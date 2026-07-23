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كيفية التحقق من حالة خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك

كيف أتحقق من حالة خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بي؟ أريد التأكد مما إذا كانت الخدمة متوقفة أو خاملة أو قيد التشغيل، لكنني لا أريد إيقاظها أثناء ذلك.

الإجابة

تُعد واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud وسيلة ممتازة للتحقق من حالة خدمة سحابية. يلزمك إنشاء مفتاح واجهة برمجة تطبيقات في خدمتك قبل أن تتمكن من استخدام Cloud API. يمكنك إجراء ذلك في ClickHouse Cloud على clickhouse.cloud:
  1. للتحقق من حالة خدمة، شغّل الأمر التالي. تأكد من استبدال Key-ID وKey-Secret ببياناتك المقابلة:
    سيُظهر هذا ناتجًا مشابهًا لما يلي:
  2. يمكنك استخدام أداة JQ لاستخراج المفتاح state:
    سيُظهر هذا ناتجًا مشابهًا لما يلي:
  3. سيؤدي تشغيل الأمر نفسه على خدمة تعمل حاليًا إلى إظهار:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦