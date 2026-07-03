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Esta guía explica cómo instalar el ClickHouse Operator con Operator Lifecycle Manager (OLM).

Requisitos previos

  • Clúster de Kubernetes versión 1.28.0 o posterior
  • kubectl configurado para acceder a su clúster
  • Permisos de administrador del clúster
  • OLM (Operator Lifecycle Manager) instalado

Instalar OLM

Si OLM aún no está instalado en su clúster, instálelo:

Instalar el operador

Instalar desde el catálogo de GitHub

Desinstalación

Puedes encontrar más información sobre cómo desinstalar en la documentación de OLM.

Recursos adicionales

Última modificación el 3 de julio de 2026