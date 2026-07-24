materialized_view debe ser un SELECT sobre una tabla de origen existente. A diferencia de PostgreSQL, una vista materializada de ClickHouse no es “estática” (y no tiene una operación REFRESH equivalente). En cambio, actúa como un disparador de inserción: inserta nuevas filas en una tabla de destino aplicando la transformación SELECT definida a las filas que se insertan en la tabla de origen. Consulta la La materializacióndebe ser unsobre una tabla de origen existente. A diferencia de PostgreSQL, una vista materializada de ClickHouse no es “estática” (y no tiene una operación REFRESH equivalente). En cambio, actúa como un: inserta nuevas filas en una tabla de destino aplicando la transformacióndefinida a las filas que se insertan en la tabla de origen. Consulta la documentación sobre vistas materializadas de ClickHouse para obtener más información sobre cómo funcionan las vistas materializadas en ClickHouse.

Para consultar los conceptos generales de materialización y las configuraciones compartidas (engine, order_by, partition_by, etc.), consulta la página Materializaciones

​ Cómo se gestiona la tabla de destino

Cuando usas la materialización materialized_view , dbt-clickhouse necesita crear tanto una vista materializada como una tabla de destino donde se insertan las filas transformadas. Hay dos formas de gestionar la tabla de destino:

Enfoque Descripción Estado Destino implícito dbt-clickhouse crea y gestiona la tabla de destino automáticamente dentro del mismo modelo. El esquema de la tabla de destino se infiere a partir del SQL de la MV. Estable Destino explícito Defines la tabla de destino como una materialización table independiente y la referencias desde tu modelo de MV mediante la macro materialization_target_table() . La MV se crea con una cláusula TO que apunta a esa tabla. Esta funcionalidad está disponible a partir de la versión 1.10 de dbt-clickhouse. Precaución: Esta funcionalidad está en beta y la API puede cambiar en función de los comentarios de la comunidad. Beta

El enfoque que elijas afecta a cómo se gestionan los cambios de esquema, los full refresh y las configuraciones con varias MV. Las siguientes secciones describen cada enfoque en detalle.

​ Materialización con tabla de destino implícita

Este es el comportamiento predeterminado. Cuando se define un modelo materialized_view , el adaptador hará lo siguiente:

Crear una tabla de destino con el nombre del modelo Crear una vista materializada de ClickHouse con el nombre <model_name>_mv

El esquema de la tabla de destino se infiere a partir de las columnas de la instrucción SELECT de la vista materializada. Todos los recursos (tabla de destino + MVs) comparten la misma configuración del modelo.

-- models/events_mv.sql {{ config( materialized = 'materialized_view' , engine = 'SummingMergeTree()' , order_by = '(event_date, event_type)' ) }} SELECT toStartOfDay(event_time) AS event_date, event_type, count () AS total FROM {{ source( 'raw' , 'events' ) }} GROUP BY event_date, event_type

Consulta el archivo de pruebas para ver más ejemplos.

codec y ttl a nivel de columna en la tabla de destino al aplicar un contrato de modelo. Consulta También puedes definira nivel de columna en la tabla de destino al aplicar un contrato de modelo. Consulta Configuración de columnas para más detalles.

​ Múltiples vistas materializadas

ClickHouse permite que más de una vista materializada escriba registros en la misma tabla de destino. Para admitirlo en dbt-clickhouse con el enfoque de destino implícito, puedes construir una UNION en tu archivo de modelo, delimitando el SQL de cada vista materializada con comentarios del tipo --my_mv_name:begin y --my_mv_name:end .

Por ejemplo, lo siguiente creará dos vistas materializadas, ambas escribiendo datos en la misma tabla de destino del modelo. Los nombres de las vistas materializadas tendrán la forma <model_name>_mv1 y <model_name>_mv2 :

--mv1:begin select a,b,c from {{ source( 'raw' , 'table_1' ) }} --mv1:end union all --mv2:begin select a,b,c from {{ source( 'raw' , 'table_2' ) }} --mv2:end

Al actualizar un modelo con múltiples vistas materializadas (MV), especialmente al cambiar el nombre de una de ellas, dbt-clickhouse no elimina automáticamente la MV anterior. En su lugar, verás la siguiente advertencia: Warning - Table <previous table name> was detected with the same pattern as model name <your model name> but was not found in this run. In case it is a renamed mv that was previously part of this model, drop it manually (!!!)

​ Cómo actualizar el esquema de la tabla de destino

A partir de la versión 1.9.8 de dbt-clickhouse, puede controlar cómo se actualiza el esquema de la tabla de destino cuando dbt run encuentra columnas distintas en el SQL de la MV.

{{config( materialized = 'materialized_view' , engine = 'MergeTree()' , order_by = '(id)' , on_schema_change = 'fail' # esta configuración )}}

ignore ), pero puede cambiar esta configuración para que siga el mismo comportamiento que la configuración on_schema_change en los modelos incrementales. De forma predeterminada, dbt no aplicará ningún cambio a la tabla de destino (valor de la configuración), pero puede cambiar esta configuración para que siga el mismo comportamiento que la configuración

Además, puede usar esta configuración como mecanismo de seguridad. Si la establece en fail , la compilación fallará si las columnas de la consulta SQL de la MV difieren de las de la tabla de destino que se creó con el primer dbt run .

​ Puesta al día de los datos

De forma predeterminada, al crear o volver a crear una vista materializada (MV), la tabla de destino se rellena primero con datos históricos antes de crear la propia MV ( catchup=True ). Puede desactivar este comportamiento estableciendo la configuración catchup en False .

{{config( materialized = 'materialized_view' , engine = 'MergeTree()' , order_by = '(id)' , catchup = False # esta configuración )}}

Operación catchup: True (predeterminado) catchup: False Implementación inicial ( dbt run ) Tabla de destino poblada con datos históricos Tabla de destino creada vacía Actualización completa ( dbt run --full-refresh ) Tabla de destino reconstruida y poblada Tabla de destino recreada vacía, se pierden los datos existentes Funcionamiento normal La vista materializada captura nuevas inserciones La vista materializada captura nuevas inserciones

Riesgo de pérdida de datos con actualización completa Usar catchup: False con dbt run --full-refresh descartará todos los datos existentes de la tabla de destino. La tabla se volverá a crear vacía y, a partir de ese momento, solo capturará datos nuevos. Asegúrate de tener copias de seguridad si los datos históricos podrían necesitarse más adelante.

​ Materialización con destino explícito (Beta)

Beta Esta funcionalidad está en beta y está disponible a partir de la versión 1.10 de dbt-clickhouse. La API puede cambiar en función de los comentarios de la comunidad.

De forma predeterminada, dbt-clickhouse crea y administra tanto la tabla de destino como las vistas materializadas dentro de un único modelo (el enfoque de destino implícito descrito anteriormente). Este enfoque tiene algunas limitaciones:

Todos los recursos (tabla de destino + MVs) comparten la misma configuración. Si varias MVs apuntan a la misma tabla de destino, deben definirse juntas mediante la sintaxis UNION ALL .

. Ninguno de estos recursos puede procesarse por separado; todos deben administrarse mediante el mismo archivo de modelo.

No es fácil controlar el nombre de cada MV.

Toda la configuración se comparte entre la tabla de destino y las MVs, lo que dificulta configurar cada recurso individualmente y determinar qué configuración corresponde a cada uno.

La funcionalidad de destino explícito te permite definir la tabla de destino por separado como una materialización table normal y luego hacer referencia a ella desde tus modelos de vista materializada.

Recursos totalmente separados : Ahora cada recurso puede definirse por separado, lo que mejora la legibilidad.

: Ahora cada recurso puede definirse por separado, lo que mejora la legibilidad. Recursos 1:1 entre dbt y CH : Ahora puedes usar las herramientas de dbt para gestionarlos y modificarlos por separado.

: Ahora puedes usar las herramientas de dbt para gestionarlos y modificarlos por separado. Ahora hay distintas configuraciones disponibles : Ahora se puede aplicar una configuración diferente a cada uno.

: Ahora se puede aplicar una configuración diferente a cada uno. Ya no es necesario mantener convenciones de nomenclatura: Ahora todos los recursos se crean con el nombre que les des, no con el nombre personalizado añadido con _mv para las MV.

La definición de la tabla de destino no es natural en dbt: no es un SQL que lea de una tabla de origen, por lo que aquí se pierden las validaciones de dbt. El SQL de la MV se seguirá validando mediante las utilidades de dbt, y su compatibilidad con las columnas de la tabla de destino se validará a nivel de CH.

Hemos encontrado algunos problemas relacionados con las limitaciones de la función ref() : Necesitamos usarla para referenciar modelos entre sí, pero solo puede usarse para referenciar modelos upstream, no downstream. Esto genera algunos problemas en esta implementación. Hemos creado una incidencia en el repositorio de dbt-core y actualmente estamos hablando con ellos para buscar posibles soluciones (dbt-labs/dbt-core#12319): Cuando se llama a ref() desde dentro del bloque de configuración, devuelve el modelo actual, no el compartido. Esto nos impide definirlo en la sección config() , por lo que nos obliga a usar un comentario para añadir esta dependencia. Estamos siguiendo el mismo patrón definido en la documentación de dbt con el enfoque “—depends_on:”. ref() nos funciona porque fuerza que la tabla de destino se cree primero, pero en el gráfico de dependencias de la documentación generada, la tabla de destino aparecerá como otra dependencia upstream, no downstream, lo que hace que sea algo difícil de entender. unit-test también nos obliga a definir algunos datos para la tabla de destino, incluso cuando la idea no es leer de ella. La solución alternativa es simplemente dejar vacíos los datos de esta tabla.

: Necesitamos usarla para referenciar modelos entre sí, pero solo puede usarse para referenciar modelos upstream, no downstream. Esto genera algunos problemas en esta implementación. Hemos creado una incidencia en el repositorio de dbt-core y actualmente estamos hablando con ellos para buscar posibles soluciones (dbt-labs/dbt-core#12319):

Paso 1: Defina la tabla de destino como un modelo de tabla estándar

Modelo events_daily.sql :

{{ config( materialized = 'table' , engine = 'SummingMergeTree()' , order_by = '(event_date, event_type)' , partition_by = 'toYYYYMM(event_date)' ) }} SELECT toDate( now ()) AS event_date, '' AS event_type, toUInt64( 0 ) AS total WHERE 0 -- Crea una tabla vacía con el esquema correcto

Esta es la solución alternativa que mencionamos en la sección de limitaciones. Puede que aquí se pierdan algunas validaciones de dbt, pero el esquema se seguirá validando a nivel de ClickHouse.

Paso 2: Defina vistas materializadas que apunten a la tabla de destino

Por ejemplo, puede definir distintas MVs en diferentes modelos de esta forma, incluso apuntando a la misma tabla de destino. Tenga en cuenta la nueva llamada a la macro {{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }} , que configura la tabla de destino de la MV.

Modelo page_events_aggregator.sql :

{{ config(materialized = 'materialized_view' ) }} {{ materialization_target_table(ref( 'events_daily' )) }} SELECT toStartOfDay(event_time) AS event_date, event_type, count () AS total FROM {{ source( 'raw' , 'page_events' ) }} GROUP BY event_date, event_type

Modelo mobile_events_aggregator.sql :

{{ config(materialized = 'materialized_view' ) }} {{ materialization_target_table(ref( 'events_daily' )) }} SELECT toStartOfDay(event_time) AS event_date, event_type, count () AS total FROM {{ source( 'raw' , 'mobile_events' ) }} GROUP BY event_date, event_type

​ Opciones de configuración

En la tabla de destino ( materialized='table' ):

Opción Descripción Predeterminado mv_on_schema_change Cómo gestionar los cambios de esquema cuando la tabla es utilizada por MVs administradas por dbt. Sigue el mismo comportamiento que la configuración on_schema_change en modelos incrementales. Precaución: Un modelo materialized='table' se comportará como de costumbre si no tiene MVs que apunten a él, así que, aunque esta configuración esté definida, se ignorará. Si la tabla es el destino de MVs, esta configuración tendrá el valor predeterminado mv_on_schema_change='fail' para proteger los datos de esas tablas. repopulate_from_mvs_on_full_refresh En --full-refresh , en lugar de ejecutar el SQL de la tabla, reconstruye la tabla ejecutando sentencias INSERT-SELECT con el SQL de todas las MVs que apuntan a ella. False

En la vista materializada ( materialized='materialized_view' ):

Opción Descripción Predeterminado catchup Si se deben rellenar datos históricos al crear la MV. True

Normalmente, solo querrás establecer catchup en True en las MVs o repopulate_from_mvs_on_full_refresh en True en sus tablas de destino. Si estableces ambos en True , es posible que se dupliquen los datos.

​ Operaciones habituales

​ Actualización completa con tablas de destino explícitas

Al usar --full-refresh , las tablas de destino explícitas se volverán a crear (por lo que podrías perder datos si se está ingestando información durante este proceso). Esto se comportará de distintas maneras según la configuración:

Opción 1: comportamiento predeterminado de --full-refresh . Todo se elimina y se vuelve a crear, pero durante la recreación de las MV, la tabla de destino estará vacía o cargada parcialmente.

Todo se elimina y se vuelve a crear. Si quieres volver a insertar los datos usando el SQL de las MV, mantén la configuración catchup=True :

-- models/page_events_aggregator.sql {{ config( materialized = 'materialized_view' , catchup = True -- este es el valor predeterminado, por lo que no necesitas configurarlo explícitamente. ) }} {{ materialization_target_table(ref( 'events_daily' )) }} ...

Opción 2: Quiero volver a crear la tabla de destino y no quiero que quede vacía mientras se vuelven a crear las MV.

Si primero necesitas actualizar el SQL de las MV, puedes configurar en ellas catchup=False y luego ejecutar un dbt run o dbt run --full-refresh sobre las MV. Asegúrate de que las MV se creen antes de ejecutar --full-refresh en la tabla de destino, ya que este usa las definiciones de las MV de ClickHouse.

Establece repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True en el modelo de la tabla de destino. En un dbt run --full-refresh , esto hará lo siguiente:

Crear una nueva tabla temporal Ejecutar INSERT-SELECT usando el SQL de cada MV Intercambiar atómicamente las tablas

Así, tu tabla no quedará vacía mientras se vuelven a crear las MV.

-- models/events_daily.sql {{ config( materialized = 'table' , engine = 'SummingMergeTree()' , order_by = '(event_date, event_type)' , repopulate_from_mvs_on_full_refresh = True ) }} ...

​ Cambiar la tabla de destino

No puedes cambiar la tabla de destino de una MV sin un --full-refresh . Si intentas ejecutar un dbt run normal después de cambiar la referencia de materialization_target_table() , la compilación fallará con un mensaje de error que indica que el destino ha cambiado.

Para cambiar el destino:

Actualiza la llamada a materialization_target_table() Ejecuta dbt run --full-refresh -s your_mv_model

​ Solución de problemas comunes

​ La tabla de destino está vacía mientras/después de ejecutar run

Hay varias razones por las que esto puede ocurrir:

Las vistas materializadas pueden estar configuradas con catchup=False o la tabla de destino puede estar configurada con repopulate_from_mvs_on_full_refresh=False , por lo que no se realizará ningún relleno de datos históricos cuando se creen las vistas materializadas o cuando se vuelva a crear la tabla de destino. Este es el comportamiento esperado, así que, si quiere volver a insertar los datos usando el SQL de las vistas materializadas, asegúrese de establecer catchup=True en la vista materializada (este es el valor predeterminado) o repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True en la tabla de destino. Asegúrese de no activar ambas opciones al mismo tiempo para evitar duplicados. Consulte la sección de configuración para obtener más detalles.

o la tabla de destino puede estar configurada con , por lo que no se realizará ningún relleno de datos históricos cuando se creen las vistas materializadas o cuando se vuelva a crear la tabla de destino. Este es el comportamiento esperado, así que, si quiere volver a insertar los datos usando el SQL de las vistas materializadas, asegúrese de establecer en la vista materializada (este es el valor predeterminado) o en la tabla de destino. Asegúrese de no activar ambas opciones al mismo tiempo para evitar duplicados. Consulte la sección de configuración para obtener más detalles. Mientras se ejecuta dbt run --full-refresh , si las vistas materializadas usan el valor predeterminado catchup=True , el destino se volverá a crear y las MV volverán a insertar los datos de forma secuencial. Para evitar esta situación, consulte Full refresh con destinos explícitos.

​ dbt run --full-refresh en una tabla de destino con repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True usa la lógica de versiones anteriores de la vista materializada, no la del SQL que está actualmente en el proyecto

repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True usa el SQL de la MV existente que ya está definida en ClickHouse. Para asegurarte de que se use la nueva definición de la vista materializada, ejecuta dbt run para cada vista materializada antes de ejecutar dbt run --full-refresh en la tabla de destino.

​ Hay datos duplicados tras ejecutar una ejecución

Posibles razones:

Tanto catchup=True en las vistas materializadas como repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True en la tabla de destino pueden estar habilitados: mantén solo uno de ellos, según las operaciones que quieras ejecutar. Consulta la sección de configuración para obtener más detalles.

en las vistas materializadas como en la tabla de destino pueden estar habilitados: mantén solo uno de ellos, según las operaciones que quieras ejecutar. Consulta la sección de configuración para obtener más detalles. La tabla de destino no está definida con WHERE 0 : la tabla de destino debe crearse vacía, pero la consulta interna puede insertar datos si no se incluye WHERE 0 . Asegúrate de que la cláusula esté incluida.

​ Pérdida de datos durante la ingestión activa después de ejecutar dbt run --full-refresh

dbt run --full-refresh , faltan algunas filas de la tabla de origen en la tabla de destino. Las vistas materializadas de ClickHouse actúan como disparadores de inserción: solo capturan datos mientras existen. Durante una actualización completa, hay un breve intervalo en el que la MV se elimina y se vuelve a crear (la “ventana ciega”). Las filas insertadas en la tabla de origen durante este intervalo no se capturan. Consulta la sección Después de ejecutar, faltan algunas filas de la tabla de origen en la tabla de destino. Las vistas materializadas de ClickHouse actúan como disparadores de inserción: solo capturan datos mientras existen. Durante una actualización completa, hay un breve intervalo en el que la MV se elimina y se vuelve a crear (la “ventana ciega”). Las filas insertadas en la tabla de origen durante este intervalo no se capturan. Consulta la sección Comportamiento durante la ingestión activa para más detalles.

​ Técnicas de depuración

​ Verifica el destino actual de una MV en ClickHouse

Consulta system.tables para ver dónde escribe una vista materializada:

SELECT name as mv_name, replaceRegexpOne( create_table_query, '.*TO\\s+`?([^`\\s(]+)`?\\.`?([^`\\s(]+)`?.*' , '\\1.\\2' ) AS target_table FROM system . tables WHERE database = 'your_schema' AND engine = 'MaterializedView'

​ Comprueba si dbt reconoce una tabla como destino de una vista materializada

Durante una ejecución de dbt, busca este mensaje en el log:

La tabla <table_name> se usa como destino de una vista materializada gestionada por dbt. Se establece mv_on_schema_change en “fail” de forma predeterminada para evitar la pérdida de datos.

Si aparece este mensaje, dbt ha detectado que la tabla es el destino de al menos una vista materializada gestionada por dbt. Si esperas este mensaje pero no lo ves, verifica que:

El modelo de vista materializada define {{ materialization_target_table(ref('your_target')) }} correctamente

correctamente El modelo de vista materializada tiene materialized='materialized_view' en su configuración

en su configuración Tanto la vista materializada como la tabla de destino se han ejecutado al menos una vez

​ Migración de destino implícito a destino explícito

Si tiene modelos de vista materializada existentes que usan el enfoque de destino implícito y quiere migrar al enfoque de destino explícito, siga estos pasos:

1. Cree el modelo de la tabla de destino

Cree un nuevo archivo de modelo con materialized='table' que defina el mismo esquema que la tabla de destino de la MV actual. Use una cláusula WHERE 0 para crear una tabla vacía. Use el mismo nombre que el modelo actual de vista materializada implícita. Ahora podrá usar este modelo para iterar sobre la tabla de destino.

-- models/events_daily.sql {{ config( materialized = 'table' , engine = 'MergeTree()' , order_by = '(event_date, event_type)' ) }} SELECT toDate( now ()) AS event_date, '' AS event_type, toUInt64( 0 ) AS total WHERE 0

2. Actualiza tus modelos de MV

Crea nuevos modelos, cada uno con el SQL de la MV y la llamada a la macro materialization_target_table() que apunte a la nueva tabla de destino. Si antes usabas UNION ALL , elimina esa parte y los comentarios.

Para los nombres de los modelos, tendrás que seguir esta convención:

si solo se definió una MV, tendrá este nombre: <old_model_name>_mv

si se definieron varias MV, cada una tendrá este nombre: <old_model_name>_mv_<name_in_comments>

Antes, en my_model.sql (destino implícito, modelo único con UNION ALL):

--mv1:begin select a, b, c from {{ source( 'raw' , 'table_1' ) }} --mv1:end union all --mv2:begin select a, b, c from {{ source( 'raw' , 'table_2' ) }} --mv2:end

Después (con destino explícito y archivos de modelo separados):

-- models/my_model_mv_mv1.sql {{ config(materialized = 'materialized_view' ) }} {{ materialization_target_table(ref( 'events_daily' )) }} select a, b, c from {{ source( 'raw' , 'table_1' ) }}

-- models/my_model_mv_mv2.sql {{ config(materialized = 'materialized_view' ) }} {{ materialization_target_table(ref( 'events_daily' )) }} select a, b, c from {{ source( 'raw' , 'table_2' ) }}

3. Ajústelos según sea necesario siguiendo las instrucciones de la sección destino explícito.

​ Comparación del comportamiento entre los enfoques de destino implícito y destino explícito

​ Comportamiento general

Operación Destino implícito Destino explícito Primera ejecución de dbt Se crean todos los recursos Se crean todos los recursos Siguiente ejecución de dbt Los recursos individuales no se pueden gestionar; todo se aplica en conjunto:



tabla de destino:

los cambios se gestionan con la configuración on_schema_change . De forma predeterminada, usa la configuración ignore , por lo que las columnas nuevas no se procesan.



Vistas materializadas: todas se actualizan con operaciones alter table modify query Los cambios se pueden aplicar individualmente:



tabla de destino:

detección automática para identificar si son tablas de destino de vistas materializadas definidas por dbt. Si lo son, la evolución de las columnas se gestiona de forma predeterminada con la configuración mv_on_schema_change con el valor fail , por lo que fallará si hay cambios en las columnas. Añadimos este valor predeterminado como capa de protección



Vistas materializadas: su SQL se actualiza con operaciones alter table modify query . dbt run —full-refresh Los recursos individuales no se pueden gestionar; todo se aplica en conjunto:



tabla de destino:

la tabla de destino se vuelve a crear vacía. catchup está disponible para configurar un relleno de datos históricos con el SQL de todas las vistas materializadas a la vez. catchup es True de forma predeterminada



Vistas materializadas: todas se vuelven a crear. Los cambios se aplicarán individualmente:



tabla de destino: se volverá a crear como de costumbre.



Vistas materializadas: se eliminan y se vuelven a crear. catchup está disponible para un relleno de datos históricos inicial. catchup es True de forma predeterminada.



Nota: Durante el proceso, la tabla de destino estará vacía o cargada parcialmente hasta que se vuelvan a crear las vistas materializadas. Para evitarlo, consulta la siguiente sección sobre cómo iterar sobre la tabla de destino.

​ Comportamiento durante la ingestión activa

Al iterar los modelos, debe tener en cuenta cómo interactúan las distintas operaciones con los datos que se están insertando:

Como las vistas materializadas de ClickHouse actúan como triggers de inserción , solo capturan datos mientras existen. Si una vista materializada se elimina y se vuelve a crear (p. ej., durante un --full-refresh ), cualquier fila insertada en la tabla de origen durante ese intervalo no será procesada por la vista materializada. A esto se le llama que la vista materializada está “ciega”.

, solo capturan datos mientras existen. Si una vista materializada se elimina y se vuelve a crear (p. ej., durante un ), cualquier fila insertada en la tabla de origen durante ese intervalo será procesada por la vista materializada. A esto se le llama que la vista materializada está “ciega”. Los distintos procesos de catchup se basan en operaciones INSERT INTO ... SELECT que usan el SQL de las vistas materializadas y son independientes de cómo funcionan estas. Una vez que comienza el INSERT , los datos nuevos no se capturan por esa operación, pero sí los capturará la vista materializada adjunta.

La siguiente tabla resume la seguridad de cada operación cuando se están realizando inserciones activamente en la tabla de origen.

​ Operaciones con destino implícito

Operación Proceso interno Seguridad mientras se realizan inserciones Primer dbt run 1. Crear la tabla de destino

2. Insertar datos (si catchup=True )

3. Crear vistas materializadas ⚠️ La vista materializada no capta datos entre los pasos 1 y 3. Cualquier fila insertada en el origen durante este intervalo no se captura. dbt run posteriores ALTER TABLE ... MODIFY QUERY ✅ Seguro. La vista materializada se actualiza de forma atómica. dbt run --full-refresh 1. Crear una tabla de respaldo

2. Insertar datos (si catchup=True )

3. Eliminar vistas materializadas

4. Intercambiar tablas

5. Volver a crear las vistas materializadas ⚠️ La vista materializada no capta datos durante la recreación. Los datos insertados en el origen entre los pasos 3 y 5 no aparecerán en la nueva tabla de destino.

​ Operaciones con destino explícito

Modelos de vistas materializadas:

Operación Proceso interno Seguridad mientras se realizan inserciones Primer dbt run 1. Crear la MV (con la cláusula TO )

2. Ejecutar el catch-up (si catchup=True ) ✅ La MV se crea primero, por lo que las nuevas inserciones se capturan de inmediato.

⚠️ El catch-up puede duplicar datos — la consulta de relleno de datos históricos puede solaparse con filas que la MV ya esté procesando. Es seguro si se usa un motor con desduplicación (p. ej., ReplacingMergeTree ). dbt run posterior ALTER TABLE ... MODIFY QUERY ✅ Seguro. La MV se actualiza de forma atómica. dbt run --full-refresh en MVs 1. Eliminar y volver a crear la MV

2. Ejecutar el catch-up (si catchup=True ) ⚠️ La MV no captura datos durante la recreación (entre la eliminación y la creación).

⚠️ El catch-up puede duplicar datos si se están realizando inserciones de forma concurrente.

Modelo de tabla de destino:

Operación Proceso interno Seguridad mientras se realizan inserciones dbt run Los cambios de schema se aplican según la configuración mv_on_schema_change ✅ Seguro. No hay movimiento de datos. dbt run --full-refresh (predeterminado) Volver a crear la tabla (la deja vacía) ⚠️ La tabla de destino queda vacía hasta que las MVs la rellenen. Las MVs siguen insertando en la nueva tabla una vez que existe. dbt run --full-refresh con repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True 1. Crear una tabla de respaldo

2. Insertar datos usando el SQL de cada MV

3. Intercambiar las tablas de forma atómica ⚠️ La MV no captura datos durante la recreación. Los datos insertados entre los pasos 1 y 3 no aparecerán en la nueva tabla. Esto puede cambiar en versiones futuras.

Recomendaciones para entornos de producción con ingestión activa Pausa la ingestión durante las operaciones de dbt si es posible : así, todas las operaciones serán seguras y no se perderán datos.

: así, todas las operaciones serán seguras y no se perderán datos. Usa un motor con desduplicación si es posible (p. ej., ReplacingMergeTree ) en la tabla de destino para gestionar posibles duplicados por solapamientos durante el catch-up.

(p. ej., ) en la tabla de destino para gestionar posibles duplicados por solapamientos durante el catch-up. Prioriza ALTER TABLE ... MODIFY QUERY ( dbt run normal sin --full-refresh ) siempre que sea posible — esta opción siempre es segura.

( normal sin ) siempre que sea posible — esta opción siempre es segura. Ten en cuenta los periodos de riesgo durante las operaciones de dbt.

​ Vistas materializadas actualizables

Las vistas materializadas actualizables son un tipo especial de vista materializada en ClickHouse que vuelve a ejecutar periódicamente la consulta y almacena el resultado, de forma similar a como funcionan las vistas materializadas en otras bases de datos. Esto resulta útil en escenarios en los que se necesitan instantáneas periódicas o agregaciones, en lugar de triggers de inserción en tiempo real.

ambos enfoques: refreshable es independiente de cómo se gestione la tabla de destino. Las vistas materializadas actualizables pueden usarse conenfoques: destino implícito destino explícito . La configuraciónes independiente de cómo se gestione la tabla de destino.

Para usar una vista materializada actualizable, agrega un objeto de configuración refreshable a tu modelo de MV con las siguientes opciones:

Opción Descripción Obligatorio Valor predeterminado refresh_interval La cláusula interval (obligatoria) Sí randomize La cláusula de aleatorización; aparecerá después de RANDOMIZE FOR append Si se establece en True , cada actualización inserta filas en la tabla sin eliminar las filas existentes. La inserción no es atómica, igual que un INSERT SELECT normal. False depends_on Una lista de dependencias para la MV actualizable. Proporciona las dependencias con el siguiente formato: {schema}.{view_name} depends_on_validation Indica si se debe validar la existencia de las dependencias proporcionadas en depends_on . Si una dependencia no incluye un esquema, la validación se realiza sobre el esquema default False

​ Ejemplo con destino implícito

{{ config( materialized = 'materialized_view' , engine = 'MergeTree()' , order_by = '(event_date)' , refreshable = { "interval" : "EVERY 5 MINUTE" , "randomize" : "1 MINUTE" , "append" : True , "depends_on" : [ 'schema.depend_on_model' ], "depends_on_validation" : True } ) }} SELECT toStartOfDay(event_time) AS event_date, count() AS total FROM {{ source( 'raw' , 'events' ) }} GROUP BY event_date

​ Ejemplo con destino explícito

{{ config( materialized = 'materialized_view' , refreshable = { "interval" : "EVERY 1 HOUR" , "append" : False } ) }} {{ materialization_target_table(ref( 'events_daily' )) }} SELECT toStartOfDay(event_time) AS event_date, event_type, count() AS total FROM {{ source( 'raw' , 'events' ) }} GROUP BY event_date, event_type