Cómo proteger un clúster de ClickHouse con TLS mediante cert-manager, incluidas las conexiones de Client y el cifrado de Keeper.

Esta guía explica cómo cifrar un clúster de ClickHouse de extremo a extremo: emitir un certificado con cert-manager , habilitar TLS en el clúster, conectar un Client a través de los puertos seguros y extender el cifrado al tráfico de coordinación de Keeper.

​ Requisitos previos

Un clúster de ClickHouse en ejecución gestionado por el operador (consulte la Introducción).

cert-manager instalado en el clúster.

Acceso con kubectl al espacio de nombres del clúster.

El operador no genera certificados por sí mismo, sino que consume un Secret de Kubernetes que usted proporciona. cert-manager es la forma recomendada de generar y rotar ese Secret , pero cualquier herramienta que escriba un Secret en el formato esperado funciona.

​ Cómo debe ser el formato de los certificados para el operador

TLS se habilita haciendo que spec.settings.tls.serverCertSecret apunte a un Secret que contiene el par de claves del servidor:

Clave del Secret Contenido Obligatorio tls.crt Certificado de servidor en formato PEM Sí tls.key Clave privada en formato PEM Sí

Este es exactamente el formato que cert-manager genera para un recurso Certificate , por lo que no hace falta ninguna conversión. El operador lo monta en cada pod de Kubernetes en /etc/clickhouse-server/tls/ y lo incorpora a la configuración openSSL de ClickHouse.

serverCertSecret es obligatorio cuando tls.enabled: true . El webhook de validación rechaza un clúster que habilita TLS sin él, y rechaza required: true salvo que enabled: true .

1 Preparar una CA con cert-manager La configuración más reproducible es una CA autofirmada que luego firma el certificado del servidor. Así obtienes un ca.crt estable en el que los clientes pueden confiar. # A self-signed issuer used only to mint the CA certificate apiVersion : cert-manager.io/v1 kind : Issuer metadata : name : selfsigned-bootstrap namespace : <namespace> spec : selfSigned : {} --- # The CA certificate itself apiVersion : cert-manager.io/v1 kind : Certificate metadata : name : clickhouse-ca namespace : <namespace> spec : isCA : true commonName : clickhouse-ca secretName : clickhouse-ca privateKey : algorithm : ECDSA size : 256 issuerRef : name : selfsigned-bootstrap kind : Issuer --- # A CA issuer that signs leaf certificates from the CA above apiVersion : cert-manager.io/v1 kind : Issuer metadata : name : clickhouse-ca-issuer namespace : <namespace> spec : ca : secretName : clickhouse-ca En producción, reemplaza el Bootstrap autofirmado por tu emisor real (una CA corporativa, Vault, ACME, etc.). Solo cambia el Paso 2: la configuración del clúster es idéntica. 2 Emitir el certificado del servidor Solicita un certificado de entidad final al emisor de la CA. Los dnsNames deben cubrir la forma en que los clientes acceden a los pods de Kubernetes. El operador crea un único Service headless llamado <cluster-name>-clickhouse-headless , y cada pod de Kubernetes de réplica es accesible en <cluster-name>-clickhouse-<shard>-<index>-0.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc.cluster.local . Un comodín para el dominio del servicio headless cubre todas las réplicas: apiVersion : cert-manager.io/v1 kind : Certificate metadata : name : clickhouse-server namespace : <namespace> spec : secretName : clickhouse-cert # <-- the Secret the operator will read duration : 8760h # 1 year renewBefore : 720h # rotate 30 days early issuerRef : name : clickhouse-ca-issuer kind : Issuer dnsNames : - "*.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc" - "*.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc.cluster.local" - "localhost" El operador no crea un Service para todo el clúster (con balanceo de carga). Si quieres un único endpoint estable al que conectarte, crea tu propio Service de tipo ClusterIP que seleccione los pods de Kubernetes del clúster y añade su nombre DNS a dnsNames más arriba. cert-manager crea el Secret clickhouse-cert con tls.crt , tls.key y ca.crt , y lo renueva antes de que caduque. Verifica que exista: kubectl -n < namespac e > get secret clickhouse-cert -o jsonpath='{.data}' | jq 'keys' # ["ca.crt","tls.crt","tls.key"] 3 Habilitar TLS en el clúster Configura el clúster para que use el Secret: apiVersion : clickhouse.com/v1alpha1 kind : ClickHouseCluster metadata : name : <cluster-name> namespace : <namespace> spec : settings : tls : enabled : true required : true # disable the insecure ports entirely serverCertSecret : name : clickhouse-cert ​ Lo que hace el operador Cuando tls.enabled: true , el operador: Abre los puertos seguros en cada pod de Kubernetes y en el Service headless : 9440 (TLS nativo) y 8443 (HTTPS). Se añaden junto con los puertos existentes.

en cada pod de Kubernetes y en el Service : (TLS nativo) y (HTTPS). Se añaden junto con los puertos existentes. Monta el Secret en /etc/clickhouse-server/tls/ y genera el bloque openSSL de ClickHouse con verificationMode: relaxed , disableProtocols: sslv2,sslv3 y preferServerCiphers: true . Estos son los valores predeterminados; consulta Personalizar la configuración de TLS para cambiarlos. Cuando también estableces required: true , el operador además: Elimina los puertos inseguros 9000 (nativo) y 8123 (HTTP): solo permanecen las variantes TLS, por lo que los client en texto plano ya no pueden conectarse.

(nativo) y (HTTP): solo permanecen las variantes TLS, por lo que los client en texto plano ya no pueden conectarse. Cambia la probe de liveness del pod de Kubernetes al puerto nativo seguro 9440 , para que la comprobación de estado siga funcionando sin un listener en texto plano. 8443 y 9440 están reservados por el webhook incondicionalmente, incluso cuando TLS está desactivado, por lo que cambiar tls.enabled más adelante nunca entra en conflicto con una entrada de spec.additionalPorts . Consulta Los puertos TLSestán reservados por el webhook, incluso cuando TLS está desactivado, por lo que cambiarmás adelante nunca entra en conflicto con una entrada de. Consulta Configuración → additionalPorts 4 Conectar mediante TLS Con required: true , los clientes deben usar los puertos seguros y confiar en la CA. Accede a un pod de Kubernetes de réplica específico a través del Service headless (o de tu propio Service de tipo ClusterIP si creaste uno). Protocolo nativo ( clickhouse-client , puerto 9440 ): clickhouse-client --secure \ --host < cluster-nam e > -clickhouse-0-0-0. < cluster-nam e > -clickhouse-headless. < namespac e > .svc.cluster.local \ --port 9440 \ --ca-certificate /path/to/ca.crt \ --query "SELECT 1" HTTPS (puerto 8443 ): curl --cacert /path/to/ca.crt \ "https://<cluster-name>-clickhouse-0-0-0.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc.cluster.local:8443/?query=SELECT%201" Extrae ca.crt directamente del Secret para pruebas locales: kubectl -n < namespac e > get secret clickhouse-cert \ -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > ca.crt

​ Cifrado del tráfico de Keeper

Habilitar TLS en el clúster de ClickHouse no cifra la conexión con Keeper. Habilítelo en el KeeperCluster de forma independiente: emita un certificado para el servicio de Keeper (pasos 1–2 con los dnsNames del servicio de Keeper) y haga referencia a él:

apiVersion : clickhouse.com/v1alpha1 kind : KeeperCluster metadata : name : <keeper-name> namespace : <namespace> spec : settings : tls : enabled : true required : true serverCertSecret : name : keeper-cert

2281 . Una vez que Keeper tiene TLS habilitado, el clúster de ClickHouse se conecta a él automáticamente a través de TLS; no se requiere ninguna configuración adicional en el lado de ClickHouseCluster. ClickHouse verifica el certificado de Keeper con el almacén de confianza del sistema, además de cualquier Keeper expone su puerto de client seguro en. Una vez que Keeper tiene TLS habilitado,; no se requiere ninguna configuración adicional en el lado de ClickHouseCluster. ClickHouse verifica el certificado de Keeper con el almacén de confianza del sistema, además de cualquier caBundle que configure.

​ Bundle de CA personalizado

De forma predeterminada, ClickHouse verifica los peers a los que se conecta (otras réplicas, Keeper, dictionary sources de HTTPS, S3, …) con el almacén de confianza del sistema. Para confiar además en una CA privada —una CA autofirmada o interna cuya raíz no está en el almacén del sistema— proporcione un caBundle :

spec : settings : tls : enabled : true serverCertSecret : name : clickhouse-cert caBundle : name : <ca-secret-name> key : ca.crt

El operador monta este paquete y lo añade al almacén de confianza del client de openSSL ( caConfig ). El almacén de confianza del sistema sigue vigente: se confía en su CA privada además de en las raíces públicas, por lo que las conexiones a endpoints públicos siguen funcionando. Para una configuración autofirmada, haga que caBundle apunte a la clave ca.crt del mismo Secret que cert-manager escribió (como en el ejemplo cluster_with_ssl ).

​ Personalizar la configuración de TLS

El bloque openSSL que genera el operador es la configuración predeterminada, no un límite. Se escribe en la configuración principal del servidor; todo lo que esté en spec.settings.extraConfig se renderiza en config.d/99-extra-config.yaml , que ClickHouse combina al final, por lo que sobrescribe los valores generados.

Para reforzar la configuración predeterminada —por ejemplo, exigir una verificación estricta del extremo remoto y elevar el protocolo mínimo a TLS 1.2—, establezca las claves de openSSL.server que quiera cambiar:

spec : settings : extraConfig : openSSL : server : verificationMode : strict disableProtocols : "sslv2,sslv3,tlsv1,tlsv1_1"

extraConfig . La combinación se realiza por clave: solo se reemplazan los valores que defines, y las claves generadas que omites (rutas de los certificados, configuración de la CA) se conservan. Consulta las opciones de configuración del servidor para openSSL para ver las opciones disponibles, y Configuración → Configuración adicional integrada para saber cómo se combina

​ Verificar y solucionar problemas

Verifique que los puertos seguros estén abiertos en el Service headless:

kubectl -n < namespac e > get svc < cluster-nam e > -clickhouse-headless \ -o jsonpath='{.spec.ports[*].name}' # expect: ... tcp-secure http-secure (and NO tcp/http when required: true)

Confirme que el certificado esté montado en el pod de Kubernetes:

kubectl -n < namespac e > exec < po d > -- ls /etc/clickhouse-server/tls/ # clickhouse-server.crt clickhouse-server.key (plus custom-ca.crt when caBundle is set)

Síntoma Causa probable Los pods no se inician / error al montar el volumen tras habilitar TLS Falta el Secret indicado o no contiene tls.crt / tls.key (o, cuando se establece caBundle , el Secret o la clave a la que hace referencia). El operador no valida el contenido del Secret; si faltan claves, esto se manifiesta como un error al montar el volumen del pod de Kubernetes, no como una condición de estado específica. Inspecciona el pod de Kubernetes con kubectl describe pod . El webhook rechaza el clúster Se estableció required: true sin enabled: true , o enabled: true sin serverCertSecret . certificate verify failed del Client El Client no confía en la CA. Pasa el ca.crt del Secret o comprueba que los dnsNames del certificado incluyan el host al que te conectas. Un Client en texto sin cifrar de repente no puede conectarse required: true quitó los puertos 9000 / 8123 . Cambia el Client a 9440 / 8443 , o establece required: false para mantener abiertos los puertos no seguros durante la migración.