Cómo escalar las réplicas y los segmentos de ClickHouse y los miembros del quórum de Keeper, y qué hace automáticamente el operador.

Para escalar un clúster, edite el número de réplicas y segmentos en el recurso personalizado. El operador reconcilia el clúster en ejecución con la nueva topología: crea o elimina los StatefulSets de cada réplica, mantiene el esquema sincronizado y refleja el progreso mediante las condiciones de estado.

Esta guía explica cómo escalar las réplicas y los segmentos de ClickHouseCluster , cómo escalar de forma segura el quórum de un KeeperCluster y qué condiciones observar mientras una operación de escalado está en curso.

Un ClickHouseCluster siempre necesita un Keeper, al que se hace referencia mediante el campo obligatorio spec.keeperClusterRef ; el operador coordina el clúster a través de él independientemente de su tamaño. Para ejecutar más de una réplica por segmento, los datos también deben residir en tablas ReplicatedMergeTree , ya que la replicación es lo que permite que una segunda réplica pueda servir las mismas filas.

​ Escalado de réplicas

spec.replicas establece el número de réplicas en cada segmento. Cada réplica se ejecuta en su propio StatefulSet llamado <cluster>-clickhouse-<shard>-<replica> , por lo que un clúster con shards: 2 y replicas: 3 ejecuta seis StatefulSets.

Aumente o reduzca la cantidad directamente:

spec : replicas : 3 # was 1 keeperClusterRef : name : my-keeper

Al ampliar la escala, el operador crea los nuevos StatefulSets por réplica, espera a que cada pod de Kubernetes esté listo y, a continuación, sincroniza el esquema con las nuevas réplicas (consulte Sincronización automática del esquema ). Al reducir la escala, elimina los StatefulSets sobrantes y limpia los registros obsoletos de réplicas de la base de datos replicada que dejaron las réplicas eliminadas.

​ Escalado de segmentos

spec.shards establece el número de segmentos. Cada segmento nuevo añade un conjunto completo de StatefulSets por réplica, y el operador crea un establece el número de segmentos. Cada segmento nuevo añade un conjunto completo de StatefulSets por réplica, y el operador crea un PodDisruptionBudget por segmento para que una interrupción en un segmento no se contabilice para otro.

spec : shards : 3 # was 1 replicas : 2

Cada segmento contiene una porción distinta de los datos, y el operador no copia ni mueve filas entre segmentos. Una tabla Distributed o un esquema de enrutamiento explícito decide en qué segmento acaba una fila, por lo que agregar un segmento proporciona un destino para las nuevas escrituras sin afectar a las filas ya almacenadas en los segmentos existentes.

​ Sincronización automática del esquema

Cuando spec.settings.enableDatabaseSync es true (valor predeterminado), el operador mantiene el esquema sincronizado a medida que cambia la topología:

Al ampliar la escala — una vez que al menos dos réplicas están listas, el operador replica las definiciones de las bases de datos en las réplicas recién creadas, de modo que una réplica nueva se una con las mismas bases de datos Replicated y de integración que el resto del clúster.

— una vez que al menos dos réplicas están listas, el operador replica las definiciones de las bases de datos en las réplicas recién creadas, de modo que una réplica nueva se una con las mismas bases de datos y de integración que el resto del clúster. Al reducir la escala — antes de que desaparezca una réplica, el operador elimina el registro de esa réplica de cada base de datos Replicated con SYSTEM DROP DATABASE REPLICA , para que el clúster reducido no espere a una réplica de base de datos Replicated que ya no existe.

Esto cubre las bases de datos Replicated y los motores de base de datos de integración. No mueve datos de tablas: los datos a nivel de fila residen en tablas ReplicatedMergeTree y se replican mediante Keeper de forma independiente de esta sincronización del esquema. Con una sola réplica lista, no hay nada que replicar, por lo que el operador omite este paso y registra que no tiene ningún destino.

Establece enableDatabaseSync: false para desactivar este comportamiento, por ejemplo, cuando una herramienta externa se encarga de la propagación del esquema. En ese caso, el operador informa del motivo SchemaSyncDisabled en la condición SchemaInSync .

​ Condiciones que debe vigilar

Inspeccione el progreso del recurso personalizado mientras se ejecuta una operación de escalado:

kubectl get clickhousecluster sample -o yaml | sed -n '/conditions:/,/^[^ ]/p'

Condición Motivo Significado ClusterSizeAligned UpToDate El número de réplicas en ejecución coincide con la topología solicitada ClusterSizeAligned ScalingUp El operador está añadiendo réplicas ClusterSizeAligned ScalingDown El operador está eliminando réplicas SchemaInSync ReplicasInSync Las bases de datos existen en todas las réplicas y se han limpiado los metadatos obsoletos SchemaInSync DatabasesNotCreated El operador aún no ha terminado de crear las bases de datos en las nuevas réplicas SchemaInSync ReplicasNotCleanedUp Los metadatos obsoletos de las réplicas tras una reducción de escala aún no se han eliminado SchemaInSync SchemaSyncDisabled enableDatabaseSync es false Ready AllShardsReady Cada segmento tiene una réplica lista Ready SomeShardsNotReady Al menos un segmento no tiene ninguna réplica lista

Una operación de escalado se completa cuando ClusterSizeAligned informa UpToDate , SchemaInSync informa ReplicasInSync y Ready informa AllShardsReady .

​ Escalado de Keeper

Un KeeperCluster ejecuta un quorum de RAFT, por lo que el operador modifica sus miembros una réplica cada vez y solo cuando el clúster se encuentra en un estado estable. Esto protege el quorum: un clúster 2F+1 tolera la caída de F miembros, de modo que un clúster de 3 nodos sigue funcionando si falta un miembro y uno de 5 nodos, si faltan dos.

spec : replicas : 5 # was 3

maxUnavailable: replicas/2 para preservar el quórum durante interrupciones voluntarias. Al aumentar la escala, el operador añade al quórum el ID de réplica libre más bajo; al reducirla, elimina el ID más alto. Cada paso espera a que el quórum se estabilice antes de iniciar el siguiente. El PodDisruptionBudget de Keeper usa de forma predeterminadapara preservar el quórum durante interrupciones voluntarias.

La condición ScaleAllowed indica si el quórum puede cambiar de miembros en este momento:

Motivo Significado ReadyToScale El quórum es estable y el operador puede añadir o eliminar un miembro ReplicaHasPendingChanges Una réplica aún tiene un cambio de configuración pendiente ReplicaNotReady Una réplica no está lista, por lo que los cambios de miembros deben esperar NoQuorum El clúster no tiene quórum y no puede cambiar de miembros de forma segura WaitingFollowers El operador está esperando a que los seguidores se pongan al día