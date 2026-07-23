spec.settings.tls, consulta
Configuración → Configuración de TLS/SSL
y la Referencia de la API.
Requisitos previos
- Un clúster de ClickHouse en ejecución gestionado por el operador (consulte la Introducción).
- cert-manager instalado en el clúster.
- Acceso con
kubectlal espacio de nombres del clúster.
Secret de Kubernetes
que usted proporciona. cert-manager es la forma recomendada de generar y
rotar ese
Secret, pero cualquier herramienta que escriba un
Secret en el formato esperado funciona.
TLS se habilita haciendo que
Cómo debe ser el formato de los certificados para el operador
spec.settings.tls.serverCertSecret apunte a un Secret que
contiene el par de claves del servidor:
Este es exactamente el formato que cert-manager genera para un recurso
|Clave del Secret
|Contenido
|Obligatorio
tls.crt
|Certificado de servidor en formato PEM
|Sí
tls.key
|Clave privada en formato PEM
|Sí
Certificate, por lo que no
hace falta ninguna conversión. El operador lo monta en cada pod de Kubernetes en
/etc/clickhouse-server/tls/ y lo incorpora a la configuración
openSSL de ClickHouse.
serverCertSecret es obligatorio cuando
tls.enabled: true. El webhook de
validación rechaza un clúster que habilita TLS sin él, y rechaza
required: true
salvo que
enabled: true.
1
Preparar una CA con cert-manager
La configuración más reproducible es una CA autofirmada que luego firma el certificado del servidor. Así obtienes un
ca.crt estable en el que los clientes pueden confiar.
En producción, reemplaza el Bootstrap autofirmado por tu emisor real (una CA corporativa, Vault, ACME, etc.). Solo cambia el Paso 2: la configuración del clúster es idéntica.
# A self-signed issuer used only to mint the CA certificate
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Issuer
metadata:
name: selfsigned-bootstrap
namespace: <namespace>
spec:
selfSigned: {}
---
# The CA certificate itself
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
name: clickhouse-ca
namespace: <namespace>
spec:
isCA: true
commonName: clickhouse-ca
secretName: clickhouse-ca
privateKey:
algorithm: ECDSA
size: 256
issuerRef:
name: selfsigned-bootstrap
kind: Issuer
---
# A CA issuer that signs leaf certificates from the CA above
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Issuer
metadata:
name: clickhouse-ca-issuer
namespace: <namespace>
spec:
ca:
secretName: clickhouse-ca
2
Emitir el certificado del servidor
Solicita un certificado de entidad final al emisor de la CA. Los
dnsNames deben cubrir la forma en que
los clientes acceden a los pods de Kubernetes. El operador crea un único Service headless llamado
<cluster-name>-clickhouse-headless, y cada pod de Kubernetes de réplica es accesible en
<cluster-name>-clickhouse-<shard>-<index>-0.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc.cluster.local.
Un comodín para el dominio del servicio headless cubre todas las réplicas:
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
name: clickhouse-server
namespace: <namespace>
spec:
secretName: clickhouse-cert # <-- the Secret the operator will read
duration: 8760h # 1 year
renewBefore: 720h # rotate 30 days early
issuerRef:
name: clickhouse-ca-issuer
kind: Issuer
dnsNames:
- "*.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc"
- "*.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc.cluster.local"
- "localhost"
cert-manager crea el Secret
El operador no crea un Service para todo el clúster (con balanceo de carga). Si quieres un único endpoint estable al que conectarte, crea tu propio Service de tipo
ClusterIP
que seleccione los pods de Kubernetes del clúster y añade su nombre DNS a
dnsNames más arriba.
clickhouse-cert con
tls.crt,
tls.key y
ca.crt, y lo renueva antes de que caduque. Verifica que exista:
kubectl -n <namespace> get secret clickhouse-cert -o jsonpath='{.data}' | jq 'keys'
# ["ca.crt","tls.crt","tls.key"]
3
Habilitar TLS en el clúster
Configura el clúster para que use el Secret:
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
name: <cluster-name>
namespace: <namespace>
spec:
settings:
tls:
enabled: true
required: true # disable the insecure ports entirely
serverCertSecret:
name: clickhouse-cert
Lo que hace el operadorCuando
tls.enabled: true, el operador:
- Abre los puertos seguros en cada pod de Kubernetes y en el Service headless:
9440(TLS nativo) y
8443(HTTPS). Se añaden junto con los puertos existentes.
- Monta el Secret en
/etc/clickhouse-server/tls/y genera el bloque
openSSLde ClickHouse con
verificationMode: relaxed,
disableProtocols: sslv2,sslv3y
preferServerCiphers: true. Estos son los valores predeterminados; consulta Personalizar la configuración de TLS para cambiarlos.
required: true, el operador además:
- Elimina los puertos inseguros
9000(nativo) y
8123(HTTP): solo permanecen las variantes TLS, por lo que los client en texto plano ya no pueden conectarse.
- Cambia la probe de liveness del pod de Kubernetes al puerto nativo seguro
9440, para que la comprobación de estado siga funcionando sin un listener en texto plano.
Los puertos TLS
8443 y
9440 están reservados por el webhook incondicionalmente,
incluso cuando TLS está desactivado, por lo que cambiar
tls.enabled más adelante nunca entra en conflicto con una
entrada de
spec.additionalPorts. Consulta
Configuración →
additionalPorts.
4
Conectar mediante TLS
Con
required: true, los clientes deben usar los puertos seguros y confiar en la CA. Accede
a un pod de Kubernetes de réplica específico a través del Service headless (o de tu propio Service de tipo
ClusterIP
si creaste uno).Protocolo nativo (
clickhouse-client, puerto
9440):
HTTPS (puerto
clickhouse-client --secure \
--host <cluster-name>-clickhouse-0-0-0.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc.cluster.local \
--port 9440 \
--ca-certificate /path/to/ca.crt \
--query "SELECT 1"
8443):
Extrae
curl --cacert /path/to/ca.crt \
"https://<cluster-name>-clickhouse-0-0-0.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc.cluster.local:8443/?query=SELECT%201"
ca.crt directamente del Secret para pruebas locales:
kubectl -n <namespace> get secret clickhouse-cert \
-o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > ca.crt
Habilitar TLS en el clúster de ClickHouse no cifra la conexión con Keeper. Habilítelo en el
Cifrado del tráfico de Keeper
KeeperCluster de forma independiente: emita un certificado para el servicio
de Keeper (pasos 1–2 con los
dnsNames del servicio de Keeper) y haga referencia a él:
Keeper expone su puerto de client seguro en
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: KeeperCluster
metadata:
name: <keeper-name>
namespace: <namespace>
spec:
settings:
tls:
enabled: true
required: true
serverCertSecret:
name: keeper-cert
2281. Una vez que Keeper tiene TLS habilitado, el
clúster de ClickHouse se conecta a él automáticamente a través de TLS; no se requiere ninguna configuración adicional en el
lado de ClickHouseCluster. ClickHouse verifica el certificado de Keeper con el almacén de confianza
del sistema, además de cualquier
caBundle que configure.
De forma predeterminada, ClickHouse verifica los peers a los que se conecta (otras réplicas, Keeper, dictionary sources de HTTPS, S3, …) con el almacén de confianza del sistema. Para confiar además en una CA privada —una CA autofirmada o interna cuya raíz no está en el almacén del sistema— proporcione un
Bundle de CA personalizado
caBundle:
El operador monta este paquete y lo añade al almacén de confianza del
spec:
settings:
tls:
enabled: true
serverCertSecret:
name: clickhouse-cert
caBundle:
name: <ca-secret-name>
key: ca.crt
client de
openSSL
(
caConfig). El almacén de confianza del sistema sigue vigente: se confía en su CA privada además
de en las raíces públicas, por lo que las conexiones a endpoints públicos siguen funcionando. Para una
configuración autofirmada, haga que
caBundle apunte a la clave
ca.crt del mismo Secret que cert-manager
escribió (como en el ejemplo
cluster_with_ssl).
El bloque
Personalizar la configuración de TLS
openSSL que genera el operador es la configuración predeterminada, no un límite. Se escribe
en la configuración principal del servidor; todo lo que esté en
spec.settings.extraConfig se renderiza en
config.d/99-extra-config.yaml, que ClickHouse combina al final, por lo que sobrescribe los
valores generados.
Para reforzar la configuración predeterminada —por ejemplo, exigir una verificación estricta del extremo remoto y elevar el
protocolo mínimo a TLS 1.2—, establezca las claves de
openSSL.server que quiera cambiar:
La combinación se realiza por clave: solo se reemplazan los valores que defines, y las claves generadas que omites (rutas de los certificados, configuración de la CA) se conservan. Consulta las opciones de configuración del servidor para
spec:
settings:
extraConfig:
openSSL:
server:
verificationMode: strict
disableProtocols: "sslv2,sslv3,tlsv1,tlsv1_1"
openSSL
para ver las opciones disponibles, y
Configuración → Configuración adicional integrada
para saber cómo se combina
extraConfig.
Verifique que los puertos seguros estén abiertos en el Service headless:
Verificar y solucionar problemas
Confirme que el certificado esté montado en el pod de Kubernetes:
kubectl -n <namespace> get svc <cluster-name>-clickhouse-headless \
-o jsonpath='{.spec.ports[*].name}'
# expect: ... tcp-secure http-secure (and NO tcp/http when required: true)
kubectl -n <namespace> exec <pod> -- ls /etc/clickhouse-server/tls/
# clickhouse-server.crt clickhouse-server.key (plus custom-ca.crt when caBundle is set)
|Síntoma
|Causa probable
|Los pods no se inician / error al montar el volumen tras habilitar TLS
|Falta el Secret indicado o no contiene
tls.crt/
tls.key (o, cuando se establece
caBundle, el Secret o la clave a la que hace referencia). El operador no valida el contenido del Secret; si faltan claves, esto se manifiesta como un error al montar el volumen del pod de Kubernetes, no como una condición de estado específica. Inspecciona el pod de Kubernetes con
kubectl describe pod.
|El webhook rechaza el clúster
|Se estableció
required: true sin
enabled: true, o
enabled: true sin
serverCertSecret.
certificate verify failed del Client
|El Client no confía en la CA. Pasa el
ca.crt del Secret o comprueba que los
dnsNames del certificado incluyan el host al que te conectas.
|Un Client en texto sin cifrar de repente no puede conectarse
required: true quitó los puertos
9000/
8123. Cambia el Client a
9440/
8443, o establece
required: false para mantener abiertos los puertos no seguros durante la migración.
Véase también
- Configuración → Configuración de TLS/SSL — referencia de campos
- Configuración →
additionalPorts— puertos reservados
- Referencia de la API → ClusterTLSSpec
- Configuración del servidor
openSSL— opciones de TLS que se pueden sobrescribir mediante
extraConfig