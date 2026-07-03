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معالجة فشل الإدخال بعد إصدار ClickHouse 23.9

تم تحديد السبب الجذري لأخطاء الأذونات هذه، ويعود إلى التدقيق الأكثر صرامة في الامتيازات في الإصدار الجديد للميزة async_inserts. لإصلاح هذه المشكلة، يجب تحديث الامتيازات لكي تعمل خدمتك بشكل صحيح. تحقّق من رسالة الخطأ التي تشير إلى الامتيازات المفقودة، ثم أضِف الامتيازات المطلوبة يدويًا. وستكون الامتيازات الإضافية المطلوبة للجداول التي تستخدم async_inserts إما امتياز SELECT أو امتياز dictGet.

أضف امتيازات GRANT اللازمة إلى الجداول والقواميس المتأثرة

لمعرفة المزيد عن الأمر GRANT، يُرجى الاطلاع على هذه الصفحة. إذا لم تتمكن من إجراء هذا التغيير، فيُرجى التواصل مع ClickHouse Support للحصول على المساعدة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦