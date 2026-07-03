لتنفيذ الاستعلام نفسه على جميع العُقد في خدمة ClickHouse Cloud، يمكننا استخدام clusterAllReplicas. على سبيل المثال، للحصول على صفوف من جدول نظام (محلي على العقدة) من جميع العُقد، يمكنك استخدام:
الإجابة
وبالمثل، يمكنك تنفيذ عبارة SYSTEM نفسها على جميع العقد بتعليمة واحدة، باستخدام بند ON CLUSTER:
SELECT ... FROM clusterAllReplicas(default, system.TABLE) ...;
على سبيل المثال، لحذف ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات من جميع العقد، يمكنك استخدام:
SYSTEM ... ON CLUSTER default;
SYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE ON CLUSTER default;