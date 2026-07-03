Esta guía explica cómo instalar ClickHouse Operator con gráficos de Helm.

Esta guía explica cómo instalar ClickHouse Operator con gráficos de Helm.

​ Requisitos previos

Clúster de Kubernetes v1.28.0 o posterior

Helm v3.0 o posterior

kubectl configurado para comunicarse con su clúster

​ Instalar Helm

Si no tiene instalado Helm:

curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3 | bash

Verifique la instalación:

helm version

​ Instalar el operador

De forma predeterminada, el gráfico de Helm despliega ClickHouse Operator con webhooks habilitados y requiere que cert-manager esté instalado.

helm install cert-manager oci://quay.io/jetstack/charts/cert-manager -n cert-manager --create-namespace --set crds.enabled= true

​ Desde el repositorio OCI de Helm

Instala la versión más reciente

helm install clickhouse-operator oci://ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-helm \ --create-namespace \ -n clickhouse-operator-system

Instalar una versión específica del operador

helm install clickhouse-operator oci://ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-helm \ --create-namespace \ -n clickhouse-operator-system \ --set manager.image.tag= < operator versio n >

​ Desde un chart local

Clona el repositorio e instala desde el chart local:

git clone https://github.com/ClickHouse/clickhouse-operator.git cd clickhouse-operator helm install clickhouse-operator ./dist/chart

​ Opciones de configuración