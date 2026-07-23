Esta guía explica cómo instalar el ClickHouse Operator con kubectl y archivos de manifiesto.

Instalar el ClickHouse Operator con kubectl

Esta guía explica cómo instalar el ClickHouse Operator con kubectl y archivos de manifiesto.

​ Requisitos previos

Clúster de Kubernetes v1.28.0 o posterior

kubectl v1.28.0 o posterior

Permisos de administrador del clúster

​ Instalar desde los manifiestos de la versión

Requiere cert-manager para emitir certificados para el webhook.

Instale el operador y los CRD de la versión más reciente:

kubectl apply --server-side --force-conflicts -f https://github.com/ClickHouse/clickhouse-operator/releases/latest/download/clickhouse-operator.yaml

La aplicación del lado del servidor es obligatoria porque los CRD combinados superan el límite de tamaño de la aplicación del lado del client. Para los entornos que solo admiten la aplicación del lado del client, use la variante de CRD sin descripciones:

kubectl apply -f https://github.com/ClickHouse/clickhouse-operator/releases/latest/download/clickhouse-operator-stripped-crds.yaml

Esto hará lo siguiente:

Crear el espacio de nombres clickhouse-operator-system Instalar las definiciones de recursos personalizados (CRD) para ClickHouseCluster y KeeperCluster Crear las ServiceAccounts, Roles y RoleBindings necesarias Desplegar el controller manager del operador Registrar webhooks para la validación de recursos y la aplicación de valores predeterminados Configurar certificados SSL con cert-manager Habilitar el endpoint de métricas

​ Verificar la instalación

Compruebe que el operador se esté ejecutando:

kubectl get pods -n clickhouse-operator-system

Resultado esperado:

NAME READY STATUS RESTARTS AGE clickhouse-operator-controller-manager-xxxxxxxxxx 1/1 Running 0 1m

Verifique que las CRD estén instaladas:

kubectl get crd | grep clickhouse.com

Resultado esperado:

clickhouseclusters.clickhouse.com 2025-01-06T00:00:00Z keeperclusters.clickhouse.com 2025-01-06T00:00:00Z

​ Configurar opciones personalizadas para desplegar

Si quieres configurar las opciones para desplegar el operador, sigue estos pasos.