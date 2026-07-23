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Este documento ofrece una referencia detallada de la API de los recursos personalizados de ClickHouse Operator.

AdditionalPort

AdditionalPort define un puerto TCP adicional que se expondrá en el pod de Kubernetes de ClickHouse y en el Service headless administrado por el operador. Aparece en:

CABundleSelector

CABundleSelector selecciona una clave que contiene un paquete de certificados de CA de un secreto en el Espacio de nombres del clúster. Aparece en:

ClickHouseCluster

ClickHouseCluster es el esquema de la API clickhouseclusters.

Versión de la API y tipo

Aparece en:

ClickHouseClusterList

ClickHouseClusterList contiene una lista de ClickHouseCluster.

Versión de API y tipo

ClickHouseClusterSpec

ClickHouseClusterSpec define el estado deseado de ClickHouseCluster. Aparece en:

ClickHouseClusterStatus

ClickHouseClusterStatus define el estado observado de ClickHouseCluster. Aparece en:

ClickHouseSettings

ClickHouseSettings define las opciones de configuración del servidor ClickHouse. Aparece en:

ClusterTLSSpec

ClusterTLSSpec define la configuración de TLS del clúster. Aparece en:

ConfigMapKeySelector

ConfigMapKeySelector selecciona una clave de un ConfigMap. Aparece en:

ContainerImage

ContainerImage define una imagen de contenedor con un repositorio, un tag o un hash. Aparece en:

ContainerTemplateSpec

ContainerTemplateSpec describe las anulaciones de la configuración de los contenedores del clúster. Aparece en:

DefaultPasswordSelector

DefaultPasswordSelector selecciona el origen de la contraseña predeterminada del usuario. Aparece en:

EncryptionSettings

EncryptionSettings habilita el cifrado en reposo de los datos de las tablas. Cuando está presente, el operator genera una política de almacenamiento cifrada de ClickHouse que envuelve cada disco de datos; las tablas la habilitan mediante SETTINGS storage_policy. El cifrado no se puede deshabilitar una vez activado. Aparece en:

ExternalSecret

ExternalSecret es una referencia a un secreto en el mismo espacio de nombres. Aparece en:

ExternalSecretPolicy

ExternalSecretPolicy controla cómo el operador gestiona el contenido del secreto externo. Aparece en:

KeeperCluster

KeeperCluster es el esquema de la API keeperclusters.

Versión de la API y tipo

Aparece en:

KeeperClusterList

KeeperClusterList contiene una lista de KeeperCluster.

Versión de la API y tipo

KeeperClusterReference

KeeperClusterReference identifica el KeeperCluster que utiliza un ClickHouseCluster. Aparece en:

KeeperClusterSpec

KeeperClusterSpec define el estado deseado de KeeperCluster. Aparece en:

KeeperClusterStatus

KeeperClusterStatus define el estado observado de KeeperCluster. Aparece en:

KeeperSettings

KeeperSettings define la configuración del servidor de ClickHouse Keeper. Aparece en:

LoggerConfig

LoggerConfig define la configuración de logs del servidor. Aparece en:

NamedTemplateMeta

NamedTemplateMeta define la configuración de metadatos admitida para los objetos de plantilla que requieren un nombre. Aparece en:

PDBPolicy

PDBPolicy controla si se crean PodDisruptionBudgets. Aparece en:

PersistentVolumeClaimTemplate

PersistentVolumeClaimTemplate es una plantilla con nombre para un PersistentVolumeClaim por réplica. Aparece en:

PodDisruptionBudgetSpec

PodDisruptionBudgetSpec configura el PDB creado para el clúster. Solo se puede establecer uno de estos valores: MinAvailable o MaxUnavailable. Si no se establece ninguno, el operador elige un valor predeterminado seguro en función del número de réplicas. Aparece en:

PodTemplateSpec

PodTemplateSpec describe las sobrescrituras de configuración del pod de Kubernetes para los pods del clúster. Aparece en:

SecretKeySelector

SecretKeySelector selecciona una clave de un secreto. Aparece en:

TemplateMeta

TemplateMeta define la configuración de metadatos admitida para los objetos de plantilla. Aparece en:

VersionProbeContainer

VersionProbeContainer define anulaciones a nivel de contenedor para la sonda de versión. Los nombres de los campos y las etiquetas JSON coinciden con corev1.Container para que SMP haga la fusión por nombre. Aparece en:

VersionProbeJobSpec

VersionProbeJobSpec define las sobrescrituras a nivel de Job para la sonda de versión. Aparece en:

VersionProbePodSpec

VersionProbePodSpec define anulaciones a nivel de pod para la sonda de versión. Los nombres de los campos y las etiquetas JSON coinciden con corev1.PodSpec para mantener la compatibilidad con strategic merge patch. Aparece en:

VersionProbePodTemplate

VersionProbePodTemplate describe las personalizaciones del pod de Kubernetes de sonda de versión. Aparece en:

VersionProbeTemplate

VersionProbeTemplate define sobreescrituras para el Job de detección de versión. La estructura sigue la de batchv1.JobTemplateSpec y expone solo los campos admitidos. Aparece en:
Última modificación el 23 de julio de 2026