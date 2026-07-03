ClickHouseCluster, cómo escalar de forma segura el quórum de un
KeeperCluster y qué condiciones observar mientras una operación de escalado está en curso.
Un
ClickHouseCluster siempre necesita un Keeper, al que se hace referencia mediante el campo obligatorio
spec.keeperClusterRef; el operador coordina el clúster a través de él independientemente de su tamaño. Para ejecutar más de una réplica por segmento, los datos también deben residir en tablas
ReplicatedMergeTree, ya que la replicación es lo que permite que una segunda réplica pueda servir las mismas filas.
Escalado de réplicas
spec.replicas establece el número de réplicas en cada segmento. Cada réplica se ejecuta en su propio StatefulSet llamado
<cluster>-clickhouse-<shard>-<replica>, por lo que un clúster con
shards: 2 y
replicas: 3 ejecuta seis StatefulSets.
Aumente o reduzca la cantidad directamente:
Al ampliar la escala, el operador crea los nuevos StatefulSets por réplica, espera a que cada pod de Kubernetes esté listo y, a continuación, sincroniza el esquema con las nuevas réplicas (consulte Sincronización automática del esquema). Al reducir la escala, elimina los StatefulSets sobrantes y limpia los registros obsoletos de réplicas de la base de datos replicada que dejaron las réplicas eliminadas.
spec:
replicas: 3 # was 1
keeperClusterRef:
name: my-keeper
Escalado de segmentos
spec.shards establece el número de segmentos. Cada segmento nuevo añade un conjunto completo de StatefulSets por réplica, y el operador crea un PodDisruptionBudget por segmento para que una interrupción en un segmento no se contabilice para otro.
Cada segmento contiene una porción distinta de los datos, y el operador no copia ni mueve filas entre segmentos. Una tabla
spec:
shards: 3 # was 1
replicas: 2
Distributed o un esquema de enrutamiento explícito decide en qué segmento acaba una fila, por lo que agregar un segmento proporciona un destino para las nuevas escrituras sin afectar a las filas ya almacenadas en los segmentos existentes.
Cuando
Sincronización automática del esquema
spec.settings.enableDatabaseSync es
true (valor predeterminado), el operador mantiene el esquema sincronizado a medida que cambia la topología:
- Al ampliar la escala — una vez que al menos dos réplicas están listas, el operador replica las definiciones de las bases de datos en las réplicas recién creadas, de modo que una réplica nueva se una con las mismas bases de datos
Replicatedy de integración que el resto del clúster.
- Al reducir la escala — antes de que desaparezca una réplica, el operador elimina el registro de esa réplica de cada base de datos
Replicatedcon
SYSTEM DROP DATABASE REPLICA, para que el clúster reducido no espere a una réplica de base de datos
Replicatedque ya no existe.
Replicated y los motores de base de datos de integración. No mueve datos de tablas: los datos a nivel de fila residen en tablas
ReplicatedMergeTree y se replican mediante Keeper de forma independiente de esta sincronización del esquema. Con una sola réplica lista, no hay nada que replicar, por lo que el operador omite este paso y registra que no tiene ningún destino.
Establece
enableDatabaseSync: false para desactivar este comportamiento, por ejemplo, cuando una herramienta externa se encarga de la propagación del esquema. En ese caso, el operador informa del motivo
SchemaSyncDisabled en la condición
SchemaInSync.
Inspeccione el progreso del recurso personalizado mientras se ejecuta una operación de escalado:
Condiciones que debe vigilar
kubectl get clickhousecluster sample -o yaml | sed -n '/conditions:/,/^[^ ]/p'
Una operación de escalado se completa cuando
|Condición
|Motivo
|Significado
ClusterSizeAligned
UpToDate
|El número de réplicas en ejecución coincide con la topología solicitada
ClusterSizeAligned
ScalingUp
|El operador está añadiendo réplicas
ClusterSizeAligned
ScalingDown
|El operador está eliminando réplicas
SchemaInSync
ReplicasInSync
|Las bases de datos existen en todas las réplicas y se han limpiado los metadatos obsoletos
SchemaInSync
DatabasesNotCreated
|El operador aún no ha terminado de crear las bases de datos en las nuevas réplicas
SchemaInSync
ReplicasNotCleanedUp
|Los metadatos obsoletos de las réplicas tras una reducción de escala aún no se han eliminado
SchemaInSync
SchemaSyncDisabled
enableDatabaseSync es
false
Ready
AllShardsReady
|Cada segmento tiene una réplica lista
Ready
SomeShardsNotReady
|Al menos un segmento no tiene ninguna réplica lista
ClusterSizeAligned informa
UpToDate,
SchemaInSync informa
ReplicasInSync y
Ready informa
AllShardsReady.
Un
Escalado de Keeper
KeeperCluster ejecuta un quorum de RAFT, por lo que el operador modifica sus miembros una réplica cada vez y solo cuando el clúster se encuentra en un estado estable. Esto protege el quorum: un clúster
2F+1 tolera la caída de
F miembros, de modo que un clúster de 3 nodos sigue funcionando si falta un miembro y uno de 5 nodos, si faltan dos.
Al aumentar la escala, el operador añade al quórum el ID de réplica libre más bajo; al reducirla, elimina el ID más alto. Cada paso espera a que el quórum se estabilice antes de iniciar el siguiente. El PodDisruptionBudget de Keeper usa de forma predeterminada
spec:
replicas: 5 # was 3
maxUnavailable: replicas/2 para preservar el quórum durante interrupciones voluntarias.
La condición
ScaleAllowed indica si el quórum puede cambiar de miembros en este momento:
Escala Keeper de uno en uno y deja que
|Motivo
|Significado
ReadyToScale
|El quórum es estable y el operador puede añadir o eliminar un miembro
ReplicaHasPendingChanges
|Una réplica aún tiene un cambio de configuración pendiente
ReplicaNotReady
|Una réplica no está lista, por lo que los cambios de miembros deben esperar
NoQuorum
|El clúster no tiene quórum y no puede cambiar de miembros de forma segura
WaitingFollowers
|El operador está esperando a que los seguidores se pongan al día
ScaleAllowed vuelva a
ReadyToScale entre cambios. Saltar varios miembros a la vez no evita la reconciliación paso a paso: el operador sigue recorriendo el quórum, un miembro por paso.