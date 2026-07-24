Los servicios de los niveles Scale y Enterprise admiten el escalado automático en función del uso de CPU y memoria. El uso del servicio se supervisa continuamente durante una ventana de observación para tomar decisiones de escalado. Si el uso supera o cae por debajo de determinados umbrales, el servicio se escala según corresponda para ajustarse a la demanda.

​ Configuración del escalado vertical automático

Los miembros de la organización con el rol Admin pueden ajustar el escalado de los servicios Scale o Enterprise de ClickHouse Cloud. Para configurar el escalado vertical automático, ve a la pestaña Configuración de tu servicio y ajusta la memoria mínima y máxima, junto con los ajustes de CPU, como se muestra a continuación.

Los servicios de una sola réplica no admiten escalado en todos los niveles.

Establece la Memoria máxima de tus réplicas en un valor superior a la Memoria mínima. El servicio se escalará según sea necesario dentro de esos límites. Estos ajustes también están disponibles durante el flujo inicial de creación del servicio. A cada réplica de tu servicio se le asignarán los mismos recursos de memoria y CPU.

También puedes optar por establecer ambos valores iguales, lo que básicamente “fija” el servicio a una configuración específica. Al hacerlo, se forzará inmediatamente el escalado al tamaño deseado que hayas elegido.

Es importante tener en cuenta que esto deshabilitará cualquier escalado automático en el clúster, y tu servicio no estará protegido frente a aumentos en el uso de CPU o memoria más allá de estos ajustes.