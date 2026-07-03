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Genera un directorio de datos que contiene metadatos de una tabla específica de ClickHouse. Estos metadatos pueden usarse para crear una tabla de ClickHouse en un servidor distinto que contenga un conjunto de datos de solo lectura con respaldo en un disco web. No use esta herramienta para migrar datos. En su lugar, use los comandos BACKUP y RESTORE.

Uso

Comandos

Obtener la ruta de metadatos de la tabla especificada

Al usar clickhouse-static-files-disk-uploader, debes obtener la ruta de metadatos de la tabla deseada.
  1. Ejecuta la siguiente consulta e indica la tabla de destino y la base de datos:

  1. Esto debería devolver la ruta del directorio de datos de la tabla especificada:

Exportar el directorio de metadatos de la tabla al sistema de archivos local

Con el directorio de salida de destino output y la ruta de metadatos indicada, ejecute el siguiente comando:
Si todo sale bien, deberías ver el siguiente mensaje, y el directorio output debería contener los metadatos de la tabla especificada:

Exportar el directorio de metadatos de la tabla a una URL externa

Este paso es similar a exportar el directorio de datos al sistema de archivos local, pero con la marca --test-mode adicional. En lugar de especificar un directorio de salida, debes indicar una URL de destino mediante la marca --url. Con el modo test habilitado, el directorio de metadatos de la tabla se sube a la URL especificada mediante una solicitud PUT.

Uso del directorio de metadatos de la tabla para crear una tabla de ClickHouse

Una vez que tenga el directorio de metadatos de la tabla, puede usarlo para crear una tabla de ClickHouse en otro servidor. Consulte este repositorio de GitHub, donde se muestra una demo. En el ejemplo, creamos una tabla con un disco web, lo que nos permite vincular la tabla a un conjunto de datos en otro servidor.
Última modificación el 3 de julio de 2026