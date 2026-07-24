Los miembros de la organización con el rol Admin pueden ajustar el escalado de los servicios Scale o Enterprise de ClickHouse Cloud. Para configurar el escalado vertical automático, ve a la pestaña Configuración de tu servicio y ajusta la memoria mínima y máxima, junto con los ajustes de CPU, como se muestra a continuación.
Configuración del escalado vertical automático
Establece la Memoria máxima de tus réplicas en un valor superior a la Memoria mínima. El servicio se escalará según sea necesario dentro de esos límites. Estos ajustes también están disponibles durante el flujo inicial de creación del servicio. A cada réplica de tu servicio se le asignarán los mismos recursos de memoria y CPU. También puedes optar por establecer ambos valores iguales, lo que básicamente “fija” el servicio a una configuración específica. Al hacerlo, se forzará inmediatamente el escalado al tamaño deseado que hayas elegido. Es importante tener en cuenta que esto deshabilitará cualquier escalado automático en el clúster, y tu servicio no estará protegido frente a aumentos en el uso de CPU o memoria más allá de estos ajustes.
Los servicios de una sola réplica no admiten escalado en todos los niveles.
Para los servicios del nivel Enterprise, los perfiles estándar 1:4 admiten el escalado vertical automático. Los perfiles personalizados no admiten ni el escalado vertical automático ni el escalado vertical manual. Sin embargo, estos servicios pueden escalarse verticalmente contactando con el soporte.