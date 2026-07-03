Los flujos de trabajo de analítica tradicionales suelen implicar múltiples traspasos entre ingenieros de datos que escriben consultas, analistas que crean dashboards y usuarios de negocio que interpretan los resultados. Cada paso introduce una latencia de horas o días. ClickHouse Cloud ofrece las siguientes capacidades basadas en agentes para reducir ese plazo a segundos o minutos, lo que permite que un responsable de producto pregunte “¿Qué está provocando el aumento de la pérdida de clientes de la semana pasada?” y reciba de inmediato no solo la respuesta, sino también la consulta subyacente, una visualización y posibles preguntas de seguimiento para profundizar.