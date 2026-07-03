سيرشدك هذا الدليل إلى كيفية البدء بإعداد MSK multi-VPC لاستخدامه مع ClickPipes Reverse Private Endpoint.
نظرة عامة
يجب أن تكون شبكة VPC الخاصة بـ عنقود MSK لديك في إحدى مناطق ClickPipes لدينا. راجع مناطق ClickPipes للاطلاع على قائمة المناطق المدعومة.
المتطلبات
تمكين اتصال multi-VPC
- انتقل إلى عنقود MSK.
- اختر “Clusters” من جزء التنقل الأيسر في Console الخاص بـ Amazon MSK.
- حدّد عنقود MSK الذي تريد تهيئته لاتصال multi-VPC.
- فعّل MSK اتصال multi-VPC
- في علامة التبويب Connectivity، ابحث عن قسم اتصال multi-VPC.
- انقر على Edit.
- فعّل خيار Turn-on MSK اتصال multi-VPC.
- اتبع التعليمات
- أضف principal الخاص بحساب ClickPipes إلى سياسة العنقود
- انتقل إلى علامة التبويب Configuration.
- انقر على Edit في قسم Cluster policy.
- أدرج
arn:aws:iam::072088201116:rootفي IAM policy. مثال:
{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": [ "arn:aws:iam::072088201116:root" ] }, "Action": [ "kafka:CreateVpcConnection", "kafka:GetBootstrapBrokers", "kafka:DescribeCluster", "kafka:DescribeClusterV2" ] } ] }
اتبع خطوات إنشاء Reverse Private Endpoint في وثائق ClickPipes.