توضح هذه المقالة كيفية إلغاء الاشتراك في جمع تقارير الأعطال في ClickHouse Cloud

​ نظرة عامة

اعتبارًا من 27 فبراير 2026، ستبدأ ClickHouse Cloud في جمع تقارير الأعطال عند تعطل الخادم. ويأتي ذلك ضمن التزامنا بتحسين موثوقية الخدمة لجميع مستخدمينا.

يساعدنا جمع تقارير الأعطال على:

تحديد أسباب التعطل وفهمها

إصلاح المشكلات بسرعة أكبر

تحسين تجربتك مع الخدمة باستمرار

عند حدوث تعطل، تلتقط تقارير الأعطال لقطة لحالة الخادم في تلك اللحظة. ونود أن نكون واضحين بأن هذا قد يتضمن معلومات حساسة كانت موجودة في الذاكرة، مثل:

بيانات اعتماد الاتصال

مفاتيح التشفير

نصوص الاستعلامات

بيانات أخرى كانت في الذاكرة وقت التعطل

​ كيف نحمي بياناتك

نحن نأخذ أمن هذه البيانات على محمل الجد:

التخزين الإقليمي : تظل جميع البيانات في المنطقة نفسها التي توجد فيها خدمتك

: تظل جميع البيانات في المنطقة نفسها التي توجد فيها خدمتك أمان مُعزَّز : نطبّق وسائل حماية إضافية على جميع البيانات المجمّعة

: نطبّق وسائل حماية إضافية على جميع البيانات المجمّعة الاحتفاظ المحدود: لا نحتفظ بالبيانات إلا للمدة اللازمة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ثم نحذفها بأمان

​ الخدمات المستثناة تلقائيًا

تُستثنى بعض الخدمات تلقائيًا من جمع تقارير الأعطال:

الخدمات الخاضعة لمتطلبات امتثال HIPAA

الخدمات الخاضعة لمتطلبات امتثال PCI

خدمات BYOC ‏(Bring Your Own Cloud)

​ كيفية إلغاء الاشتراك

إذا كنت تفضّل عدم المشاركة في جمع تقارير الأعطال، يمكنك إلغاء الاشتراك بسهولة:

انتقل إلى ClickHouse Cloud Console حدِّد خدمتك انقر على علامة تبويب الإعدادات مرّر حتى تجد “مشاركة تقارير الأعطال مع ClickHouse” عطّل الخيار لإلغاء الاشتراك