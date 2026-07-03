Requisitos previos
- Clúster de Kubernetes versión 1.28.0 o posterior
- kubectl configurado para acceder a su clúster
- Permisos de administrador del clúster
- OLM (Operator Lifecycle Manager) instalado
Si OLM aún no está instalado en su clúster, instálelo:
Instalar OLM
# Verificar si OLM está instalado
kubectl get ns olm
# Si no está instalado, instalar OLM
curl -sL https://github.com/operator-framework/operator-lifecycle-manager/releases/download/v0.28.0/install.sh | bash -s v0.28.0
Instalar el operador
Instalar desde el catálogo de GitHub
# Crear el espacio de nombres del operador
kubectl create namespace clickhouse-operator-system
# Crear un CatalogSource
kubectl apply -f - <<EOF
apiVersion: operators.coreos.com/v1alpha1
kind: CatalogSource
metadata:
name: clickhouse-operator-catalog
namespace: clickhouse-operator-system
spec:
sourceType: grpc
image: ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-catalog:latest
displayName: ClickHouse Operator
publisher: ClickHouse
updateStrategy:
registryPoll:
interval: 30m
EOF
# Crear el OperatorGroup
kubectl apply -f - <<EOF
apiVersion: operators.coreos.com/v1
kind: OperatorGroup
metadata:
name: clickhouse-operator-group
namespace: clickhouse-operator-system
EOF
# Crear la Subscription
kubectl apply -f - <<EOF
apiVersion: operators.coreos.com/v1alpha1
kind: Subscription
metadata:
name: clickhouse-operator
namespace: clickhouse-operator-system
spec:
channel: stable-v0
name: clickhouse-operator
source: clickhouse-operator-catalog
sourceNamespace: clickhouse-operator-system
installPlanApproval: Automatic
EOF
Desinstalación
Puedes encontrar más información sobre cómo desinstalar en la documentación de OLM.
# Eliminar la Subscription
kubectl delete subscription clickhouse-operator -n clickhouse-operator-system
# Buscar todos los recursos asociados
kubectl get operator clickhouse-operator.clickhouse-operator-system -o=jsonpath="{.status.components.refs}" | jq 'map({kind, name})'
# Eliminar los recursos asociados (CRDs, Deployments, etc.)
kubectl delete <resource> <name> [-n <namespace>] # Repetir para cada recurso encontrado
# Eliminar el OperatorGroup (opcional):
kubectl delete operatorgroup clickhouse-operator-group -n clickhouse-operator-system
# Eliminar la vista del operador
kubectl delete operator clickhouse-operator.clickhouse-operator-system