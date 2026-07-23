AdditionalPort define un puerto TCP adicional que se expondrá en el pod de Kubernetes de ClickHouse y en el Service headless administrado por el operador.
AdditionalPort
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
name
|string
|El nombre identifica de forma única el puerto dentro de la lista. Se utiliza tanto como nombre del puerto del contenedor como nombre del puerto del Service.
Debe ser una
DNS_LABEL.
|true
port
|integer
|El puerto es el número de puerto TCP que se va a exponer.
|true
CABundleSelector selecciona una clave que contiene un paquete de certificados de CA de un secreto en el Espacio de nombres del clúster.
CABundleSelector
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
name
|string
|El nombre del secreto en el Espacio de nombres del clúster del que se seleccionará.
|true
key
|string
|La clave del secreto que se seleccionará. Debe ser una clave de secreto válida.
|false
|ca.crt
ClickHouseCluster es el esquema de la API
ClickHouseCluster
clickhouseclusters.
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
spec
|ClickHouseClusterSpec
|true
status
|ClickHouseClusterStatus
|true
ClickHouseClusterList contiene una lista de ClickHouseCluster.
ClickHouseClusterList
Versión de API y tipo
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseClusterList
ClickHouseClusterSpec define el estado deseado de ClickHouseCluster.
ClickHouseClusterSpec
Aparece en:
|Field
|Type
|Description
|Required
|Default
replicas
|integer
|Número de réplicas en el shard único.
|false
|3
shards
|integer
|Número de shards en el clúster.
|false
|1
keeperClusterRef
|KeeperClusterReference
|Referencia al KeeperCluster que se utiliza para la coordinación de ClickHouse.
Cuando se omite el Espacio de nombres, se utiliza el Espacio de nombres de ClickHouseCluster.
|true
podTemplate
|PodTemplateSpec
|Parámetros pasados a la especificación del pod de Kubernetes de ClickHouse.
|false
containerTemplate
|ContainerTemplateSpec
|Parámetros pasados a la especificación del contenedor de ClickHouse.
|false
dataVolumeClaimSpec
|PersistentVolumeClaimSpec
|Especificación del almacenamiento persistente para los datos de ClickHouse.
|false
additionalVolumeClaimTemplates
|PersistentVolumeClaimTemplate array
|Plantillas de PVC adicionales por pod de Kubernetes para almacenamiento JBOD / multidisco.
Cada entrada se propaga en el volumeClaimTemplate del StatefulSet, se monta en
/var/lib/clickhouse/disks/<name> y
se añade a la política de almacenamiento JBOD generada.
El conjunto de discos queda fijo en el momento de la creación.
|false
labels
|object (keys:string, values:string)
|Etiquetas adicionales que se añaden a los recursos.
|false
annotations
|object (keys:string, values:string)
|Anotaciones adicionales que se añaden a los recursos.
|false
podDisruptionBudget
|PodDisruptionBudgetSpec
|PodDisruptionBudget configura el PDB creado para cada shard.
Cuando no se establece, el operador usa por defecto maxUnavailable=1 para shards de réplica única
y minAvailable=1 para shards de múltiples réplicas.
|false
settings
|ClickHouseSettings
|Parámetros de configuración para el servidor ClickHouse.
|false
|{ }
clusterDomain
|string
|ClusterDomain es el sufijo de dominio del clúster de Kubernetes utilizado para la resolución DNS.
|false
|cluster.local
upgradeChannel
|string
|UpgradeChannel especifica el canal de versiones para las comprobaciones de actualización de versión principal.
Cuando está vacío, solo se propondrán actualizaciones menores. Los valores permitidos son: stable, lts o una versión major.minor específica (p. ej. 25.8).
|false
versionProbeTemplate
|VersionProbeTemplate
|Sobreescrituras de VersionProbeTemplate para el Job de detección de versión.
|false
externalSecret
|ExternalSecret
|ExternalSecret es una referencia opcional a un secreto gestionado externamente que contiene los secretos del clúster.
El secreto debe residir en el mismo Espacio de nombres que el clúster.
|false
additionalPorts
|AdditionalPort array
|AdditionalPorts declara puertos TCP adicionales para exponer en el pod de Kubernetes de ClickHouse y el Service headless gestionado por el operador.
El operador solo añade los puertos a los recursos de Kubernetes, no configura el servidor ClickHouse para que escuche en ellos.
|false
ClickHouseClusterStatus define el estado observado de ClickHouseCluster.
ClickHouseClusterStatus
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
conditions
|array de Condition
|false
readyReplicas
|integer
|ReadyReplicas Número total de réplicas listas para procesar solicitudes.
|false
configurationRevision
|string
|ConfigurationRevision indica la revisión de configuración de destino para cada réplica.
|true
statefulSetRevision
|string
|StatefulSetRevision indica la revisión de StatefulSet de destino para cada réplica.
|true
currentRevision
|string
|CurrentRevision indica la revisión de la especificación de ClickHouseCluster aplicada más recientemente.
|true
updateRevision
|string
|UpdateRevision indica la revisión de la especificación de ClickHouseCluster solicitada más recientemente.
|true
observedGeneration
|integer
|ObservedGeneration indica la generación más reciente observada por el controlador.
|true
version
|string
|Version indica la versión informada por la imagen del contenedor.
|false
versionProbeRevision
|string
|VersionProbeRevision es el hash de la imagen de la última sonda de versión correcta.
Cuando coincide con el hash de la imagen actual, la Version en caché se utiliza directamente.
|false
ClickHouseSettings define las opciones de configuración del servidor ClickHouse.
ClickHouseSettings
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
defaultUserPassword
|DefaultPasswordSelector
|Especifica el origen y el tipo de la contraseña del usuario
default de ClickHouse.
|false
logger
|LoggerConfig
|Configuración del registro del servidor ClickHouse.
|false
tls
|ClusterTLSSpec
|Configuración de TLS; permite configurar endpoints seguros y la verificación de certificados para el servidor ClickHouse.
|false
encryption
|EncryptionSettings
|El cifrado, cuando se configura, habilita el cifrado en reposo de los datos de las tablas mediante una política de almacenamiento dedicada.
Actívelo por tabla con
SETTINGS storage_policy = '<policyName>'.
|false
enableDatabaseSync
|boolean
|Habilita la sincronización de las bases de datos de ClickHouse con las réplicas recién creadas y la limpieza de réplicas desactualizadas
tras reducir la escala.
Solo es compatible con las bases de datos Replicated y de integración.
|false
|true
extraConfig
|RawExtension
|Configuración adicional de ClickHouse que se combinará con la predeterminada.
|false
extraUsersConfig
|RawExtension
|Configuración adicional de usuarios de ClickHouse que se combinará con la predeterminada.
|false
ClusterTLSSpec define la configuración de TLS del clúster.
ClusterTLSSpec
Aparece en:
|Field
|Type
|Description
|Required
|Default
enabled
|boolean
|Enabled indica si TLS está habilitado, lo que determina si deben abrirse puertos seguros.
|false
|false
required
|boolean
|Required especifica si TLS debe aplicarse a todas las conexiones. Deshabilita los puertos no seguros.
|false
|false
serverCertSecret
|LocalObjectReference
|ServerCertSecret es una referencia a un secreto de TLS que contiene el certificado del servidor.
Se espera que el secreto tenga la misma estructura que los certificados generados por cert-manager,
con el certificado y la clave privada almacenados en las claves “tls.crt” y “tls.key”, respectivamente.
|false
caBundle
|CABundleSelector
|CABundle es una referencia a una clave de secreto que contiene un paquete de certificados de CA usado para verificar certificados de pares.
Si está vacío, se usará el paquete de certificados de CA de confianza del sistema.
La clave toma por defecto el valor “ca.crt” si no se especifica.
|false
ConfigMapKeySelector selecciona una clave de un ConfigMap.
ConfigMapKeySelector
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
name
|string
|El nombre del ConfigMap en el espacio de nombres del clúster del que se va a seleccionar.
|true
key
|string
|La clave del ConfigMap que se va a seleccionar. Debe ser una clave válida.
|true
ContainerImage define una imagen de contenedor con un repositorio, un tag o un hash.
ContainerImage
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
repository
|string
|Nombre del registro de la imagen del contenedor
Ejemplo: docker.io/clickhouse/clickhouse
|false
tag
|string
|Tag de la imagen del contenedor, mutuamente excluyente con
hash.
Ejemplo: 25.3
|false
hash
|string
|Hash de la imagen del contenedor, mutuamente excluyente con
tag.
|false
ContainerTemplateSpec describe las anulaciones de la configuración de los contenedores del clúster.
ContainerTemplateSpec
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
image
|ContainerImage
|Image es la imagen de contenedor que se va a desplegar.
|true
imagePullPolicy
|PullPolicy
|ImagePullPolicy de la imagen; de forma predeterminada, es IfNotPresent.
|false
resources
|ResourceRequirements
|Resources son los requisitos de recursos del contenedor del servidor.
Se aplica en su conjunto: los valores predeterminados del operador solo se usan cuando todos los campos de recursos están vacíos.
|false
volumeMounts
|VolumeMount array
|VolumeMounts es la lista de montajes de volumen del contenedor.
Se concatena con los montajes generados por el operador. Las entradas que comparten un
mountPath con un montaje del operador
se combinan en un volumen proyectado.
|false
env
|EnvVar array
|Env es la lista de variables de entorno que se establecerán en el contenedor.
Se combina con los valores predeterminados del operador por nombre.
|false
securityContext
|SecurityContext
|SecurityContext define las opciones de seguridad con las que debe ejecutarse el contenedor.
Un SecurityContext no nulo reemplaza por completo los valores predeterminados del operador; el usuario es responsable de toda la
estructura. Cuando es nulo, se conservan los valores predeterminados del operador.
Más información: https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/security-context/
|false
livenessProbe
|Probe
|LivenessProbe anula la sonda de actividad predeterminada del operador.
|false
readinessProbe
|Probe
|ReadinessProbe anula la readiness probe predeterminada del operador.
|false
DefaultPasswordSelector selecciona el origen de la contraseña predeterminada del usuario.
DefaultPasswordSelector
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
passwordType
|string
|Tipo de la contraseña proporcionada. Consulte la documentación para conocer los valores posibles: https://clickhouse.com/docs/operations/settings/settings-users#user-namepassword
|true
|password
secret
|SecretKeySelector
|Selecciona el valor de la contraseña desde una clave de secreto
|false
configMap
|ConfigMapKeySelector
|Selecciona el valor de la contraseña desde una clave de ConfigMap
|false
EncryptionSettings habilita el cifrado en reposo de los datos de las tablas. Cuando está presente, el operator genera una política de almacenamiento cifrada de ClickHouse que envuelve cada disco de datos; las tablas la habilitan mediante
EncryptionSettings
SETTINGS storage_policy.
El cifrado no se puede deshabilitar una vez activado.
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
policyName
|string
|PolicyName es el nombre de la política de almacenamiento cifrada generada.
|false
|encrypted
ExternalSecret es una referencia a un secreto en el mismo espacio de nombres.
ExternalSecret
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
name
|string
|Nombre del secreto.
|true
policy
|ExternalSecretPolicy
|La política controla cómo se trata el contenido del secreto.
Observe (predeterminado): bloquea la reconciliación si falta alguna clave obligatoria.
Manage: genera en el secreto existente las claves obligatorias que faltan.
|false
|Observe
ExternalSecretPolicy controla cómo el operador gestiona el contenido del secreto externo.
ExternalSecretPolicy
Aparece en:
|Campo
|Descripción
Observe
|ExternalSecretPolicyObserve es la política predeterminada: el operador lee y valida el secreto;
la reconciliación se bloquea si falta alguna clave requerida.
Las claves requeridas ausentes y sus formatos esperados se notifican mediante la condición de estado ExternalSecretValid en tiempo de ejecución.
Manage
|ExternalSecretPolicyManage es la política en la que el operador completa cualquier clave requerida que falte generando
valores para ella. El secreto se actualiza, pero el operador nunca asume su propiedad ni lo elimina.
KeeperCluster es el esquema de la API
KeeperCluster
keeperclusters.
Aparece en:
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: KeeperCluster
KeeperClusterList contiene una lista de KeeperCluster.
KeeperClusterList
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: KeeperClusterList
KeeperClusterReference identifica el KeeperCluster que utiliza un ClickHouseCluster.
KeeperClusterReference
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
name
|string
|Nombre del recurso KeeperCluster.
|true
namespace
|string
|Espacio de nombres del recurso KeeperCluster.
Si se omite, se usa el espacio de nombres de ClickHouseCluster.
|false
KeeperClusterSpec define el estado deseado de KeeperCluster.
KeeperClusterSpec
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
replicas
|integer
|Número de réplicas en el clúster
|false
|3
podTemplate
|PodTemplateSpec
|Parámetros que se pasan a la especificación del pod de Kubernetes de Keeper.
|false
containerTemplate
|ContainerTemplateSpec
|Parámetros que se pasan a la especificación del contenedor de Keeper.
|false
dataVolumeClaimSpec
|PersistentVolumeClaimSpec
|Especificación del almacenamiento persistente para los datos de ClickHouse Keeper.
|false
labels
|object (keys:string, values:string)
|Etiquetas adicionales que se añaden a los recursos.
|false
annotations
|object (keys:string, values:string)
|Anotaciones adicionales que se añaden a los recursos.
|false
podDisruptionBudget
|PodDisruptionBudgetSpec
|PodDisruptionBudget configura el PDB creado para el clúster de Keeper.
Si no se establece, el operador usa de forma predeterminada maxUnavailable=replicas/2
(para preservar el quorum en un clúster 2F+1); los clústeres con una sola réplica usan maxUnavailable=1.
|false
settings
|KeeperSettings
|Parámetros de configuración del servidor de ClickHouse Keeper.
|false
clusterDomain
|string
|ClusterDomain es el sufijo de dominio del clúster de Kubernetes que se usa para la resolución DNS.
|false
|cluster.local
upgradeChannel
|string
|UpgradeChannel especifica el canal de versiones para las comprobaciones de actualización de versiones principales.
Si está vacío, solo se propondrán actualizaciones menores. Los valores permitidos son: stable, lts o una versión específica major.minor (por ejemplo, 25.8).
|false
versionProbeTemplate
|VersionProbeTemplate
|Sobrescrituras de VersionProbeTemplate para el Job de detección de versión.
Deprecated: los Jobs de sonda de versión de Keeper no se utilizan; este campo se conserva por compatibilidad con versiones anteriores.
|false
KeeperClusterStatus define el estado observado de KeeperCluster.
KeeperClusterStatus
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
conditions
|Condition array
|false
readyReplicas
|integer
|ReadyReplicas Número total de réplicas listas para atender solicitudes.
|false
configurationRevision
|string
|ConfigurationRevision indica la revisión de configuración de destino para cada réplica.
|true
statefulSetRevision
|string
|StatefulSetRevision indica la revisión de StatefulSet de destino para cada réplica.
|true
currentRevision
|string
|CurrentRevision indica la última revisión de la especificación de KeeperCluster aplicada.
|true
updateRevision
|string
|UpdateRevision indica la última revisión de la especificación de KeeperCluster solicitada.
|true
observedGeneration
|integer
|ObservedGeneration indica la última generación observada por el controlador.
|true
version
|string
|Version indica la versión informada por el Keeper server.
|false
versionProbeRevision
|string
|VersionProbeRevision es el hash de la imagen de la última sonda de versión correcta.
Obsoleto: los jobs de sonda de versión de Keeper no se usan; este campo se conserva para mantener la compatibilidad con versiones anteriores.
|false
KeeperSettings define la configuración del servidor de ClickHouse Keeper.
KeeperSettings
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
logger
|LoggerConfig
|Configuración del logging del servidor de ClickHouse Keeper.
|false
tls
|ClusterTLSSpec
|Configuración de TLS; permite configurar endpoints seguros y la verificación de certificados para el servidor de ClickHouse Keeper.
|false
extraConfig
|RawExtension
|Configuración adicional de ClickHouse Keeper que se combinará con la configuración predeterminada.
|false
LoggerConfig define la configuración de logs del servidor.
LoggerConfig
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
logToFile
|booleano
|Si es false, desactiva todo el registro en archivos.
|false
|true
jsonLogs
|booleano
|Si es true, registra en formato JSON.
|false
|false
level
|cadena
|Nivel de verbosidad del logger del servidor.
|false
|trace
size
|cadena
|Tamaño máximo del archivo de logs.
|false
|1000M
count
|entero
|Número máximo de archivos de logs que se conservan.
|false
|50
NamedTemplateMeta define la configuración de metadatos admitida para los objetos de plantilla que requieren un nombre.
NamedTemplateMeta
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Por defecto
name
|string
|El nombre es el identificador del recurso.
|true
labels
|objeto (claves:string, valores:string)
|Las etiquetas se aplican a los objetos de plantilla.
|false
annotations
|objeto (claves:string, valores:string)
|Las anotaciones se aplican a los objetos de plantilla.
|false
PDBPolicy controla si se crean PodDisruptionBudgets.
PDBPolicy
Aparece en:
|Campo
|Descripción
Enabled
|PDBPolicyEnabled habilita la creación de PodDisruptionBudgets por parte del operador.
Disabled
|PDBPolicyDisabled deshabilita los PodDisruptionBudgets; el operador eliminará el recurso con las etiquetas correspondientes.
Ignored
|PDBPolicyIgnored ignora los PodDisruptionBudgets; el operador no creará ni eliminará ningún PDB, y los PDB existentes no se modificarán.
PersistentVolumeClaimTemplate es una plantilla con nombre para un PersistentVolumeClaim por réplica.
PersistentVolumeClaimTemplate
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
metadata
|NamedTemplateMeta
|Consulta la documentación de la API de Kubernetes para conocer los campos de
metadata.
|true
spec
|PersistentVolumeClaimSpec
|Spec define las características deseadas de un volumen solicitado para un pod de Kubernetes.
Más información: https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes#persistentvolumeclaims
|true
PodDisruptionBudgetSpec configura el PDB creado para el clúster. Solo se puede establecer uno de estos valores: MinAvailable o MaxUnavailable. Si no se establece ninguno, el operador elige un valor predeterminado seguro en función del número de réplicas.
PodDisruptionBudgetSpec
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
policy
|PDBPolicy
|Policy controla si el operador crea PodDisruptionBudgets.
De forma predeterminada, es “Enabled” cuando no se establece. Establézcalo en “Disabled” para omitir la creación de PDB (p. ej., en entornos de desarrollo).
|false
|Enabled
minAvailable
|IntOrString
|MinAvailable es la cantidad mínima de pods que deben permanecer disponibles durante una interrupción.
|false
maxUnavailable
|IntOrString
|MaxUnavailable es la cantidad máxima de pods que pueden no estar disponibles durante una interrupción.
|false
unhealthyPodEvictionPolicy
|UnhealthyPodEvictionPolicyType
|UnhealthyPodEvictionPolicy define los criterios para determinar cuándo los pods no saludables
deben considerarse para su desalojo.
Los valores válidos son “IfReady” y “AlwaysAllow”.
|false
PodTemplateSpec describe las sobrescrituras de configuración del pod de Kubernetes para los pods del clúster.
PodTemplateSpec
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
terminationGracePeriodSeconds
|entero
|Duración opcional en segundos que el pod de Kubernetes necesita para finalizar correctamente. Puede reducirse en la solicitud de eliminación.
El valor debe ser un entero no negativo. El valor cero indica que se detiene inmediatamente mediante
la señal kill (sin posibilidad de apagarse).
Si este valor es nil, se usará en su lugar el período de gracia predeterminado.
El período de gracia es la duración en segundos entre el momento en que se envía
una señal de terminación a los procesos en ejecución en el pod de Kubernetes y el momento en que dichos procesos se detienen por la fuerza con una señal kill.
Establezca este valor por encima del tiempo de limpieza previsto para su proceso.
El valor predeterminado es de 30 segundos.
|false
topologySpreadConstraints
|TopologySpreadConstraint array
|TopologySpreadConstraints describe cómo un grupo de pods debe distribuirse entre dominios
de topología. El scheduler programará los pods de una forma que respete las restricciones.
Todos los topologySpreadConstraints se combinan mediante AND.
Se combina con los valores predeterminados del operador por
topologyKey.
|false
imagePullSecrets
|LocalObjectReference array
|ImagePullSecrets es una lista opcional de referencias a secretos del mismo espacio de nombres que se usan para descargar cualquiera de las imágenes utilizadas por este PodSpec.
Si se especifican, estos secretos se pasarán a las implementaciones individuales encargadas de la descarga para su uso.
Más información: https://kubernetes.io/docs/concepts/containers/images#specifying-imagepullsecrets-on-a-pod
Se combina con los valores predeterminados del operador por nombre.
|false
nodeSelector
|objeto (claves:string, valores:string)
|NodeSelector es un selector que debe cumplirse para que el pod de Kubernetes pueda asignarse a un nodo.
Selector que debe coincidir con las etiquetas de un nodo para que el pod de Kubernetes se programe en ese nodo.
Más información: https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/assign-pod-node/
|false
affinity
|Afinidad
|Si se especifica, las restricciones de planificación del pod de Kubernetes.
Se agrega a los valores predeterminados del operador: las listas de términos de planificación se concatenan.
|false
tolerations
|Toleration array
|Si se especifica, las toleraciones del pod de Kubernetes.
|false
schedulerName
|string
|Si se especifica, el pod de Kubernetes será programado por el scheduler especificado.
Si no se especifica, el pod de Kubernetes será programado por el scheduler predeterminado.
|false
serviceAccountName
|string
|ServiceAccountName es el nombre de la cuenta de servicio que se usará para ejecutar este pod de Kubernetes.
Más información: https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-service-account/
|false
priorityClassName
|string
|PriorityClassName es el nombre de la PriorityClass que se usará para el pod de Kubernetes.
|false
runtimeClassName
|string
|RuntimeClassName es el nombre de la RuntimeClass que se usará para el pod de Kubernetes.
|false
volumes
|Volume array
|Volumes define la lista de volúmenes que pueden montar los contenedores del pod de Kubernetes.
Más información: https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/volumes
Se fusiona con los valores predeterminados del operador por nombre; un volumen de usuario reemplaza cualquier volumen del operador con el mismo nombre.
|false
securityContext
|PodSecurityContext
|SecurityContext define atributos de seguridad a nivel de pod de Kubernetes y opciones de configuración comunes de los contenedores.
Un SecurityContext distinto de nil reemplaza por completo los valores predeterminados del operador; el usuario es responsable de la
estructura completa. Cuando es nil, se conservan los valores predeterminados del operador.
|false
topologyZoneKey
|string
|TopologyZoneKey es la clave de las etiquetas de los nodos.
Los nodos que tienen una etiqueta con esta clave y valores idénticos se consideran dentro del mismo dominio de topología,
por ejemplo, la misma zona de disponibilidad para “topology.kubernetes.io/zone” o el mismo nodo para “kubernetes.io/hostname”.
Establézcalo para equilibrar los pods que contienen los mismos datos (réplicas de un segmento para ClickHouse, todas las réplicas para Keeper)
entre dominios: un TopologySpreadConstraint obligatorio (maxSkew 1, DoNotSchedule) más una regla preferida de PodAntiAffinity.
Los pods de distintos segmentos pueden compartir un dominio, por lo que se permiten varios pods por dominio.
Con menos dominios que réplicas, varias réplicas comparten un dominio, pero siguen distribuyéndose de forma uniforme.
Además, los pods de ClickHouse prefieren los dominios que alojan los pods de Keeper que utilizan.
Se recomienda establecerlo en “topology.kubernetes.io/zone”.
|false
nodeHostnameKey
|string
|NodeHostnameKey es la clave de las etiquetas de los nodos.
Los nodos que tienen una etiqueta con esta clave y valores idénticos se consideran pertenecientes al mismo nodo.
Establézcala para forzar la ocupación exclusiva de nodos: una regla obligatoria de PodAntiAffinity en todos los pods del clúster,
como máximo un pod por nodo independientemente del segmento. Requiere al menos tantos nodos como pods;
si hay menos nodos, los pods excedentes permanecerán en estado Pending.
Para distribuir las réplicas del mismo segmento entre nodos mientras se empaquetan varios pods por nodo,
establezca TopologyZoneKey en “kubernetes.io/hostname” en su lugar.
Se recomienda establecerla en “kubernetes.io/hostname”.
|false
initContainers
|Container array
|InitContainers es la lista de contenedores de inicialización que se ejecutan antes de que se inicie el contenedor principal del servidor.
Se combina con los valores predeterminados del operador por nombre.
si tienen el mismo nombre.
|false
SecretKeySelector selecciona una clave de un secreto.
SecretKeySelector
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
name
|string
|El nombre del secreto en el Espacio de nombres del clúster del que se seleccionará.
|true
key
|string
|La clave del secreto que se seleccionará. Debe ser una clave de secreto válida.
|true
TemplateMeta define la configuración de metadatos admitida para los objetos de plantilla.
TemplateMeta
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Por defecto
labels
|objeto (claves:string, valores:string)
|Las etiquetas se aplican a los objetos de plantilla.
|false
annotations
|objeto (claves:string, valores:string)
|Las anotaciones se aplican a los objetos de plantilla.
|false
VersionProbeContainer define anulaciones a nivel de contenedor para la sonda de versión. Los nombres de los campos y las etiquetas JSON coinciden con corev1.Container para que SMP haga la fusión por nombre.
VersionProbeContainer
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
name
|string
|Nombre del contenedor. Si está vacío, el operador lo establece con el nombre del contenedor de la sonda de versión.
|true
|version-probe
resources
|ResourceRequirements
|Los recursos son los requisitos de recursos de cómputo para el contenedor de la sonda de versión.
Se fusionan en profundidad con los valores predeterminados del operador mediante SMP.
|false
securityContext
|SecurityContext
|SecurityContext define las opciones de seguridad para el contenedor de la sonda de versión.
Se fusiona en profundidad con los valores predeterminados del operador mediante SMP.
|false
VersionProbeJobSpec define las sobrescrituras a nivel de Job para la sonda de versión.
VersionProbeJobSpec
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
ttlSecondsAfterFinished
|integer
|TTLSecondsAfterFinished limita la vida útil de un Job completado.
|false
template
|VersionProbePodTemplate
|Template describe el pod de Kubernetes que se creará para el Job de la sonda de versión.
|false
VersionProbePodSpec define anulaciones a nivel de pod para la sonda de versión. Los nombres de los campos y las etiquetas JSON coinciden con
VersionProbePodSpec
corev1.PodSpec para mantener la compatibilidad con strategic merge patch.
Aparece en:
|Field
|Type
|Description
|Required
|Default
nodeSelector
|object (keys:string, values:string)
|NodeSelector restringe el pod de Kubernetes de la sonda de versión a nodos con etiquetas coincidentes.
|false
tolerations
|Toleration array
|Tolerations para el pod de Kubernetes de la sonda de versión.
|false
securityContext
|PodSecurityContext
|SecurityContext contiene atributos de seguridad a nivel de pod para el pod de Kubernetes de la sonda de versión.
|false
containers
|VersionProbeContainer array
|Anulaciones de contenedores para el pod de Kubernetes de la sonda de versión.
El campo
name es opcional; el operador lo completa con el contenedor predeterminado.
Se puede especificar un contenedor adicional con un nombre distinto.
|false
VersionProbePodTemplate describe las personalizaciones del pod de Kubernetes de sonda de versión.
VersionProbePodTemplate
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Obligatorio
|Predeterminado
metadata
|TemplateMeta
|Consulte la documentación de la API de Kubernetes para conocer los campos de
metadata.
|false
spec
|VersionProbePodSpec
|Especificación del comportamiento deseado del pod de Kubernetes de sonda de versión.
|false
VersionProbeTemplate define sobreescrituras para el Job de detección de versión. La estructura sigue la de batchv1.JobTemplateSpec y expone solo los campos admitidos.
VersionProbeTemplate
Aparece en:
|Campo
|Tipo
|Descripción
|Requerido
|Predeterminado
metadata
|TemplateMeta
|Consulta la documentación de la API de Kubernetes para conocer los campos de
metadata.
|false
spec
|VersionProbeJobSpec
|Especificación del comportamiento deseado del Job de la sonda de versión.
|false