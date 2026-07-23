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Esta guía explica cómo instalar el ClickHouse Operator con kubectl y archivos de manifiesto.

Requisitos previos

  • Clúster de Kubernetes v1.28.0 o posterior
  • kubectl v1.28.0 o posterior
  • Permisos de administrador del clúster

Instalar desde los manifiestos de la versión

Requiere cert-manager para emitir certificados para el webhook.
Instale el operador y los CRD de la versión más reciente:
La aplicación del lado del servidor es obligatoria porque los CRD combinados superan el límite de tamaño de la aplicación del lado del client. Para los entornos que solo admiten la aplicación del lado del client, use la variante de CRD sin descripciones:
Esto hará lo siguiente:
  1. Crear el espacio de nombres clickhouse-operator-system
  2. Instalar las definiciones de recursos personalizados (CRD) para ClickHouseCluster y KeeperCluster
  3. Crear las ServiceAccounts, Roles y RoleBindings necesarias
  4. Desplegar el controller manager del operador
  5. Registrar webhooks para la validación de recursos y la aplicación de valores predeterminados
  6. Configurar certificados SSL con cert-manager
  7. Habilitar el endpoint de métricas

Verificar la instalación

Compruebe que el operador se esté ejecutando:
Resultado esperado:
Verifique que las CRD estén instaladas:
Resultado esperado:

Configurar opciones personalizadas para desplegar

Si quieres configurar las opciones para desplegar el operador, sigue estos pasos.
1

Clonar el repositorio

2

Configurar las opciones de instalación

Edita config/default/kustomization.yaml para habilitar o deshabilitar funciones según sea necesario.
  • Para deshabilitar los webhooks, comenta las secciones [WEBHOOK] y [CERTMANAGER].
  • Para habilitar un endpoint de métricas seguro, comenta las secciones [METRICS] y descomenta las secciones [METRICS SECURE] y [CERTMANAGER].
  • Para habilitar ServiceMonitor para Prometheus Operator, descomenta la sección [PROMETHEUS].
  • Para habilitar las políticas de red del operador, descomenta la sección [NETWORK POLICY].
3

Compilar y desplegar

Compila los manifiestos del operador y aplícalos:
Última modificación el 23 de julio de 2026