Skip to main content
ClickHouse admite la integración con varios catálogos (Unity, Glue, Polaris, etc.). En esta guía, le mostraremos cómo consultar sus datos con ClickHouse y el catálogo Apache Polaris. Apache Polaris admite tablas Iceberg y tablas Delta (mediante Generic Tables). Por el momento, esta integración solo admite tablas Iceberg.
Como esta funcionalidad es experimental, deberá habilitarla con: SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1;

Requisitos previos

Para conectarse al catálogo Polaris, necesitará lo siguiente:
  • Snowflake Open Catalog (Polaris alojado) o Polaris Catalog autohospedado
  • El URI de su catálogo Polaris (por ejemplo, https://<account-id>.<region>.aws.snowflakecomputing.com/polaris/api/catalog/v1 o http://polaris:8181/api/catalog/v1/oauth/tokens)
  • Las credenciales del catálogo (ID de cliente y secreto de cliente)
  • El URI de los tokens de OAuth para su instancia de Polaris
  • El endpoint de almacenamiento del almacén de objetos donde se encuentran sus datos de Iceberg (por ejemplo, S3)
  • ClickHouse versión 26.1+
En Open Catalog, la oferta de Polaris gestionada por Snowflake, el URI incluirá /polaris, mientras que en una implementación autohospedada puede que no lo incluya.
1

Creación de una conexión entre Polaris y ClickHouse

Cree una base de datos que conecte ClickHouse con su catálogo Polaris:
2

Consultar el catálogo Polaris con ClickHouse

Una vez establecida la conexión, puede consultar Polaris:
Consulta
Para consultar una tabla:
Consulta
Las comillas invertidas son obligatorias; por ejemplo, schema.table.
Para inspeccionar el DDL de la tabla:
3

Cargar datos de Polaris en ClickHouse

Para cargar datos de Polaris en una tabla de ClickHouse, cree la tabla de destino con el esquema que desee y, a continuación, inserte los datos desde la tabla de Polaris:
Consulta
Última modificación el 24 de julio de 2026