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يتعذر عليّ الوصول إلى خدمة ClickHouse Cloud

إذا ظهرت لك رسالة خطأ مثل إحدى الرسائل التالية، فقد تكون IP Access List تمنع الوصول:
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تحقق من IP Access List؛ إذا كنت تحاول الاتصال من خارج القائمة المسموح بها، فسيفشل اتصالك.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦