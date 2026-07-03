# Eliminar la Subscription

kubectl delete subscription clickhouse-operator -n clickhouse-operator-system

# Buscar todos los recursos asociados

kubectl get operator clickhouse-operator.clickhouse-operator-system -o=jsonpath= "{.status.components.refs}" | jq 'map({kind, name})'

# Eliminar los recursos asociados (CRDs, Deployments, etc.)

kubectl delete < resourc e > < nam e > [-n < namespac e > ] # Repetir para cada recurso encontrado

# Eliminar el OperatorGroup (opcional):

kubectl delete operatorgroup clickhouse-operator-group -n clickhouse-operator-system

# Eliminar la vista del operador