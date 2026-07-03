كيفية تشغيل خدمة ClickHouse Cloud وإيقافها واستئنافها باستخدام ClickHouse واجهة برمجة تطبيقات وcURL
كيف يمكن بدء خدمة ClickHouse Cloud وإيقافها واستئناف تشغيلها باستخدام نقاط النهاية لواجهة برمجة التطبيقات؟
السؤال
الإجابة
- لإيقاظ خدمة ClickHouse Cloud أو استئنافها من حالة الخمول، يمكنك إرسال Ping إلى المثيل:
curl -X GET https://abc123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud:8443/ping
- لإيقاف خدمة ClickHouse Cloud، استخدم نقطة النهاية
/stateمع الأمر
stop. وتكون الصياغة كما يلي:
على سبيل المثال، يؤدي الأمر التالي إلى إيقاف الخدمة
curl -X PATCH https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<org_uuid>/services/<service_uuid>/state -u <key_id>:<key_secret> -H "Content-Type: application/json" -d ''{"command": "<stop|start>"}''
2e2124ca-c5ac-459d-a6f2-abc123549d2a:
يبدو الناتج كما يلي:
curl -X PATCH https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/123abcd0-e9b5-4f55-9e42-0fb04392445c/services/2e2124ca-c5ac-459d-a6f2-abc123549d2a/state -u abc123:ABC123 -H "Content-Type: application/json" -d '{"command": "stop"}'
{"result":{"id":"2e2124ca-c5ac-459d-a6f2-abc123549d2a","name":"mars-s3","provider":"aws","regionId":"us-west-2","state":"stopping","endpoints":[{"protocol":"nativesecure","host":"abc123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud","port":9440},{"protocol":"https","host":"abc123ntrb.us-west-2.aws.clickhouse.cloud","port":8443}],"tier":"production","idleScaling":true,"idleTimeoutMinutes":5,"minTotalMemoryGb":24,"maxTotalMemoryGb":48,"ipAccessList":[{"source":"[0.0.0.0/0](http://0.0.0.0/0)","description":"Anywhere"}],"createdAt":"2022-10-21T18:46:31Z"},"status":200}%
- لإعادة تشغيل الخدمة، استخدم الأمر
start:
curl -X PATCH https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/123abcd0-e9b5-4f55-9e42-0fb04392445c/services/2e2124ca-c5ac-459d-a6f2-abc123549d2a/state -u abc123:ABC123 -H "Content-Type: application/json" -d '{"command": "start"}'
فيما يلي الحالات المختلفة التي يمكن أن تكون عليها الخدمة:
"state":"stopping"
"state":"stopped"
"state":"starting"
"state":"running"
"state":"idle"
تُعتبر خدمة ClickHouse Cloud التي تكون “idle” قد بدأت بالفعل، لذا فإن الأمر
start لن يؤدي إلى استئنافها أو إيقاظها. استخدم نقطة النهاية
ping الموضحة في الخطوة 1 لإيقاظ الخدمة.