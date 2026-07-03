web.
No use esta herramienta para migrar datos. En su lugar, use los comandos
BACKUP y
RESTORE.
Uso
$ clickhouse static-files-disk-uploader [args]
Comandos
|Comando
|Descripción
-h,
--help
|Muestra la información de ayuda
--metadata-path [path]
|Ruta que contiene los metadatos de la tabla especificada
--test-mode
|Activa el modo
test, que envía una solicitud PUT a la URL indicada con los metadatos de la tabla
--link
|Crea enlaces simbólicos en lugar de copiar archivos al directorio de salida
--url [url]
|URL del servidor web para el modo
test
--output-dir [dir]
|Directorio donde se generan los archivos en el modo
non-test
Al usar
Obtener la ruta de metadatos de la tabla especificada
clickhouse-static-files-disk-uploader, debes obtener la ruta de metadatos de la tabla deseada.
- Ejecuta la siguiente consulta e indica la tabla de destino y la base de datos:
SELECT data_paths
FROM system.tables
WHERE name = 'mytable' AND database = 'default';
- Esto debería devolver la ruta del directorio de datos de la tabla especificada:
┌─data_paths────────────────────────────────────────────┐
│ ['./store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee/'] │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
Con el directorio de salida de destino
Exportar el directorio de metadatos de la tabla al sistema de archivos local
output y la ruta de metadatos indicada, ejecute el siguiente comando:
Si todo sale bien, deberías ver el siguiente mensaje, y el directorio
$ clickhouse static-files-disk-uploader --output-dir output --metadata-path ./store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee/
output debería contener los metadatos de la tabla especificada:
Data path: "/Users/john/store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee", destination path: "output"
Este paso es similar a exportar el directorio de datos al sistema de archivos local, pero con la marca
Exportar el directorio de metadatos de la tabla a una URL externa
--test-mode adicional. En lugar de especificar un directorio de salida, debes indicar una URL de destino mediante la marca
--url.
Con el modo
test habilitado, el directorio de metadatos de la tabla se sube a la URL especificada mediante una solicitud PUT.
$ clickhouse static-files-disk-uploader --test-mode --url http://nginx:80/test1 --metadata-path ./store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee/
Una vez que tenga el directorio de metadatos de la tabla, puede usarlo para crear una tabla de ClickHouse en otro servidor. Consulte este repositorio de GitHub, donde se muestra una demo. En el ejemplo, creamos una tabla con un disco
Uso del directorio de metadatos de la tabla para crear una tabla de ClickHouse
web, lo que nos permite vincular la tabla a un conjunto de datos en otro servidor.