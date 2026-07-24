En esta guía, le mostraremos los pasos para consultar sus datos con ClickHouse y el catálogo Polaris de Snowflake.

ClickHouse admite la integración con varios catálogos (Unity, Glue, Polaris, etc.). En esta guía, le mostraremos cómo consultar sus datos con ClickHouse y el catálogo Apache Polaris . Apache Polaris admite tablas Iceberg y tablas Delta (mediante Generic Tables). Por el momento, esta integración solo admite tablas Iceberg.

Como esta funcionalidad es experimental, deberá habilitarla con: SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1;

​ Requisitos previos

Para conectarse al catálogo Polaris, necesitará lo siguiente:

Snowflake Open Catalog (Polaris alojado) o Polaris Catalog autohospedado

El URI de su catálogo Polaris (por ejemplo, https://<account-id>.<region>.aws.snowflakecomputing.com/polaris/api/catalog/v1 o http://polaris:8181/api/catalog/v1/oauth/tokens )

o ) Las credenciales del catálogo (ID de cliente y secreto de cliente)

El URI de los tokens de OAuth para su instancia de Polaris

El endpoint de almacenamiento del almacén de objetos donde se encuentran sus datos de Iceberg (por ejemplo, S3)

ClickHouse versión 26.1+

En Open Catalog, la oferta de Polaris gestionada por Snowflake, el URI incluirá /polaris , mientras que en una implementación autohospedada puede que no lo incluya.