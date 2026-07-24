materialized_view debe ser un
SELECT sobre una tabla de origen existente. A diferencia de PostgreSQL, una vista materializada de ClickHouse no es “estática” (y no tiene una operación REFRESH equivalente). En cambio, actúa como un disparador de inserción: inserta nuevas filas en una tabla de destino aplicando la transformación
SELECT definida a las filas que se insertan en la tabla de origen. Consulta la documentación sobre vistas materializadas de ClickHouse para obtener más información sobre cómo funcionan las vistas materializadas en ClickHouse.
Para consultar los conceptos generales de materialización y las configuraciones compartidas (engine, order_by, partition_by, etc.), consulta la página Materializaciones.
Cuando usas la materialización
Cómo se gestiona la tabla de destino
materialized_view, dbt-clickhouse necesita crear tanto una vista materializada como una tabla de destino donde se insertan las filas transformadas. Hay dos formas de gestionar la tabla de destino:
El enfoque que elijas afecta a cómo se gestionan los cambios de esquema, los
|Enfoque
|Descripción
|Estado
|Destino implícito
|dbt-clickhouse crea y gestiona la tabla de destino automáticamente dentro del mismo modelo. El esquema de la tabla de destino se infiere a partir del SQL de la MV.
|Estable
|Destino explícito
|Defines la tabla de destino como una materialización
table independiente y la referencias desde tu modelo de MV mediante la macro
materialization_target_table(). La MV se crea con una cláusula
TO que apunta a esa tabla. Esta funcionalidad está disponible a partir de la versión 1.10 de dbt-clickhouse. Precaución: Esta funcionalidad está en beta y la API puede cambiar en función de los comentarios de la comunidad.
|Beta
full refresh y las configuraciones con varias MV. Las siguientes secciones describen cada enfoque en detalle.
Este es el comportamiento predeterminado. Cuando se define un modelo
Materialización con tabla de destino implícita
materialized_view, el adaptador hará lo siguiente:
- Crear una tabla de destino con el nombre del modelo
- Crear una vista materializada de ClickHouse con el nombre
<model_name>_mv
SELECT de la vista materializada. Todos los recursos (tabla de destino + MVs) comparten la misma configuración del modelo.
Consulta el archivo de pruebas para ver más ejemplos.
-- models/events_mv.sql
{{
config(
materialized='materialized_view',
engine='SummingMergeTree()',
order_by='(event_date, event_type)'
)
}}
SELECT
toStartOfDay(event_time) AS event_date,
event_type,
count() AS total
FROM {{ source('raw', 'events') }}
GROUP BY event_date, event_type
ClickHouse permite que más de una vista materializada escriba registros en la misma tabla de destino. Para admitirlo en dbt-clickhouse con el enfoque de destino implícito, puedes construir una
Múltiples vistas materializadas
UNION en tu archivo de modelo, delimitando el SQL de cada vista materializada con comentarios del tipo
--my_mv_name:begin y
--my_mv_name:end.
Por ejemplo, lo siguiente creará dos vistas materializadas, ambas escribiendo datos en la misma tabla de destino del modelo. Los nombres de las vistas materializadas tendrán la forma
<model_name>_mv1 y
<model_name>_mv2:
--mv1:begin
select a,b,c from {{ source('raw', 'table_1') }}
--mv1:end
union all
--mv2:begin
select a,b,c from {{ source('raw', 'table_2') }}
--mv2:end
A partir de la versión 1.9.8 de dbt-clickhouse, puede controlar cómo se actualiza el esquema de la tabla de destino cuando
Cómo actualizar el esquema de la tabla de destino
dbt run encuentra columnas distintas en el SQL de la MV.
De forma predeterminada, dbt no aplicará ningún cambio a la tabla de destino (valor de la configuración
{{config(
materialized='materialized_view',
engine='MergeTree()',
order_by='(id)',
on_schema_change='fail' # esta configuración
)}}
ignore), pero puede cambiar esta configuración para que siga el mismo comportamiento que la configuración
on_schema_change en los modelos incrementales.
Además, puede usar esta configuración como mecanismo de seguridad. Si la establece en
fail, la compilación fallará si las columnas de la consulta SQL de la MV difieren de las de la tabla de destino que se creó con el primer
dbt run.
De forma predeterminada, al crear o volver a crear una vista materializada (MV), la tabla de destino se rellena primero con datos históricos antes de crear la propia MV (
Puesta al día de los datos
catchup=True). Puede desactivar este comportamiento estableciendo la configuración
catchup en
False.
{{config(
materialized='materialized_view',
engine='MergeTree()',
order_by='(id)',
catchup=False # esta configuración
)}}
|Operación
catchup: True (predeterminado)
catchup: False
|Implementación inicial (
dbt run)
|Tabla de destino poblada con datos históricos
|Tabla de destino creada vacía
|Actualización completa (
dbt run --full-refresh)
|Tabla de destino reconstruida y poblada
|Tabla de destino recreada vacía, se pierden los datos existentes
|Funcionamiento normal
|La vista materializada captura nuevas inserciones
|La vista materializada captura nuevas inserciones
De forma predeterminada, dbt-clickhouse crea y administra tanto la tabla de destino como las vistas materializadas dentro de un único modelo (el enfoque de destino implícito descrito anteriormente). Este enfoque tiene algunas limitaciones:
Materialización con destino explícito (Beta)
- Todos los recursos (tabla de destino + MVs) comparten la misma configuración. Si varias MVs apuntan a la misma tabla de destino, deben definirse juntas mediante la sintaxis
UNION ALL.
- Ninguno de estos recursos puede procesarse por separado; todos deben administrarse mediante el mismo archivo de modelo.
- No es fácil controlar el nombre de cada MV.
- Toda la configuración se comparte entre la tabla de destino y las MVs, lo que dificulta configurar cada recurso individualmente y determinar qué configuración corresponde a cada uno.
table normal y luego hacer referencia a ella desde tus modelos de vista materializada.
Beneficios
- Recursos totalmente separados: Ahora cada recurso puede definirse por separado, lo que mejora la legibilidad.
- Recursos 1:1 entre dbt y CH: Ahora puedes usar las herramientas de dbt para gestionarlos y modificarlos por separado.
- Ahora hay distintas configuraciones disponibles: Ahora se puede aplicar una configuración diferente a cada uno.
- Ya no es necesario mantener convenciones de nomenclatura: Ahora todos los recursos se crean con el nombre que les des, no con el nombre personalizado añadido con _mv para las MV.
Limitaciones
- La definición de la tabla de destino no es natural en dbt: no es un SQL que lea de una tabla de origen, por lo que aquí se pierden las validaciones de dbt. El SQL de la MV se seguirá validando mediante las utilidades de dbt, y su compatibilidad con las columnas de la tabla de destino se validará a nivel de CH.
- Hemos encontrado algunos problemas relacionados con las limitaciones de la función
ref(): Necesitamos usarla para referenciar modelos entre sí, pero solo puede usarse para referenciar modelos upstream, no downstream. Esto genera algunos problemas en esta implementación. Hemos creado una incidencia en el repositorio de dbt-core y actualmente estamos hablando con ellos para buscar posibles soluciones (dbt-labs/dbt-core#12319):
- Cuando se llama a
ref()desde dentro del bloque de configuración, devuelve el modelo actual, no el compartido. Esto nos impide definirlo en la sección
config(), por lo que nos obliga a usar un comentario para añadir esta dependencia. Estamos siguiendo el mismo patrón definido en la documentación de dbt con el enfoque “—depends_on:”.
ref()nos funciona porque fuerza que la tabla de destino se cree primero, pero en el gráfico de dependencias de la documentación generada, la tabla de destino aparecerá como otra dependencia upstream, no downstream, lo que hace que sea algo difícil de entender.
unit-testtambién nos obliga a definir algunos datos para la tabla de destino, incluso cuando la idea no es leer de ella. La solución alternativa es simplemente dejar vacíos los datos de esta tabla.
- Cuando se llama a
Paso 1: Defina la tabla de destino como un modelo de tabla estándar Modelo
Uso
events_daily.sql:
Esta es la solución alternativa que mencionamos en la sección de limitaciones. Puede que aquí se pierdan algunas validaciones de dbt, pero el esquema se seguirá validando a nivel de ClickHouse. Paso 2: Defina vistas materializadas que apunten a la tabla de destino Por ejemplo, puede definir distintas MVs en diferentes modelos de esta forma, incluso apuntando a la misma tabla de destino. Tenga en cuenta la nueva llamada a la macro
{{
config(
materialized='table',
engine='SummingMergeTree()',
order_by='(event_date, event_type)',
partition_by='toYYYYMM(event_date)'
)
}}
SELECT
toDate(now()) AS event_date,
'' AS event_type,
toUInt64(0) AS total
WHERE 0 -- Crea una tabla vacía con el esquema correcto
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}, que configura la tabla de destino de la MV.
Modelo
page_events_aggregator.sql:
Modelo
{{ config(materialized='materialized_view') }}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
SELECT
toStartOfDay(event_time) AS event_date,
event_type,
count() AS total
FROM {{ source('raw', 'page_events') }}
GROUP BY event_date, event_type
mobile_events_aggregator.sql:
{{ config(materialized='materialized_view') }}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
SELECT
toStartOfDay(event_time) AS event_date,
event_type,
count() AS total
FROM {{ source('raw', 'mobile_events') }}
GROUP BY event_date, event_type
Al usar tablas de destino explícitas, además de las configuraciones generales de materialización y las configuraciones específicas de la tabla, se aplican las siguientes configuraciones: En la tabla de destino (
Opciones de configuración
materialized='table'):
En la vista materializada (
|Opción
|Descripción
|Predeterminado
mv_on_schema_change
|Cómo gestionar los cambios de esquema cuando la tabla es utilizada por MVs administradas por dbt. Sigue el mismo comportamiento que la configuración
on_schema_change en modelos incrementales.
|Precaución: Un modelo
materialized='table' se comportará como de costumbre si no tiene MVs que apunten a él, así que, aunque esta configuración esté definida, se ignorará. Si la tabla es el destino de MVs, esta configuración tendrá el valor predeterminado
mv_on_schema_change='fail' para proteger los datos de esas tablas.
repopulate_from_mvs_on_full_refresh
|En
--full-refresh, en lugar de ejecutar el SQL de la tabla, reconstruye la tabla ejecutando sentencias INSERT-SELECT con el SQL de todas las MVs que apuntan a ella.
False
materialized='materialized_view'):
|Opción
|Descripción
|Predeterminado
catchup
|Si se deben rellenar datos históricos al crear la MV.
True
Normalmente, solo querrás establecer
catchup en
True en las MVs o
repopulate_from_mvs_on_full_refresh en
True en sus tablas de destino. Si estableces ambos en
True, es posible que se dupliquen los datos.
Operaciones habituales
Al usar
Actualización completa con tablas de destino explícitas
--full-refresh, las tablas de destino explícitas se volverán a crear (por lo que podrías perder datos si se está ingestando información durante este proceso). Esto se comportará de distintas maneras según la configuración:
Opción 1: comportamiento predeterminado de
--full-refresh. Todo se elimina y se vuelve a crear, pero durante la recreación de las MV, la tabla de destino estará vacía o cargada parcialmente.
Todo se elimina y se vuelve a crear. Si quieres volver a insertar los datos usando el SQL de las MV, mantén la configuración
catchup=True:
Opción 2: Quiero volver a crear la tabla de destino y no quiero que quede vacía mientras se vuelven a crear las MV. Si primero necesitas actualizar el SQL de las MV, puedes configurar en ellas
-- models/page_events_aggregator.sql
{{ config(
materialized='materialized_view',
catchup=True -- este es el valor predeterminado, por lo que no necesitas configurarlo explícitamente.
) }}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
...
catchup=False y luego ejecutar un
dbt run o
dbt run --full-refresh sobre las MV. Asegúrate de que las MV se creen antes de ejecutar
--full-refresh en la tabla de destino, ya que este usa las definiciones de las MV de ClickHouse.
Establece
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True en el modelo de la tabla de destino. En un
dbt run --full-refresh, esto hará lo siguiente:
- Crear una nueva tabla temporal
- Ejecutar INSERT-SELECT usando el SQL de cada MV
- Intercambiar atómicamente las tablas
-- models/events_daily.sql
{{
config(
materialized='table',
engine='SummingMergeTree()',
order_by='(event_date, event_type)',
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True
)
}}
...
No puedes cambiar la tabla de destino de una MV sin un
Cambiar la tabla de destino
--full-refresh. Si intentas ejecutar un
dbt run normal después de cambiar la referencia de
materialization_target_table(), la compilación fallará con un mensaje de error que indica que el destino ha cambiado.
Para cambiar el destino:
- Actualiza la llamada a
materialization_target_table()
- Ejecuta
dbt run --full-refresh -s your_mv_model
Solución de problemas comunes
Hay varias razones por las que esto puede ocurrir:
La tabla de destino está vacía mientras/después de ejecutar
La tabla de destino está vacía mientras/después de ejecutar
run
- Las vistas materializadas pueden estar configuradas con
catchup=Falseo la tabla de destino puede estar configurada con
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=False, por lo que no se realizará ningún relleno de datos históricos cuando se creen las vistas materializadas o cuando se vuelva a crear la tabla de destino. Este es el comportamiento esperado, así que, si quiere volver a insertar los datos usando el SQL de las vistas materializadas, asegúrese de establecer
catchup=Trueen la vista materializada (este es el valor predeterminado) o
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=Trueen la tabla de destino. Asegúrese de no activar ambas opciones al mismo tiempo para evitar duplicados. Consulte la sección de configuración para obtener más detalles.
- Mientras se ejecuta
dbt run --full-refresh, si las vistas materializadas usan el valor predeterminado
catchup=True, el destino se volverá a crear y las MV volverán a insertar los datos de forma secuencial. Para evitar esta situación, consulte Full refresh con destinos explícitos.
dbt run --full-refresh en una tabla de destino con
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True usa la lógica de versiones anteriores de la vista materializada, no la del SQL que está actualmente en el proyecto
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True usa el SQL de la MV existente que ya está definida en ClickHouse. Para asegurarte de que se use la nueva definición de la vista materializada, ejecuta
dbt run para cada vista materializada antes de ejecutar
dbt run --full-refresh en la tabla de destino.
Posibles razones:
Hay datos duplicados tras ejecutar una ejecución
- Tanto
catchup=Trueen las vistas materializadas como
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=Trueen la tabla de destino pueden estar habilitados: mantén solo uno de ellos, según las operaciones que quieras ejecutar. Consulta la sección de configuración para obtener más detalles.
- La tabla de destino no está definida con
WHERE 0: la tabla de destino debe crearse vacía, pero la consulta interna puede insertar datos si no se incluye
WHERE 0. Asegúrate de que la cláusula esté incluida.
Después de ejecutar
Pérdida de datos durante la ingestión activa después de ejecutar
Pérdida de datos durante la ingestión activa después de ejecutar
dbt run --full-refresh
dbt run --full-refresh, faltan algunas filas de la tabla de origen en la tabla de destino.
Las vistas materializadas de ClickHouse actúan como disparadores de inserción: solo capturan datos mientras existen. Durante una actualización completa, hay un breve intervalo en el que la MV se elimina y se vuelve a crear (la “ventana ciega”). Las filas insertadas en la tabla de origen durante este intervalo no se capturan. Consulta la sección Comportamiento durante la ingestión activa para más detalles.
Técnicas de depuración
Consulta
Verifica el destino actual de una MV en ClickHouse
system.tables para ver dónde escribe una vista materializada:
SELECT
name as mv_name,
replaceRegexpOne(
create_table_query,
'.*TO\\s+`?([^`\\s(]+)`?\\.`?([^`\\s(]+)`?.*',
'\\1.\\2'
) AS target_table
FROM system.tables
WHERE database = 'your_schema'
AND engine = 'MaterializedView'
Durante una ejecución de dbt, busca este mensaje en el log:
Comprueba si dbt reconoce una tabla como destino de una vista materializada
La tablaSi aparece este mensaje, dbt ha detectado que la tabla es el destino de al menos una vista materializada gestionada por dbt. Si esperas este mensaje pero no lo ves, verifica que:
<table_name>se usa como destino de una vista materializada gestionada por dbt. Se establece
mv_on_schema_changeen “fail” de forma predeterminada para evitar la pérdida de datos.
- El modelo de vista materializada define
{{ materialization_target_table(ref('your_target')) }}correctamente
- El modelo de vista materializada tiene
materialized='materialized_view'en su configuración
- Tanto la vista materializada como la tabla de destino se han ejecutado al menos una vez
Si tiene modelos de vista materializada existentes que usan el enfoque de destino implícito y quiere migrar al enfoque de destino explícito, siga estos pasos: 1. Cree el modelo de la tabla de destino Cree un nuevo archivo de modelo con
Migración de destino implícito a destino explícito
materialized='table' que defina el mismo esquema que la tabla de destino de la MV actual. Use una cláusula
WHERE 0 para crear una tabla vacía. Use el mismo nombre que el modelo actual de vista materializada implícita. Ahora podrá usar este modelo para iterar sobre la tabla de destino.
2. Actualiza tus modelos de MV Crea nuevos modelos, cada uno con el SQL de la MV y la llamada a la macro
-- models/events_daily.sql
{{
config(
materialized='table',
engine='MergeTree()',
order_by='(event_date, event_type)'
)
}}
SELECT
toDate(now()) AS event_date,
'' AS event_type,
toUInt64(0) AS total
WHERE 0
materialization_target_table() que apunte a la nueva tabla de destino. Si antes usabas
UNION ALL, elimina esa parte y los comentarios.
Para los nombres de los modelos, tendrás que seguir esta convención:
- si solo se definió una MV, tendrá este nombre:
<old_model_name>_mv
- si se definieron varias MV, cada una tendrá este nombre:
<old_model_name>_mv_<name_in_comments>
my_model.sql (destino implícito, modelo único con UNION ALL):
Después (con destino explícito y archivos de modelo separados):
--mv1:begin
select a, b, c from {{ source('raw', 'table_1') }}
--mv1:end
union all
--mv2:begin
select a, b, c from {{ source('raw', 'table_2') }}
--mv2:end
-- models/my_model_mv_mv1.sql
{{ config(materialized='materialized_view') }}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
select a, b, c from {{ source('raw', 'table_1') }}
3. Ajústelos según sea necesario siguiendo las instrucciones de la sección destino explícito.
-- models/my_model_mv_mv2.sql
{{ config(materialized='materialized_view') }}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
select a, b, c from {{ source('raw', 'table_2') }}
Comparación del comportamiento entre los enfoques de destino implícito y destino explícito
Comportamiento general
|Operación
|Destino implícito
|Destino explícito
|Primera ejecución de dbt
|Se crean todos los recursos
|Se crean todos los recursos
|Siguiente ejecución de dbt
|Los recursos individuales no se pueden gestionar; todo se aplica en conjunto:
tabla de destino:
los cambios se gestionan con la configuración
on_schema_change. De forma predeterminada, usa la configuración
ignore, por lo que las columnas nuevas no se procesan.
Vistas materializadas: todas se actualizan con operaciones
alter table modify query
|Los cambios se pueden aplicar individualmente:
tabla de destino:
detección automática para identificar si son tablas de destino de vistas materializadas definidas por dbt. Si lo son, la evolución de las columnas se gestiona de forma predeterminada con la configuración
mv_on_schema_change con el valor
fail, por lo que fallará si hay cambios en las columnas. Añadimos este valor predeterminado como capa de protección
Vistas materializadas: su SQL se actualiza con operaciones
alter table modify query.
|dbt run —full-refresh
|Los recursos individuales no se pueden gestionar; todo se aplica en conjunto:
tabla de destino:
la tabla de destino se vuelve a crear vacía.
catchup está disponible para configurar un relleno de datos históricos con el SQL de todas las vistas materializadas a la vez.
catchup es
True de forma predeterminada
Vistas materializadas: todas se vuelven a crear.
|Los cambios se aplicarán individualmente:
tabla de destino: se volverá a crear como de costumbre.
Vistas materializadas: se eliminan y se vuelven a crear.
catchup está disponible para un relleno de datos históricos inicial.
catchup es
True de forma predeterminada.
Nota: Durante el proceso, la tabla de destino estará vacía o cargada parcialmente hasta que se vuelvan a crear las vistas materializadas. Para evitarlo, consulta la siguiente sección sobre cómo iterar sobre la tabla de destino.
Al iterar los modelos, debe tener en cuenta cómo interactúan las distintas operaciones con los datos que se están insertando:
Comportamiento durante la ingestión activa
- Como las vistas materializadas de ClickHouse actúan como triggers de inserción, solo capturan datos mientras existen. Si una vista materializada se elimina y se vuelve a crear (p. ej., durante un
--full-refresh), cualquier fila insertada en la tabla de origen durante ese intervalo no será procesada por la vista materializada. A esto se le llama que la vista materializada está “ciega”.
- Los distintos procesos de
catchupse basan en operaciones
INSERT INTO ... SELECTque usan el SQL de las vistas materializadas y son independientes de cómo funcionan estas. Una vez que comienza el
INSERT, los datos nuevos no se capturan por esa operación, pero sí los capturará la vista materializada adjunta.
Operaciones con destino implícito
|Operación
|Proceso interno
|Seguridad mientras se realizan inserciones
|Primer
dbt run
|1. Crear la tabla de destino
2. Insertar datos (si
catchup=True)
3. Crear vistas materializadas
|⚠️ La vista materializada no capta datos entre los pasos 1 y 3. Cualquier fila insertada en el origen durante este intervalo no se captura.
dbt run posteriores
ALTER TABLE ... MODIFY QUERY
|✅ Seguro. La vista materializada se actualiza de forma atómica.
dbt run --full-refresh
|1. Crear una tabla de respaldo
2. Insertar datos (si
catchup=True)
3. Eliminar vistas materializadas
4. Intercambiar tablas
5. Volver a crear las vistas materializadas
|⚠️ La vista materializada no capta datos durante la recreación. Los datos insertados en el origen entre los pasos 3 y 5 no aparecerán en la nueva tabla de destino.
Modelos de vistas materializadas:
Operaciones con destino explícito
Modelo de tabla de destino:
|Operación
|Proceso interno
|Seguridad mientras se realizan inserciones
|Primer
dbt run
|1. Crear la MV (con la cláusula
TO)
2. Ejecutar el catch-up (si
catchup=True)
|✅ La MV se crea primero, por lo que las nuevas inserciones se capturan de inmediato.
⚠️ El catch-up puede duplicar datos — la consulta de relleno de datos históricos puede solaparse con filas que la MV ya esté procesando. Es seguro si se usa un motor con desduplicación (p. ej.,
ReplacingMergeTree).
dbt run posterior
ALTER TABLE ... MODIFY QUERY
|✅ Seguro. La MV se actualiza de forma atómica.
dbt run --full-refresh en MVs
|1. Eliminar y volver a crear la MV
2. Ejecutar el catch-up (si
catchup=True)
|⚠️ La MV no captura datos durante la recreación (entre la eliminación y la creación).
⚠️ El catch-up puede duplicar datos si se están realizando inserciones de forma concurrente.
|Operación
|Proceso interno
|Seguridad mientras se realizan inserciones
dbt run
|Los cambios de schema se aplican según la configuración
mv_on_schema_change
|✅ Seguro. No hay movimiento de datos.
dbt run --full-refresh (predeterminado)
|Volver a crear la tabla (la deja vacía)
|⚠️ La tabla de destino queda vacía hasta que las MVs la rellenen. Las MVs siguen insertando en la nueva tabla una vez que existe.
dbt run --full-refresh con
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True
|1. Crear una tabla de respaldo
2. Insertar datos usando el SQL de cada MV
3. Intercambiar las tablas de forma atómica
|⚠️ La MV no captura datos durante la recreación. Los datos insertados entre los pasos 1 y 3 no aparecerán en la nueva tabla. Esto puede cambiar en versiones futuras.
Las vistas materializadas actualizables son un tipo especial de vista materializada en ClickHouse que vuelve a ejecutar periódicamente la consulta y almacena el resultado, de forma similar a como funcionan las vistas materializadas en otras bases de datos. Esto resulta útil en escenarios en los que se necesitan instantáneas periódicas o agregaciones, en lugar de triggers de inserción en tiempo real. Para usar una vista materializada actualizable, agrega un objeto de configuración
Vistas materializadas actualizables
refreshable a tu modelo de MV con las siguientes opciones:
|Opción
|Descripción
|Obligatorio
|Valor predeterminado
|refresh_interval
|La cláusula
interval (obligatoria)
|Sí
|randomize
|La cláusula de aleatorización; aparecerá después de
RANDOMIZE FOR
|append
|Si se establece en
True, cada actualización inserta filas en la tabla sin eliminar las filas existentes. La inserción no es atómica, igual que un
INSERT SELECT normal.
|False
|depends_on
|Una lista de dependencias para la MV actualizable. Proporciona las dependencias con el siguiente formato:
{schema}.{view_name}
|depends_on_validation
|Indica si se debe validar la existencia de las dependencias proporcionadas en
depends_on. Si una dependencia no incluye un esquema, la validación se realiza sobre el esquema
default
|False
Ejemplo con destino implícito
{{
config(
materialized='materialized_view',
engine='MergeTree()',
order_by='(event_date)',
refreshable={
"interval": "EVERY 5 MINUTE",
"randomize": "1 MINUTE",
"append": True,
"depends_on": ['schema.depend_on_model'],
"depends_on_validation": True
}
)
}}
SELECT
toStartOfDay(event_time) AS event_date,
count() AS total
FROM {{ source('raw', 'events') }}
GROUP BY event_date
Ejemplo con destino explícito
{{
config(
materialized='materialized_view',
refreshable={
"interval": "EVERY 1 HOUR",
"append": False
}
)
}}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
SELECT
toStartOfDay(event_time) AS event_date,
event_type,
count() AS total
FROM {{ source('raw', 'events') }}
GROUP BY event_date, event_type
Limitaciones
- Al crear una vista materializada actualizable (MV) en ClickHouse que tiene una dependencia, ClickHouse no devuelve un error si la dependencia especificada no existe en el momento de la creación. En su lugar, la MV actualizable permanece en un estado inactivo, a la espera de que se cumpla la dependencia antes de empezar a procesar actualizaciones o a refrescarse. Este comportamiento es intencional, pero puede provocar retrasos en la disponibilidad de los datos si la dependencia requerida no se resuelve con prontitud. Debe asegurarse de que todas las dependencias estén correctamente definidas y existan antes de crear una vista materializada actualizable.
- A día de hoy, no existe una “vinculación con dbt” real entre la mv y sus dependencias, por lo que el orden de creación no está garantizado.
- La funcionalidad de actualización no se ha probado con varias mvs dirigidas al mismo modelo de destino.