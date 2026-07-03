Cómo recopilar, proteger y usar las métricas del operador y los endpoints de estado.

El operador expone métricas compatibles con Prometheus y sondas de estado de Kubernetes para que pueda observar su actividad de reconciliación, detectar controladores atascados y generar alertas ante fallos.

Esta guía explica qué expone el operador, cómo recopilarlo y qué consultas resultan útiles en el día a día.

propio proceso del operador (el controller manager). Para las métricas del ClickHouse server (consultas, partes, retraso de replicación), use el Esta guía trata sobre el(el controller manager). Para las métricas del ClickHouse server (consultas, partes, retraso de replicación), use el endpoint de Prometheus en ClickHouse para recopilarlo por separado.

El proceso del operador expone dos endpoints HTTP dentro del pod de Kubernetes del manager:

Endpoint Puerto predeterminado Path Propósito Métricas 8080 (Helm) / 0 deshabilitado (valor predeterminado del binario) /metrics Formato de exposición de Prometheus Sonda de estado 8081 /healthz , /readyz Comprobaciones de liveness y readiness de Kubernetes

El endpoint de métricas está desactivado de forma predeterminada cuando se ejecuta directamente el binario del operador ( --metrics-bind-address=0 ). El gráfico de Helm lo habilita con metrics.enable: true y metrics.port: 8080 .

El endpoint de la sonda de estado siempre está habilitado; la plantilla de implementación conecta /healthz y /readyz a las sondas de liveness y readiness del pod de Kubernetes en el puerto 8081 .

​ Indicadores del binario del operador

manager (definidos en Los indicadores relevantes de(definidos en cmd/main.go ):

Indicador Predeterminado Descripción --metrics-bind-address 0 (deshabilitado) Dirección de enlace del endpoint de métricas. Establézcala en :8443 para HTTPS o :8080 para HTTP. Déjela en 0 para deshabilitar el servidor de métricas. --metrics-secure true Sirve las métricas a través de HTTPS con authn/authz. Establézcalo en false para HTTP sin cifrar. --metrics-cert-path vacío Directorio que contiene los archivos de certificado TLS ( tls.crt , tls.key ) del servidor de métricas. --metrics-cert-name tls.crt Nombre del archivo de certificado dentro de --metrics-cert-path . --metrics-cert-key tls.key Nombre del archivo de clave dentro de --metrics-cert-path . --enable-http2 false Habilita HTTP/2 para los servidores de métricas y webhook. Está desactivado de forma predeterminada para mitigar CVE-2023-44487 / CVE-2023-39325. --leader-elect false (binario) / true (gráfico de Helm) Habilita la elección de líder para que solo una réplica ejecute la reconciliación a la vez. El gráfico de Helm establece este indicador en manager.args de forma predeterminada. --health-probe-bind-address :8081 Dirección de enlace de /healthz y /readyz .

La convención 8443 (HTTPS) / 8080 (HTTP) en el texto de ayuda del indicador es solo una referencia. El gráfico de Helm sirve HTTPS en 8080 porque establece tanto metrics.port: 8080 como metrics.secure: true . No hay detección de modo basada en el puerto: --metrics-secure es lo que selecciona HTTPS o HTTP.

​ Habilitar métricas con Helm

El chart ya crea un Service para el puerto de métricas y, opcionalmente, un ServiceMonitor para prometheus-operator.

El endpoint de métricas está habilitado de forma predeterminada ( metrics.enable: true , puerto 8080 , servido por HTTPS mediante metrics.secure: true ). La única configuración que normalmente tendrás que cambiar es prometheus.enable para que el chart cree un ServiceMonitor por ti:

# values.yaml — minimal override prometheus : enable : true

Si no usa cert-manager, establezca además certManager.enable: false y el ServiceMonitor recopilará las métricas con insecureSkipVerify: true , basándose únicamente en la autenticación mediante bearer token.

El conjunto completo de valores predeterminados relacionados con las métricas es:

metrics : enable : true port : 8080 secure : true # HTTPS with authn/authz enforced on every scrape certManager : enable : true # Issues the metrics server certificate prometheus : enable : false # Set to true to render the ServiceMonitor scraping_annotations : false # Alternative: prometheus.io/scrape pod annotations

Aplicar:

helm upgrade --install clickhouse-operator \ oci://ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-helm \ -n clickhouse-operator-system --create-namespace \ -f values.yaml

Después de la instalación, el chart crea:

Service/<resource-prefix>-metrics-service — expone el puerto 8080 (HTTPS cuando metrics.secure: true ).

— expone el puerto (HTTPS cuando ). ServiceMonitor/<resource-prefix>-controller-manager-metrics-monitor — cuando prometheus.enable: true .

— cuando . ClusterRole/<resource-prefix>-metrics-reader — URL sin recurso /metrics con el verbo get .

​ Protección del endpoint de métricas

Cuando metrics.secure: true , el servidor de métricas exige TLS y autenticación/autorización de Kubernetes en cada recopilación. Los scrapers deben:

Presentar un token Bearer de Kubernetes válido. Pertenecer a una ServiceAccount vinculada a un Rol de clúster que conceda get sobre la URL sin recursos /metrics .

El chart incluye ese Rol de clúster:

apiVersion : rbac.authorization.k8s.io/v1 kind : ClusterRole metadata : name : clickhouse-operator-metrics-reader rules : - nonResourceURLs : - /metrics verbs : - get

Vincúlalo a la ServiceAccount que utiliza tu scraper (normalmente, Prometheus):

apiVersion : rbac.authorization.k8s.io/v1 kind : ClusterRoleBinding metadata : name : prometheus-clickhouse-operator-metrics-reader roleRef : apiGroup : rbac.authorization.k8s.io kind : ClusterRole name : clickhouse-operator-metrics-reader subjects : - kind : ServiceAccount name : <prometheus-sa> namespace : <prometheus-namespace>

Si ves 401 Unauthorized o 403 Forbidden en el endpoint de métricas, el scraper está usando HTTPS, pero no tiene un token Bearer de Kubernetes o no está autorizado para usarlo, o bien su ServiceAccount no tiene la asociación indicada arriba. Deshabilitar la seguridad estableciendo metrics.secure: false no se recomienda en clústeres compartidos, porque cualquiera con conectividad de red al pod de Kubernetes podría recopilar métricas del endpoint.

​ Referencia de ServiceMonitor

El chart genera un ServiceMonitor con esta estructura cuando prometheus.enable: true :

apiVersion : monitoring.coreos.com/v1 kind : ServiceMonitor metadata : name : <release>-controller-manager-metrics-monitor namespace : <operator-namespace> labels : control-plane : controller-manager spec : selector : matchLabels : control-plane : controller-manager endpoints : - path : /metrics port : https # "http" when metrics.secure: false scheme : https bearerTokenFile : /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token tlsConfig : serverName : <release>-metrics-service.<operator-namespace>.svc ca : secret : name : metrics-server-cert key : ca.crt cert : secret : name : metrics-server-cert key : tls.crt keySecret : name : metrics-server-cert key : tls.key

Si tu instancia de Prometheus no usa cert-manager, establece tlsConfig.insecureSkipVerify: true y confía únicamente en la autenticación mediante bearer token; el chart ya lo hace cuando certManager.enable: false .

​ Ejemplo independiente de Prometheus

ServiceAccount , el RBAC necesario y un CR de Prometheus que selecciona el ServiceMonitor del operador. Si no utiliza kube-prometheus-stack, el repositorio incluye un ejemplo autocontenido en examples/prometheus_secure_metrics_scraper.yaml . Crea una, el RBAC necesario y un CR deque selecciona eldel operador.

​ Endpoints de las sondas de estado

Path Lo utiliza Devuelve /healthz Sonda de actividad de Kubernetes 200 OK siempre que el servidor de sondas esté a la escucha. /readyz Sonda de preparación de Kubernetes 200 OK siempre que el servidor de sondas esté a la escucha.

healthz.Ping de sigs.k8s.io/controller-runtime ). Por lo tanto, una sonda fallida significa “el proceso del manager no está sirviendo HTTP en :8081 ”, no “los controladores no están en mal estado”. Para detectar problemas a nivel de controlador, use en su lugar las Ambos endpoints se registran con la misma comprobación trivial de ping (de). Por lo tanto, una sonda fallida significa “el proceso del manager no está sirviendo HTTP en”, no “los controladores no están en mal estado”. Para detectar problemas a nivel de controlador, use en su lugar las métricas de reconciliación

Ambos endpoints se exponen en el puerto 8081 de forma predeterminada. Están conectados a la Implementación de la siguiente manera:

livenessProbe : httpGet : path : /healthz port : 8081 initialDelaySeconds : 15 periodSeconds : 20 readinessProbe : httpGet : path : /readyz port : 8081 initialDelaySeconds : 5 periodSeconds : 10

Una sonda que falla repetidamente suele significar que el propio servidor de la sonda nunca llegó a iniciarse; por ejemplo, que el manager se cerró prematuramente durante el arranque. Revise los logs del manager en busca de unable to start manager , errores de RBAC o errores de cache did not sync .

​ Catálogo de métricas

El operador no registra recolectores personalizados de Prometheus. Todo lo que aparece a continuación lo exponen las bibliotecas subyacentes controller-runtime y client-go . Las series más útiles, agrupadas según su finalidad:

​ Actividad de reconciliación

Métrica Tipo Etiquetas controller_runtime_reconcile_total counter controller , result ( success / error / requeue / requeue_after ) controller_runtime_reconcile_errors_total counter controller controller_runtime_reconcile_time_seconds_bucket histograma controller controller_runtime_active_workers gauge controller controller_runtime_max_concurrent_reconciles gauge controller

La etiqueta controller se deriva en controller-runtime del tipo de recurso registrado con For(...) . Con el código actual en internal/controller/clickhouse e internal/controller/keeper , esto corresponde a clickhousecluster y keepercluster , respectivamente. Si ha personalizado el operador, verifíquelo con una recopilación puntual de /metrics .

​ Cola de trabajo

Métrica Tipo Etiquetas workqueue_depth gauge name , controller , priority workqueue_adds_total counter name , controller workqueue_retries_total counter name , controller workqueue_unfinished_work_seconds gauge name , controller workqueue_longest_running_processor_seconds gauge name , controller workqueue_queue_duration_seconds_bucket histogram name , controller workqueue_work_duration_seconds_bucket histogram name , controller

Las etiquetas name y controller tienen el mismo valor (el nombre del controlador).

​ Tráfico del servidor de API

Métrica Tipo Etiquetas rest_client_requests_total contador code , method , host

​ Elección de líder

Métrica Tipo Etiquetas leader_election_master_status gauge name (= d4ceba06.clickhouse.com )

El gráfico de Helm habilita --leader-elect de forma predeterminada, por lo que esta métrica está presente en las instalaciones estándar de Helm. Cuando se ejecuta el binario directamente sin ese indicador, la métrica no aparece.

​ Entorno de ejecución

Colectores estándar del proceso y del entorno de ejecución de Go: go_goroutines , go_memstats_* , process_cpu_seconds_total , process_resident_memory_bytes , etc.

​ Consultas útiles de PromQL

​ Resumen del estado de salud

# Reconciliation rate per controller sum by (controller) (rate(controller_runtime_reconcile_total[5m])) # Error rate per controller (alert if > 0 sustained) sum by (controller) (rate(controller_runtime_reconcile_errors_total[5m])) # p99 reconcile latency histogram_quantile( 0.99, sum by (le, controller) (rate(controller_runtime_reconcile_time_seconds_bucket[5m])) )

​ Detección de acumulación

# Pending items in the work queue — a sustained value > 0 indicates a backlog, # but short spikes during large reconciles are normal. avg_over_time(workqueue_depth[10m]) # Reconciles that have been running for a long time workqueue_longest_running_processor_seconds > 60

​ Limitación de tasa y carga sobre la API

# Throttled requests to the API server sum by (code, host) (rate(rest_client_requests_total{code=~"4..|5.."}[5m]))

​ Estado del líder (implementación de alta disponibilidad)

# Should be exactly 1 across the replica set (Helm install enables --leader-elect by default) sum(leader_election_master_status{name="d4ceba06.clickhouse.com"})

​ Alertas sugeridas

Punto de partida para una PrometheusRule (ajuste los umbrales según su entorno):

groups : - name : clickhouse-operator rules : - alert : ClickHouseOperatorReconcileErrors # > 0.1 errors/s sustained = > ~6 errors/min, filters transient conflicts. expr : sum by (controller) (rate(controller_runtime_reconcile_errors_total[5m])) > 0.1 for : 15m labels : severity : warning annotations : summary : 'ClickHouse operator is failing to reconcile {{ $labels.controller }}' - alert : ClickHouseOperatorWorkqueueBacklog # avg_over_time avoids alerting on transient bursts during large reconciles. expr : avg_over_time(workqueue_depth[10m]) > 5 for : 30m labels : severity : warning annotations : summary : 'Operator work queue backlog sustained for 30m' - alert : ClickHouseOperatorReconcileSlow expr : | histogram_quantile( 0.99, sum by (le, controller) (rate(controller_runtime_reconcile_time_seconds_bucket[10m])) ) > 30 for : 15m labels : severity : warning annotations : summary : 'p99 reconcile latency for {{ $labels.controller }} > 30s' - alert : ClickHouseOperatorNoLeader expr : absent(leader_election_master_status{name="d4ceba06.clickhouse.com"}) == 1 for : 5m labels : severity : critical annotations : summary : 'No leader for the ClickHouse operator (HA deployment)'

La última regla solo tiene sentido cuando está habilitada la elección de líder.

​ Verificación de la configuración

Una comprobación rápida de extremo a extremo, suponiendo que el chart se ha instalado en clickhouse-operator-system :

NS = clickhouse-operator-system # The metrics Service exists and selects the manager pod kubectl -n $NS get svc -l control-plane=controller-manager # The ServiceMonitor exists (only with prometheus.enable=true) kubectl -n $NS get servicemonitor -l control-plane=controller-manager # Manager pod is Ready (readiness probe answers) kubectl -n $NS get pod -l control-plane=controller-manager # Direct scrape from inside the cluster (with the metrics-reader binding) kubectl -n $NS run curl-metrics --rm -it --restart=Never \ --image=curlimages/curl:8.10.1 -- sh -c ' TOKEN=$(cat /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token) curl -sk -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \ https://<release>-metrics-service.' $NS '.svc:8080/metrics \ | head -20 '

Si la recopilación devuelve métricas en el formato de exposición de Prometheus, el endpoint y RBAC están correctamente conectados.

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