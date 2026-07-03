Requisitos previos
- Clúster de Kubernetes v1.28.0 o posterior
- Helm v3.0 o posterior
- kubectl configurado para comunicarse con su clúster
Si no tiene instalado Helm:
Instalar Helm
Verifique la instalación:
curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3 | bash
helm version
Instalar el operador
De forma predeterminada, el gráfico de Helm despliega ClickHouse Operator con webhooks habilitados y requiere que cert-manager esté instalado.
helm install cert-manager oci://quay.io/jetstack/charts/cert-manager -n cert-manager --create-namespace --set crds.enabled=true
Instala la versión más reciente
Desde el repositorio OCI de Helm
Instalar una versión específica del operador
helm install clickhouse-operator oci://ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-helm \
--create-namespace \
-n clickhouse-operator-system
helm install clickhouse-operator oci://ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-helm \
--create-namespace \
-n clickhouse-operator-system \
--set manager.image.tag=<operator version>
Clona el repositorio e instala desde el chart local:
Desde un chart local
git clone https://github.com/ClickHouse/clickhouse-operator.git
cd clickhouse-operator
helm install clickhouse-operator ./dist/chart
Para conocer las opciones de configuración avanzadas, consulta el archivo values.yaml del gráfico de Helm