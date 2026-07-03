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كيفية تشغيل خدمة ClickHouse Cloud وإيقافها واستئنافها باستخدام ClickHouse واجهة برمجة تطبيقات وcURL

السؤال

كيف يمكن بدء خدمة ClickHouse Cloud وإيقافها واستئناف تشغيلها باستخدام نقاط النهاية لواجهة برمجة التطبيقات؟

الإجابة

  1. لإيقاظ خدمة ClickHouse Cloud أو استئنافها من حالة الخمول، يمكنك إرسال Ping إلى المثيل:
  1. لإيقاف خدمة ClickHouse Cloud، استخدم نقطة النهاية /state مع الأمر stop. وتكون الصياغة كما يلي:
على سبيل المثال، يؤدي الأمر التالي إلى إيقاف الخدمة 2e2124ca-c5ac-459d-a6f2-abc123549d2a:
يبدو الناتج كما يلي:
  1. لإعادة تشغيل الخدمة، استخدم الأمر start:
فيما يلي الحالات المختلفة التي يمكن أن تكون عليها الخدمة:
تُعتبر خدمة ClickHouse Cloud التي تكون “idle” قد بدأت بالفعل، لذا فإن الأمر start لن يؤدي إلى استئنافها أو إيقاظها. استخدم نقطة النهاية ping الموضحة في الخطوة 1 لإيقاظ الخدمة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦