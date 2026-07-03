Esta guía trata sobre el propio proceso del operador (el controller manager). Para las métricas del ClickHouse server (consultas, partes, retraso de replicación), use el endpoint de Prometheus en ClickHouse para recopilarlo por separado.
El proceso del operador expone dos endpoints HTTP dentro del pod de Kubernetes del manager:
Endpoints
El endpoint de métricas está desactivado de forma predeterminada cuando se ejecuta directamente el binario del operador (
|Endpoint
|Puerto predeterminado
|Path
|Propósito
|Métricas
8080 (Helm) /
0 deshabilitado (valor predeterminado del binario)
/metrics
|Formato de exposición de Prometheus
|Sonda de estado
8081
/healthz,
/readyz
|Comprobaciones de liveness y readiness de Kubernetes
--metrics-bind-address=0). El gráfico de Helm lo habilita con
metrics.enable: true y
metrics.port: 8080.
El endpoint de la sonda de estado siempre está habilitado; la plantilla de implementación conecta
/healthz y
/readyz a las sondas de liveness y readiness del pod de Kubernetes en el puerto
8081.
Los indicadores relevantes de
Indicadores del binario del operador
manager (definidos en
cmd/main.go):
|Indicador
|Predeterminado
|Descripción
--metrics-bind-address
0 (deshabilitado)
|Dirección de enlace del endpoint de métricas. Establézcala en
:8443 para HTTPS o
:8080 para HTTP. Déjela en
0 para deshabilitar el servidor de métricas.
--metrics-secure
true
|Sirve las métricas a través de HTTPS con authn/authz. Establézcalo en
false para HTTP sin cifrar.
--metrics-cert-path
|vacío
|Directorio que contiene los archivos de certificado TLS (
tls.crt,
tls.key) del servidor de métricas.
--metrics-cert-name
tls.crt
|Nombre del archivo de certificado dentro de
--metrics-cert-path.
--metrics-cert-key
tls.key
|Nombre del archivo de clave dentro de
--metrics-cert-path.
--enable-http2
false
|Habilita HTTP/2 para los servidores de métricas y webhook. Está desactivado de forma predeterminada para mitigar CVE-2023-44487 / CVE-2023-39325.
--leader-elect
false (binario) /
true (gráfico de Helm)
|Habilita la elección de líder para que solo una réplica ejecute la reconciliación a la vez. El gráfico de Helm establece este indicador en
manager.args de forma predeterminada.
--health-probe-bind-address
:8081
|Dirección de enlace de
/healthz y
/readyz.
La convención
8443 (HTTPS) /
8080 (HTTP) en el texto de ayuda del indicador es solo una referencia. El gráfico de Helm sirve HTTPS en
8080 porque establece tanto
metrics.port: 8080 como
metrics.secure: true. No hay detección de modo basada en el puerto:
--metrics-secure es lo que selecciona HTTPS o HTTP.
El chart ya crea un
Habilitar métricas con Helm
Service para el puerto de métricas y, opcionalmente, un
ServiceMonitor para prometheus-operator.
El endpoint de métricas está habilitado de forma predeterminada (
metrics.enable: true, puerto
8080, servido por HTTPS mediante
metrics.secure: true). La única configuración que normalmente tendrás que cambiar es
prometheus.enable para que el chart cree un
ServiceMonitor por ti:
Si no usa cert-manager, establezca además
# values.yaml — minimal override
prometheus:
enable: true
certManager.enable: false y el ServiceMonitor recopilará las métricas con
insecureSkipVerify: true, basándose únicamente en la autenticación mediante bearer token.
El conjunto completo de valores predeterminados relacionados con las métricas es:
Aplicar:
metrics:
enable: true
port: 8080
secure: true # HTTPS with authn/authz enforced on every scrape
certManager:
enable: true # Issues the metrics server certificate
prometheus:
enable: false # Set to true to render the ServiceMonitor
scraping_annotations: false # Alternative: prometheus.io/scrape pod annotations
Después de la instalación, el chart crea:
helm upgrade --install clickhouse-operator \
oci://ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-helm \
-n clickhouse-operator-system --create-namespace \
-f values.yaml
Service/<resource-prefix>-metrics-service— expone el puerto
8080(HTTPS cuando
metrics.secure: true).
ServiceMonitor/<resource-prefix>-controller-manager-metrics-monitor— cuando
prometheus.enable: true.
ClusterRole/<resource-prefix>-metrics-reader— URL sin recurso
/metricscon el verbo
get.
Cuando
Protección del endpoint de métricas
metrics.secure: true, el servidor de métricas exige TLS y autenticación/autorización de Kubernetes en cada recopilación. Los scrapers deben:
- Presentar un token Bearer de Kubernetes válido.
- Pertenecer a una ServiceAccount vinculada a un Rol de clúster que conceda
getsobre la URL sin recursos
/metrics.
Vincúlalo a la ServiceAccount que utiliza tu scraper (normalmente, Prometheus):
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
name: clickhouse-operator-metrics-reader
rules:
- nonResourceURLs:
- /metrics
verbs:
- get
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
name: prometheus-clickhouse-operator-metrics-reader
roleRef:
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRole
name: clickhouse-operator-metrics-reader
subjects:
- kind: ServiceAccount
name: <prometheus-sa>
namespace: <prometheus-namespace>
El chart genera un ServiceMonitor con esta estructura cuando
Referencia de ServiceMonitor
prometheus.enable: true:
Si tu instancia de Prometheus no usa cert-manager, establece
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
name: <release>-controller-manager-metrics-monitor
namespace: <operator-namespace>
labels:
control-plane: controller-manager
spec:
selector:
matchLabels:
control-plane: controller-manager
endpoints:
- path: /metrics
port: https # "http" when metrics.secure: false
scheme: https
bearerTokenFile: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token
tlsConfig:
serverName: <release>-metrics-service.<operator-namespace>.svc
ca:
secret:
name: metrics-server-cert
key: ca.crt
cert:
secret:
name: metrics-server-cert
key: tls.crt
keySecret:
name: metrics-server-cert
key: tls.key
tlsConfig.insecureSkipVerify: true y confía únicamente en la autenticación mediante bearer token; el chart ya lo hace cuando
certManager.enable: false.
Si no utiliza kube-prometheus-stack, el repositorio incluye un ejemplo autocontenido en
Ejemplo independiente de Prometheus
examples/prometheus_secure_metrics_scraper.yaml. Crea una
ServiceAccount, el RBAC necesario y un CR de
Prometheus que selecciona el
ServiceMonitor del operador.
Endpoints de las sondas de estado
Ambos endpoints se registran con la misma comprobación trivial de ping (
|Path
|Lo utiliza
|Devuelve
/healthz
|Sonda de actividad de Kubernetes
200 OK siempre que el servidor de sondas esté a la escucha.
/readyz
|Sonda de preparación de Kubernetes
200 OK siempre que el servidor de sondas esté a la escucha.
healthz.Ping de
sigs.k8s.io/controller-runtime). Por lo tanto, una sonda fallida significa “el proceso del manager no está sirviendo HTTP en
:8081”, no “los controladores no están en mal estado”. Para detectar problemas a nivel de controlador, use en su lugar las métricas de reconciliación.
Ambos endpoints se exponen en el puerto
8081 de forma predeterminada. Están conectados a la Implementación de la siguiente manera:
Una sonda que falla repetidamente suele significar que el propio servidor de la sonda nunca llegó a iniciarse; por ejemplo, que el manager se cerró prematuramente durante el arranque. Revise los logs del manager en busca de
livenessProbe:
httpGet:
path: /healthz
port: 8081
initialDelaySeconds: 15
periodSeconds: 20
readinessProbe:
httpGet:
path: /readyz
port: 8081
initialDelaySeconds: 5
periodSeconds: 10
unable to start manager, errores de RBAC o errores de
cache did not sync.
El operador no registra recolectores personalizados de Prometheus. Todo lo que aparece a continuación lo exponen las bibliotecas subyacentes
Catálogo de métricas
controller-runtime y
client-go. Las series más útiles, agrupadas según su finalidad:
Actividad de reconciliación
La etiqueta
|Métrica
|Tipo
|Etiquetas
controller_runtime_reconcile_total
|counter
controller,
result (
success /
error /
requeue /
requeue_after)
controller_runtime_reconcile_errors_total
|counter
controller
controller_runtime_reconcile_time_seconds_bucket
|histograma
controller
controller_runtime_active_workers
|gauge
controller
controller_runtime_max_concurrent_reconciles
|gauge
controller
controller se deriva en
controller-runtime del tipo de recurso registrado con
For(...). Con el código actual en
internal/controller/clickhouse e
internal/controller/keeper, esto corresponde a
clickhousecluster y
keepercluster, respectivamente. Si ha personalizado el operador, verifíquelo con una recopilación puntual de
/metrics.
Cola de trabajo
Las etiquetas
|Métrica
|Tipo
|Etiquetas
workqueue_depth
|gauge
name,
controller,
priority
workqueue_adds_total
|counter
name,
controller
workqueue_retries_total
|counter
name,
controller
workqueue_unfinished_work_seconds
|gauge
name,
controller
workqueue_longest_running_processor_seconds
|gauge
name,
controller
workqueue_queue_duration_seconds_bucket
|histogram
name,
controller
workqueue_work_duration_seconds_bucket
|histogram
name,
controller
name y
controller tienen el mismo valor (el nombre del controlador).
Tráfico del servidor de API
|Métrica
|Tipo
|Etiquetas
rest_client_requests_total
|contador
code,
method,
host
Elección de líder
El gráfico de Helm habilita
|Métrica
|Tipo
|Etiquetas
leader_election_master_status
|gauge
name (=
d4ceba06.clickhouse.com)
--leader-elect de forma predeterminada, por lo que esta métrica está presente en las instalaciones estándar de Helm. Cuando se ejecuta el binario directamente sin ese indicador, la métrica no aparece.
Colectores estándar del proceso y del entorno de ejecución de Go:
Entorno de ejecución
go_goroutines,
go_memstats_*,
process_cpu_seconds_total,
process_resident_memory_bytes, etc.
Consultas útiles de PromQL
Resumen del estado de salud
# Reconciliation rate per controller
sum by (controller) (rate(controller_runtime_reconcile_total[5m]))
# Error rate per controller (alert if > 0 sustained)
sum by (controller) (rate(controller_runtime_reconcile_errors_total[5m]))
# p99 reconcile latency
histogram_quantile(
0.99,
sum by (le, controller) (rate(controller_runtime_reconcile_time_seconds_bucket[5m]))
)
Detección de acumulación
# Pending items in the work queue — a sustained value > 0 indicates a backlog,
# but short spikes during large reconciles are normal.
avg_over_time(workqueue_depth[10m])
# Reconciles that have been running for a long time
workqueue_longest_running_processor_seconds > 60
Limitación de tasa y carga sobre la API
# Throttled requests to the API server
sum by (code, host) (rate(rest_client_requests_total{code=~"4..|5.."}[5m]))
Estado del líder (implementación de alta disponibilidad)
# Should be exactly 1 across the replica set (Helm install enables --leader-elect by default)
sum(leader_election_master_status{name="d4ceba06.clickhouse.com"})
Punto de partida para una PrometheusRule (ajuste los umbrales según su entorno):
Alertas sugeridas
La última regla solo tiene sentido cuando está habilitada la elección de líder.
groups:
- name: clickhouse-operator
rules:
- alert: ClickHouseOperatorReconcileErrors
# > 0.1 errors/s sustained = > ~6 errors/min, filters transient conflicts.
expr: sum by (controller) (rate(controller_runtime_reconcile_errors_total[5m])) > 0.1
for: 15m
labels:
severity: warning
annotations:
summary: 'ClickHouse operator is failing to reconcile {{ $labels.controller }}'
- alert: ClickHouseOperatorWorkqueueBacklog
# avg_over_time avoids alerting on transient bursts during large reconciles.
expr: avg_over_time(workqueue_depth[10m]) > 5
for: 30m
labels:
severity: warning
annotations:
summary: 'Operator work queue backlog sustained for 30m'
- alert: ClickHouseOperatorReconcileSlow
expr: |
histogram_quantile(
0.99,
sum by (le, controller) (rate(controller_runtime_reconcile_time_seconds_bucket[10m]))
) > 30
for: 15m
labels:
severity: warning
annotations:
summary: 'p99 reconcile latency for {{ $labels.controller }} > 30s'
- alert: ClickHouseOperatorNoLeader
expr: absent(leader_election_master_status{name="d4ceba06.clickhouse.com"}) == 1
for: 5m
labels:
severity: critical
annotations:
summary: 'No leader for the ClickHouse operator (HA deployment)'
Una comprobación rápida de extremo a extremo, suponiendo que el chart se ha instalado en
Verificación de la configuración
clickhouse-operator-system:
Si la recopilación devuelve métricas en el formato de exposición de Prometheus, el endpoint y RBAC están correctamente conectados.
NS=clickhouse-operator-system
# The metrics Service exists and selects the manager pod
kubectl -n $NS get svc -l control-plane=controller-manager
# The ServiceMonitor exists (only with prometheus.enable=true)
kubectl -n $NS get servicemonitor -l control-plane=controller-manager
# Manager pod is Ready (readiness probe answers)
kubectl -n $NS get pod -l control-plane=controller-manager
# Direct scrape from inside the cluster (with the metrics-reader binding)
kubectl -n $NS run curl-metrics --rm -it --restart=Never \
--image=curlimages/curl:8.10.1 -- sh -c '
TOKEN=$(cat /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token)
curl -sk -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
https://<release>-metrics-service.'$NS'.svc:8080/metrics \
| head -20
'
- Instalación — Valores de Helm relevantes para la supervisión.
- Configuración — Configuración de TLS compartida con el servidor de métricas.