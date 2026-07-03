تم تحديد السبب الجذري لأخطاء الأذونات هذه، ويعود إلى التدقيق الأكثر صرامة في الامتيازات في الإصدار الجديد للميزة
معالجة فشل الإدخال بعد إصدار ClickHouse 23.9
async_inserts.
لإصلاح هذه المشكلة، يجب تحديث الامتيازات لكي تعمل خدمتك بشكل صحيح. تحقّق من رسالة الخطأ التي تشير إلى الامتيازات المفقودة، ثم أضِف الامتيازات المطلوبة يدويًا. وستكون الامتيازات الإضافية المطلوبة للجداول التي تستخدم
async_inserts إما امتياز
SELECT أو امتياز
dictGet.
أضف امتيازات GRANT اللازمة إلى الجداول والقواميس المتأثرة
لمعرفة المزيد عن الأمر
-- Add SELECT grant permissions
GRANT SELECT ON mydb.insertTable TO insert_role WITH GRANT OPTION
-- Add dictGet grant permissions
GRANT dictGet ON mydb.insertDictionary TO insert_role
GRANT، يُرجى الاطلاع على هذه الصفحة.
إذا لم تتمكن من إجراء هذا التغيير، فيُرجى التواصل مع ClickHouse Support للحصول على المساعدة.