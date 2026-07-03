Guía para configurar y usar scripts SQL de inicio en ClickHouse para la creación automática del esquema y las migraciones

ClickHouse puede ejecutar consultas SQL arbitrarias desde la configuración del servidor durante el arranque. Esto puede resultar útil para las migraciones o para la creación automática del esquema.

< clickhouse > < startup_scripts > < throw_on_error > false </ throw_on_error > < scripts > < query > CREATE ROLE OR REPLACE test_role </ query > </ scripts > < scripts > < query > CREATE TABLE TestTable (id UInt64) ENGINE=TinyLog </ query > < condition > SELECT 1; </ condition > </ scripts > < scripts > < query > CREATE DICTIONARY test_dict (...) SOURCE(CLICKHOUSE(...)) </ query > < user > default </ user > </ scripts > </ startup_scripts > </ clickhouse >

ClickHouse ejecuta todas las consultas de startup_scripts de forma secuencial en el orden especificado. Si alguna de las consultas falla, la ejecución de las consultas siguientes no se interrumpirá. Sin embargo, si throw_on_error está establecido en true, el servidor no se iniciará si se produce un error durante la ejecución del script.

Puede especificar una consulta condicional en la configuración. En ese caso, la consulta correspondiente solo se ejecuta cuando la consulta de condición devuelve el valor 1 o true .