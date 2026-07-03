Proporciona una descripción de la utilidad clickhouse-static-files-disk-uploader

Genera un directorio de datos que contiene metadatos de una tabla específica de ClickHouse. Estos metadatos pueden usarse para crear una tabla de ClickHouse en un servidor distinto que contenga un conjunto de datos de solo lectura con respaldo en un disco web .

No use esta herramienta para migrar datos. En su lugar, use los comandos BACKUP y RESTORE

$ clickhouse static-files-disk-uploader [args]

Comando Descripción -h , --help Muestra la información de ayuda --metadata-path [path] Ruta que contiene los metadatos de la tabla especificada --test-mode Activa el modo test , que envía una solicitud PUT a la URL indicada con los metadatos de la tabla --link Crea enlaces simbólicos en lugar de copiar archivos al directorio de salida --url [url] URL del servidor web para el modo test --output-dir [dir] Directorio donde se generan los archivos en el modo non-test

​ Obtener la ruta de metadatos de la tabla especificada

Al usar clickhouse-static-files-disk-uploader , debes obtener la ruta de metadatos de la tabla deseada.

Ejecuta la siguiente consulta e indica la tabla de destino y la base de datos:

SELECT data_paths FROM system . tables WHERE name = 'mytable' AND database = 'default' ;

Esto debería devolver la ruta del directorio de datos de la tabla especificada:

┌─data_paths────────────────────────────────────────────┐ │ ['./store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee/'] │ └───────────────────────────────────────────────────────┘

​ Exportar el directorio de metadatos de la tabla al sistema de archivos local

Con el directorio de salida de destino output y la ruta de metadatos indicada, ejecute el siguiente comando:

$ clickhouse static-files-disk-uploader --output-dir output --metadata-path ./store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee/

Si todo sale bien, deberías ver el siguiente mensaje, y el directorio output debería contener los metadatos de la tabla especificada:

Data path: "/Users/john/store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee", destination path: "output"

​ Exportar el directorio de metadatos de la tabla a una URL externa

Este paso es similar a exportar el directorio de datos al sistema de archivos local, pero con la marca --test-mode adicional. En lugar de especificar un directorio de salida, debes indicar una URL de destino mediante la marca --url .

Con el modo test habilitado, el directorio de metadatos de la tabla se sube a la URL especificada mediante una solicitud PUT.

$ clickhouse static-files-disk-uploader --test-mode --url http://nginx:80/test1 --metadata-path ./store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee/

​ Uso del directorio de metadatos de la tabla para crear una tabla de ClickHouse

Una vez que tenga el directorio de metadatos de la tabla, puede usarlo para crear una tabla de ClickHouse en otro servidor.