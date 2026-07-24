Puedes transformar y modelar tus datos en ClickHouse con dbt

​ El adaptador dbt-clickhouse

dbt (data build tool) permite a los ingenieros de analítica transformar datos en sus almacenes de datos simplemente escribiendo sentencias select . dbt se encarga de materializar estas sentencias select como objetos en la base de datos, en forma de tablas y vistas, realizando la T de SELECT . (data build tool) permite a los ingenieros de analítica transformar datos en sus almacenes de datos simplemente escribiendo sentencias. dbt se encarga de materializar estas sentenciascomo objetos en la base de datos, en forma de tablas y vistas, realizando la T de Extract Load and Transform (ELT) . Puede crear un modelo definido por una sentencia

Dentro de dbt, estos modelos pueden referenciarse entre sí y organizarse en capas para construir conceptos de nivel superior. El código SQL repetitivo necesario para conectar modelos se genera automáticamente. Además, dbt identifica las dependencias entre modelos y garantiza que se creen en el orden adecuado mediante un grafo acíclico dirigido (DAG).

dbt es compatible con ClickHouse mediante un adaptador con soporte para ClickHouse

​ Páginas relacionadas

Página Descripción Funcionalidades y configuraciones Descripción de las funcionalidades y configuraciones generales disponibles Materializaciones Materializaciones disponibles y sus configuraciones Vistas materializadas Documentación específica de la materialización materialized_view Guías Guías para usar dbt con ClickHouse

​ Funcionalidades compatibles

Lista de funcionalidades compatibles:

Materialización de tabla

Materialización de tabla Materialización de vista

Materialización de vista Materialización incremental

Materialización incremental Materialización incremental de Microbatch

Materialización incremental de Microbatch Materializaciones de vista materializada (usa la forma TO de MATERIALIZED VIEW, experimental)

Materializaciones de vista materializada (usa la forma de MATERIALIZED VIEW, experimental) Seeds

Seeds Sources

Sources Generación de documentación

Generación de documentación Pruebas

Pruebas Snapshots

Snapshots La mayoría de las macros de dbt-utils (ahora incluidas en dbt-core)

La mayoría de las macros de dbt-utils (ahora incluidas en dbt-core) Materialización efímera

Materialización efímera Materialización de tabla distribuida (experimental)

Materialización de tabla distribuida (experimental) Materialización incremental distribuida (experimental)

Materialización incremental distribuida (experimental) Contratos

Contratos Configuraciones de columna específicas de ClickHouse (Codec, TTL…)

Configuraciones de columna específicas de ClickHouse (Codec, TTL…) Configuración de tablas específica de ClickHouse (índices, proyecciones…)

--sample , y se han corregido todas las advertencias de desuso de cara a futuras versiones. Las integraciones de catálogo (por ejemplo, Iceberg) introducidas en dbt 1.10 aún no son compatibles de forma nativa en el adaptador, pero hay soluciones alternativas disponibles. Consulta la Se admiten todas las funcionalidades hasta dbt-core 1.10, incluida la opción, y se han corregido todas las advertencias de desuso de cara a futuras versiones. Las(por ejemplo, Iceberg) introducidas en dbt 1.10 aún no son compatibles de forma nativa en el adaptador, pero hay soluciones alternativas disponibles. Consulta la sección Compatibilidad con catálogos para obtener más información.

Este adaptador todavía no está disponible para su uso en dbt Cloud , pero esperamos ponerlo a disposición pronto. Ponte en contacto con el equipo de soporte para obtener más información al respecto.

​ Conceptos de dbt y materializaciones compatibles

dbt introduce el concepto de modelo. Este se define como una sentencia SQL que potencialmente combina muchas tablas. Un modelo puede “materializarse” de varias maneras. Una materialización representa una estrategia de construcción para la consulta SELECT del modelo. El código detrás de una materialización es SQL repetitivo que envuelve tu consulta SELECT en una sentencia para crear una nueva relación o actualizar una existente.

dbt proporciona 5 tipos de materialización. Todos ellos son compatibles con dbt-clickhouse :

view (predeterminado): El modelo se construye como una vista en la base de datos. En ClickHouse, esto se construye como una vista.

(predeterminado): El modelo se construye como una vista en la base de datos. En ClickHouse, esto se construye como una vista. table : El modelo se construye como una tabla en la base de datos. En ClickHouse, esto se construye como una tabla.

: El modelo se construye como una tabla en la base de datos. En ClickHouse, esto se construye como una tabla. ephemeral : El modelo no se construye directamente en la base de datos, sino que se incorpora en los modelos dependientes como CTE (expresiones de tabla comunes).

: El modelo no se construye directamente en la base de datos, sino que se incorpora en los modelos dependientes como CTE (expresiones de tabla comunes). incremental : El modelo se materializa inicialmente como una tabla y, en ejecuciones posteriores, dbt inserta filas nuevas y actualiza las filas modificadas en la tabla.

: El modelo se materializa inicialmente como una tabla y, en ejecuciones posteriores, dbt inserta filas nuevas y actualiza las filas modificadas en la tabla. materialized view: El modelo se construye como una vista materializada en la base de datos. En ClickHouse, esto se construye como una vista materializada.

La sintaxis y las cláusulas adicionales definen cómo deben actualizarse estos modelos si cambian sus datos subyacentes. Por lo general, dbt recomienda comenzar con la materialización view hasta que el rendimiento se convierta en una preocupación. La materialización table ofrece una mejora del rendimiento en tiempo de consulta al capturar los resultados de la consulta del modelo como una tabla, a costa de un mayor almacenamiento. El enfoque incremental desarrolla aún más esta idea para permitir que las actualizaciones posteriores de los datos subyacentes se capturen en la tabla de destino.

dictionary, distributed table y distributed incremental. El adaptador también admite El adaptador actual para ClickHouse también admite las materializaciones. El adaptador también admite snapshots seeds de dbt.

dbt-clickhouse : Las siguientes son características experimentales en

Tipo ¿Compatible? Detalles Materialización de vista materializada Sí. La creación con explicit target está en Beta Crea una vista materializada. Materialización de tabla distribuida Sí, Experimental Crea una tabla distribuida. Materialización incremental distribuida Sí, Experimental Modelo incremental basado en la misma idea que la tabla distribuida. Ten en cuenta que no todas las estrategias son compatibles; visita su sección de documentación para obtener más información. Materialización de Diccionario Sí, Experimental Crea un Diccionario.

​ Configuración de dbt y del adaptador de ClickHouse

​ Instalar dbt-core y dbt-clickhouse

pip para instalar tanto dbt como dbt-clickhouse. dbt ofrece varias opciones para instalar la interfaz de línea de comandos (CLI), que se detallan aquí . Recomendamos utilizarpara instalar tanto dbt como dbt-clickhouse.

pip install dbt-core dbt-clickhouse

​ Proporcione a dbt los datos de conexión de nuestra instancia de ClickHouse.

clickhouse-service en el archivo ~/.dbt/profiles.yml y proporcione las propiedades de esquema, host, puerto, usuario y contraseña. La lista completa de opciones de configuración de la conexión está disponible en la página Configure el perfilen el archivoy proporcione las propiedades de esquema, host, puerto, usuario y contraseña. La lista completa de opciones de configuración de la conexión está disponible en la página Características y configuraciones

clickhouse-service : target : dev outputs : dev : type : clickhouse schema : [ default ] # Base de datos de ClickHouse para modelos dbt # Opcional host : [ localhost ] port : [ 8123 ] # El valor predeterminado es 8123, 8443, 9000 o 9440 según la configuración de secure y driver user : [ default ] # Usuario para todas las operaciones de base de datos password : [ <empty string> ] # Contraseña del usuario secure : True # Usar TLS (protocolo nativo) o HTTPS (protocolo HTTP)

​ Crear un proyecto de dbt

Ahora puedes usar este perfil en uno de tus proyectos existentes o crear uno nuevo mediante:

dbt init project_name

Dentro del directorio project_name , actualiza el archivo dbt_project.yml para especificar un nombre de perfil para conectarte al servidor de ClickHouse.

profile : 'clickhouse-service'

​ Probar la conexión

Ejecuta dbt debug con la herramienta de línea de comandos para confirmar si dbt puede conectarse a ClickHouse. Verifica que la respuesta incluya Connection test: [OK connection ok] , lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente.

Ve a la página de guías para obtener más información sobre cómo usar dbt con ClickHouse.

​ Probar y desplegar tus modelos (CI/CD)

Hay muchas formas de probar y desplegar tu proyecto de dbt. dbt ofrece algunas recomendaciones sobre flujos de trabajo recomendados trabajos de CI . Vamos a analizar varias estrategias, pero ten en cuenta que puede ser necesario ajustarlas en profundidad para adaptarlas a tu caso de uso específico.

​ CI/CD con pruebas de datos simples y pruebas unitarias

Una forma sencilla de poner en marcha tu pipeline de CI es ejecutar un clúster de ClickHouse dentro de tu job y luego ejecutar tus modelos en él. Puedes insertar datos de demostración en este clúster antes de ejecutar tus modelos. También puedes usar un seed para poblar el entorno de staging con un subconjunto de tus datos de producción.

Tu step de CD puede ser tan simple como ejecutar dbt build contra tu clúster de ClickHouse de producción.

​ Etapa de CI/CD más completa: usar datos recientes y probar solo los modelos afectados

Una estrategia habitual consiste en usar trabajos de Slim CI , en los que solo se vuelven a desplegar los modelos modificados (y sus dependencias ascendentes y descendentes). Este enfoque utiliza artefactos de tus ejecuciones de producción (es decir, el manifiesto de dbt ) para reducir el tiempo de ejecución de tu proyecto y garantizar que no haya divergencias de esquema entre entornos.

Para mantener tus entornos de desarrollo sincronizados y evitar ejecutar tus modelos sobre despliegues obsoletos, puedes usar clone o incluso defer

Recomendamos usar un clúster o servicio de ClickHouse dedicado para el entorno de pruebas (es decir, un entorno de staging) para evitar afectar al funcionamiento de tu entorno de producción. Para garantizar que el entorno de pruebas sea representativo, es importante que uses un subconjunto de tus datos de producción y que ejecutes dbt de una forma que evite divergencias de esquema entre entornos.

Si no necesitas datos recientes para las pruebas, puedes restaurar una copia de seguridad de tus datos de producción en el entorno de staging.

Si necesitas datos recientes para las pruebas, puedes usar una combinación de la función de tabla remoteSecure() y vistas materializadas actualizables para insertar con la frecuencia deseada. Otra opción es usar almacenamiento de objetos como intermediario y escribir datos periódicamente desde tu servicio de producción para luego importarlos al entorno de staging mediante las funciones de tabla de almacenamiento de objetos o ClickPipes (para la ingestión continua).

Usar un entorno dedicado para las pruebas de CI también te permite realizar pruebas manuales sin afectar a tu entorno de producción. Por ejemplo, puede que quieras apuntar una herramienta de BI a este entorno para hacer pruebas.

Para el despliegue (es decir, el paso de CD), recomendamos usar los artefactos de tus despliegues de producción para actualizar solo los modelos que hayan cambiado. Esto requiere configurar almacenamiento de objetos (por ejemplo, S3) como almacenamiento intermedio para tus artefactos de dbt. Una vez configurado, puedes ejecutar un comando como dbt build --select state:modified+ --state path/to/last/deploy/state.json para reconstruir selectivamente la cantidad mínima de modelos necesaria en función de lo que haya cambiado desde la última ejecución en producción.

​ Solución de problemas frecuentes

Si tienes problemas para conectarte a ClickHouse desde dbt, asegúrate de que se cumplan los siguientes criterios:

El motor debe ser uno de los motores compatibles.

Debes tener los permisos adecuados para acceder a la base de datos.

Si no usas el motor de tabla predeterminado de la base de datos, debes especificar un motor de tabla en la configuración de tu modelo.

​ Comprender las operaciones de larga duración

debug ; esto mostrará el tiempo empleado por cada consulta. Por ejemplo, puede lograrse añadiendo --log-level debug a los comandos de dbt. Algunas operaciones pueden tardar más de lo esperado debido a consultas específicas de ClickHouse. Para obtener más información sobre qué consultas tardan más, aumente el nivel de registro ; esto mostrará el tiempo empleado por cada consulta. Por ejemplo, puede lograrse añadiendoa los comandos de dbt.

El adaptador actual de ClickHouse para dbt tiene varias limitaciones que debe tener en cuenta:

El plugin usa una sintaxis que requiere ClickHouse versión 25.3 o posterior. No probamos versiones anteriores de ClickHouse. Actualmente tampoco probamos tablas Replicated.

Distintas ejecuciones de dbt-adapter pueden entrar en conflicto si se ejecutan al mismo tiempo, ya que internamente pueden usar los mismos nombres de tabla para las mismas operaciones. Para más información, consulte el issue #420.

pueden entrar en conflicto si se ejecutan al mismo tiempo, ya que internamente pueden usar los mismos nombres de tabla para las mismas operaciones. Para más información, consulte el issue #420. Actualmente, el adaptador materializa los modelos como tablas mediante INSERT INTO SELECT. En la práctica, esto implica duplicación de datos si la ejecución vuelve a realizarse. Los datasets muy grandes (PB) pueden dar lugar a tiempos de ejecución extremadamente largos, lo que hace inviables algunos modelos. Para mejorar el rendimiento, use vistas materializadas de ClickHouse implementando la vista como materialized: materialization_view . Además, procure minimizar el número de filas que devuelve cualquier consulta usando GROUP BY siempre que sea posible. Priorice modelos que resuman los datos frente a los que simplemente los transforman manteniendo el mismo número de filas del source.

. Además, procure minimizar el número de filas que devuelve cualquier consulta usando siempre que sea posible. Priorice modelos que resuman los datos frente a los que simplemente los transforman manteniendo el mismo número de filas del source. Para usar tablas Distributed para representar un modelo, debe crear manualmente las tablas replicadas subyacentes en cada nodo. La tabla Distributed puede, a su vez, crearse sobre ellas. El adaptador no gestiona la creación del cluster.

Cuando dbt crea una relación (table/view) en una database, normalmente la crea como: {{ database }}.{{ schema }}.{{ table/view id }} . ClickHouse no tiene el concepto de esquemas. Por lo tanto, el adaptador usa {{schema}}.{{ table/view id }} , donde schema es la database de ClickHouse.

. ClickHouse no tiene el concepto de esquemas. Por lo tanto, el adaptador usa , donde es la database de ClickHouse. Los modelos efímeros/CTE no funcionan si se colocan antes de INSERT INTO en una sentencia insert de ClickHouse; consulte https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/30323. Esto no debería afectar a la mayoría de los modelos, pero debe prestarse atención a dónde se coloca un modelo efímero en las definiciones de modelos y otras sentencias SQL.