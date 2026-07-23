كيف أتحقق من حالة خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بي؟ أريد التأكد مما إذا كانت الخدمة متوقفة أو خاملة أو قيد التشغيل، لكنني لا أريد إيقاظها أثناء ذلك.
كيفية التحقق من حالة خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك
تُعد واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud وسيلة ممتازة للتحقق من حالة خدمة سحابية. يلزمك إنشاء مفتاح واجهة برمجة تطبيقات في خدمتك قبل أن تتمكن من استخدام Cloud API. يمكنك إجراء ذلك في ClickHouse Cloud على clickhouse.cloud:
الإجابة
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للتحقق من حالة خدمة، شغّل الأمر التالي. تأكد من استبدال
Key-IDو
Key-Secretببياناتك المقابلة:سيُظهر هذا ناتجًا مشابهًا لما يلي:
curl --user '[Key-ID]:[Key-Secret]' https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/[Org-ID]/services/[Service-ID]
result\":{\"id\":\"[Service-ID]\",\"name\":\"[Service-Name]\",\"provider\":\"aws\",\"region\":\"us-east-1\",\"state\":\"**idle**\",\"endpoints\":[{\"protocol\":\"nativesecure\",\"host\":\"[Connect-URL]\",\"port\":9440},{\"protocol\":\"https\",\"host\":\"[Connect-URL]\",\"port\":8443}],\"tier\":\"development\",\"idleScaling\":true,\"idleTimeoutMinutes\":15,\"ipAccessList\":[{\"source\":\"[my-IP]\",\"description\":\"[my-IP-name]\"}],\"createdAt\":\"2023-04-13T23:47:47Z\"},\"status\":200}
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يمكنك استخدام أداة JQ لاستخراج المفتاح
state:سيُظهر هذا ناتجًا مشابهًا لما يلي:
curl --user '[Key-ID]:[Key-Secret]' https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/[Org-ID]/services/[Service-ID] | jq '.state'
**idle**
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سيؤدي تشغيل الأمر نفسه على خدمة تعمل حاليًا إلى إظهار:
**running**