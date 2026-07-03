Los protocolos componibles permiten una configuración más flexible del acceso TCP al servidor de ClickHouse. Esta configuración puede coexistir con la configuración convencional o reemplazarla.
Descripción general
Los protocolos componibles se pueden configurar en un archivo de configuración XML. La sección de protocolos se indica con etiquetas
Configuración de protocolos componibles
protocols en el archivo de configuración XML:
<protocols>
</protocols>
Puede definir capas de protocolo con módulos básicos. Por ejemplo, para definir una capa HTTP, puede añadir un módulo básico nuevo a la sección
Configuración de las capas de protocolo
protocols:
Los módulos se pueden configurar de la siguiente manera:
<protocols>
<!-- módulo plain_http -->
<plain_http>
<type>http</type>
</plain_http>
</protocols>
plain_http- nombre al que puede hacer referencia otra capa
type- indica el manejador de protocolo que se instanciará para procesar datos. Tiene el siguiente conjunto de manejadores de protocolo predefinidos:
tcp- manejador del protocolo nativo de ClickHouse
http- manejador del protocolo HTTP de ClickHouse
tls- capa de cifrado TLS
proxy1- capa PROXYv1
mysql- manejador del protocolo de compatibilidad con MySQL
postgres- manejador del protocolo de compatibilidad con Postgres
prometheus- manejador del protocolo Prometheus
interserver- manejador interserver de ClickHouse
-
Los endpoints (puertos de escucha) se indican con las etiquetas
El manejador del protocolo
gRPC no está implementado para
protocolos componibles
<port> y, opcionalmente,
<host>.
Por ejemplo, para configurar un endpoint en la capa HTTP añadida anteriormente,
podríamos modificar la configuración de la siguiente manera:
Si se omite la etiqueta
<protocols>
<plain_http>
<type>http</type>
<!-- endpoint -->
<host>127.0.0.1</host>
<port>8123</port>
</plain_http>
</protocols>
<host>, se usa
<listen_host> de la configuración
principal.
Las secuencias de capas se definen con la etiqueta
Configuración de secuencias de capas
<impl> y haciendo referencia a otro
módulo. Por ejemplo, para configurar una capa TLS sobre nuestro módulo plain_http,
podríamos seguir modificando nuestra configuración de la siguiente manera:
<protocols>
<!-- módulo http -->
<plain_http>
<type>http</type>
</plain_http>
<!-- módulo https configurado como una capa TLS sobre el módulo plain_http -->
<https>
<type>tls</type>
<impl>plain_http</impl>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8443</port>
</https>
</protocols>
Los endpoints se pueden asociar a cualquier capa. Por ejemplo, podemos definir endpoints para HTTP (puerto 8123) y HTTPS (puerto 8443):
Asociar endpoints a las capas
<protocols>
<plain_http>
<type>http</type>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8123</port>
</plain_http>
<https>
<type>tls</type>
<impl>plain_http</impl>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8443</port>
</https>
</protocols>
Los endpoints adicionales pueden definirse haciendo referencia a cualquier módulo y omitiendo la etiqueta
Definición de endpoints adicionales
<type>. Por ejemplo, podemos definir el endpoint
another_http para el
módulo
plain_http de la siguiente manera:
<protocols>
<plain_http>
<type>http</type>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8123</port>
</plain_http>
<https>
<type>tls</type>
<impl>plain_http</impl>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8443</port>
</https>
<another_http>
<impl>plain_http</impl>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8223</port>
</another_http>
</protocols>
De forma predeterminada, todas las entradas de protocolo
Manejadores HTTP personalizados por endpoint
type=http comparten la misma configuración
<http_handlers>. Puede cambiar esto añadiendo una etiqueta
<handlers> que apunte
a una sección de configuración distinta. Esto permite que cada puerto HTTP sirva un
conjunto diferente de reglas de enrutamiento HTTP.
Por ejemplo, para ejecutar una API HTTP alternativa en el puerto 8124 con sus propios manejadores:
En este ejemplo, las solicitudes al puerto 8123 usan las reglas estándar de
<protocols>
<plain_http>
<type>http</type>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8123</port>
</plain_http>
<alt_http>
<type>http</type>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8124</port>
<handlers>http_handlers_alt</handlers>
</alt_http>
</protocols>
<!-- Handlers predeterminados usados por plain_http (puerto 8123) -->
<http_handlers>
<defaults/>
</http_handlers>
<!-- Handlers alternativos usados por alt_http (puerto 8124) -->
<http_handlers_alt>
<rule>
<url>/custom</url>
<handler>
<type>predefined_query_handler</type>
<query>SELECT 'custom_endpoint'</query>
</handler>
</rule>
<defaults/>
</http_handlers_alt>
<http_handlers>,
mientras que las solicitudes al puerto 8124 usan las reglas de
<http_handlers_alt>. Si se omite
<handlers>,
el endpoint vuelve al valor predeterminado
<http_handlers>.
La sección de handlers personalizados sigue el mismo formato que
<http_handlers>.
Los cambios en la sección de handlers personalizados se detectan durante la recarga de la configuración, y el
endpoint correspondiente se reinicia automáticamente.
Algunos módulos pueden incluir parámetros adicionales de la capa. Por ejemplo, la capa TLS permite especificar una clave privada (
Especificar parámetros adicionales de la capa
privateKeyFile) y archivos de certificado (
certificateFile)
de la siguiente manera:
<protocols>
<plain_http>
<type>http</type>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8123</port>
</plain_http>
<https>
<type>tls</type>
<impl>plain_http</impl>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8443</port>
<privateKeyFile>another_server.key</privateKeyFile>
<certificateFile>another_server.crt</certificateFile>
</https>
</protocols>