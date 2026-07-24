Ingesta de datos de MongoDB a ClickHouse (mediante CDC)

La ingesta de datos desde MongoDB a ClickHouse Cloud mediante ClickPipes está en beta pública.

En la consola y la documentación de ClickHouse Cloud, “tabla” y “colección” se usan indistintamente para MongoDB.

Puede usar ClickPipes para ingerir datos desde su base de datos de MongoDB a ClickHouse Cloud. La base de datos de MongoDB de origen puede alojarse en instalaciones propias o en la nube mediante servicios como MongoDB Atlas.

Terraform. Los ClickPipes de MongoDB pueden implementarse y gestionarse manualmente mediante la UI de ClickPipes, así como mediante programación con OpenAPI

​ Requisitos previos

Antes de empezar, debes asegurarte de que tu base de datos MongoDB esté correctamente configurada para la replicación. Los pasos de configuración dependen de cómo hayas desplegado MongoDB, así que sigue la guía correspondiente a continuación:

Una vez configurada tu base de datos MongoDB de origen, puedes continuar con la creación de tu ClickPipe.

​ Crea tu ClickPipe

Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de ClickHouse Cloud. Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte aquí

En la consola de ClickHouse Cloud, ve a tu servicio de ClickHouse Cloud.

Selecciona el botón Data Sources en el menú lateral izquierdo y haz clic en “Set up a ClickPipe”.

Selecciona la tarjeta MongoDB CDC .

​ Agrega la conexión a tu base de datos MongoDB de origen

Completa los datos de conexión de tu base de datos MongoDB de origen que configuraste en el paso de requisitos previos.

Antes de empezar a agregar los datos de conexión, asegúrate de haber permitido las direcciones IP de ClickPipes en las reglas de tu firewall. En la siguiente página puedes encontrar una lista de direcciones IP de ClickPipes . Para obtener más información, consulta las guías de configuración de MongoDB de origen enlazadas al inicio de esta página

​ (Opcional) Cambiar la configuración de TLS

De forma predeterminada, su ClickPipe se creará con TLS habilitado y con verificación del certificado. Estos valores predeterminados se pueden modificar al crear el ClickPipe:

O bien, editarse en la sección Configuración de la conexión de la pestaña Configuración de su ClickPipe pausado:

Donde:

Disable TLS activa o desactiva TLS para la conexión. Desactivar TLS significa que los datos se envían como texto sin cifrar por la red, lo que puede incluir secretos y datos confidenciales.

activa o desactiva TLS para la conexión. Desactivar TLS significa que los datos se envían como texto sin cifrar por la red, lo que puede incluir secretos y datos confidenciales. Skip certificate verification activa o desactiva la verificación del certificado presentado por la base de datos de origen. Tenga en cuenta las implicaciones de seguridad de omitir la verificación del certificado.

activa o desactiva la verificación del certificado presentado por la base de datos de origen. Tenga en cuenta las implicaciones de seguridad de omitir la verificación del certificado. TLS Host (opcional; de forma predeterminada, el Host de origen) es el hostname con el que debe coincidir el CN del certificado cuando la verificación del certificado está habilitada.

(opcional; de forma predeterminada, el Host de origen) es el hostname con el que debe coincidir el CN del certificado cuando la verificación del certificado está habilitada. Upload CA puede usarse para proporcionar una CA cuando la verificación del certificado está habilitada.

​ (Opcional) Configurar la tunelización SSH

Puede especificar los detalles de la tunelización SSH si su base de datos MongoDB de origen no es accesible públicamente.

Active el interruptor “Usar tunelización SSH”. Complete los detalles de la conexión SSH. Para usar autenticación basada en claves, haga clic en “Revocar y generar par de claves” para generar un nuevo par de claves y copie la clave pública generada en su servidor SSH, en ~/.ssh/authorized_keys . Haga clic en “Verificar conexión” para verificar la conexión.

Asegúrese de permitir las dirección IP de ClickPipes en las reglas de su firewall para el host bastión SSH, de modo que ClickPipes pueda establecer el túnel SSH.

Una vez completados los detalles de la conexión, haga clic en Siguiente .

​ Configurar ajustes avanzados

Puede configurar los ajustes avanzados si es necesario. A continuación, se ofrece una breve descripción de cada ajuste:

Intervalo de sincronización : Es el intervalo con el que ClickPipes consultará la base de datos de origen para detectar cambios. Esto influye en el servicio de ClickHouse de destino; para los usuarios con restricciones de costos, recomendamos mantenerlo en un valor más alto (por encima de 3600 ).

: Es el intervalo con el que ClickPipes consultará la base de datos de origen para detectar cambios. Esto influye en el servicio de ClickHouse de destino; para los usuarios con restricciones de costos, recomendamos mantenerlo en un valor más alto (por encima de ). Tamaño del lote de extracción : El número de filas que se recuperarán en un solo lote. Este ajuste es orientativo y puede que no se respete en todos los casos.

: El número de filas que se recuperarán en un solo lote. Este ajuste es orientativo y puede que no se respete en todos los casos. Número de tablas de la instantánea en paralelo: Es el número de tablas que se recuperarán en paralelo durante la instantánea inicial. Resulta útil cuando tiene un gran número de tablas y desea controlar cuántas se recuperan en paralelo.

​ Configura las tablas

Aquí puedes seleccionar la base de datos de destino para tu ClickPipe. Puedes seleccionar una base de datos existente o crear una nueva. Puedes seleccionar las tablas que quieres replicar desde la base de datos MongoDB de origen. Al seleccionar las tablas, también puedes optar por cambiarles el nombre en la base de datos de destino de ClickHouse.

​ Revisa los permisos e inicia el ClickPipe

Selecciona el rol “Acceso completo” en el menú desplegable de permisos y haz clic en “Completar configuración”.

Una vez que hayas configurado tu ClickPipe para replicar datos de MongoDB en ClickHouse Cloud, puedes centrarte en cómo consultar y modelar tus datos para obtener un rendimiento óptimo.

Estas son algunas consideraciones que debes tener en cuenta al usar este conector: