يشرح هذا الدليل كيفية إتاحة الوصول من ClickPipes إلى عنقود Amazon MSK باستخدام خدمات VPC endpoint service في AWS PrivateLink. استخدم هذا الأسلوب عندما لا تكون إمكانية اتصال MSK عبر عدة شبكات VPC متاحة أو كافية، على سبيل المثال:
نظرة عامة
- اتصال عبر المناطق من ClickPipes إلى MSK.
- عناقيد MSK Express.
- إعدادات Kafka التي يجب أن تحافظ على أسماء مضيفي الوسطاء عبر الاتصال الخاص.
تتصل برامج Kafka العميلة أولاً بوسطاء Bootstrap، وتجلب البيانات الوصفية الخاصة بالعنقود، ثم تتصل مباشرةً بأسماء المضيفين للوسطاء المُعلَن عنها في تلك البيانات الوصفية. لهذا السبب، لا يكفي وجود موازن تحميل واحد أمام جميع الوسطاء للحصول على إعداد MSK PrivateLink موثوق. وبدلاً من ذلك، أنشئ مسار PrivateLink واحدًا لكل وسيط:
كيف يعمل الإعداد
يكون لكل broker ما يلي:
MSK broker hostname
-> ClickPipes reverse private endpoint with custom private DNS
-> VPC endpoint service
-> Network Load Balancer
-> MSK broker private IP
- موازن تحميل شبكة داخلي (NLB) خاص به.
- مجموعة أهداف IP تستهدف عنوان IP الخاص بالـ broker.
- خدمة نقطة نهاية VPC مدعومة بموازن التحميل هذا.
- نقطة نهاية خاصة عكسية (RPE) لـ ClickPipes.
- اسم DNS خاص مخصص يطابق اسم المضيف لذلك الـ broker.
المتطلبات
- عنقود MSK داخل الشبكات الفرعية الخاصة.
- أسماء مضيفي الوسطاء وعناوين IP الخاصة لعنقود MSK.
- صلاحية إنشاء NLBs ومجموعات الأهداف والمستمعين وخدمات VPC endpoint service في VPC الخاص بـ MSK.
- السماح للكيان الأساسي الخاص بحساب AWS التابع لـ ClickPipes على كل VPC endpoint service:
arn:aws:iam::072088201116:root.
- يجب أن تكون ميزة DNS خاص مخصص مُمكّنة لخدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك. تواصل مع ClickHouse Support إذا لم يكن الحقل
Custom private DNS nameمتاحًا عند إنشاء نقطة نهاية خاصة عكسية.
استخدم AWS CLI لعرض عُقد وسطاء MSK:
احصل على أسماء مضيفي الوسطاء وعناوين IP الخاصة
سجّل اسم المضيف لكل وسيط، وعنوان IP الخاص، ومنفذ Kafka. بالنسبة إلى مصادقة MSK IAM، يكون المنفذ عادةً
aws kafka list-nodes \
--cluster-arn <MSK_CLUSTER_ARN> \
--query 'NodeInfoList[].BrokerNodeInfo.{BrokerId:BrokerId,Host:Endpoints[0],PrivateIp:ClientVpcIpAddress}' \
--output table
9098.
سيستخدم ClickPipe أسماء المضيف هذه كوسطاء Kafka. لا تستخدم سلسلة وسطاء bootstrap الخاصة بـ MSK في هذا الإعداد المعتمد على واجهة المستخدم.
كرّر هذه الخطوات لكل وسيط في MSK.
أنشئ خدمة endpoint لكل وسيط
أنشئ موازن تحميل شبكة داخليًا (NLB) في VPC الخاص بـ MSK. يجب أن يستخدم NLB الشبكات الفرعية الخاصة، وألا يكون موجّهًا إلى الإنترنت. إذا كانت هناك مجموعة أمان مرفقة بـ NLB، فعطّل
أنشئ NLB داخليًا
Enforce Security Group Inbound Rules on Private Link Traffic. هذا مطلوب للسماح لحركة المرور الواردة من نقطة نهاية VPC الخاصة بـ ClickPipes بالوصول إلى NLB.
أنشئ مجموعة أهداف بالإعدادات التالية:
إنشاء مجموعة أهداف IP
- نوع الهدف:
IP.
- البروتوكول:
TCP.
- المنفذ: منفذ Kafka الخاص بـ broker، على سبيل المثال
9098لـ MSK IAM.
- الهدف: عنوان IP الخاص لـ broker واحد فقط.
TCP على منفذ حركة المرور.
أنشئ مستمع NLB على منفذ Kafka الخاص بالوسيط، ووجّه حركة المرور إلى المجموعة المستهدفة الخاصة بذلك الوسيط.
أنشئ مستمع TCP
أنشئ VPC endpoint service مدعومًا بواسطة NLB الخاص بكل broker. أضف AWS principal الخاص بـ ClickPipes إلى قائمة الـ Principals المسموح بها:
أنشئ VPC endpoint service
إذا كان عنقود MSK وClickPipes في منطقتَي AWS مختلفتَين، ففعّل الوصول عبر المناطق بإضافة منطقة ClickPipes إلى المناطق المدعومة لخدمة نقطة النهاية. دوّن اسم خدمة نقطة النهاية. سيبدو مشابهًا لما يلي:
arn:aws:iam::072088201116:root
com.amazonaws.vpce.<region>.vpce-svc-0123456789abcdef0
في ClickHouse Cloud console، أنشئ نقطة نهاية خاصة عكسية واحدة لكل
أنشئ نقاط النهاية الخاصة العكسية لـ ClickPipes
VPC endpoint service خاصة بكل broker:
- انتقل إلى خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك.
- ابدأ بإنشاء ClickPipe.
- اختر
Reverse private endpoint.
- اختر
VPC endpoint serviceكنوع
VPC endpoint.
- أدخل
Service nameالخاصة بـ
VPC endpoint serviceوالمخصصة لكل broker.
- في
Custom private DNS name، أدخل
hostnameالأصلي لوسيط MSK لذلك الـ broker.
- أنشئ
endpoint.
- إذا كانت الـ
endpointفي حالة انتظار القبول، فاقبل
requestاتصال الـ
endpointفي AWS
VPC endpoint serviceconsole.
hostname خاص بـ broker عنوان RPE مطابق.
للاطلاع على سلوك DNS الخاص المخصص، وقواعد التسمية، وخيارات واجهة برمجة تطبيقات/Terraform، راجع
DNS خاص مخصص.
يمكنك أيضًا إنشاء نقاط النهاية الخاصة العكسية باستخدام OpenAPI أو Terraform.
بالنسبة إلى OpenAPI، أنشئ نقطة نهاية خاصة عكسية واحدة لكل broker مع تعيين
type إلى
VPC_ENDPOINT_SERVICE، وتحديد
Service name الخاصة بـ
VPC endpoint service والمخصصة لكل broker، وإضافة تعيين DNS خاص مخصص واحد لـ
hostname الخاصة بالـ broker:
بالنسبة إلى Terraform، استخدم
{
"description": "MSK broker 1",
"type": "VPC_ENDPOINT_SERVICE",
"vpcEndpointServiceName": "com.amazonaws.vpce.eu-central-1.vpce-svc-0123456789abcdef0",
"customPrivateDnsMappings": [
{
"privateDnsName": "b-1.example-cluster.abcde.c2.kafka.eu-central-1.amazonaws.com"
}
]
}
clickhouse_clickpipes_reverse_private_endpoint لإنشاء نقطة النهاية، و
clickhouse_clickpipes_reverse_private_endpoint_custom_private_dns لتهيئة تعيين اسم مضيف الـ broker.
اتبع دليل AWS PrivateLink لـ ClickPipes لإنشاء ClickPipe باستخدام نقاط النهاية الخاصة العكسية. عند إنشاء Kafka ClickPipe:
أنشئ Kafka ClickPipe
- استخدم أسماء المضيف الأصلية لوسطاء MSK كقائمة الوسطاء، بما في ذلك المنفذ الذي يستخدمه مستمع MSK وطريقة المصادقة.
- لا تستخدم سلسلة وسيط Bootstrap الخاصة بـ MSK.
- حدِّد أو أرفق جميع نقاط النهاية الخاصة العكسية الخاصة بكل وسيط.
- اضبط طريقة المصادقة المطلوبة من عنقود MSK لديك، مثل المصادقة باستخدام IAM role.
9098، ويُستخدم SASL/SCRAM عادةً مع
9096، ويُستخدم TLS عادةً مع
9094. أكِّد المنفذ الصحيح من إعدادات عنقود MSK لديك أو من مخرجات وسيط Bootstrap.
مثال على قائمة الوسطاء:
يجب أن يتطابق كل اسم مضيف في قائمة الوسطاء مع
b-1.example-cluster.abcde.c2.kafka.eu-central-1.amazonaws.com:9098,b-2.example-cluster.abcde.c2.kafka.eu-central-1.amazonaws.com:9098,b-3.example-cluster.abcde.c2.kafka.eu-central-1.amazonaws.com:9098
DNS خاص مخصص المُعَدّ على أحد RPEs.
توضح وحدة Terraform aws-msk-vpc-endpoint-service كيفية أتمتة هذا الإعداد. فهي تنشئ موازنات تحميل شبكة (NLB) خاصة بكل broker، ومجموعات أهداف، وخدمات VPC endpoint، وRPEs لـ ClickPipes، وتعيينات DNS خاص مخصص. يمكن لوحدة Terraform إدارة عدة تعيينات DNS خاص مخصص لكل RPE، بما في ذلك أسماء مضيف bootstrap وأسماء مضيفي الـ broker. تركز هذه المقالة على سير عمل ClickPipes UI اليدوي، حيث يستخدم كل RPE اسم مضيف broker واحدًا باعتباره اسم DNS الخاص المخصص له.