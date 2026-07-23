يوضح هذا الدليل كيفية ربط ClickPipes بعنقود Kafka موجود في Confluent Cloud عبر الشبكات الخاصة. استخدم هذا الدليل في الحالات التالية:
نظرة عامة
- عناقيد Confluent Cloud Dedicated مع AWS PrivateLink أو GCP Private Service Connect (PSC)
- عناقيد Confluent Cloud بلا خوادم مع AWS PrivateLink أو GCP Private Service Connect (PSC)
يتصل عملاء Kafka باسم مضيف Bootstrap، ويجلبون البيانات الوصفية، ثم يتصلون بأسماء مضيفي الوسطاء التي يعلن عنها Confluent Cloud. وبالنسبة إلى الشبكات الخاصة في Confluent Cloud، يجب أن تُحلّ أسماء المضيف هذه داخل شبكة ClickPipes إلى نقطة النهاية الخاصة التي ينشئها ClickPipes. يستخدم ClickPipes:
كيف يعمل الإعداد
- نقطة نهاية خاصة عكسية لإنشاء اتصال الشبكة الخاصة مع موفّر الخدمة السحابية.
- تعيينات DNS خاص مخصص على RPE هذا بحيث تُحلّ أسماء مضيف Bootstrap والوسطاء الخاصة بـ Confluent بشكل خاص.
- نقطة نهاية Kafka Bootstrap في Confluent Cloud بوصفها عنوان الوسيط في ClickPipe.
المتطلبات
- خدمة ClickHouse Cloud ستُنشئ فيها Kafka ClickPipe.
- عنقود Kafka على Confluent Cloud في السحابة والمنطقة نفسيهما اللتين تريد الاتصال بهما بشكل خاص.
- مفتاح API لـ Kafka أو بيانات اعتماد حساب خدمة يمكن أن تستخدمها ClickPipes.
- بالنسبة إلى AWS PrivateLink، فإن DNS خاص مخصص لـ ClickPipes متاح ضمن معاينة خاصة؛ تواصل مع دعم ClickHouse إذا لم يكن مُمكّنًا لخدمتك.
استخدم هذا القسم لمجموعات Confluent Cloud Dedicated المتصلة عبر شبكة Confluent الخاصة.
المجموعات Dedicated
من شبكة Confluent Cloud المرتبطة بعنقود Dedicated لديك، اجمع ما يلي:
اجمع تفاصيل شبكة Confluent Cloud
- نطاق DNS الخاص، والمبيَّن أدناه على الشكل
{dns_domain}.
- المناطق الخاصة بموفّر السحابة التي تستخدمها شبكة Confluent.
- في AWS، اسم خدمة نقطة نهاية Confluent PrivateLink.
- في GCP، service attachment الخاص بـ PSC لكل منطقة في شبكة Confluent.
use1-az1.
وفي GCP تكون مناطق مثل
us-central1-a.
أضف إدخال وصول PrivateLink أو PSC في Confluent Cloud لهوية المستهلك الخاصة بـ ClickPipes:
- AWS: اسمح لمعرّف حساب AWS الخاص بـ ClickPipes
072088201116.
- GCP: اسمح بمشروع GCP الخاص بـ ClickPipes
clickpipes-production.
أنشئ RPEs باستخدام OpenAPI أو Terraform. باستخدام OpenAPI، استخدم
أنشئ RPEs الخاصة بـ ClickPipes
customPrivateDnsMappings في طلب الإنشاء.
إذا قمت بتحديث RPE موجودة باستخدام عملية التحديث،
فتذكّر أن
customPrivateDnsMappings تستبدل القائمة الحالية بالكامل.
أنشئ RPE واحدًا من نوع
AWS Dedicated
VPC_ENDPOINT_SERVICE يشير إلى خدمة نقطة نهاية PrivateLink في Confluent Cloud.
أضِف جميع تعيينات DNS الخاص المخصص التالية إلى RPE نفسه:
*.{dns_domain}
*.{zone}.{dns_domain}لكل منطقة شبكة في Confluent
{
"description": "Confluent Cloud Dedicated AWS PrivateLink",
"type": "VPC_ENDPOINT_SERVICE",
"vpcEndpointServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-0123456789abcdef0",
"customPrivateDnsMappings": [
{
"privateDnsName": "*.abcde12345.us-east-1.aws.confluent.cloud"
},
{
"privateDnsName": "*.use1-az1.abcde12345.us-east-1.aws.confluent.cloud"
},
{
"privateDnsName": "*.use1-az2.abcde12345.us-east-1.aws.confluent.cloud"
},
{
"privateDnsName": "*.use1-az3.abcde12345.us-east-1.aws.confluent.cloud"
}
]
}
أنشئ RPE واحدًا من
GCP Dedicated
GCP_PSC_SERVICE_ATTACHMENT لكل منطقة في Confluent Cloud.
يشير كل RPE إلى مرفق خدمة PSC الخاص بتلك المنطقة.
أضف
*.{zone}.{dns_domain} إلى RPE الخاص بالمنطقة المطابقة.
أضف
*.{dns_domain} إلى واحد فقط من عناصر RPE.
مثال على نص طلب OpenAPI لأول منطقة:
مثال على نص طلب OpenAPI الخاص بـ additional-zone:
{
"description": "Confluent Cloud Dedicated PSC us-central1-a",
"type": "GCP_PSC_SERVICE_ATTACHMENT",
"gcpServiceAttachment": "projects/confluent-prod/regions/us-central1/serviceAttachments/confluent-us-central1-a",
"customPrivateDnsMappings": [
{
"privateDnsName": "*.us-central1-a.abcde12345.us-central1.gcp.confluent.cloud"
},
{
"privateDnsName": "*.abcde12345.us-central1.gcp.confluent.cloud"
}
]
}
{
"description": "Confluent Cloud Dedicated PSC us-central1-b",
"type": "GCP_PSC_SERVICE_ATTACHMENT",
"gcpServiceAttachment": "projects/confluent-prod/regions/us-central1/serviceAttachments/confluent-us-central1-b",
"customPrivateDnsMappings": [
{
"privateDnsName": "*.us-central1-b.abcde12345.us-central1.gcp.confluent.cloud"
}
]
}
استخدم هذا القسم مع عناقيد Confluent Cloud بلا خوادم التي تستخدم بوابات دخول خاصة ونقاط وصول خاصة بـ Confluent.
العناقيد بلا خوادم
أنشئ بوابة الإدخال للاتصال الخاص في Confluent Cloud ضمن السحابة والمنطقة نفسيهما المستخدمتين لعنقود Kafka في Confluent:
أنشئ بوابة الإدخال للاتصال الخاص في Confluent
- AWS: أنشئ بوابة إدخال من نوع PrivateLink.
- GCP: أنشئ بوابة إدخال من نوع Private Service Connect.
- AWS: اسم خدمة نقطة نهاية VPC الخاصة بالبوابة.
- GCP: مرفق خدمة PSC الخاص بالبوابة.
أنشئ ClickPipes RPE واحدًا لبوابة الإدخال الخاصة بـ Confluent. بالنسبة إلى AWS، أنشئ RPE من النوع
أنشئ ClickPipes RPE
VPC_ENDPOINT_SERVICE:
في GCP، أنشئ RPE من نوع
{
"description": "Confluent Cloud ingress AWS PrivateLink",
"type": "VPC_ENDPOINT_SERVICE",
"vpcEndpointServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-0123456789abcdef0"
}
GCP_PSC_SERVICE_ATTACHMENT:
انتظر حتى تتضمن استجابة RPE المعرّف
{
"description": "Confluent Cloud ingress PSC",
"type": "GCP_PSC_SERVICE_ATTACHMENT",
"gcpServiceAttachment": "projects/confluent-prod/regions/us-central1/serviceAttachments/confluent-ingress"
}
endpointId.
ستحتاج إلى هذا المعرّف لإنشاء نقطة الوصول في Confluent.
أنشئ نقطة وصول دخول في Confluent Cloud لنقطة نهاية ClickPipes:
أنشئ نقطة وصول Confluent
- AWS: استخدم
endpointIdالخاص بـ ClickPipes RPE بوصفه معرّف نقطة نهاية VPC.
- GCP: استخدم
endpointIdالخاص بـ ClickPipes RPE بوصفه معرّف اتصال PSC.
- نطاق DNS الخاص بنقطة الوصول، والمبيّن أدناه بالشكل
{access_point_dns_domain}.
- نقطة نهاية bootstrap لنقطة الوصول.
حدّث ClickPipes RPE باستخدام تعيينَي DNS الخاص المخصص التاليين:
حدّث تعيينات DNS المخصصة لـ RPE
*.{region}.{cloud}.accesspoint.glb.confluent.cloud
*.{access_point_dns_domain}
{
"customPrivateDnsMappings": [
{
"privateDnsName": "*.us-east-1.aws.accesspoint.glb.confluent.cloud"
},
{
"privateDnsName": "*.abcd1234.us-east-1.aws.confluent.cloud"
}
]
}
إن تعيين
*.{region}.{cloud}.accesspoint.glb.confluent.cloud يغطي نطاقًا واسعًا، وهو فريد لكل سحابة ومنطقة.
ونظرًا لأن أسماء DNS الخاصة المخصصة يجب أن تكون فريدة عبر جميع RPEs ضمن خدمة ClickHouse،
فلا يمكنك حاليًا إنشاء عدة نقاط وصول إدخال لـ Confluent في السحابة والمنطقة نفسيهما لخدمة ClickHouse نفسها.
عند استخدام Terraform، استخدم:
إعداد Terraform
clickhouse_clickpipes_reverse_private_endpointلإنشاء RPEs.
clickhouse_clickpipes_reverse_private_endpoint_custom_private_dnsلإدارة المجموعة الكاملة من تعيينات DNS الخاص المخصص لكل RPE.
confluent-dedicatedلإعداد الشبكات الخاصة لـ Confluent Cloud Dedicated.
confluent-serverlessللنفاذ الخاص بدون خوادم في Confluent Cloud.
vpc_endpoint_service_name و
gcp_service_attachment و
private_dns_name.
بعد أن تصبح RPEs جاهزة:
إنشاء Kafka ClickPipe
- أنشئ Kafka ClickPipe أو حرّره.
- استخدم عنوان نقطة نهاية bootstrap الخاص بـ Confluent Cloud كعنوان للوسيط، من دون البادئة
SASL_SSL://.
- حدّد RPEs التي أُنشئت للاتصال الخاص بـ Confluent Cloud.
- استخدم المصادقة
PLAINمع مفتاح API والمفتاح السري الخاصَّين بـ Confluent Cloud Kafka.
- اضبط topics ومجموعة المستهلك وتنسيق البيانات والجدول الهدف كالمعتاد.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- إذا ظلّ RPE قيد الانتظار، فتحقّق من تفويض الشبكات الخاصة في Confluent Cloud، ثم اقبل الاتصال أو أكمله في Confluent Cloud.
- إذا فشل فحص الاتصال الخاص بـ ClickPipe، فتحقّق من أن كل اسم مضيف bootstrap ووسيط تُرجعه Confluent Cloud يطابق أحد تعيينات DNS خاص مخصص.
- إذا أجريت تصحيحًا على تعيينات DNS خاص مخصص، فأدرج القائمة الكاملة المطلوبة. سيستبدل التحديث القائمة الحالية.
- إذا رُفض تعيين DNS باعتباره مكررًا، فتحقّق من جميع RPEs ضمن خدمة ClickHouse نفسها بحثًا عن أسماء متطابقة أو أسماء متداخلة بأحرف بدل.