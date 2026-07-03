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اسم مستعار DNS مخصص عبر إعداد وكيل عكسي

في هذه المقالة من قاعدة المعرفة، سنرشدك إلى كيفية إعداد اسم DNS مستعار مخصص لمثيل ClickHouse Cloud الخاص بك باستخدام وكيل عكسي مثل Nginx لعميل ClickHouse الأصلي.

أنشئ شهادة موقَّعة ذاتيًا

لا حاجة إلى هذه الخطوة إذا كنت تستخدم شهادات موقَّعة.
أنشئ شهادة موقَّعة ذاتيًا لاسم النطاق الذي تختاره. في هذا المثال، سنستخدم اسم النطاق xyz-customdomain.com وننشئ شهادة باسم MyCertificate.crt. راجع “إنشاء شهادات SSL” للاطلاع على مزيد من التفاصيل. أضف الشهادة إلى /etc/clickhouse-client/config.xml:

تحديث إعدادات Nginx

أضف ما يلي إلى ملف nginx.conf:
حيث إن isrgrootx1.pem هو الشهادة الجذرية الخاصة بـ ClickHouse Cloud، ويمكنك تنزيلها من هنا.

تحديث ملف hosts

لا حاجة إلى الخطوة التالية إذا كنت تستخدم متحكمات النطاق الخاصة بك
أضف ما يلي إلى ملف /etc/hosts على خادم Nginx:
/etc/hosts
حيث إن 10.X.Y.Z هو عنوان IP لخادم Nginx المحدد لديك.

الاتصال بـ Cloud باستخدام اسم مستعار

أنت الآن جاهز للاتصال باستخدام الاسم المستعار المخصص لك:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦