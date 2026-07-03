Cómo el operador restringe el ingreso al pod de Kubernetes del controller manager con NetworkPolicies de Kubernetes para los endpoints de métricas y webhook, cómo habilitarlas y qué espacios de nombres de cliente debes etiquetar.

El operador incluye recursos NetworkPolicy opcionales de Kubernetes que restringen qué tráfico puede llegar al pod de Kubernetes del controller manager; es decir, al proceso del propio operador, no al servidor de ClickHouse ni a los pods de Kubernetes de Keeper. Están desactivados de forma predeterminada, por lo que solo debes habilitarlos cuando quieras aislar el ingreso al operador.

Las políticas cubren los dos puertos que el operador expone a otros clientes: el endpoint de métricas y el admission webhook.

Una NetworkPolicy solo se aplica cuando el plugin de CNI del cluster la implementa (por ejemplo, Calico o Cilium). En un CNI sin compatibilidad con NetworkPolicy, los recursos se crean pero no surten efecto, sin mostrar ningún aviso; Kubernetes no devuelve ningún error. Confirma que tu CNI aplique estas políticas antes de depender de ellas.

​ Lo que crea el gráfico de Helm

Cuando está habilitado, el gráfico crea hasta dos políticas únicamente de Ingreso, ambas seleccionando el pod de Kubernetes del controller manager:

Política Origen permitido Puerto permitido allow-metrics-traffic Espacios de nombres etiquetados con metrics: enabled metrics.port (por defecto, 8080 /TCP) allow-webhook-traffic Espacios de nombres etiquetados con webhook: enabled webhook.port (por defecto, 9443 /TCP)

Ambas políticas declaran únicamente policyTypes: [Ingress] . No restringen la salida del operador ni afectan a los pods de Kubernetes de ClickHouse server o Keeper.

​ Comportamiento de denegación por defecto

Seleccionar un pod de Kubernetes con una NetworkPolicy de ingreso hace que ese pod de Kubernetes pase a denegar por defecto el ingreso: una vez que se aplica cualquiera de estas políticas, se descarta todo el tráfico entrante al pod de Kubernetes del controller manager que no esté permitido explícitamente. Después de habilitarlas, el único ingreso que llega al operador es:

un scrape de métricas desde un espacio de nombres etiquetado con metrics: enabled , y

, y una llamada al admission webhook desde un espacio de nombres etiquetado con webhook: enabled .

Todo lo demás que llegue al pod de Kubernetes se deniega. Este es el endurecimiento previsto, pero significa que un scraper o emisor de llamadas al webhook sin etiquetar deja de funcionar en cuanto las políticas entran en vigor.

​ Habilitar las políticas

Con Helm, active esta opción en sus values:

# values.yaml networkPolicy : enabled : true

helm upgrade --install clickhouse-operator \ oci://ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-helm \ -n clickhouse-operator-system --create-namespace \ -f values.yaml

allow-webhook-traffic también requiere webhook.enabled: true (el valor predeterminado), por lo que deshabilitar el webhook también elimina su política.

kubectl , descomente la sección [NETWORK POLICY] como se describe en la Con los manifiestos sin procesar de, descomente la seccióncomo se describe en la guía de instalación de kubectl . Los manifiestos sin procesar incluyen las mismas dos políticas.

​ Etiquetado de los espacios de nombres del client

Como ambas políticas coinciden con el origen mediante namespaceSelector , todo espacio de nombres que necesite llegar al operador debe llevar la etiqueta correspondiente. Un scrape o una llamada de webhook desde un espacio de nombres sin etiquetar se descarta.

# Allow a Prometheus namespace to scrape the metrics endpoint kubectl label namespace < prometheus-namespac e > metrics=enabled # Allow webhook callers from a given namespace kubectl label namespace < caller-namespac e > webhook=enabled

NetworkPolicy controla el acceso, mientras que la vinculación del Rol de clúster controla la autorización. Ambos deben estar configurados para que un scrape seguro funcione correctamente. Combina esto con el RBAC de métricas descrito en Monitorización → Protección del endpoint de métricas : lacontrola el acceso, mientras que la vinculación del Rol de clúster controla la autorización. Ambos deben estar configurados para que un scrape seguro funcione correctamente.

Las solicitudes del webhook de admisión se originan en el Kubernetes API server, no en un pod de Kubernetes normal. Que ese tráfico esté sujeto a una NetworkPolicy , y desde qué origen aparezca, depende de la topología del plano de control y del CNI; en particular, los planos de control gestionados pueden llegar al webhook desde una dirección que ningún namespaceSelector puede identificar. Si el tráfico del servidor de API no está cubierto por un espacio de nombres con webhook: enabled , habilitar allow-webhook-traffic puede bloquear la admisión y hacer que las solicitudes de creación y actualización de ClickHouseCluster / KeeperCluster agoten el tiempo de espera. Prueba la admisión en un clúster no de production después de habilitarlo y añade una regla explícita de permiso para el servidor de API si es necesario.

NS = clickhouse-operator-system # The policies exist kubectl -n $NS get networkpolicy # Inspect the selectors and allowed sources kubectl -n $NS describe networkpolicy

Después de habilitarlo, confirma que:

Prometheus siga recopilando métricas desde el endpoint de métricas (su espacio de nombres está etiquetado con metrics: enabled y asociado al Rol de clúster metrics-reader).

y asociado al Rol de clúster metrics-reader). Crear o actualizar un ClickHouseCluster siga pasando la validación de admisión (el webhook es accesible).

Si un scrape no devuelve datos o la aplicación de un CR se queda bloqueada, la causa más probable es un espacio de nombres de origen sin etiquetar o la advertencia anterior sobre la accesibilidad del servidor API.

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