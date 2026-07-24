Como esta funcionalidad es experimental, deberá habilitarla con:
SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1;
Para conectarse al catálogo Polaris, necesitará lo siguiente:
Requisitos previos
- Snowflake Open Catalog (Polaris alojado) o Polaris Catalog autohospedado
- El URI de su catálogo Polaris (por ejemplo,
https://<account-id>.<region>.aws.snowflakecomputing.com/polaris/api/catalog/v1o
http://polaris:8181/api/catalog/v1/oauth/tokens)
- Las credenciales del catálogo (ID de cliente y secreto de cliente)
- El URI de los tokens de OAuth para su instancia de Polaris
- El endpoint de almacenamiento del almacén de objetos donde se encuentran sus datos de Iceberg (por ejemplo, S3)
- ClickHouse versión 26.1+
/polaris, mientras que en una implementación autohospedada puede que no lo incluya.
1
Creación de una conexión entre Polaris y ClickHouse
Cree una base de datos que conecte ClickHouse con su catálogo Polaris:
CREATE DATABASE polaris_catalog
ENGINE = DataLakeCatalog('https://<catalog_uri>/api/catalog/v1')
SETTINGS
catalog_type = 'rest',
catalog_credential = '<client-id>:<client-secret>',
warehouse = 'snowflake',
auth_scope = 'PRINCIPAL_ROLE:ALL',
oauth_server_uri = 'https://<catalog_uri>/api/catalog/v1/oauth/tokens',
storage_endpoint = '<storage_endpoint>'
2
Consultar el catálogo Polaris con ClickHouse
Una vez establecida la conexión, puede consultar Polaris:
Para consultar una tabla:
Consulta
USE polaris_catalog;
SHOW TABLES;
Consulta
SELECT count(*) FROM `polaris_db.my_iceberg_table`;
Para inspeccionar el DDL de la tabla:
Las comillas invertidas son obligatorias; por ejemplo,
schema.table.
SHOW CREATE TABLE `polaris_db.my_iceberg_table`;
3
Cargar datos de Polaris en ClickHouse
Para cargar datos de Polaris en una tabla de ClickHouse, cree la tabla de destino con el esquema que desee y, a continuación, inserte los datos desde la tabla de Polaris:
Consulta
CREATE TABLE my_clickhouse_table
(
-- defina las columnas para que coincidan con su tabla Iceberg
`id` Int64,
`name` String,
`event_time` DateTime64(3)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO my_clickhouse_table
SELECT * FROM polaris_catalog.`polaris_db.my_iceberg_table`;