Skip to main content
Esta guía explica cómo instalar ClickHouse Operator con gráficos de Helm.

Requisitos previos

  • Clúster de Kubernetes v1.28.0 o posterior
  • Helm v3.0 o posterior
  • kubectl configurado para comunicarse con su clúster

Instalar Helm

Si no tiene instalado Helm:
Verifique la instalación:

Instalar el operador

De forma predeterminada, el gráfico de Helm despliega ClickHouse Operator con webhooks habilitados y requiere que cert-manager esté instalado.

Desde el repositorio OCI de Helm

Instala la versión más reciente
Instalar una versión específica del operador

Desde un chart local

Clona el repositorio e instala desde el chart local:

Opciones de configuración

Para conocer las opciones de configuración avanzadas, consulta el archivo values.yaml del gráfico de Helm
Última modificación el 3 de julio de 2026