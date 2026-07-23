اعتبارًا من 27 فبراير 2026، ستبدأ ClickHouse Cloud في جمع تقارير الأعطال عند تعطل الخادم. ويأتي ذلك ضمن التزامنا بتحسين موثوقية الخدمة لجميع مستخدمينا. يساعدنا جمع تقارير الأعطال على:
نظرة عامة
- تحديد أسباب التعطل وفهمها
- إصلاح المشكلات بسرعة أكبر
- تحسين تجربتك مع الخدمة باستمرار
عند حدوث تعطل، تلتقط تقارير الأعطال لقطة لحالة الخادم في تلك اللحظة. ونود أن نكون واضحين بأن هذا قد يتضمن معلومات حساسة كانت موجودة في الذاكرة، مثل:
ما يُجمع
- بيانات اعتماد الاتصال
- مفاتيح التشفير
- نصوص الاستعلامات
- بيانات أخرى كانت في الذاكرة وقت التعطل
نحن نأخذ أمن هذه البيانات على محمل الجد:
كيف نحمي بياناتك
- التخزين الإقليمي: تظل جميع البيانات في المنطقة نفسها التي توجد فيها خدمتك
- أمان مُعزَّز: نطبّق وسائل حماية إضافية على جميع البيانات المجمّعة
- الاحتفاظ المحدود: لا نحتفظ بالبيانات إلا للمدة اللازمة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ثم نحذفها بأمان
تُستثنى بعض الخدمات تلقائيًا من جمع تقارير الأعطال:
الخدمات المستثناة تلقائيًا
- الخدمات الخاضعة لمتطلبات امتثال HIPAA
- الخدمات الخاضعة لمتطلبات امتثال PCI
- خدمات BYOC (Bring Your Own Cloud)
إذا كنت تفضّل عدم المشاركة في جمع تقارير الأعطال، يمكنك إلغاء الاشتراك بسهولة:
كيفية إلغاء الاشتراك
- انتقل إلى ClickHouse Cloud Console
- حدِّد خدمتك
- انقر على علامة تبويب الإعدادات
- مرّر حتى تجد “مشاركة تقارير الأعطال مع ClickHouse”
- عطّل الخيار لإلغاء الاشتراك
بالإضافة إلى إعداد الخدمة، ندعم أيضًا ضبط التفضيلات على مستوى المؤسسة. إذا كان الإعداد معطّلًا، أي تم إلغاء الاشتراك في جمع تقارير الأعطال، فسيتم إلغاء اشتراك جميع الخدمات الحالية والجديدة تلقائيًا. وإذا ضبطت التفضيل على enabled، أي الاشتراك، فيمكنك تعطيله بشكل انتقائي على مستوى الخدمة لتجاوز هذا الإعداد وإلغاء الاشتراك.