El ClickPipe de ABS proporciona una forma completamente administrada y resiliente de ingestar datos desde Azure Blob Storage en ClickHouse Cloud. Admite tanto la ingestión de una sola vez como la ingestión continua con semántica exactly-once.

Terraform. Los ClickPipes de ABS pueden desplegarse y gestionarse manualmente mediante la UI de ClickPipes, así como de forma programática mediante OpenAPI

​ Formatos compatibles

​ Ingestión única

El ClickPipe de ABS cargará todos los archivos que coincidan con un patrón desde el contenedor especificado hacia la tabla de destino de ClickHouse en un único lote. Una vez que finaliza la tarea de ingestión, el ClickPipe se detiene automáticamente. Este modo de ingestión única ofrece semántica exactly-once, lo que garantiza que cada archivo se procese de forma fiable y sin duplicados.

​ Ingestión continua

Cuando la ingestión continua está habilitada, ClickPipes ingesta datos de forma continua desde la ruta especificada. Para determinar el orden de ingestión, el ClickPipe de ABS se basa en el orden lexicográfico implícito de los archivos.

​ Orden lexicográfico

El ClickPipe de ABS asume que los archivos se añaden a un contenedor en orden lexicográfico y se basa en ese orden implícito para ingestar los archivos secuencialmente. Esto significa que cualquier archivo nuevo debe ser lexicográficamente mayor que el último archivo ingestado. Por ejemplo, los archivos llamados file1 , file2 y file3 se ingestarán secuencialmente, pero si se añade un nuevo file 0 al contenedor, se ignorará porque su nombre no es lexicográficamente mayor que el del último archivo ingestado.

En este modo, el ClickPipe de ABS realiza una carga inicial de todos los archivos de la ruta especificada y luego sondea periódicamente para detectar archivos nuevos en un intervalo configurable (30 segundos de forma predeterminada). No es posible iniciar la ingestión desde un archivo específico o desde un momento concreto: ClickPipes siempre cargará todos los archivos de la ruta especificada.

​ Coincidencia de patrones de archivos

Object Storage ClickPipes sigue el estándar POSIX para la coincidencia de patrones de archivos. Todos los patrones distinguen entre mayúsculas y minúsculas y se aplican a la ruta completa después del nombre del contenedor. Para obtener un mejor rendimiento, use el patrón más específico posible (por ejemplo, data-2024-*.csv en lugar de *.csv ).

​ Patrones admitidos

Patrón Descripción Ejemplo Coincidencias ? Coincide con exactamente un carácter (sin incluir / ) data-?.csv data-1.csv , data-a.csv , data-x.csv * Coincide con cero o más caracteres (sin incluir / ) data-*.csv data-1.csv , data-001.csv , data-report.csv , data-.csv **

Recursivo Coincide con cero o más caracteres (incluido / ). Permite recorrer directorios de forma recursiva. logs/**/error.log logs/error.log , logs/2024/error.log , logs/2024/01/error.log

Ejemplos:

https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/folder/*.csv

https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/logs/**/data.json

https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/file-?.parquet

https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/data-2024-*.csv.gz

​ Patrones no compatibles

Patrón Descripción Ejemplo Alternativas {abc,def} Expansión de llaves con alternativas {logs,data}/file.csv Cree ClickPipes independientes para cada ruta. {N..M} Expansión de rango numérico file-{1..100}.csv Use file-*.csv o file-?.csv .

Ejemplos:

https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/{documents-01,documents-02}.json

https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/file-{1..100}.csv

https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/{logs,metrics}/data.parquet

​ Semántica de exactly-once

Pueden producirse varios tipos de fallos al ingestar grandes conjuntos de datos, lo que puede dar lugar a inserciones parciales o a datos duplicados. Object Storage ClickPipes es resiliente ante los fallos de inserción y proporciona semántica de exactly-once. Esto se logra mediante el uso de tablas temporales de staging. Los datos se insertan primero en las tablas de staging. Si algo sale mal durante esta inserción, la tabla de staging puede truncarse y la inserción puede reintentarse desde un estado limpio. Solo cuando una inserción se completa correctamente, las particiones de la tabla de staging se mueven a la tabla de destino. Para obtener más información sobre esta estrategia, consulta esta entrada del blog

​ Columnas virtuales

Para hacer un seguimiento de qué archivos se han ingestado, incluya la columna virtual _file en la lista de asignación de columnas. La columna virtual _file contiene el nombre de archivo del objeto de origen, que puede usarse para consultar qué archivos se han procesado.

​ Control de acceso

El ClickPipe de ABS solo admite contenedores privados. Los contenedores públicos no se admiten.

Los contenedores deben permitir las acciones s3:GetObject s3:ListBucket en la política del bucket.

Actualmente, no se admite la autenticación con Microsoft Entra ID (incluidas las identidades administradas).

La autenticación de Azure Blob Storage utiliza una cadena de conexión , que admite tanto claves de acceso como firmas de acceso compartido (SAS).

​ Clave de acceso

Para autenticarse con una clave de acceso de la cuenta , proporcione una cadena de conexión con el siguiente formato:

DefaultEndpointsProtocol = https ; AccountName = storage-account-name ; AccountKey = account-access-key ; EndpointSuffix = core.windows.net

Puedes encontrar el nombre de la cuenta de almacenamiento y la clave de acceso en Azure Portal, en Storage Account > Access keys.

​ Firma de acceso compartido (SAS)

Para autenticarse mediante una firma de acceso compartido (SAS) , proporcione una cadena de conexión que incluya el token SAS:

BlobEndpoint = https://storage-account-name.blob.core.windows.net/ ; SharedAccessSignature = sas-token

Genere un token SAS en Azure Portal, en Storage Account > Shared access signature, con los permisos adecuados ( Read , List ) para el contenedor y los blobs que desea ingestar.

​ Acceso de red

Los ClickPipes de ABS usan dos rutas de red distintas para el descubrimiento de metadatos y la ingestión de datos: el servicio de ClickPipes y el servicio de ClickHouse Cloud, respectivamente. Si desea configurar una capa adicional de seguridad de red (por ejemplo, por motivos de cumplimiento), el acceso de red debe configurarse para ambas rutas.

El control de acceso basado en IP no funciona si su contenedor de Azure Blob Storage está en la misma región de Azure que su servicio de ClickHouse Cloud. Cuando ambos servicios están en la misma ubicación, el tráfico se enruta a través de la red interna de Azure, en lugar de a través de la Internet pública.

control de acceso basado en IP, las Para el, las reglas de red IP del firewall de Azure Storage deben permitir las IP estáticas de la región del servicio ClickPipes indicadas aquí , así como las IP estáticas del servicio de ClickHouse Cloud. Para obtener las IP estáticas de su región de ClickHouse Cloud, abra una terminal y ejecute: # Reemplace <your-region> por su región de ClickHouse Cloud curl -s https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json | jq -r '.azure[] | select(.region == "<your-region>") | .egress_ips[]'

​ Configuración avanzada

ClickPipes proporciona valores predeterminados razonables que cubren los requisitos de la mayoría de los casos de uso. Si tu caso de uso requiere un ajuste adicional más preciso, puedes modificar la siguiente configuración:

Object Storage ClickPipes se escalan en función del tamaño mínimo del servicio de ClickHouse determinado por la configuración del escalado vertical automático . El tamaño del ClickPipe se determina cuando se crea el pipe. Los cambios posteriores en la configuración del servicio de ClickHouse no afectarán al tamaño del ClickPipe.

Para aumentar el rendimiento en trabajos de ingesta de gran volumen, recomendamos escalar el servicio de ClickHouse antes de crear el ClickPipe.

​ Limitaciones conocidas

​ Tamaño del archivo

ClickPipes solo intentará ingestar objetos de 10 GB o menos. Si un archivo supera los 10 GB, se añadirá un error a la tabla de errores específica de ClickPipes.

En contenedores con más de 100.000 archivos, las operaciones LIST de Azure Blob Storage añaden latencia al detectar archivos nuevos, además del intervalo de sondeo predeterminado:

< 100 mil archivos : ~30 segundos (intervalo de sondeo predeterminado)

: ~30 segundos (intervalo de sondeo predeterminado) 100 mil archivos : ~40-45 segundos

: ~40-45 segundos 250 mil archivos : ~55-70 segundos

: ~55-70 segundos 500 mil+ archivos: puede superar los 90 segundos

Para la ingestión continua , ClickPipes debe examinar el contenedor para identificar archivos nuevos léxicamente superiores al último archivo ingerido. Recomendamos organizar los archivos en contenedores más pequeños o usar estructuras jerárquicas de directorios para reducir la cantidad de archivos por operación de listado.

​ Compatibilidad con vistas

También se admiten vistas materializadas en la tabla de destino. ClickPipes creará tablas de staging no solo para la tabla de destino, sino también para cualquier vista materializada dependiente.

No creamos tablas de staging para las vistas no materializadas. Esto significa que, si tiene una tabla de destino con una o más vistas materializadas dependientes, esas vistas materializadas deben evitar seleccionar datos a través de una vista desde la tabla de destino. De lo contrario, es posible que falten datos en la vista materializada.

Cualquier cambio en la tabla de destino, sus vistas materializadas (incluidas las vistas materializadas en cascada) o las tablas de destino de las vistas materializadas mientras ClickPipe está en ejecución provocará errores reintentables. Para realizar cambios de esquema en estas dependencias, debes pausar ClickPipe, aplicar los cambios y luego reanudarlo.