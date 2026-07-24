dbt (data build tool) permite a los ingenieros de analítica transformar datos en sus almacenes de datos simplemente escribiendo sentencias
El adaptador dbt-clickhouse
select. dbt se encarga de materializar estas sentencias
select como objetos en la base de datos, en forma de tablas y vistas, realizando la T de Extract Load and Transform (ELT). Puede crear un modelo definido por una sentencia
SELECT.
Dentro de dbt, estos modelos pueden referenciarse entre sí y organizarse en capas para construir conceptos de nivel superior. El código SQL repetitivo necesario para conectar modelos se genera automáticamente. Además, dbt identifica las dependencias entre modelos y garantiza que se creen en el orden adecuado mediante un grafo acíclico dirigido (DAG).
dbt es compatible con ClickHouse mediante un adaptador con soporte para ClickHouse.
|Página
|Descripción
|Funcionalidades y configuraciones
|Descripción de las funcionalidades y configuraciones generales disponibles
|Materializaciones
|Materializaciones disponibles y sus configuraciones
|Vistas materializadas
|Documentación específica de la materialización materialized_view
|Guías
|Guías para usar dbt con ClickHouse
Lista de funcionalidades compatibles:
Funcionalidades compatibles
- Materialización de tabla
- Materialización de vista
- Materialización incremental
- Materialización incremental de Microbatch
- Materializaciones de vista materializada (usa la forma
TOde MATERIALIZED VIEW, experimental)
- Seeds
- Sources
- Generación de documentación
- Pruebas
- Snapshots
- La mayoría de las macros de dbt-utils (ahora incluidas en dbt-core)
- Materialización efímera
- Materialización de tabla distribuida (experimental)
- Materialización incremental distribuida (experimental)
- Contratos
- Configuraciones de columna específicas de ClickHouse (Codec, TTL…)
- Configuración de tablas específica de ClickHouse (índices, proyecciones…)
--sample, y se han corregido todas las advertencias de desuso de cara a futuras versiones. Las integraciones de catálogo (por ejemplo, Iceberg) introducidas en dbt 1.10 aún no son compatibles de forma nativa en el adaptador, pero hay soluciones alternativas disponibles. Consulta la sección Compatibilidad con catálogos para obtener más información.
Este adaptador todavía no está disponible para su uso en dbt Cloud, pero esperamos ponerlo a disposición pronto. Ponte en contacto con el equipo de soporte para obtener más información al respecto.
dbt introduce el concepto de modelo. Este se define como una sentencia SQL que potencialmente combina muchas tablas. Un modelo puede “materializarse” de varias maneras. Una materialización representa una estrategia de construcción para la consulta SELECT del modelo. El código detrás de una materialización es SQL repetitivo que envuelve tu consulta SELECT en una sentencia para crear una nueva relación o actualizar una existente. dbt proporciona 5 tipos de materialización. Todos ellos son compatibles con
Conceptos de dbt y materializaciones compatibles
dbt-clickhouse:
- view (predeterminado): El modelo se construye como una vista en la base de datos. En ClickHouse, esto se construye como una vista.
- table: El modelo se construye como una tabla en la base de datos. En ClickHouse, esto se construye como una tabla.
- ephemeral: El modelo no se construye directamente en la base de datos, sino que se incorpora en los modelos dependientes como CTE (expresiones de tabla comunes).
- incremental: El modelo se materializa inicialmente como una tabla y, en ejecuciones posteriores, dbt inserta filas nuevas y actualiza las filas modificadas en la tabla.
- materialized view: El modelo se construye como una vista materializada en la base de datos. En ClickHouse, esto se construye como una vista materializada.
dbt-clickhouse:
|Tipo
|¿Compatible?
|Detalles
|Materialización de vista materializada
|Sí. La creación con explicit target está en Beta
|Crea una vista materializada.
|Materialización de tabla distribuida
|Sí, Experimental
|Crea una tabla distribuida.
|Materialización incremental distribuida
|Sí, Experimental
|Modelo incremental basado en la misma idea que la tabla distribuida. Ten en cuenta que no todas las estrategias son compatibles; visita su sección de documentación para obtener más información.
|Materialización de Diccionario
|Sí, Experimental
|Crea un Diccionario.
Configuración de dbt y del adaptador de ClickHouse
dbt ofrece varias opciones para instalar la interfaz de línea de comandos (CLI), que se detallan aquí. Recomendamos utilizar
Instalar dbt-core y dbt-clickhouse
pip para instalar tanto dbt como dbt-clickhouse.
pip install dbt-core dbt-clickhouse
Configure el perfil
Proporcione a dbt los datos de conexión de nuestra instancia de ClickHouse.
clickhouse-service en el archivo
~/.dbt/profiles.yml y proporcione las propiedades de esquema, host, puerto, usuario y contraseña. La lista completa de opciones de configuración de la conexión está disponible en la página Características y configuraciones:
clickhouse-service:
target: dev
outputs:
dev:
type: clickhouse
schema: [ default ] # Base de datos de ClickHouse para modelos dbt
# Opcional
host: [ localhost ]
port: [ 8123 ] # El valor predeterminado es 8123, 8443, 9000 o 9440 según la configuración de secure y driver
user: [ default ] # Usuario para todas las operaciones de base de datos
password: [ <empty string> ] # Contraseña del usuario
secure: True # Usar TLS (protocolo nativo) o HTTPS (protocolo HTTP)
Ahora puedes usar este perfil en uno de tus proyectos existentes o crear uno nuevo mediante:
Crear un proyecto de dbt
Dentro del directorio
dbt init project_name
project_name, actualiza el archivo
dbt_project.yml para especificar un nombre de perfil para conectarte al servidor de ClickHouse.
profile: 'clickhouse-service'
Ejecuta
Probar la conexión
dbt debug con la herramienta de línea de comandos para confirmar si dbt puede conectarse a ClickHouse. Verifica que la respuesta incluya
Connection test: [OK connection ok], lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente.
Ve a la página de guías para obtener más información sobre cómo usar dbt con ClickHouse.
Hay muchas formas de probar y desplegar tu proyecto de dbt. dbt ofrece algunas recomendaciones sobre flujos de trabajo recomendados y trabajos de CI. Vamos a analizar varias estrategias, pero ten en cuenta que puede ser necesario ajustarlas en profundidad para adaptarlas a tu caso de uso específico.
Probar y desplegar tus modelos (CI/CD)
Una forma sencilla de poner en marcha tu pipeline de CI es ejecutar un clúster de ClickHouse dentro de tu job y luego ejecutar tus modelos en él. Puedes insertar datos de demostración en este clúster antes de ejecutar tus modelos. También puedes usar un seed para poblar el entorno de staging con un subconjunto de tus datos de producción. Una vez insertados los datos, puedes ejecutar tus pruebas de datos y tus pruebas unitarias. Tu step de CD puede ser tan simple como ejecutar
CI/CD con pruebas de datos simples y pruebas unitarias
dbt build contra tu clúster de ClickHouse de producción.
Una estrategia habitual consiste en usar trabajos de Slim CI, en los que solo se vuelven a desplegar los modelos modificados (y sus dependencias ascendentes y descendentes). Este enfoque utiliza artefactos de tus ejecuciones de producción (es decir, el manifiesto de dbt) para reducir el tiempo de ejecución de tu proyecto y garantizar que no haya divergencias de esquema entre entornos. Para mantener tus entornos de desarrollo sincronizados y evitar ejecutar tus modelos sobre despliegues obsoletos, puedes usar clone o incluso defer. Recomendamos usar un clúster o servicio de ClickHouse dedicado para el entorno de pruebas (es decir, un entorno de staging) para evitar afectar al funcionamiento de tu entorno de producción. Para garantizar que el entorno de pruebas sea representativo, es importante que uses un subconjunto de tus datos de producción y que ejecutes dbt de una forma que evite divergencias de esquema entre entornos.
Etapa de CI/CD más completa: usar datos recientes y probar solo los modelos afectados
- Si no necesitas datos recientes para las pruebas, puedes restaurar una copia de seguridad de tus datos de producción en el entorno de staging.
- Si necesitas datos recientes para las pruebas, puedes usar una combinación de la función de tabla
remoteSecure()y vistas materializadas actualizables para insertar con la frecuencia deseada. Otra opción es usar almacenamiento de objetos como intermediario y escribir datos periódicamente desde tu servicio de producción para luego importarlos al entorno de staging mediante las funciones de tabla de almacenamiento de objetos o ClickPipes (para la ingestión continua).
dbt build --select state:modified+ --state path/to/last/deploy/state.json para reconstruir selectivamente la cantidad mínima de modelos necesaria en función de lo que haya cambiado desde la última ejecución en producción.
Solución de problemas frecuentes
Si tienes problemas para conectarte a ClickHouse desde dbt, asegúrate de que se cumplan los siguientes criterios:
Conexiones
- El motor debe ser uno de los motores compatibles.
- Debes tener los permisos adecuados para acceder a la base de datos.
- Si no usas el motor de tabla predeterminado de la base de datos, debes especificar un motor de tabla en la configuración de tu modelo.
Algunas operaciones pueden tardar más de lo esperado debido a consultas específicas de ClickHouse. Para obtener más información sobre qué consultas tardan más, aumente el nivel de registro a
Comprender las operaciones de larga duración
debug; esto mostrará el tiempo empleado por cada consulta. Por ejemplo, puede lograrse añadiendo
--log-level debug a los comandos de dbt.
El adaptador actual de ClickHouse para dbt tiene varias limitaciones que debe tener en cuenta:
Limitaciones
- El plugin usa una sintaxis que requiere ClickHouse versión 25.3 o posterior. No probamos versiones anteriores de ClickHouse. Actualmente tampoco probamos tablas Replicated.
- Distintas ejecuciones de
dbt-adapterpueden entrar en conflicto si se ejecutan al mismo tiempo, ya que internamente pueden usar los mismos nombres de tabla para las mismas operaciones. Para más información, consulte el issue #420.
- Actualmente, el adaptador materializa los modelos como tablas mediante INSERT INTO SELECT. En la práctica, esto implica duplicación de datos si la ejecución vuelve a realizarse. Los datasets muy grandes (PB) pueden dar lugar a tiempos de ejecución extremadamente largos, lo que hace inviables algunos modelos. Para mejorar el rendimiento, use vistas materializadas de ClickHouse implementando la vista como
materialized: materialization_view. Además, procure minimizar el número de filas que devuelve cualquier consulta usando
GROUP BYsiempre que sea posible. Priorice modelos que resuman los datos frente a los que simplemente los transforman manteniendo el mismo número de filas del source.
- Para usar tablas Distributed para representar un modelo, debe crear manualmente las tablas replicadas subyacentes en cada nodo. La tabla Distributed puede, a su vez, crearse sobre ellas. El adaptador no gestiona la creación del cluster.
- Cuando dbt crea una relación (table/view) en una database, normalmente la crea como:
{{ database }}.{{ schema }}.{{ table/view id }}. ClickHouse no tiene el concepto de esquemas. Por lo tanto, el adaptador usa
{{schema}}.{{ table/view id }}, donde
schemaes la database de ClickHouse.
- Los modelos efímeros/CTE no funcionan si se colocan antes de
INSERT INTOen una sentencia insert de ClickHouse; consulte https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/30323. Esto no debería afectar a la mayoría de los modelos, pero debe prestarse atención a dónde se coloca un modelo efímero en las definiciones de modelos y otras sentencias SQL.
El conector
Fivetran
dbt-clickhouse también está disponible para su uso en las transformaciones de Fivetran, lo que permite integrar y transformar datos sin problemas directamente en la plataforma de Fivetran mediante
dbt.