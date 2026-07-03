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الإجابة

لتنفيذ الاستعلام نفسه على جميع العُقد في خدمة ClickHouse Cloud، يمكننا استخدام clusterAllReplicas. على سبيل المثال، للحصول على صفوف من جدول نظام (محلي على العقدة) من جميع العُقد، يمكنك استخدام:
وبالمثل، يمكنك تنفيذ عبارة SYSTEM نفسها على جميع العقد بتعليمة واحدة، باستخدام بند ON CLUSTER:
على سبيل المثال، لحذف ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات من جميع العقد، يمكنك استخدام:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦