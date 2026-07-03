إذا ظهرت لك رسالة خطأ مثل إحدى الرسائل التالية، فقد تكون IP Access List تمنع الوصول:
يتعذر عليّ الوصول إلى خدمة ClickHouse Cloud
أو
curl: (35) error:02FFF036:system library:func(4095):Connection reset by peer
أو
curl: (35) LibreSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to HOSTNAME.clickhouse.cloud:8443
تحقق من IP Access List؛ إذا كنت تحاول الاتصال من خارج القائمة المسموح بها، فسيفشل اتصالك.
Code: 210. DB::NetException: SSL connection unexpectedly closed (e46453teek.us-east-2.aws.clickhouse-staging.com:9440). (NETWORK_ERROR)