Este documento ofrece una referencia detallada de la API de los recursos personalizados de ClickHouse Operator.

Referencia de la API de ClickHouse Operator

Este documento ofrece una referencia detallada de la API de los recursos personalizados de ClickHouse Operator.

AdditionalPort define un puerto TCP adicional que se expondrá en el pod de Kubernetes de ClickHouse y en el Service headless administrado por el operador.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado name string El nombre identifica de forma única el puerto dentro de la lista. Se utiliza tanto como nombre del puerto del contenedor como nombre del puerto del Service.

Debe ser una DNS_LABEL . true port integer El puerto es el número de puerto TCP que se va a exponer. true

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CABundleSelector selecciona una clave que contiene un paquete de certificados de CA de un secreto en el Espacio de nombres del clúster.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado name string El nombre del secreto en el Espacio de nombres del clúster del que se seleccionará. true key string La clave del secreto que se seleccionará. Debe ser una clave de secreto válida. false ca.crt

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ClickHouseCluster es el esquema de la API clickhouseclusters .

​ Versión de la API y tipo

apiVersion : clickhouse.com/v1alpha1 kind : ClickHouseCluster

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado spec ClickHouseClusterSpec true status ClickHouseClusterStatus true

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ClickHouseClusterList contiene una lista de ClickHouseCluster.

​ Versión de API y tipo

apiVersion : clickhouse.com/v1alpha1 kind : ClickHouseClusterList

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado items ClickHouseCluster array true

ClickHouseClusterSpec define el estado deseado de ClickHouseCluster.

Field Type Description Required Default replicas integer Número de réplicas en el shard único. false 3 shards integer Número de shards en el clúster. false 1 keeperClusterRef KeeperClusterReference Referencia al KeeperCluster que se utiliza para la coordinación de ClickHouse.

Cuando se omite el Espacio de nombres, se utiliza el Espacio de nombres de ClickHouseCluster. true podTemplate PodTemplateSpec Parámetros pasados a la especificación del pod de Kubernetes de ClickHouse. false containerTemplate ContainerTemplateSpec Parámetros pasados a la especificación del contenedor de ClickHouse. false dataVolumeClaimSpec PersistentVolumeClaimSpec Especificación del almacenamiento persistente para los datos de ClickHouse. false additionalVolumeClaimTemplates PersistentVolumeClaimTemplate array Plantillas de PVC adicionales por pod de Kubernetes para almacenamiento JBOD / multidisco.

Cada entrada se propaga en el volumeClaimTemplate del StatefulSet, se monta en /var/lib/clickhouse/disks/<name> y

se añade a la política de almacenamiento JBOD generada.

El conjunto de discos queda fijo en el momento de la creación. false labels object (keys:string, values:string) Etiquetas adicionales que se añaden a los recursos. false annotations object (keys:string, values:string) Anotaciones adicionales que se añaden a los recursos. false podDisruptionBudget PodDisruptionBudgetSpec PodDisruptionBudget configura el PDB creado para cada shard.

Cuando no se establece, el operador usa por defecto maxUnavailable=1 para shards de réplica única

y minAvailable=1 para shards de múltiples réplicas. false settings ClickHouseSettings Parámetros de configuración para el servidor ClickHouse. false { } clusterDomain string ClusterDomain es el sufijo de dominio del clúster de Kubernetes utilizado para la resolución DNS. false cluster.local upgradeChannel string UpgradeChannel especifica el canal de versiones para las comprobaciones de actualización de versión principal.

Cuando está vacío, solo se propondrán actualizaciones menores. Los valores permitidos son: stable, lts o una versión major.minor específica (p. ej. 25.8). false versionProbeTemplate VersionProbeTemplate Sobreescrituras de VersionProbeTemplate para el Job de detección de versión. false externalSecret ExternalSecret ExternalSecret es una referencia opcional a un secreto gestionado externamente que contiene los secretos del clúster.

El secreto debe residir en el mismo Espacio de nombres que el clúster. false additionalPorts AdditionalPort array AdditionalPorts declara puertos TCP adicionales para exponer en el pod de Kubernetes de ClickHouse y el Service headless gestionado por el operador.

El operador solo añade los puertos a los recursos de Kubernetes, no configura el servidor ClickHouse para que escuche en ellos. false

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ClickHouseClusterStatus define el estado observado de ClickHouseCluster.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado conditions array de Condition false readyReplicas integer ReadyReplicas Número total de réplicas listas para procesar solicitudes. false configurationRevision string ConfigurationRevision indica la revisión de configuración de destino para cada réplica. true statefulSetRevision string StatefulSetRevision indica la revisión de StatefulSet de destino para cada réplica. true currentRevision string CurrentRevision indica la revisión de la especificación de ClickHouseCluster aplicada más recientemente. true updateRevision string UpdateRevision indica la revisión de la especificación de ClickHouseCluster solicitada más recientemente. true observedGeneration integer ObservedGeneration indica la generación más reciente observada por el controlador. true version string Version indica la versión informada por la imagen del contenedor. false versionProbeRevision string VersionProbeRevision es el hash de la imagen de la última sonda de versión correcta.

Cuando coincide con el hash de la imagen actual, la Version en caché se utiliza directamente. false

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ClickHouseSettings define las opciones de configuración del servidor ClickHouse.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado defaultUserPassword DefaultPasswordSelector Especifica el origen y el tipo de la contraseña del usuario default de ClickHouse. false logger LoggerConfig Configuración del registro del servidor ClickHouse. false tls ClusterTLSSpec Configuración de TLS; permite configurar endpoints seguros y la verificación de certificados para el servidor ClickHouse. false encryption EncryptionSettings El cifrado, cuando se configura, habilita el cifrado en reposo de los datos de las tablas mediante una política de almacenamiento dedicada.

Actívelo por tabla con SETTINGS storage_policy = '<policyName>' . false enableDatabaseSync boolean Habilita la sincronización de las bases de datos de ClickHouse con las réplicas recién creadas y la limpieza de réplicas desactualizadas

tras reducir la escala.

Solo es compatible con las bases de datos Replicated y de integración. false true extraConfig RawExtension Configuración adicional de ClickHouse que se combinará con la predeterminada. false extraUsersConfig RawExtension Configuración adicional de usuarios de ClickHouse que se combinará con la predeterminada. false

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ClusterTLSSpec define la configuración de TLS del clúster.

Field Type Description Required Default enabled boolean Enabled indica si TLS está habilitado, lo que determina si deben abrirse puertos seguros. false false required boolean Required especifica si TLS debe aplicarse a todas las conexiones. Deshabilita los puertos no seguros. false false serverCertSecret LocalObjectReference ServerCertSecret es una referencia a un secreto de TLS que contiene el certificado del servidor.

Se espera que el secreto tenga la misma estructura que los certificados generados por cert-manager,

con el certificado y la clave privada almacenados en las claves “tls.crt” y “tls.key”, respectivamente. false caBundle CABundleSelector CABundle es una referencia a una clave de secreto que contiene un paquete de certificados de CA usado para verificar certificados de pares.

Si está vacío, se usará el paquete de certificados de CA de confianza del sistema.

La clave toma por defecto el valor “ca.crt” si no se especifica. false

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ConfigMapKeySelector selecciona una clave de un ConfigMap.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado name string El nombre del ConfigMap en el espacio de nombres del clúster del que se va a seleccionar. true key string La clave del ConfigMap que se va a seleccionar. Debe ser una clave válida. true

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ContainerImage define una imagen de contenedor con un repositorio, un tag o un hash.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado repository string Nombre del registro de la imagen del contenedor

Ejemplo: docker.io/clickhouse/clickhouse false tag string Tag de la imagen del contenedor, mutuamente excluyente con hash .

Ejemplo: 25.3 false hash string Hash de la imagen del contenedor, mutuamente excluyente con tag . false

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ContainerTemplateSpec describe las anulaciones de la configuración de los contenedores del clúster.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado image ContainerImage Image es la imagen de contenedor que se va a desplegar. true imagePullPolicy PullPolicy ImagePullPolicy de la imagen; de forma predeterminada, es IfNotPresent. false resources ResourceRequirements Resources son los requisitos de recursos del contenedor del servidor.

Se aplica en su conjunto: los valores predeterminados del operador solo se usan cuando todos los campos de recursos están vacíos. false volumeMounts VolumeMount array VolumeMounts es la lista de montajes de volumen del contenedor.

Se concatena con los montajes generados por el operador. Las entradas que comparten un mountPath con un montaje del operador

se combinan en un volumen proyectado. false env EnvVar array Env es la lista de variables de entorno que se establecerán en el contenedor.

Se combina con los valores predeterminados del operador por nombre. false securityContext SecurityContext SecurityContext define las opciones de seguridad con las que debe ejecutarse el contenedor.

Un SecurityContext no nulo reemplaza por completo los valores predeterminados del operador; el usuario es responsable de toda la

estructura. Cuando es nulo, se conservan los valores predeterminados del operador.

Más información: https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/security-context/ false livenessProbe Probe LivenessProbe anula la sonda de actividad predeterminada del operador. false readinessProbe Probe ReadinessProbe anula la readiness probe predeterminada del operador. false

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DefaultPasswordSelector selecciona el origen de la contraseña predeterminada del usuario.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado passwordType string Tipo de la contraseña proporcionada. Consulte la documentación para conocer los valores posibles: https://clickhouse.com/docs/operations/settings/settings-users#user-namepassword true password secret SecretKeySelector Selecciona el valor de la contraseña desde una clave de secreto false configMap ConfigMapKeySelector Selecciona el valor de la contraseña desde una clave de ConfigMap false

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EncryptionSettings habilita el cifrado en reposo de los datos de las tablas. Cuando está presente, el operator genera una política de almacenamiento cifrada de ClickHouse que envuelve cada disco de datos; las tablas la habilitan mediante SETTINGS storage_policy . El cifrado no se puede deshabilitar una vez activado.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado policyName string PolicyName es el nombre de la política de almacenamiento cifrada generada. false encrypted

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ExternalSecret es una referencia a un secreto en el mismo espacio de nombres.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado name string Nombre del secreto. true policy ExternalSecretPolicy La política controla cómo se trata el contenido del secreto.

Observe (predeterminado): bloquea la reconciliación si falta alguna clave obligatoria.

Manage: genera en el secreto existente las claves obligatorias que faltan. false Observe

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ExternalSecretPolicy controla cómo el operador gestiona el contenido del secreto externo.

Campo Descripción Observe ExternalSecretPolicyObserve es la política predeterminada: el operador lee y valida el secreto;

la reconciliación se bloquea si falta alguna clave requerida.

Las claves requeridas ausentes y sus formatos esperados se notifican mediante la condición de estado ExternalSecretValid en tiempo de ejecución.

Manage ExternalSecretPolicyManage es la política en la que el operador completa cualquier clave requerida que falte generando

valores para ella. El secreto se actualiza, pero el operador nunca asume su propiedad ni lo elimina.



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KeeperCluster es el esquema de la API keeperclusters .

​ Versión de la API y tipo

apiVersion : clickhouse.com/v1alpha1 kind : KeeperCluster

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado spec KeeperClusterSpec true status KeeperClusterStatus true

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KeeperClusterList contiene una lista de KeeperCluster.

​ Versión de la API y tipo

apiVersion : clickhouse.com/v1alpha1 kind : KeeperClusterList

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado items Array de KeeperCluster true

KeeperClusterReference identifica el KeeperCluster que utiliza un ClickHouseCluster.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado name string Nombre del recurso KeeperCluster. true namespace string Espacio de nombres del recurso KeeperCluster.

Si se omite, se usa el espacio de nombres de ClickHouseCluster. false

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KeeperClusterSpec define el estado deseado de KeeperCluster.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado replicas integer Número de réplicas en el clúster false 3 podTemplate PodTemplateSpec Parámetros que se pasan a la especificación del pod de Kubernetes de Keeper. false containerTemplate ContainerTemplateSpec Parámetros que se pasan a la especificación del contenedor de Keeper. false dataVolumeClaimSpec PersistentVolumeClaimSpec Especificación del almacenamiento persistente para los datos de ClickHouse Keeper. false labels object (keys:string, values:string) Etiquetas adicionales que se añaden a los recursos. false annotations object (keys:string, values:string) Anotaciones adicionales que se añaden a los recursos. false podDisruptionBudget PodDisruptionBudgetSpec PodDisruptionBudget configura el PDB creado para el clúster de Keeper.

Si no se establece, el operador usa de forma predeterminada maxUnavailable=replicas/2

(para preservar el quorum en un clúster 2F+1); los clústeres con una sola réplica usan maxUnavailable=1. false settings KeeperSettings Parámetros de configuración del servidor de ClickHouse Keeper. false clusterDomain string ClusterDomain es el sufijo de dominio del clúster de Kubernetes que se usa para la resolución DNS. false cluster.local upgradeChannel string UpgradeChannel especifica el canal de versiones para las comprobaciones de actualización de versiones principales.

Si está vacío, solo se propondrán actualizaciones menores. Los valores permitidos son: stable, lts o una versión específica major.minor (por ejemplo, 25.8). false versionProbeTemplate VersionProbeTemplate Sobrescrituras de VersionProbeTemplate para el Job de detección de versión.

Deprecated: los Jobs de sonda de versión de Keeper no se utilizan; este campo se conserva por compatibilidad con versiones anteriores. false

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KeeperClusterStatus define el estado observado de KeeperCluster.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado conditions Condition array false readyReplicas integer ReadyReplicas Número total de réplicas listas para atender solicitudes. false configurationRevision string ConfigurationRevision indica la revisión de configuración de destino para cada réplica. true statefulSetRevision string StatefulSetRevision indica la revisión de StatefulSet de destino para cada réplica. true currentRevision string CurrentRevision indica la última revisión de la especificación de KeeperCluster aplicada. true updateRevision string UpdateRevision indica la última revisión de la especificación de KeeperCluster solicitada. true observedGeneration integer ObservedGeneration indica la última generación observada por el controlador. true version string Version indica la versión informada por el Keeper server. false versionProbeRevision string VersionProbeRevision es el hash de la imagen de la última sonda de versión correcta.

Obsoleto: los jobs de sonda de versión de Keeper no se usan; este campo se conserva para mantener la compatibilidad con versiones anteriores. false

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KeeperSettings define la configuración del servidor de ClickHouse Keeper.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado logger LoggerConfig Configuración del logging del servidor de ClickHouse Keeper. false tls ClusterTLSSpec Configuración de TLS; permite configurar endpoints seguros y la verificación de certificados para el servidor de ClickHouse Keeper. false extraConfig RawExtension Configuración adicional de ClickHouse Keeper que se combinará con la configuración predeterminada. false

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LoggerConfig define la configuración de logs del servidor.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado logToFile booleano Si es false, desactiva todo el registro en archivos. false true jsonLogs booleano Si es true, registra en formato JSON. false false level cadena Nivel de verbosidad del logger del servidor. false trace size cadena Tamaño máximo del archivo de logs. false 1000M count entero Número máximo de archivos de logs que se conservan. false 50

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NamedTemplateMeta define la configuración de metadatos admitida para los objetos de plantilla que requieren un nombre.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Por defecto name string El nombre es el identificador del recurso. true labels objeto (claves:string, valores:string) Las etiquetas se aplican a los objetos de plantilla. false annotations objeto (claves:string, valores:string) Las anotaciones se aplican a los objetos de plantilla. false

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PDBPolicy controla si se crean PodDisruptionBudgets.

Campo Descripción Enabled PDBPolicyEnabled habilita la creación de PodDisruptionBudgets por parte del operador.

Disabled PDBPolicyDisabled deshabilita los PodDisruptionBudgets; el operador eliminará el recurso con las etiquetas correspondientes.

Ignored PDBPolicyIgnored ignora los PodDisruptionBudgets; el operador no creará ni eliminará ningún PDB, y los PDB existentes no se modificarán.



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PersistentVolumeClaimTemplate es una plantilla con nombre para un PersistentVolumeClaim por réplica.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado metadata NamedTemplateMeta Consulta la documentación de la API de Kubernetes para conocer los campos de metadata . true spec PersistentVolumeClaimSpec Spec define las características deseadas de un volumen solicitado para un pod de Kubernetes.

Más información: https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes#persistentvolumeclaims true

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PodDisruptionBudgetSpec configura el PDB creado para el clúster. Solo se puede establecer uno de estos valores: MinAvailable o MaxUnavailable. Si no se establece ninguno, el operador elige un valor predeterminado seguro en función del número de réplicas.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado policy PDBPolicy Policy controla si el operador crea PodDisruptionBudgets.

De forma predeterminada, es “Enabled” cuando no se establece. Establézcalo en “Disabled” para omitir la creación de PDB (p. ej., en entornos de desarrollo). false Enabled minAvailable IntOrString MinAvailable es la cantidad mínima de pods que deben permanecer disponibles durante una interrupción. false maxUnavailable IntOrString MaxUnavailable es la cantidad máxima de pods que pueden no estar disponibles durante una interrupción. false unhealthyPodEvictionPolicy UnhealthyPodEvictionPolicyType UnhealthyPodEvictionPolicy define los criterios para determinar cuándo los pods no saludables

deben considerarse para su desalojo.

Los valores válidos son “IfReady” y “AlwaysAllow”. false

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PodTemplateSpec describe las sobrescrituras de configuración del pod de Kubernetes para los pods del clúster.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado terminationGracePeriodSeconds entero Duración opcional en segundos que el pod de Kubernetes necesita para finalizar correctamente. Puede reducirse en la solicitud de eliminación.

El valor debe ser un entero no negativo. El valor cero indica que se detiene inmediatamente mediante

la señal kill (sin posibilidad de apagarse).

Si este valor es nil, se usará en su lugar el período de gracia predeterminado.

El período de gracia es la duración en segundos entre el momento en que se envía

una señal de terminación a los procesos en ejecución en el pod de Kubernetes y el momento en que dichos procesos se detienen por la fuerza con una señal kill.

Establezca este valor por encima del tiempo de limpieza previsto para su proceso.

El valor predeterminado es de 30 segundos. false topologySpreadConstraints TopologySpreadConstraint array TopologySpreadConstraints describe cómo un grupo de pods debe distribuirse entre dominios

de topología. El scheduler programará los pods de una forma que respete las restricciones.

Todos los topologySpreadConstraints se combinan mediante AND.

Se combina con los valores predeterminados del operador por topologyKey . false imagePullSecrets LocalObjectReference array ImagePullSecrets es una lista opcional de referencias a secretos del mismo espacio de nombres que se usan para descargar cualquiera de las imágenes utilizadas por este PodSpec.

Si se especifican, estos secretos se pasarán a las implementaciones individuales encargadas de la descarga para su uso.

Más información: https://kubernetes.io/docs/concepts/containers/images#specifying-imagepullsecrets-on-a-pod

Se combina con los valores predeterminados del operador por nombre. false nodeSelector objeto (claves:string, valores:string) NodeSelector es un selector que debe cumplirse para que el pod de Kubernetes pueda asignarse a un nodo.

Selector que debe coincidir con las etiquetas de un nodo para que el pod de Kubernetes se programe en ese nodo.

Más información: https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/assign-pod-node/ false affinity Afinidad Si se especifica, las restricciones de planificación del pod de Kubernetes.

Se agrega a los valores predeterminados del operador: las listas de términos de planificación se concatenan. false tolerations Toleration array Si se especifica, las toleraciones del pod de Kubernetes. false schedulerName string Si se especifica, el pod de Kubernetes será programado por el scheduler especificado.

Si no se especifica, el pod de Kubernetes será programado por el scheduler predeterminado. false serviceAccountName string ServiceAccountName es el nombre de la cuenta de servicio que se usará para ejecutar este pod de Kubernetes.

Más información: https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-service-account/ false priorityClassName string PriorityClassName es el nombre de la PriorityClass que se usará para el pod de Kubernetes. false runtimeClassName string RuntimeClassName es el nombre de la RuntimeClass que se usará para el pod de Kubernetes. false volumes Volume array Volumes define la lista de volúmenes que pueden montar los contenedores del pod de Kubernetes.

Más información: https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/volumes

Se fusiona con los valores predeterminados del operador por nombre; un volumen de usuario reemplaza cualquier volumen del operador con el mismo nombre. false securityContext PodSecurityContext SecurityContext define atributos de seguridad a nivel de pod de Kubernetes y opciones de configuración comunes de los contenedores.

Un SecurityContext distinto de nil reemplaza por completo los valores predeterminados del operador; el usuario es responsable de la

estructura completa. Cuando es nil, se conservan los valores predeterminados del operador. false topologyZoneKey string TopologyZoneKey es la clave de las etiquetas de los nodos.

Los nodos que tienen una etiqueta con esta clave y valores idénticos se consideran dentro del mismo dominio de topología,

por ejemplo, la misma zona de disponibilidad para “topology.kubernetes.io/zone” o el mismo nodo para “kubernetes.io/hostname”.

Establézcalo para equilibrar los pods que contienen los mismos datos (réplicas de un segmento para ClickHouse, todas las réplicas para Keeper)

entre dominios: un TopologySpreadConstraint obligatorio (maxSkew 1, DoNotSchedule) más una regla preferida de PodAntiAffinity.

Los pods de distintos segmentos pueden compartir un dominio, por lo que se permiten varios pods por dominio.

Con menos dominios que réplicas, varias réplicas comparten un dominio, pero siguen distribuyéndose de forma uniforme.

Además, los pods de ClickHouse prefieren los dominios que alojan los pods de Keeper que utilizan.

Se recomienda establecerlo en “topology.kubernetes.io/zone”. false nodeHostnameKey string NodeHostnameKey es la clave de las etiquetas de los nodos.

Los nodos que tienen una etiqueta con esta clave y valores idénticos se consideran pertenecientes al mismo nodo.

Establézcala para forzar la ocupación exclusiva de nodos: una regla obligatoria de PodAntiAffinity en todos los pods del clúster,

como máximo un pod por nodo independientemente del segmento. Requiere al menos tantos nodos como pods;

si hay menos nodos, los pods excedentes permanecerán en estado Pending.

Para distribuir las réplicas del mismo segmento entre nodos mientras se empaquetan varios pods por nodo,

establezca TopologyZoneKey en “kubernetes.io/hostname” en su lugar.

Se recomienda establecerla en “kubernetes.io/hostname”. false initContainers Container array InitContainers es la lista de contenedores de inicialización que se ejecutan antes de que se inicie el contenedor principal del servidor.

Se combina con los valores predeterminados del operador por nombre.

si tienen el mismo nombre. false

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SecretKeySelector selecciona una clave de un secreto.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado name string El nombre del secreto en el Espacio de nombres del clúster del que se seleccionará. true key string La clave del secreto que se seleccionará. Debe ser una clave de secreto válida. true

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TemplateMeta define la configuración de metadatos admitida para los objetos de plantilla.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Por defecto labels objeto (claves:string, valores:string) Las etiquetas se aplican a los objetos de plantilla. false annotations objeto (claves:string, valores:string) Las anotaciones se aplican a los objetos de plantilla. false

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VersionProbeContainer define anulaciones a nivel de contenedor para la sonda de versión. Los nombres de los campos y las etiquetas JSON coinciden con corev1.Container para que SMP haga la fusión por nombre.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado name string Nombre del contenedor. Si está vacío, el operador lo establece con el nombre del contenedor de la sonda de versión. true version-probe resources ResourceRequirements Los recursos son los requisitos de recursos de cómputo para el contenedor de la sonda de versión.

Se fusionan en profundidad con los valores predeterminados del operador mediante SMP. false securityContext SecurityContext SecurityContext define las opciones de seguridad para el contenedor de la sonda de versión.

Se fusiona en profundidad con los valores predeterminados del operador mediante SMP. false

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VersionProbeJobSpec define las sobrescrituras a nivel de Job para la sonda de versión.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado ttlSecondsAfterFinished integer TTLSecondsAfterFinished limita la vida útil de un Job completado. false template VersionProbePodTemplate Template describe el pod de Kubernetes que se creará para el Job de la sonda de versión. false

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VersionProbePodSpec define anulaciones a nivel de pod para la sonda de versión. Los nombres de los campos y las etiquetas JSON coinciden con corev1.PodSpec para mantener la compatibilidad con strategic merge patch.

Field Type Description Required Default nodeSelector object (keys:string, values:string) NodeSelector restringe el pod de Kubernetes de la sonda de versión a nodos con etiquetas coincidentes. false tolerations Toleration array Tolerations para el pod de Kubernetes de la sonda de versión. false securityContext PodSecurityContext SecurityContext contiene atributos de seguridad a nivel de pod para el pod de Kubernetes de la sonda de versión. false containers VersionProbeContainer array Anulaciones de contenedores para el pod de Kubernetes de la sonda de versión.

El campo name es opcional; el operador lo completa con el contenedor predeterminado.

Se puede especificar un contenedor adicional con un nombre distinto. false

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VersionProbePodTemplate describe las personalizaciones del pod de Kubernetes de sonda de versión.

Campo Tipo Descripción Obligatorio Predeterminado metadata TemplateMeta Consulte la documentación de la API de Kubernetes para conocer los campos de metadata . false spec VersionProbePodSpec Especificación del comportamiento deseado del pod de Kubernetes de sonda de versión. false

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VersionProbeTemplate define sobreescrituras para el Job de detección de versión. La estructura sigue la de batchv1.JobTemplateSpec y expone solo los campos admitidos.

Campo Tipo Descripción Requerido Predeterminado metadata TemplateMeta Consulta la documentación de la API de Kubernetes para conocer los campos de metadata . false spec VersionProbeJobSpec Especificación del comportamiento deseado del Job de la sonda de versión. false

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