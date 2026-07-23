خطوات الإعداد لإتاحة عنقود MSK لـ ClickPipes من خلال خدمات نقطة نهاية VPC في AWS PrivateLink.

​ نظرة عامة

يشرح هذا الدليل كيفية إتاحة الوصول من ClickPipes إلى عنقود Amazon MSK باستخدام خدمات VPC endpoint service في AWS PrivateLink

استخدم هذا الأسلوب عندما لا تكون إمكانية اتصال MSK عبر عدة شبكات VPC متاحة أو كافية، على سبيل المثال:

اتصال عبر المناطق من ClickPipes إلى MSK.

عناقيد MSK Express.

إعدادات Kafka التي يجب أن تحافظ على أسماء مضيفي الوسطاء عبر الاتصال الخاص.

بالنسبة إلى عناقيد MSK القياسية داخل المنطقة نفسها، تكون إمكانية اتصال MSK عبر عدة شبكات VPC عادةً أبسط، وهي الخيار الموصى به.

يمكن أيضًا استخدام نمط PrivateLink نفسه مع عناقيد Kafka المُدارة ذاتيًا أو المحلية المستضافة عبر AWS، لكن الأمثلة في هذه المقالة تستخدم MSK.

​ كيف يعمل الإعداد

تتصل برامج Kafka العميلة أولاً بوسطاء Bootstrap، وتجلب البيانات الوصفية الخاصة بالعنقود، ثم تتصل مباشرةً بأسماء المضيفين للوسطاء المُعلَن عنها في تلك البيانات الوصفية.

لهذا السبب، لا يكفي وجود موازن تحميل واحد أمام جميع الوسطاء للحصول على إعداد MSK PrivateLink موثوق. وبدلاً من ذلك، أنشئ مسار PrivateLink واحدًا لكل وسيط:

MSK broker hostname -> ClickPipes reverse private endpoint with custom private DNS -> VPC endpoint service -> Network Load Balancer -> MSK broker private IP

يكون لكل broker ما يلي:

موازن تحميل شبكة داخلي (NLB) خاص به.

مجموعة أهداف IP تستهدف عنوان IP الخاص بالـ broker.

خدمة نقطة نهاية VPC مدعومة بموازن التحميل هذا.

نقطة نهاية خاصة عكسية (RPE) لـ ClickPipes.

اسم DNS خاص مخصص يطابق اسم المضيف لذلك الـ broker.

يجب ضبط موازن التحميل NLB على تمرير TCP. يتيح ذلك لعميل Kafka مواصلة استخدام اسم المضيف الأصلي لـ broker في MSK من أجل SNI في TLS والتحقق من الشهادة.

عنقود MSK داخل الشبكات الفرعية الخاصة.

أسماء مضيفي الوسطاء وعناوين IP الخاصة لعنقود MSK.

صلاحية إنشاء NLBs ومجموعات الأهداف والمستمعين وخدمات VPC endpoint service في VPC الخاص بـ MSK.

السماح للكيان الأساسي الخاص بحساب AWS التابع لـ ClickPipes على كل VPC endpoint service: arn:aws:iam::072088201116:root .

. يجب أن تكون ميزة DNS خاص مخصص مُمكّنة لخدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك. تواصل مع ClickHouse Support إذا لم يكن الحقل Custom private DNS name متاحًا عند إنشاء نقطة نهاية خاصة عكسية.

​ احصل على أسماء مضيفي الوسطاء وعناوين IP الخاصة

استخدم AWS CLI لعرض عُقد وسطاء MSK:

aws kafka list-nodes \ --cluster-arn < MSK_CLUSTER_AR N > \ --query 'NodeInfoList[].BrokerNodeInfo.{BrokerId:BrokerId,Host:Endpoints[0],PrivateIp:ClientVpcIpAddress}' \ --output table

سجّل اسم المضيف لكل وسيط، وعنوان IP الخاص، ومنفذ Kafka. بالنسبة إلى مصادقة MSK IAM، يكون المنفذ عادةً 9098 .

سيستخدم ClickPipe أسماء المضيف هذه كوسطاء Kafka. لا تستخدم سلسلة وسطاء bootstrap الخاصة بـ MSK في هذا الإعداد المعتمد على واجهة المستخدم.

​ أنشئ خدمة endpoint لكل وسيط

كرّر هذه الخطوات لكل وسيط في MSK.

​ أنشئ NLB داخليًا

أنشئ موازن تحميل شبكة داخليًا (NLB) في VPC الخاص بـ MSK. يجب أن يستخدم NLB الشبكات الفرعية الخاصة، وألا يكون موجّهًا إلى الإنترنت.

إذا كانت هناك مجموعة أمان مرفقة بـ NLB، فعطّل Enforce Security Group Inbound Rules on Private Link Traffic . هذا مطلوب للسماح لحركة المرور الواردة من نقطة نهاية VPC الخاصة بـ ClickPipes بالوصول إلى NLB.

​ إنشاء مجموعة أهداف IP

أنشئ مجموعة أهداف بالإعدادات التالية:

نوع الهدف: IP .

. البروتوكول: TCP .

. المنفذ: منفذ Kafka الخاص بـ broker، على سبيل المثال 9098 لـ MSK IAM.

لـ MSK IAM. الهدف: عنوان IP الخاص لـ broker واحد فقط.

استخدم فحوصات صحة TCP على منفذ حركة المرور.

​ أنشئ مستمع TCP

أنشئ مستمع NLB على منفذ Kafka الخاص بالوسيط، ووجّه حركة المرور إلى المجموعة المستهدفة الخاصة بذلك الوسيط.

​ أنشئ VPC endpoint service

أنشئ VPC endpoint service مدعومًا بواسطة NLB الخاص بكل broker.

أضف AWS principal الخاص بـ ClickPipes إلى قائمة الـ Principals المسموح بها:

arn:aws:iam::072088201116:root

إذا كان عنقود MSK وClickPipes في منطقتَي AWS مختلفتَين، ففعّل الوصول عبر المناطق بإضافة منطقة ClickPipes إلى المناطق المدعومة لخدمة نقطة النهاية.

دوّن اسم خدمة نقطة النهاية. سيبدو مشابهًا لما يلي:

com.amazonaws.vpce.<region>.vpce-svc-0123456789abcdef0

​ أنشئ نقاط النهاية الخاصة العكسية لـ ClickPipes

في ClickHouse Cloud console، أنشئ نقطة نهاية خاصة عكسية واحدة لكل VPC endpoint service خاصة بكل broker:

انتقل إلى خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك. ابدأ بإنشاء ClickPipe. اختر Reverse private endpoint . اختر VPC endpoint service كنوع VPC endpoint . أدخل Service name الخاصة بـ VPC endpoint service والمخصصة لكل broker. في Custom private DNS name ، أدخل hostname الأصلي لوسيط MSK لذلك الـ broker. أنشئ endpoint . إذا كانت الـ endpoint في حالة انتظار القبول، فاقبل request اتصال الـ endpoint في AWS VPC endpoint service console.

كرر العملية حتى يصبح لكل hostname خاص بـ broker عنوان RPE مطابق.

للاطلاع على سلوك DNS الخاص المخصص، وقواعد التسمية، وخيارات واجهة برمجة تطبيقات/Terraform، راجع DNS خاص مخصص

يمكنك أيضًا إنشاء نقاط النهاية الخاصة العكسية باستخدام OpenAPI أو Terraform.

بالنسبة إلى OpenAPI، أنشئ نقطة نهاية خاصة عكسية واحدة لكل broker مع تعيين type إلى VPC_ENDPOINT_SERVICE ، وتحديد Service name الخاصة بـ VPC endpoint service والمخصصة لكل broker، وإضافة تعيين DNS خاص مخصص واحد لـ hostname الخاصة بالـ broker:

{ "description" : "MSK broker 1" , "type" : "VPC_ENDPOINT_SERVICE" , "vpcEndpointServiceName" : "com.amazonaws.vpce.eu-central-1.vpce-svc-0123456789abcdef0" , "customPrivateDnsMappings" : [ { "privateDnsName" : "b-1.example-cluster.abcde.c2.kafka.eu-central-1.amazonaws.com" } ] }

بالنسبة إلى Terraform، استخدم clickhouse_clickpipes_reverse_private_endpoint لإنشاء نقطة النهاية، و clickhouse_clickpipes_reverse_private_endpoint_custom_private_dns لتهيئة تعيين اسم مضيف الـ broker.

​ أنشئ Kafka ClickPipe

اتبع دليل AWS PrivateLink لـ ClickPipes لإنشاء ClickPipe باستخدام نقاط النهاية الخاصة العكسية.

عند إنشاء Kafka ClickPipe:

استخدم أسماء المضيف الأصلية لوسطاء MSK كقائمة الوسطاء، بما في ذلك المنفذ الذي يستخدمه مستمع MSK وطريقة المصادقة.

لا تستخدم سلسلة وسيط Bootstrap الخاصة بـ MSK.

حدِّد أو أرفق جميع نقاط النهاية الخاصة العكسية الخاصة بكل وسيط.

اضبط طريقة المصادقة المطلوبة من عنقود MSK لديك، مثل المصادقة باستخدام IAM role.

يعتمد المنفذ على مستمع MSK لديك. على سبيل المثال، تُستخدم مصادقة IAM عادةً مع 9098 ، ويُستخدم SASL/SCRAM عادةً مع 9096 ، ويُستخدم TLS عادةً مع 9094 . أكِّد المنفذ الصحيح من إعدادات عنقود MSK لديك أو من مخرجات وسيط Bootstrap.

مثال على قائمة الوسطاء:

b-1.example-cluster.abcde.c2.kafka.eu-central-1.amazonaws.com:9098,b-2.example-cluster.abcde.c2.kafka.eu-central-1.amazonaws.com:9098,b-3.example-cluster.abcde.c2.kafka.eu-central-1.amazonaws.com:9098

يجب أن يتطابق كل اسم مضيف في قائمة الوسطاء مع DNS خاص مخصص المُعَدّ على أحد RPEs.

​ أتمتة Terraform

توضح وحدة Terraform aws-msk-vpc-endpoint-service كيفية أتمتة هذا الإعداد. فهي تنشئ موازنات تحميل شبكة (NLB) خاصة بكل broker، ومجموعات أهداف، وخدمات VPC endpoint، وRPEs لـ ClickPipes، وتعيينات DNS خاص مخصص.

يمكن لوحدة Terraform إدارة عدة تعيينات DNS خاص مخصص لكل RPE، بما في ذلك أسماء مضيف bootstrap وأسماء مضيفي الـ broker. تركز هذه المقالة على سير عمل ClickPipes UI اليدوي، حيث يستخدم كل RPE اسم مضيف broker واحدًا باعتباره اسم DNS الخاص المخصص له.