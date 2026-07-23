Guía paso a paso para configurar el modo no ordenado para la ingestión continua en GCS ClickPipes.

OBJECT_FINALIZE e ingestar cualquier archivo nuevo, independientemente de la convención de nombres de los archivos. De forma predeterminada, ClickPipe de GCS asume que los archivos se agregan a un bucket en orden lexicográfico . Es posible configurar un ClickPipe de GCS para ingestar archivos que no tengan un orden implícito configurando una suscripción de Google Cloud Pub/Sub conectada al bucket. Esto permite a ClickPipes recibir notificacionese ingestar cualquier archivo nuevo, independientemente de la convención de nombres de los archivos.

no es compatible con buckets públicos. Requiere autenticación con cuenta de servicio y una suscripción de El modo no ordenadoes compatible con buckets públicos. Requiere autenticación cony una suscripción de Google Cloud Pub/Sub conectada al bucket.

​ Cómo funciona

En este modo, ClickPipe de GCS realiza una carga inicial de todos los archivos de la ruta seleccionada y, a continuación, escucha las notificaciones de objetos a través de la suscripción de Pub/Sub que coincidan con la ruta especificada. Cualquier mensaje correspondiente a un archivo ya visto, a un archivo que no coincida con la ruta o a un evento de otro tipo se ignorará. No es posible iniciar la ingestión desde un archivo concreto o desde un momento determinado: ClickPipes siempre cargará todos los archivos de la ruta seleccionada.

Pueden producirse varios tipos de fallos al ingestar datos, lo que puede dar lugar a inserciones parciales o a datos duplicados. Object Storage ClickPipes es resistente a los fallos de inserción y proporciona semántica exactly-once mediante tablas de staging temporales. Los datos se insertan primero en una tabla de staging; si algo sale mal, la tabla de staging se trunca y la inserción se reintenta desde un estado limpio. Solo cuando una inserción se completa correctamente se mueven las particiones a la tabla de destino.