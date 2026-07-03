اسم مستعار DNS مخصص عبر إعداد وكيل عكسي
في هذه المقالة من قاعدة المعرفة، سنرشدك إلى كيفية إعداد اسم DNS مستعار مخصص لمثيل ClickHouse Cloud الخاص بك باستخدام وكيل عكسي مثل Nginx لعميل ClickHouse الأصلي.
أنشئ شهادة موقَّعة ذاتيًا
أنشئ شهادة موقَّعة ذاتيًا لاسم النطاق الذي تختاره. في هذا المثال، سنستخدم اسم النطاق
لا حاجة إلى هذه الخطوة إذا كنت تستخدم شهادات موقَّعة.
xyz-customdomain.com وننشئ
شهادة باسم
MyCertificate.crt. راجع “إنشاء شهادات SSL”
للاطلاع على مزيد من التفاصيل.
أضف الشهادة إلى
/etc/clickhouse-client/config.xml:
<clickhouse>
<openSSL>
<client>
<loadDefaultCAFile>false</loadDefaultCAFile>
<caConfig>/etc/ssl/certs/MyCertificate.crt</caConfig>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
<invalidCertificateHandler>
<name>RejectCertificateHandler</name>
</invalidCertificateHandler>
</client>
</openSSL>
</clickhouse>
أضف ما يلي إلى ملف
تحديث إعدادات Nginx
nginx.conf:
proxy_ssl_name xyz.us-west-2.aws.clickhouse.cloud;
proxy_ssl_server_name on;
حيث إن
stream {
upstream stream_backend {
server xyz.us-west-2.aws.clickhouse.cloud:9440;
}
server {
listen 9440 ssl;
proxy_pass stream_backend;
ssl_certificate /etc/ssl/certs/MyCertificate.crt;
ssl_certificate_key /etc/ssl/certs/MyKey.key;
ssl_protocols SSLv3 TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
ssl_session_cache shared:SSL:20m;
ssl_session_timeout 4h;
ssl_handshake_timeout 30s;
proxy_ssl on;
proxy_ssl_trusted_certificate /etc/ssl/certs/isrgrootx1.pem;
proxy_ssl_session_reuse on;
proxy_ssl_verify on;
proxy_ssl_name xyz.us-west-2.aws.clickhouse.cloud;
proxy_ssl_server_name on;
}
}
isrgrootx1.pem هو الشهادة الجذرية الخاصة بـ ClickHouse Cloud، ويمكنك
تنزيلها من هنا.
تحديث ملف hosts
أضف ما يلي إلى ملف
لا حاجة إلى الخطوة التالية إذا كنت تستخدم متحكمات النطاق الخاصة بك
/etc/hosts على خادم Nginx:
حيث إن
/etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost6 localhost6.localdomain6
10.X.Y.Z xyz-customdomain.com
10.X.Y.Z هو عنوان IP لخادم Nginx المحدد لديك.
أنت الآن جاهز للاتصال باستخدام الاسم المستعار المخصص لك:
الاتصال بـ Cloud باستخدام اسم مستعار
clickhouse-client --host xyz.customdomain.com --secure --password 'xxxxxxx'
ClickHouse client version 23.12.1.428 (official build).
Connecting to xyz.customdomain.com:9440 as user default.
Connected to ClickHouse server version 23.9.2.
clickhouse-cloud :)