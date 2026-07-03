Si necesitas obtener la lista de IPs estáticas, puedes usar el siguiente endpoint de la ClickHouse Cloud API:
API de IPs estáticas
https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json. Esta API proporciona los endpoints de los servicios de ClickHouse Cloud, como las IPs de Ingreso/salida y los endpoints de S3 por región y proveedor de nube.
Si estás usando una integración como MySQL o PostgreSQL Engine, es posible que necesites autorizar a ClickHouse Cloud para acceder a tus instancias. Puedes usar esta API para obtener las IPs públicas y configurarlas en
firewalls o
Authorized networks en GCP, en
Security Groups para Azure o AWS, o en cualquier otro sistema de gestión del tráfico de salida de infraestructura que estés usando.
Por ejemplo, para permitir el acceso desde un servicio de ClickHouse Cloud alojado en AWS en la región
ap-south-1, puedes agregar las direcciones
egress_ips de esa región:
Por ejemplo, una instancia de AWS RDS que se ejecuta en
❯ curl -s https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json | jq '.'
{
"aws": [
{
"egress_ips": [
"3.110.39.68",
"15.206.7.77",
"3.6.83.17"
],
"ingress_ips": [
"15.206.78.111",
"3.6.185.108",
"43.204.6.248"
],
"region": "ap-south-1",
"s3_endpoints": "vpce-0a975c9130d07276d"
},
...
us-east-2 y necesita conectarse a un servicio de ClickHouse Cloud debe tener las siguientes reglas de entrada en el grupo de seguridad:
Para el mismo servicio de ClickHouse Cloud que se ejecuta en
us-east-2, pero esta vez conectado a una base de datos MySQL en GCP, las
Authorized networks deberían verse así: