ClickHouse ejecuta todas las consultas de
<clickhouse>
<startup_scripts>
<throw_on_error>false</throw_on_error>
<scripts>
<query>CREATE ROLE OR REPLACE test_role</query>
</scripts>
<scripts>
<query>CREATE TABLE TestTable (id UInt64) ENGINE=TinyLog</query>
<condition>SELECT 1;</condition>
</scripts>
<scripts>
<query>CREATE DICTIONARY test_dict (...) SOURCE(CLICKHOUSE(...))</query>
<user>default</user>
</scripts>
</startup_scripts>
</clickhouse>
startup_scripts de forma secuencial en el orden especificado. Si alguna de las consultas falla, la ejecución de las consultas siguientes no se interrumpirá. Sin embargo, si
throw_on_error está establecido en true,
el servidor no se iniciará si se produce un error durante la ejecución del script.
Puede especificar una consulta condicional en la configuración. En ese caso, la consulta correspondiente solo se ejecuta cuando la consulta de condición devuelve el valor
1 o
true.
Si la consulta de condición devuelve cualquier otro valor distinto de
1 o
true, el resultado se interpretará como
false y la consulta correspondiente no se ejecutará.