no están cubiertos — usa cifrado a nivel de disco, como LUKS o un driver CSI, para esos casos. Al habilitar el cifrado en un clúster en ejecución, se desencadena un rolling restart de una sola vez para inyectar la clave; las réplicas pueden informar brevemente de un error al recargar la configuración hasta que ese reinicio se complete.La clave se almacena en el Secret del clúster administrado por el operador, que pertenece al recurso personalizado y se elimina con él. Las partes cifradas no se pueden leer sin la clave: si los datos cifrados deben sobrevivir a la eliminación del CR (los PVC se conservan), proporciona la clave mediante
externalSecret o haz una copia de seguridad de la entrada
disk-encryption-key
antes de eliminarlo. No elimines el Secret administrado — el operador generaría
una clave nueva y las partes cifradas existentes dejarían de poder leerse.
La configuración del almacenamiento queda prácticamente fija una vez creado un clúster. Las actualizaciones que dejarían huérfanas o volverían a vincular PersistentVolumeClaims se rechazan durante la admisión:
Lo que no puedes cambiar después de la creación
- La presencia de
dataVolumeClaimSpeces inmutable: no puedes agregar un volumen de datos a un clúster creado sin uno, ni eliminarlo de un clúster creado con uno.
- El conjunto de
additionalVolumeClaimTemplateses fijo: no puedes agregar, eliminar ni cambiar de nombre las entradas después de la creación.
- Sí se permite ampliar
resources.requests.storageen una entrada existente (siempre que clase de almacenamiento lo admita; consulta Ampliación del almacenamiento).
- El cifrado no se puede deshabilitar una vez habilitado, y
encryption.policyNameno se puede cambiar de nombre: las tablas que ya usan la política cifrada quedarían inaccesibles.
Referencia de validación
|Condición
|Resultado
|Sin
dataVolumeClaimSpec y sin ningún volumen personalizado en
/var/lib/clickhouse
|Advertencia — posible pérdida de datos al reiniciar
|Volumen personalizado montado en
/var/lib/clickhouse cuando
dataVolumeClaimSpec está configurado
|Rechazado
additionalVolumeClaimTemplates configurado, pero falta
dataVolumeClaimSpec
|Rechazado
|Disco adicional llamado
default
|Rechazado — reservado por el disco predeterminado de ClickHouse
|Nombre de disco adicional que termina en
-encrypted
|Rechazado — entra en conflicto con los nombres de discos cifrados generados
|Disco adicional llamado
clickhouse-storage-volume
|Rechazado — entra en conflicto con el nombre del volumen de datos principal
|Nombre de disco adicional duplicado
|Rechazado
|Nombre que no coincide con
^[a-z]([-a-z0-9]*[a-z0-9])?$ o que supera los 63 caracteres
|Rechazado por el esquema de la CRD
|Agregar o eliminar
dataVolumeClaimSpec después de la creación
|Rechazado
|Agregar, eliminar o cambiar el nombre de
additionalVolumeClaimTemplates después de la creación
|Rechazado
|Nombre de volumen reservado en
podTemplate.volumes
|Rechazado
encryption.policyName configurado como
default
|Rechazado por el esquema de la CRD — la política cifrada no debe reemplazar la política predeterminada
|Deshabilitar
encryption o cambiar el nombre de su política después de la creación
|Rechazado por el esquema de la CRD
- Configuración — la referencia completa de campos, incluido
extraConfig.
- Escalado de clústeres — cómo se añaden y eliminan réplicas y segmentos.